2024-06-10 12:09:46 Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değişti, kaç futbolcu alındı? Fenerbahçe'de Ali Koç kaç kupa aldı?
Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçiminde oy sayımına geçildi. Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kıran kırana rekabet devam ediyor. Sandıklar açıldı, oy sayımı sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Ancak taraftarlar mevcut başkan Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değiştiğini araştırmaya başladı. FB Başkanı Ali Koç döneminde kaç futbolcu alındı? İşte Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi...