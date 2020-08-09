2020-08-09 12:41:07 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Bugün’ün 9 Ağustos 2012 tarihinde servis ettiği, “Dinleniyorum ama yargı yoluna gitmem” haberine ilişkin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözünden siz şunu anlamaz mısınız: ‘Beni dinleyenlerin elinde çok bilgi var. Yargıya gidersem, benim hakkımdaki bilgilerle beni bitirirler.. Ben onlarla baş edemem, Onun için, onlarla kolkola yol yürüyeceğim!’ Gerçekten de, şu an CHP’ye hakim olan politikanın başka bir izahı var mı?” değerlendirmesinde bulundu.