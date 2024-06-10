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Spor
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Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

2024-06-10 12:09:46
Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçiminde oy sayımına geçildi. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kıran kırana rekabet devam ediyor. Sandıklar açıldı, oy sayımı sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Ancak taraftarlar mevcut başkan Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değiştiğini araştırmaya başladı. FB Başkanı Ali Koç döneminde kaç futbolcu alındı? İşte Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi...

#1
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki Fenerbahçe başkanlığı yarışında artık son viraja girildi. Sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. En çok oy alan adayı Fenerbahçe'nin yeni başkanı olacak. Dün akşam televizyonda canlı yayında karşı karşıya gelen adaylar taraftarların son kez huzuruna çıktı. Bir yandan 20 yıl başkanlık görevini yürüten ve sonunda koltuğu devreden Aziz Yıldırım, diğer yandan 6 sezondur kulübün başında olan Ali Koç!

#2
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Phillip Cocu Ali Koç döneminde imza atan ilk teknik direktör oldu. Yıl 2018'di. 4 ay süren bu kısa birliktelikten sonra ikinci teknik adam Erwin Koeman oldu. Ali Koç döneminde en uzun teknik direktörlük yapan isim Ersun Yanal oldu. Yanal toplamda 2 yıl koltukta oturdu.

#3
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Ersun Yanal'ın sonrasında sırasıyla Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar isimleri teknik direktör oldu. Sonrasında 8 aylık Erol Bulut dönemi balladı. Erol Bulut döneminde tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıkan Fenerbahçe bu maçlardan 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ayrıldı.

#4
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Erol Bulut'dan sonra Emre Belözoğlu dönemi başladı. 2 ay sürdü. Belözoğlu sonrası takım yeni teknik adam Vitor Pereira'ya teslim edildi. Vitor Pereira'nın tekrar ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle yine takımın başına geçti.

#5
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Bundan sonra 2022 yılında İsmail Kartal takıma katıldı. Bu birliktelik 21 maç sürdü.

#6
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

İsmail Kartal’dan sonra Fenerbahçe’ye katılan son teknik direktör Jorge Jesus oldu.

#7
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Jorge Jesus'tan sonra yine bu sezon takım İsmail Kartal'a devredildi. İsmail Kartal Fenerbahçe tarihinin en çok puan toplayan teknik direktörü oldu.

#8
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE KAÇ FUTBOLCU ALINDI?

#9
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Transfer politikasında da başarıyı yakalayamayan Ali Koç başkan olduğu dönemler boyunca toplam 155 futbolcu transfer etti.

#10
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Ali Koç döneminde Fenerbahçe futbol takımı sadece 1 kez kupa sevinci yaşadı. O da Türkiye Kupası oldu.

#11
Foto - Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

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Yorumlar

Molla Koc

Ali Khoc

Tuncer

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