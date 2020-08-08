Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 8 Ağustos 2015 tarihli “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” başlığıyla yayınlanan haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Gezi isyanı üzerinden 2 seneden fazla bir zaman geçmiş. Çıkış noktaları “Gezi Parkı değişmesin, eski tarihteki gibi, oraya Topçu kışlası olmasın” idi. Bu başlık atıldığında, Gezi Parkı orada duruyor mu? Duruyor. Topçu Kışlası yapılmaya başlanmış mıydı? Hayır. Bu arada bazı gençler, iki güvenlik görevlimiz bu olaylar sebebi ile durduk yerde öldü mü? Öldü.. Peki sanatçı adı altındaki bu Selda Bağcan ne istiyor ki, “Daha yoğun bir Gezi’ye ihtiyaç var” diyor. Ne için buna ihtiyaç duyuyor acaba? Gençlerin ölmesi için mi? Kana mı susadılar, iki yılın sonunda? Dertleri ne? İstekleri ne, anlayabilen var mı? Ki, iki ay öncesinde seçim olmuş. Eğer gerçekten halk, AK Parti’yi istemiyorsa, sandıkta indirirdi. Halk AK Parti’ye verdiği oyun, nerede isme yarısını en yakın partiye vermiş. Bu aradaki fark rağmen, halkı sokağa dökmekle, ne kazanacak, bu sanatçı görüntülü vampir?” ifadelerini kullandı.