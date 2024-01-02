  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Parça üretimi yaparken birden karar verdiler! Şimdi takır takır onu yapıyorlar! 35 ülke, kuyruğa girdi bile! Siz ne yaptınız böyle

Türkiye’nin 14 yıllık gazını karşılayacak keşif! O bölgeler resmen altın oldu! Tam 5 bin metreden çıkartılacak

Son dönemlerde bu kadarı olmamıştı! Fındık üretiminde korkutan tablo

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a iğrenç sözler! “Bir kadeh de sizin için içeceğim” dedi! Sebebi, “Vay utanmaz vay” dedirtti

O ilimizde “Allah akıl fikir versin” dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık

Sert eleştirileriyle tanınıyordu! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti

Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak
Medya
4
Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

2024-01-02 16:09:14
Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal sebebinin Galatasaray ve Fenerbahçe yönetiminden kaynaklandığının ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirilerini sıraladı. Altınok, 10 yıldır tartışılan Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu hatırlatarak kulüp başkanı Koç'un siyasi çıkışlarını değerlendirdi. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

“Ne zaman toplumun bir kesiminin laik atak krizleri tutsa, Türk'e Türk propagandası başlasa Ali Koç sahnede.  Zarar etmekten kurtaramadığı Fenerbahçe AŞ'nin kasasına biraz para girsin diye Suudlarla anlaşma yapıp ardından bu işin siyasi imajını sarsacağını görerek Atatürk jokerini çekmesinden, diplomatik bir krizin fitilini ateşlemesinden bahsetmiyorum. O sonuncusu.  10 yıldır durum böyle.  Yakışırdı ama onca imkana rağmen iş dünyasının yıldızı olamadı. Cebinden az da para koymadığı futbol işi deseniz, takımın hali ortada. Belli ki aradığı tatmini siyasette bulmaya hevesli. 

#2
Foto - Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

Hakkıdır. Zira siyaset yaparken diğer saydığımız alanlara göre daha fazla ses getirdiği malumunuz.  Kaldı ki herkes ilk tercihinde hayatının uğraşını, mesleğini bulacak değil ya. CHP'nin başına gelenler ve gelmeye aday olanlar anadan doğma siyasetçi mi sanki? Eczacı, müteahhit düne kadar başla işlerle meşgullerdi.  Hatta şimdi kendisini yerden yere vuran spor yazarları Fenerbahçe başkanlığına adaylığı gündeme gelince ekranlardan, köşelerinden "Ali Başkan, Ekrem şampiyon" diye slogan atarken ben "Başkanlık size uygun değil, Cumhurbaşkanı adayı olun" diye tavsiyede bulunmuştum.  Perşembenin geleceği, çarşambadan, salıdan, pazartesiden belliydi. 

#3
Foto - Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak

Evet, böyle arkadan dolanarak, kaçak güreşerek yapılan siyasetin ne size ne de başkalarına faydası olur. Dahası yeri gelince spor adamı, yeri gelince iş adamı, yeri gelince siyasetçi olarak konuşanı insanlar ciddiye almaz.  Fenerbahçe'nin genel durumuna bakın. Aziz Yıldrım'dan sonra futbolla mı gündemde yoksa Ali Bey'in siyasi çıkışlarıyla mı?  Umarım, Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğunuz holdinginizin iş yaptığı, petrol ithal ettiği Suudi Arabistan yönetimi, estirmeyi başardığınız nefret dalgasını görmezden gelir.  Öyle ya ambargo var. Araplardan alamazsanız ABD ambargosunu delip Ruslardan ya da İran'dan mı petrol alacaksınız? Yoksa Afrika'dan zararına mı getirteceksiniz?  Görmüyor musunuz bir koltukta iki, üç karpuz taşınmıyor, netice de hepsi heba oluyor.  Cesur olun, çıkartın sırtınızdaki kaftanları, giyin siyaset hırkasını. Uğur Dündar'ı da eş bakanınız yapın.  İmamoğlu'ndan neyiniz eksik de stepnesi oluyorsunuz?”

Lityum yok, o bataryaya sahip: Nisan, Haziran ayında geliyor! İlk elektrikli araç yollara çıkacak! Haber verdi
Otomotiv

Lityum yok, o bataryaya sahip: Nisan, Haziran ayında geliyor! İlk elektrikli araç yollara çıkacak! Haber verdi

Sıfır araç için Volkswagen tarafından desteklendiği belirtilen JAC Motors, yeni Yiwei markası sodyum-iyon bataryalı ilk defa seri üretim ele..
Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!
Siyaset

Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

Seçimden seçime Müslüman olduğunu hatırlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine namaz kılarken görüntü vermeye başladı. İmamoğlu'na vata..
Tıraş bıçaklarını köreldi diye atanlar bin pişman! Meğer yöntemi varmış: Bu uygulamayla eskisinden iyi kesecek
Aktüel

Tıraş bıçaklarını köreldi diye atanlar bin pişman! Meğer yöntemi varmış: Bu uygulamayla eskisinden iyi kesecek

Hem kadınların hem erkeklerin sıklıkla kullandığı bakım malzemelerinden biri olan tıraş bıçakları konu temizleme olduğunda sıkıntı çıkarabil..
Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda
Ekonomi

Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda

Yeni yılla birlikte (ÖTV) tutarlarında artışa gidilmesinin ardından 3 Ocak akşamında benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!
Yerel

'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!

Ankara'da bir yayıncılık ve medikal eğitim şirketi sahibi Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy çifti tarafın..
İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...

İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23