2024-01-02 16:09:14 Ali Koç CHP’nin başına mı geçiyor? Yer yerinden oynayacak
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal sebebinin Galatasaray ve Fenerbahçe yönetiminden kaynaklandığının ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirilerini sıraladı. Altınok, 10 yıldır tartışılan Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu hatırlatarak kulüp başkanı Koç'un siyasi çıkışlarını değerlendirdi. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: