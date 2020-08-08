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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-08 11:04:00
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 8 Ağustos 2015 tarihli “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” başlığıyla yayınlanan haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Gezi isyanı üzerinden 2 seneden fazla bir zaman geçmiş. Çıkış noktaları “Gezi Parkı değişmesin, eski tarihteki gibi, oraya Topçu kışlası olmasın” idi. Bu başlık atıldığında, Gezi Parkı orada duruyor mu? Duruyor. Topçu Kışlası yapılmaya başlanmış mıydı? Hayır. Bu arada bazı gençler, iki güvenlik görevlimiz bu olaylar sebebi ile durduk yerde öldü mü? Öldü.. Peki sanatçı adı altındaki bu Selda Bağcan ne istiyor ki, “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” diyor. Ne için buna ihtiyaç duyuyor acaba? Gençlerin ölmesi için mi? Kana mı susadılar, iki yılın sonunda? Dertleri ne? İstekleri ne, anlayabilen var mı? Ki, iki ay öncesinde seçim olmuş. Eğer gerçekten halk, AK Parti’yi istemiyorsa, sandıkta indirirdi. Halk AK Parti’ye verdiği oyun, nerede isme yarısını en yakın partiye vermiş. Bu aradaki fark rağmen, halkı sokağa dökmekle, ne kazanacak, bu sanatçı görüntülü vampir?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 8 Ağustos 2012 “Kınalı kuzuları kurbanlık koyun gibi bu ucubelere koyuyorlar!” Sözcü’nün kalekol isteği ile çıktığı bu tarih 2012. 2015’de o kalekollar tamamlandı. Ama tamamlanırken, “Biz karakol istemiyoruz” diye gösteri yapanlara, yine bu Sözcü gazetesi destek çıktı.. Böyle riyakarlık görülmemiştir. O karakol istemeyen HDP’lilere seçimdeki barajı geçirtmek, TBMM’yei milletvekili olarak sokturmak için, Sözcü’nün en tepesinde fotosunu gördüğünüz Emin Çölaşan çağrılar yaptı, Kemalistlere, “HDP’ye oy verin” diye utanmazca yazılar yazdı.. Açık açık soralım: Daha iyisini yapınca kuduranlara niye destek veriyorsun Sözcü, açıklar mısın? Mesela kendilerine “Barış Akademisyenleri” diyen PKK sempatizanlarına? Ya da PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’e yayın yönetmeni yazılanlara niye destek verdin?

Sözcü, 8 Ağustos 2012 “Kınalı kuzuları kurbanlık koyun gibi bu ucubelere koyuyorlar!” Sözcü’nün kalekol isteği ile çıktığı bu tarih 2012. 2015’de o kalekollar tamamlandı. Ama tamamlanırken, “Biz karakol istemiyoruz” diye gösteri yapanlara, yine bu Sözcü gazetesi destek çıktı.. Böyle riyakarlık görülmemiştir. O karakol istemeyen HDP’lilere seçimdeki barajı geçirtmek, TBMM’yei milletvekili olarak sokturmak için, Sözcü’nün en tepesinde fotosunu gördüğünüz Emin Çölaşan çağrılar yaptı, Kemalistlere, “HDP’ye oy verin” diye utanmazca yazılar yazdı.. Açık açık soralım: Daha iyisini yapınca kuduranlara niye destek veriyorsun Sözcü, açıklar mısın? Mesela kendilerine “Barış Akademisyenleri” diyen PKK sempatizanlarına? Ya da PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’e yayın yönetmeni yazılanlara niye destek verdin?

#2
Foto - Bugün, 8 Ağustos 2013 “Kurda merhamet kuzuya zulümdür” FETÖ’nün gazetesinde, Ergenekoncu darbeciler için AK Partili Hüseyin Çelik “Kurda merhamet kuzuya zulümdür” diyordu. Doğru söylemiş, bugün de aynı şeyi söylemek gerek… 15 Temmuz da apaçık bir darbedir, onlara da acımamak gerek! “15 Temmuz darbesini yapanlara acımak, kuzulara zulümdür” dersek, FETÖ’cüler kızmamalı.

Bugün, 8 Ağustos 2013 “Kurda merhamet kuzuya zulümdür” FETÖ’nün gazetesinde, Ergenekoncu darbeciler için AK Partili Hüseyin Çelik “Kurda merhamet kuzuya zulümdür” diyordu. Doğru söylemiş, bugün de aynı şeyi söylemek gerek… 15 Temmuz da apaçık bir darbedir, onlara da acımamak gerek! “15 Temmuz darbesini yapanlara acımak, kuzulara zulümdür” dersek, FETÖ’cüler kızmamalı.

#3
Foto - Sözcü, 8 Ağustos 2013 “İşte bu da belgesi” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o tarihte tutuklu olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’a sahip çıkmak içine, onun atamasını Tayyip Erdoğan’ın imzaladığını, dolayısı ile Başbuğ ile birlikte Erdoğan’ın da cezaevine konulması gerektiğini söylemiş. Bunlar, bu kadar akılsız.. Erdoğan atamasını yaptı, sonrasında Başbuğ kalktı Anayasa Mahkemesi üyesi ile, AK Parti’nin kapatılması için girişimde bulundu.. nasıl ki Başbuğ, “Beni bu makama getiren Erdoğan, ben ona ihanet etmem” demek ise, zaten ihanet etmediği takdirde işlediği bir suç da söz konusuydu olmaz ise.. Aynı şekilde, Başbuğ’un atandıktan sonra işlediği suçtan da Erdoğan niye sorumlu olsun ki? Ve Başbuğ konusundaki 6 yıl sonraki gelişmeyi de hatırlatalım. Her şeye rağmen, Erdoğan Başbuğ’un yargılanması için gerekli talep yazısını imzalamadı, Başbuğ yargılanmadı.. Bunu da unutmasın, Kılıçdaroğlu.

Sözcü, 8 Ağustos 2013 “İşte bu da belgesi” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o tarihte tutuklu olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’a sahip çıkmak içine, onun atamasını Tayyip Erdoğan’ın imzaladığını, dolayısı ile Başbuğ ile birlikte Erdoğan’ın da cezaevine konulması gerektiğini söylemiş. Bunlar, bu kadar akılsız.. Erdoğan atamasını yaptı, sonrasında Başbuğ kalktı Anayasa Mahkemesi üyesi ile, AK Parti’nin kapatılması için girişimde bulundu.. nasıl ki Başbuğ, “Beni bu makama getiren Erdoğan, ben ona ihanet etmem” demek ise, zaten ihanet etmediği takdirde işlediği bir suç da söz konusuydu olmaz ise.. Aynı şekilde, Başbuğ’un atandıktan sonra işlediği suçtan da Erdoğan niye sorumlu olsun ki? Ve Başbuğ konusundaki 6 yıl sonraki gelişmeyi de hatırlatalım. Her şeye rağmen, Erdoğan Başbuğ’un yargılanması için gerekli talep yazısını imzalamadı, Başbuğ yargılanmadı.. Bunu da unutmasın, Kılıçdaroğlu.

#4
Foto - Zaman, 8 Ağustos 2014 “Ahmet Türk’ten sert çıkış” Klasik HDP siyasetçileri.. Klasik PKK’dan emirle konuşan HDP milletvekilleri.. Ve onları konuşturan, FETÖ’cü Zaman gazetesi. Hadi IŞİD’e karşı savaşan Türkmenlere giden yardımları engelleyen FETÖ’cülerle iş kotarıyorsun Ahmet Türk.. Ardından da “Türkmenlere Erdoğan niye yardım etmiyor” diye konuşmaktan utanmıyorsun, bunu anladık. Peki, senin arkanda duran PKK terör örgütü değil mi? Türkiye’nin sayesinde bugün esamesi okunmayan IŞİD’e laf ediyorsun da, bunca zamandır Türk askerini-polisini şehid eden ve etmeye devam eden PKK’ya niye tek kelime edemiyorsun?

Zaman, 8 Ağustos 2014 “Ahmet Türk’ten sert çıkış” Klasik HDP siyasetçileri.. Klasik PKK’dan emirle konuşan HDP milletvekilleri.. Ve onları konuşturan, FETÖ’cü Zaman gazetesi. Hadi IŞİD’e karşı savaşan Türkmenlere giden yardımları engelleyen FETÖ’cülerle iş kotarıyorsun Ahmet Türk.. Ardından da “Türkmenlere Erdoğan niye yardım etmiyor” diye konuşmaktan utanmıyorsun, bunu anladık. Peki, senin arkanda duran PKK terör örgütü değil mi? Türkiye’nin sayesinde bugün esamesi okunmayan IŞİD’e laf ediyorsun da, bunca zamandır Türk askerini-polisini şehid eden ve etmeye devam eden PKK’ya niye tek kelime edemiyorsun?

#5
Foto - Cumhuriyet, 8 Ağustos 2014 “Hitler tişörtleriyle sinagoglara taciz” Cumhuriyet’i o tarihte çıkartan bu ekibinin çoğu, bugün Alman devletinin kanalı Deutsche Welle’den maaşa bağlanırken, Utku Çakırözer ise “bir yurttaş”a dayandırdığı yalan haberlerinin ödülünü CHP’den vekil yapılarak aldı… “Erdoğan’ın söylemleri, Türkiye’deki Musevileri ‘oksijensiz’ bıraktı” diye atılan bu başlığın üzerinden 6 yıl geçti.. Haberleri takip eden bir vatandaş çıkıp söylesin, hatta bir Musevi vatandaş söylesin, “Biz Hitler tişörtlü kişilerin tacizi altındayız” diye. Bir tek kişi.. Sadece bir tek kişi.. Yok, böyle bir şey gören, böyle bir şey duyan.. Ama iftiralar, böyle birinci sayfalara taşınıyor.. Dünyadan, AK Parti’ye baskı oluşması için, ahlaksızca iftiralar atılıyor..

Cumhuriyet, 8 Ağustos 2014 “Hitler tişörtleriyle sinagoglara taciz” Cumhuriyet’i o tarihte çıkartan bu ekibinin çoğu, bugün Alman devletinin kanalı Deutsche Welle’den maaşa bağlanırken, Utku Çakırözer ise “bir yurttaş”a dayandırdığı yalan haberlerinin ödülünü CHP’den vekil yapılarak aldı… “Erdoğan’ın söylemleri, Türkiye’deki Musevileri ‘oksijensiz’ bıraktı” diye atılan bu başlığın üzerinden 6 yıl geçti.. Haberleri takip eden bir vatandaş çıkıp söylesin, hatta bir Musevi vatandaş söylesin, “Biz Hitler tişörtlü kişilerin tacizi altındayız” diye. Bir tek kişi.. Sadece bir tek kişi.. Yok, böyle bir şey gören, böyle bir şey duyan.. Ama iftiralar, böyle birinci sayfalara taşınıyor.. Dünyadan, AK Parti’ye baskı oluşması için, ahlaksızca iftiralar atılıyor..

#6
Foto - Zaman, 8 Ağustos 2015 “Rezalette son nokta” FETÖ’cü Zaman gazetesi, liderlerinin yıllar önce yaptığı “Devletin kılcal damarlarında farkettirmeden dolaşacaksın” emri gereği, okul diyor,, polis diyor, öğretmen diyor ve darbe hazırlığındaki örgütünü ayakta tutmaya çalışıyor. Neyse ki, bu başlığa taşınan baskınlarla gerekli tedbir alındı da, 2016’da giriştikleri o darbede başarılı olamadılar.. Adamlar çocuk yuvasını bile terör örgütünün hücre evi gibi kullanmaktan utanmıyor, sonra da polisin buraya baskın yapmasına laf ediyor…

Zaman, 8 Ağustos 2015 “Rezalette son nokta” FETÖ’cü Zaman gazetesi, liderlerinin yıllar önce yaptığı “Devletin kılcal damarlarında farkettirmeden dolaşacaksın” emri gereği, okul diyor,, polis diyor, öğretmen diyor ve darbe hazırlığındaki örgütünü ayakta tutmaya çalışıyor. Neyse ki, bu başlığa taşınan baskınlarla gerekli tedbir alındı da, 2016’da giriştikleri o darbede başarılı olamadılar.. Adamlar çocuk yuvasını bile terör örgütünün hücre evi gibi kullanmaktan utanmıyor, sonra da polisin buraya baskın yapmasına laf ediyor…

#7
Foto - Bugün, 8 Ağustos 2015 “Halka tuzak kurmak suç” Sanki FETÖ’cülerin sınavlarda çevirdikleri dolaplarla hakkını yedikleri vatandaşlar halk değildi… Kendi adamlarına kadro açmak için memurları harcarken tuzak kurmuyorlardı… Madem size tuzak kuruluyor, niye bir tane iddia için “Yalan” diyemediniz de, hep aynı saçma sapan saptırmalarla konuyu başka yere çekmeye çalıştınız?.. Kaç yıl geçti, hadi şimdi çıkın, “Bizimle ilgili şu sınav soru hırsızlığı iddiası yalandır” deyin…

Bugün, 8 Ağustos 2015 “Halka tuzak kurmak suç” Sanki FETÖ’cülerin sınavlarda çevirdikleri dolaplarla hakkını yedikleri vatandaşlar halk değildi… Kendi adamlarına kadro açmak için memurları harcarken tuzak kurmuyorlardı… Madem size tuzak kuruluyor, niye bir tane iddia için “Yalan” diyemediniz de, hep aynı saçma sapan saptırmalarla konuyu başka yere çekmeye çalıştınız?.. Kaç yıl geçti, hadi şimdi çıkın, “Bizimle ilgili şu sınav soru hırsızlığı iddiası yalandır” deyin…

#8
Foto - Cumhuriyet, 8 Ağustos 2015 “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” Gezi isyanı üzerinden 2 seneden fazla bir zaman geçmiş. Çıkış noktaları “Gezi Parkı değişmesin, eski tarihteki gibi, oraya Topçu kışlası olmasın” idi. Bu başlık atıldığında, Gezi Parkı orada duruyor mu? Duruyor. Topçu Kışlası yapılmaya başlanmış mıydı? Hayır. Bu arada bazı gençler, iki güvenlik görevlimiz bu olaylar sebebi ile durduk yerde öldü mü? Öldü.. Peki sanatçı adı altındaki bu Selda Bağcan ne istiyor ki, “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” diyor. Ne için buna ihtiyaç duyuyor acaba? Gençlerin ölmesi için mi? Kana mı susadılar, iki yılın sonunda? Dertleri ne? İstekleri ne, anlayabilen var mı? Ki, iki ay öncesinde seçim olmuş. Eğer gerçekten halk, AK Parti’yi istemiyorsa, sandıkta indirirdi. Halk AK Parti’ye verdiği oyun, nerede isme yarısını en yakın partiye vermiş. Bu aradaki fark rağmen, halkı sokağa dökmekle, ne kazanacak, bu sanatçı görüntülü vampir?

Cumhuriyet, 8 Ağustos 2015 “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” Gezi isyanı üzerinden 2 seneden fazla bir zaman geçmiş. Çıkış noktaları “Gezi Parkı değişmesin, eski tarihteki gibi, oraya Topçu kışlası olmasın” idi. Bu başlık atıldığında, Gezi Parkı orada duruyor mu? Duruyor. Topçu Kışlası yapılmaya başlanmış mıydı? Hayır. Bu arada bazı gençler, iki güvenlik görevlimiz bu olaylar sebebi ile durduk yerde öldü mü? Öldü.. Peki sanatçı adı altındaki bu Selda Bağcan ne istiyor ki, “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” diyor. Ne için buna ihtiyaç duyuyor acaba? Gençlerin ölmesi için mi? Kana mı susadılar, iki yılın sonunda? Dertleri ne? İstekleri ne, anlayabilen var mı? Ki, iki ay öncesinde seçim olmuş. Eğer gerçekten halk, AK Parti’yi istemiyorsa, sandıkta indirirdi. Halk AK Parti’ye verdiği oyun, nerede isme yarısını en yakın partiye vermiş. Bu aradaki fark rağmen, halkı sokağa dökmekle, ne kazanacak, bu sanatçı görüntülü vampir?

#9
Foto - Taraf, 8 Ağustos 2015 “Demirtaş, AB ile NATO’ya çağrı yaptı” CIA’den emir alarak çıkartılan Taraf gazetesinde, sözümona Kürt halkı için siyaset yaptığını iddia eden Selahattin Demirtaş’tan, binlerce Kürt vatandaşımızı öldüren gladyonun ağababası NATO’ya çağrı.. Bir sözle, hayatı boyunca dillendirdiği bütün söylemi çöpe atan Demirtaş, NATO’yu göreve çağırarak, aslında dış güçler ile nasıl kolkola olduğunu da göstermiş oluyor ama, anlayana.. şimdi Muharrem İnce’sinden Meral Akşener’ine kadar, sağ siyasetçilerin bile bu adamın cezaevinden çıkması için yaptığı açıklamaları görünce, tezgahın patronları daha net anlaşılıyor.

Taraf, 8 Ağustos 2015 “Demirtaş, AB ile NATO’ya çağrı yaptı” CIA’den emir alarak çıkartılan Taraf gazetesinde, sözümona Kürt halkı için siyaset yaptığını iddia eden Selahattin Demirtaş’tan, binlerce Kürt vatandaşımızı öldüren gladyonun ağababası NATO’ya çağrı.. Bir sözle, hayatı boyunca dillendirdiği bütün söylemi çöpe atan Demirtaş, NATO’yu göreve çağırarak, aslında dış güçler ile nasıl kolkola olduğunu da göstermiş oluyor ama, anlayana.. şimdi Muharrem İnce’sinden Meral Akşener’ine kadar, sağ siyasetçilerin bile bu adamın cezaevinden çıkması için yaptığı açıklamaları görünce, tezgahın patronları daha net anlaşılıyor.

#10
Foto - Cumhuriyet, 8 Ağustos 2016 “Eksik demokrasi” FETÖ darbe girişimi yapmış. Askeriyedeki uzantıları ile, yönetime el koymaya kalkışmış. Yıllardır PKK’ya karşı mücadele ettiğini sandığımız, ama gözünü yönetimi devirmeye dikmiş FETÖ’cülerin tutuklandığı bir aşamada, Cumhuriyet istiyor ki, HDP de mitingde olsun.. Daha bir yıl önce, HDP’nin Genel başkanı Demirtaş, NATO’yu göreve çağırmıştı (Bakın yukarda 8 Ağustos 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfası).. NATO darbeyi yaptı, bir de o Demirtaş, darbenin kınandığı mitinge gelip, kendisini masum mu gösterecek? Bu tuzağa düşülmediğinde de, “Eksik demokrasi” diyerek, akılları sıra, algı oluşturuyorlar..

Cumhuriyet, 8 Ağustos 2016 “Eksik demokrasi” FETÖ darbe girişimi yapmış. Askeriyedeki uzantıları ile, yönetime el koymaya kalkışmış. Yıllardır PKK’ya karşı mücadele ettiğini sandığımız, ama gözünü yönetimi devirmeye dikmiş FETÖ’cülerin tutuklandığı bir aşamada, Cumhuriyet istiyor ki, HDP de mitingde olsun.. Daha bir yıl önce, HDP’nin Genel başkanı Demirtaş, NATO’yu göreve çağırmıştı (Bakın yukarda 8 Ağustos 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfası).. NATO darbeyi yaptı, bir de o Demirtaş, darbenin kınandığı mitinge gelip, kendisini masum mu gösterecek? Bu tuzağa düşülmediğinde de, “Eksik demokrasi” diyerek, akılları sıra, algı oluşturuyorlar..

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