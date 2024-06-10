Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki Fenerbahçe başkanlığı yarışında artık son viraja girildi. Sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. En çok oy alan adayı Fenerbahçe'nin yeni başkanı olacak. Dün akşam televizyonda canlı yayında karşı karşıya gelen adaylar taraftarların son kez huzuruna çıktı. Bir yandan 20 yıl başkanlık görevini yürüten ve sonunda koltuğu devreden Aziz Yıldırım, diğer yandan 6 sezondur kulübün başında olan Ali Koç!