Ali Kayası cam terasa kavuşuyor

"Asırlardır Hz. Ali efendimizin atıyla buraya geldiği ve atının ayaklarının izinin burada olduğu şeklinde dilden dile anlatılan güçlü bir hikaye var. Bu, belgesellere de konu olmuş bir hikaye. Dolayısıyla hem bu güçlü hikayesi ve güzel doğası hem de şehir merkezimize yakın olması nedeniyle burasının, Kahramanmaraş'ımızın doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacağını şimdiden görüyoruz. Bu haliyle bile çok büyük ziyaretçi alıyor. Ağustos ayı itibarıyla bu tesis ve peyzaj bittikten sonra buraya bağlantıyı sağlayan 17 kilometrelik yol da asfaltlanmış olacak. Ulaşımı daha da kolay olacak."