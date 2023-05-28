Ali İhsan Yavuz'dan flaş açıklama: Seçim güvenliğine ilişkin kabul etmeme gibi bir şansı olamaz diyerek açıkladı

Seçmen listesinin değişmediğine dikkati çeken Yavuz, şunları söyledi:"Her ne kadar 48 bin seçmen dahil olduysa da o daha önce dahil olmuştu. Seçmen bilgi kağıtları da kendilerine teslim edilmişti, hangi sandıkta oy kullanacakları da belliydi. Bu kişilere sadece ikinci tur olursa oy verme hakkının olduğu ifade edilmişti. Hiç kimsenin okulu, sandığı değişmiyor. Dolayısıyla hepimiz daha önce kullandığımız yerde ve aynı sandıkta oylarımızı kullanacağız. Daha önceki seçmen bilgi kağıdıyla da gidebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verdi, yeni seçmen bilgi kağıtları da çıkartıldı. Onunla da gidebilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdınız yoksa da kimliğiniz varsa oy kullanacağınız sandığı biliyorsanız oy kullanmanız mümkün. Her şartta kimliğiniz olacak ama." "Sadece engelliler akrabası ile oy kullanabilir" Yavuz, 14 Mayıs'ta engellilerin oy kullanmasına ilişkin zorlukların çıkartıldığını gördüklerini dile getirdi. Kişiye bakıldığında engelli olduğu ortadaysa ondan rapor istenmeyeceğini, 14 Mayıs'ta rapor istendiğini anımsatan Yavuz, şöyle konuştu: "YSK, bu durumu da çok net bir şekilde karar altına aldı. 'Bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkartma, sadece bir yakınıyla oy kullanabilir' şekilde karar var. Kabine asla sandık kurulu başkanı ve kurul üyeleri giremez. Yaşlı olanlarla, okuryazar olmayanlarla da kimse giremez. Sadece engelliler o da akrabası ile oy kullanabilir. Seçmene tek pusula ve tek zarfın verilmesi gerekiyor. 14 Mayıs'ta seçmen oy kullanmak üzere kabine girdiğinde yer yer tek pusula, yer yer çift pusula, yer yer aynı seçim türünden birçok pusula verildi. Bu sefer bütün bunlar çok fazla yaşanmaz. Bunu yapmaya kalkışanları da uyaralım, gereken işlem ve itirazları da yapalım. Dolayısıyla tek zarf, tek pusula ve mühürle kabine giriyoruz. Pusulanın da sadece ilgili yerine, yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin ve isminin altındaki daireye mührümüzü vuralım ve bu şekilde zarfa koymak suretiyle de oyumuzu kullanalım."