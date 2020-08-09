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Medya
11
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-09 12:41:07
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Bugün’ün 9 Ağustos 2012 tarihinde servis ettiği, “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem” haberine ilişkin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözünden siz şunu anlamaz mısınız: ‘Beni dinleyenlerin elinde çok bilgi var. Yargıya gidersem, benim hakkımdaki bilgilerle beni bitirirler.. Ben onlarla baş edemem, Onun için, onlarla kolkola yol yürüyeceğim!’ Gerçekten de, şu an CHP’ye hakim olan politikanın başka bir izahı var mı?” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - Bugün, 9 Ağustos 2012. “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem.” Bir siyasetçi, bir insan, “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem” nasıl diyebilir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözünden siz şunu anlamaz mısınız: “Beni dinleyenlerin elinde çok bilgi var. Yargıya gidersem, benim hakkımdaki bilgilerle beni bitirirler.. Ben onlarla baş edemem, Onun için, onlarla kolkola yol yürüyeceğim!” Gerçekten de, şu an CHP’ye hakim olan politikanın başka bir izahı var mı? FETÖ’nün gazetesi Bugün’ün manşetinde ise, “Kanlı baskına 8 ay hazırlık” başlığı var. 1970’lerden beri orduya adam sızdırıp durmuşlar, 15 Temmuz’da anlaşıldı ki rütbelilerin yarısı FETÖ’nün ekibindenmiş, tasfiye olduklarında da PKK bitirilme noktasına geldi… Adamlar hem yol vermişler, hem de gazetelerinde şikayet edip durmuşlar!

Bugün, 9 Ağustos 2012. “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem.” Bir siyasetçi, bir insan, “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem” nasıl diyebilir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözünden siz şunu anlamaz mısınız: “Beni dinleyenlerin elinde çok bilgi var. Yargıya gidersem, benim hakkımdaki bilgilerle beni bitirirler.. Ben onlarla baş edemem, Onun için, onlarla kolkola yol yürüyeceğim!” Gerçekten de, şu an CHP’ye hakim olan politikanın başka bir izahı var mı? FETÖ’nün gazetesi Bugün’ün manşetinde ise, “Kanlı baskına 8 ay hazırlık” başlığı var. 1970’lerden beri orduya adam sızdırıp durmuşlar, 15 Temmuz’da anlaşıldı ki rütbelilerin yarısı FETÖ’nün ekibindenmiş, tasfiye olduklarında da PKK bitirilme noktasına geldi… Adamlar hem yol vermişler, hem de gazetelerinde şikayet edip durmuşlar!

#2
Foto - Taraf, 9 Ağustos 2012. “F-4 Suriye hava sahasında vuruldu.” CIA emri ile kurulan FETÖ’nhün Taraf gazetesinin manşeti, o gün dahi ihanetlerini ayan beyan yapıyormuş. Velev ki Türk uçağı Suriye üzerinde vurulmuş olsun, sanki o Suriye üzerinde sadece Türk uçağı mı vardı? Niçin ABD uçaklarını düşürmüyorlardı da, Türk uçağını vurdular? Kaldı ki, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’nin uçağı, sanki Esed’in tepesinde iken vurulmuş.. PYD ile ilgili sınırda operasyon için keyif yapılırken vurulmuş. Suriye topraklarına sahip çıkamamış, Türkiye de, uçakları ile bölgeyi kontrol ediyor. Ne var bunda? Ne var ki, o Türk uçağını, Rus destekli Suriye düşürmüş.. Hain FETÖ’cüler de, Ruslardan yana tavır alarak, bu başlığı gazetelerine atmışlar.. Taraftaki sürmanşet ise, “Savaş Sera’yı da öldürdü” başlığı ile çıkmış. Peki gerçek ne? Sera’yı savaş değil, PKK’lı teröristler öldürdü… Yıldıray Oğur bazı haberlerine “Kötü gazetecilik” deyip kaçıyor ama, bu manşetlerden hiç bahsetmiyor…

Taraf, 9 Ağustos 2012. “F-4 Suriye hava sahasında vuruldu.” CIA emri ile kurulan FETÖ’nhün Taraf gazetesinin manşeti, o gün dahi ihanetlerini ayan beyan yapıyormuş. Velev ki Türk uçağı Suriye üzerinde vurulmuş olsun, sanki o Suriye üzerinde sadece Türk uçağı mı vardı? Niçin ABD uçaklarını düşürmüyorlardı da, Türk uçağını vurdular? Kaldı ki, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’nin uçağı, sanki Esed’in tepesinde iken vurulmuş.. PYD ile ilgili sınırda operasyon için keyif yapılırken vurulmuş. Suriye topraklarına sahip çıkamamış, Türkiye de, uçakları ile bölgeyi kontrol ediyor. Ne var bunda? Ne var ki, o Türk uçağını, Rus destekli Suriye düşürmüş.. Hain FETÖ’cüler de, Ruslardan yana tavır alarak, bu başlığı gazetelerine atmışlar.. Taraftaki sürmanşet ise, “Savaş Sera’yı da öldürdü” başlığı ile çıkmış. Peki gerçek ne? Sera’yı savaş değil, PKK’lı teröristler öldürdü… Yıldıray Oğur bazı haberlerine “Kötü gazetecilik” deyip kaçıyor ama, bu manşetlerden hiç bahsetmiyor…

#3
Foto - Sözcü, 9 Ağustos 2012. “Tutuklu albayı Suriye için göreve çağırdılar.” Sözcü gazetesi, “Tutuklu albayı Suriye için göreve çağırdılar” başlığı ile, adeta Türkiye Cumhuriyeti’ne “Balyoz tutuklusuna muhtaç oldunuz bak” söylemi ile tahkir etmeye kalkışmış. Aslında çağrılan kişi, muvazzaf olarak değil, herhangi bir vatandaş gibi çağrılmış (Emekli olmuş çünkü) ama.. Algı oluşturacaklar işte.. Balyoz’dan tutuklananlar da, Ergenekon’dan tutuklananlar da, sonrasında 15 Temmuz darbesine katılan FETÖ’cüler de TSK’dan tasfiye edildiler, şimdi TSK’da gerçek subaylarla başbaşayız ve PKK’nın da hakkından geliyoruz, Libya’daki hainlerin de, diğer bölgelerdeki Türkiye düşmanlarının da.. O tutukluyu da alın, istediğiniz yerde kullanın..

Sözcü, 9 Ağustos 2012. “Tutuklu albayı Suriye için göreve çağırdılar.” Sözcü gazetesi, “Tutuklu albayı Suriye için göreve çağırdılar” başlığı ile, adeta Türkiye Cumhuriyeti’ne “Balyoz tutuklusuna muhtaç oldunuz bak” söylemi ile tahkir etmeye kalkışmış. Aslında çağrılan kişi, muvazzaf olarak değil, herhangi bir vatandaş gibi çağrılmış (Emekli olmuş çünkü) ama.. Algı oluşturacaklar işte.. Balyoz’dan tutuklananlar da, Ergenekon’dan tutuklananlar da, sonrasında 15 Temmuz darbesine katılan FETÖ’cüler de TSK’dan tasfiye edildiler, şimdi TSK’da gerçek subaylarla başbaşayız ve PKK’nın da hakkından geliyoruz, Libya’daki hainlerin de, diğer bölgelerdeki Türkiye düşmanlarının da.. O tutukluyu da alın, istediğiniz yerde kullanın..

#4
Foto - Taraf, 9 Ağustos 2013. “Mafya İstanbul’a geri döndü.” FETÖ’nün gazetesinin oluşturduğu algıya bakın. AK parti, iktidar olur olmaz, mafyayı Türkiye’den söküp atmış. Ama terör örgütleri, devletin içine sızan istihbarat örgütleri sayesinde varlıklarını sürdürüyorlar., Taraf gazetesi dikkat dağıtmak için, FETÖ’nün de kullandığı DHKPC’lileri, mafya olarak tanımlıyor.. Başta DHKP-C olmak üzere sol terör örgütleri kurtarılmış bölgeler oluşturmaya çalışıyor, elli tane suç örgütüyle işbirliği yapıyor… Eh, anlaşamayıp birbirlerini vurduklarında “Çeteler halkı vuruyor” diye haber yapacak kansızlar da çıkıp, “mafya istanbul’a geri döndü” diyor..

Taraf, 9 Ağustos 2013. “Mafya İstanbul’a geri döndü.” FETÖ’nün gazetesinin oluşturduğu algıya bakın. AK parti, iktidar olur olmaz, mafyayı Türkiye’den söküp atmış. Ama terör örgütleri, devletin içine sızan istihbarat örgütleri sayesinde varlıklarını sürdürüyorlar., Taraf gazetesi dikkat dağıtmak için, FETÖ’nün de kullandığı DHKPC’lileri, mafya olarak tanımlıyor.. Başta DHKP-C olmak üzere sol terör örgütleri kurtarılmış bölgeler oluşturmaya çalışıyor, elli tane suç örgütüyle işbirliği yapıyor… Eh, anlaşamayıp birbirlerini vurduklarında “Çeteler halkı vuruyor” diye haber yapacak kansızlar da çıkıp, “mafya istanbul’a geri döndü” diyor..

#5
Foto - Zaman, 9 Ağustos 2014. “Komplo görüntüleri üst düzey siyasetçi talimatıyla…” Deniz Baykal’ın gayriahlaki ilişkisini kasete alan FETÖ, elinde daha başka gayriahlaki görüntüler olmalı ki, şantajı yapıp, bu sözleri söylettiriyor.. Kaset ifşasından hemen sonra, “Okyanus ötesinden geçmiş olsun telefonu” gelmişti.. Baykal da, “onlar yapmamıştır” dedi.. İyi de, Türkiye’de darbe bile yapacak bir üç değil de, kim yapmış olabilir, o kaset operasyonunu. Aynı gazetenin sürmanşetindeki “Savcı ve hakim evrakta sahtecilik yaptı” başlığına da, Mahmut Tanal’ın terörist savunuculuğuna da artık şaşırmıyoruz.. Tanal’a sorsak bugün, “FETÖ’cü emniyet müdürlerine bu desteğinizin sebebi neydi? Sadece tek taraflı bir aşk mı?” diye.. Ne cevap verir acaba?

Zaman, 9 Ağustos 2014. “Komplo görüntüleri üst düzey siyasetçi talimatıyla…” Deniz Baykal’ın gayriahlaki ilişkisini kasete alan FETÖ, elinde daha başka gayriahlaki görüntüler olmalı ki, şantajı yapıp, bu sözleri söylettiriyor.. Kaset ifşasından hemen sonra, “Okyanus ötesinden geçmiş olsun telefonu” gelmişti.. Baykal da, “onlar yapmamıştır” dedi.. İyi de, Türkiye’de darbe bile yapacak bir üç değil de, kim yapmış olabilir, o kaset operasyonunu. Aynı gazetenin sürmanşetindeki “Savcı ve hakim evrakta sahtecilik yaptı” başlığına da, Mahmut Tanal’ın terörist savunuculuğuna da artık şaşırmıyoruz.. Tanal’a sorsak bugün, “FETÖ’cü emniyet müdürlerine bu desteğinizin sebebi neydi? Sadece tek taraflı bir aşk mı?” diye.. Ne cevap verir acaba?

#6
Foto - Bugün, 9 Ağustos 2014. “Yalandan öte deli saçması.” Rezil herifler, “vicdan ve izandan yoksun” diyorlardı, gördük kimin neyden yoksun olduğunu… Teröristbaşı için “Bir gülüşüne bütün mal varlığımı veririm” diyen Akın İpek sonra çıktı, “Benim cemaatle ne işim olur” dedi ya, başka da söylenecek söz yok… Bugün itibari ile 5 yıl oldu, iki toplantıya katılıp dönecekti Türkiye’ye ama.. Bekliyoruz, bir türlü dönemiyor.. Kaçtığı da yalandı.. Şimdi gerçek olduğuna, inanırlar belki..

Bugün, 9 Ağustos 2014. “Yalandan öte deli saçması.” Rezil herifler, “vicdan ve izandan yoksun” diyorlardı, gördük kimin neyden yoksun olduğunu… Teröristbaşı için “Bir gülüşüne bütün mal varlığımı veririm” diyen Akın İpek sonra çıktı, “Benim cemaatle ne işim olur” dedi ya, başka da söylenecek söz yok… Bugün itibari ile 5 yıl oldu, iki toplantıya katılıp dönecekti Türkiye’ye ama.. Bekliyoruz, bir türlü dönemiyor.. Kaçtığı da yalandı.. Şimdi gerçek olduğuna, inanırlar belki..

#7
Foto - Zaman, 9 Ağustos 2015. “Akit’in hedef gösterdiği Alevi dernek başkanına silahlı saldırı.” Saldırı dört dörtlük provokasyon, büyük ihtimalle de FETÖ’nün işi… İstiyorlar ki kimseyi haber yapmayalım… O çocukları İstanbul’dan alıp Suruç’a götürenleri yazmayalım mı? Şimdi o “Saldırıya uğradı” denilenlerden biri Davutoğlu’nun partisinin genel başkan yardımcısı olmasıyla, öbürü Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu’ndan ihraç edilmesiyle haber oluyor… Zaman’ın manşetindeki “Kreşte darbe planı buldunuz mu?” sorusu da aslında ilerde yapacakları darbenin habercisi imiş. Şimdi hatırlatalım, FETÖ’cülere, “Kreş çağında anne-babalarından aldığınız çocukların beyinlerini yıkayarak, planları da kafalarına işlemişsiniz. Ki, kendi halkına bombaları savaş uçakları ile attılar!”

Zaman, 9 Ağustos 2015. “Akit’in hedef gösterdiği Alevi dernek başkanına silahlı saldırı.” Saldırı dört dörtlük provokasyon, büyük ihtimalle de FETÖ’nün işi… İstiyorlar ki kimseyi haber yapmayalım… O çocukları İstanbul’dan alıp Suruç’a götürenleri yazmayalım mı? Şimdi o “Saldırıya uğradı” denilenlerden biri Davutoğlu’nun partisinin genel başkan yardımcısı olmasıyla, öbürü Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu’ndan ihraç edilmesiyle haber oluyor… Zaman’ın manşetindeki “Kreşte darbe planı buldunuz mu?” sorusu da aslında ilerde yapacakları darbenin habercisi imiş. Şimdi hatırlatalım, FETÖ’cülere, “Kreş çağında anne-babalarından aldığınız çocukların beyinlerini yıkayarak, planları da kafalarına işlemişsiniz. Ki, kendi halkına bombaları savaş uçakları ile attılar!”

#8
Foto - Sözcü, 9 Ağustos 2015. “Sizin saflığınızın bedelini bu millet ödemek zorunda mı!” Erdoğan “Allah affetsin” dedikten sonra, o hainlerin tepesine bir bindi ki, ciyaklaması Sözcü’den bile çıktı.. Cezaevindeki FETÖ’cülerin mektuplarını, Emin Çölaşan yayınlamaya başladı.. PKK’nın uzantısı olan HDP’ye barajı geçirtme çağrıları yapıldı, Sözcü gazetesinde.. Sözcü bu ihanetlerinin hesabını versin, sonra saflığın hesabını sorar..

Sözcü, 9 Ağustos 2015. “Sizin saflığınızın bedelini bu millet ödemek zorunda mı!” Erdoğan “Allah affetsin” dedikten sonra, o hainlerin tepesine bir bindi ki, ciyaklaması Sözcü’den bile çıktı.. Cezaevindeki FETÖ’cülerin mektuplarını, Emin Çölaşan yayınlamaya başladı.. PKK’nın uzantısı olan HDP’ye barajı geçirtme çağrıları yapıldı, Sözcü gazetesinde.. Sözcü bu ihanetlerinin hesabını versin, sonra saflığın hesabını sorar..

#9
Foto - Cumhuriyet, 9 Ağustos 2015. “Ambulansla IŞİD’li servisi.” Cahilin iftirası da böyle oluyor… Cumhuriyet’in yazdığına göre, Suriye’den yaralı getiren ambulanslar, geriye dönerken Adıyaman’dan IŞİD militanı götürüyormuş… İyi de, o dönem Adıyaman’a Suriye’den hasta getirilmiyordu ki? Sınır ili değil bir kere, Suriye’ye geçecek adam niye Adıyaman’da ambulans beklesin? Olsun, bunlar FETÖ’ye yaranmak için her türlü yalanı atarlar..

Cumhuriyet, 9 Ağustos 2015. “Ambulansla IŞİD’li servisi.” Cahilin iftirası da böyle oluyor… Cumhuriyet’in yazdığına göre, Suriye’den yaralı getiren ambulanslar, geriye dönerken Adıyaman’dan IŞİD militanı götürüyormuş… İyi de, o dönem Adıyaman’a Suriye’den hasta getirilmiyordu ki? Sınır ili değil bir kere, Suriye’ye geçecek adam niye Adıyaman’da ambulans beklesin? Olsun, bunlar FETÖ’ye yaranmak için her türlü yalanı atarlar..

#10
Foto - Sözcü, 9 Ağustos 2016. “Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin yerini darbecilere yaveri söylemiş.” Yaverin söylemesine ne gerek var, onca yıldır yapmadığınız haberi darbe günü gündüz saatlerinde internet sitenizde “Sözcü Erdoğan’ı buldu” diye yapan, kaldığı noktaya kadar fotoğraflar yayınlayan siz değil misiniz Sözcü?.. FETÖ’den talimatı aldınız, “Erdoğan’ı bulduk” diye haber yaptınız, sonra yargılanmaya başlayınca da, ağlaşmaya başladınız.. Aslında FETÖ’nün her zamanki taktiği devreye girmişti, devlete sızmış istihbaratçı FETÖ’cüler yeri tespit edip, Sözcü’nün muhabirine veriyor. Zaman’da yayınlasalar, suçüstü olurlar. Çaktırmamak için Sözcü’ye verip, hedef şaşırtıyorlar.. Sözcü’de bunlara, gönüllü uşaklık ediyor..

Sözcü, 9 Ağustos 2016. “Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin yerini darbecilere yaveri söylemiş.” Yaverin söylemesine ne gerek var, onca yıldır yapmadığınız haberi darbe günü gündüz saatlerinde internet sitenizde “Sözcü Erdoğan’ı buldu” diye yapan, kaldığı noktaya kadar fotoğraflar yayınlayan siz değil misiniz Sözcü?.. FETÖ’den talimatı aldınız, “Erdoğan’ı bulduk” diye haber yaptınız, sonra yargılanmaya başlayınca da, ağlaşmaya başladınız.. Aslında FETÖ’nün her zamanki taktiği devreye girmişti, devlete sızmış istihbaratçı FETÖ’cüler yeri tespit edip, Sözcü’nün muhabirine veriyor. Zaman’da yayınlasalar, suçüstü olurlar. Çaktırmamak için Sözcü’ye verip, hedef şaşırtıyorlar.. Sözcü’de bunlara, gönüllü uşaklık ediyor..

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