Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

Evet, böyle arkadan dolanarak, kaçak güreşerek yapılan siyasetin ne size ne de başkalarına faydası olur. Dahası yeri gelince spor adamı, yeri gelince iş adamı, yeri gelince siyasetçi olarak konuşanı insanlar ciddiye almaz. Fenerbahçe'nin genel durumuna bakın. Aziz Yıldrım'dan sonra futbolla mı gündemde yoksa Ali Bey'in siyasi çıkışlarıyla mı? Umarım, Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğunuz holdinginizin iş yaptığı, petrol ithal ettiği Suudi Arabistan yönetimi, estirmeyi başardığınız nefret dalgasını görmezden gelir. Öyle ya ambargo var. Araplardan alamazsanız ABD ambargosunu delip Ruslardan ya da İran'dan mı petrol alacaksınız? Yoksa Afrika'dan zararına mı getirteceksiniz? Görmüyor musunuz bir koltukta iki, üç karpuz taşınmıyor, netice de hepsi heba oluyor. Cesur olun, çıkartın sırtınızdaki kaftanları, giyin siyaset hırkasını. Uğur Dündar'ı da eş bakanınız yapın. İmamoğlu'ndan neyiniz eksik de stepnesi oluyorsunuz?”