Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 9 Ağustos 2012. “F-4 Suriye hava sahasında vuruldu.” CIA emri ile kurulan FETÖ’nhün Taraf gazetesinin manşeti, o gün dahi ihanetlerini ayan beyan yapıyormuş. Velev ki Türk uçağı Suriye üzerinde vurulmuş olsun, sanki o Suriye üzerinde sadece Türk uçağı mı vardı? Niçin ABD uçaklarını düşürmüyorlardı da, Türk uçağını vurdular? Kaldı ki, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’nin uçağı, sanki Esed’in tepesinde iken vurulmuş.. PYD ile ilgili sınırda operasyon için keyif yapılırken vurulmuş. Suriye topraklarına sahip çıkamamış, Türkiye de, uçakları ile bölgeyi kontrol ediyor. Ne var bunda? Ne var ki, o Türk uçağını, Rus destekli Suriye düşürmüş.. Hain FETÖ’cüler de, Ruslardan yana tavır alarak, bu başlığı gazetelerine atmışlar.. Taraftaki sürmanşet ise, “Savaş Sera’yı da öldürdü” başlığı ile çıkmış. Peki gerçek ne? Sera’yı savaş değil, PKK’lı teröristler öldürdü… Yıldıray Oğur bazı haberlerine “Kötü gazetecilik” deyip kaçıyor ama, bu manşetlerden hiç bahsetmiyor…