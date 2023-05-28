Ali İhsan Yavuz'dan flaş açıklama: Seçim güvenliğine ilişkin kabul etmeme gibi bir şansı olamaz diyerek açıkladı

"Seçimde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahit bulunduracaktır" Ali İhsan Yavuz, zarfın üzerine herhangi bir mühür vurulmayacağını, herhangi bir şekilde işaret konulamayacağını dile getirdi. Zarfın üstünde YSK logosu ve ilçe seçim kurulunun mührü ve sandık kurulunun mührü olduğunu anımsatan Yavuz, sandık kurulu mühür vurmayı unutsa da zarfın geçerli olduğunu belirtti. Müşahitler konusunun çok tartışıldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti: "Bu çok tartışılıyor Türkiye'de. Her parti sandık başında gözlemci, müşahit olarak 1 kişiyi bulundurma hakkına sahiptir. Bu seçimlerde YSK'nın kararına bağlı olarak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahit bulunduracaktır. Diğer partiler de müşahit bulundurabilir, problem yok ama sayı çok fazla olursa içlerinden kura çekmek durumu söz konusu olabilir. Dört parti kurayla dahi olsa oradan uzaklaştırılamaz hiçbir şekilde. Partinin dışında adayların da gözlemcisi ve temsilcisi olabilir, itiraza yetkili kişiler olabilir. Bunlar da kabul. Sandık başında, baro başkanı, baro yönetim kurulu üyesi, Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı bulunma hakkına sahip değildir." dünyacom'da Katılımın yüksek olduğu, geçersiz oyların düşük, tartışmanın, kavganın olmadığı güzel bir seçim günü olmasını dileyen Yavuz, millet iradesinin tam olarak sandığa yansıması temennisinde bulunduğu aktarıldı.