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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-06 11:51:27
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 6 Eylül 2016 tarihinde attığı, “Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım” manşetini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, kemalist amirali konuşturmuş... ‘Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım’ sözünü de manşete taşımış. Bugünlerde ise, Özden Örnek'in bu sözüne ihanet edip, her ikisini de cilalamaya çalışanlar, yine aynı Sözcü ekibi…” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 6 Eylül 2012. “El insaf Tayyip.” PKK’ya, HDP’ye ya da o dönemki ismiyle BDP’ye veya Amerika’ya hiçbir laf edemeyen Sözcü, bütün sorumluluğu Erdoğan’a böyle yüklüyordu ya, bugün HDP’ye de, PKK’ya da, hamileri Amerika’ya da dersini veren Erdoğan’a bir tek takdir cümlesi kurabiliyorlar mı? Bir yıllık Başbakan'ın döneminde, FETÖ'cü subayların da bulunduğu bir orduda, bir kişinin başına çuval geçirebilirsiniz. Bugün de geçirsinler de görelim.. Bir tane hain, bir Türk bayrağını indirsin de görelim.. Bir PKK sempatizanı milletvekili, bir komisere tokat atsın da görelim bugün Türk askerine.

Sözcü, 6 Eylül 2012. “El insaf Tayyip.” PKK’ya, HDP’ye ya da o dönemki ismiyle BDP’ye veya Amerika’ya hiçbir laf edemeyen Sözcü, bütün sorumluluğu Erdoğan’a böyle yüklüyordu ya, bugün HDP’ye de, PKK’ya da, hamileri Amerika’ya da dersini veren Erdoğan’a bir tek takdir cümlesi kurabiliyorlar mı? Bir yıllık Başbakan'ın döneminde, FETÖ'cü subayların da bulunduğu bir orduda, bir kişinin başına çuval geçirebilirsiniz. Bugün de geçirsinler de görelim.. Bir tane hain, bir Türk bayrağını indirsin de görelim.. Bir PKK sempatizanı milletvekili, bir komisere tokat atsın da görelim bugün Türk askerine.

#2
Foto - Taraf, 6 Eylül 2012. “ÖSYM bir sıçrar, iki sıçrar, hep sıçrar.

Taraf, 6 Eylül 2012. “ÖSYM bir sıçrar, iki sıçrar, hep sıçrar." FETÖ’nün Taraf’ına bakar mısınız.. Soruları çalanlar kendileri. Öyle reziller ki, öyle kriptolar ki, sanki soruları çalanlar kendileri değilmiş gibi, ÖSYM'yi manşete taşıyanlar da kendileri.. Sürmanşetteli "Acz, öfke, hezeyan" ifadesi de tam bir takıyye örneği.. Erdoğan o sözlerindeki tesp;itlerini hayata geçirip, PKK'yı bitme noktasına getirdi.. FETÖ'cülere de, böyle "Erdoğan acz içinde, öfkede, hezeyan saçıyor" şeklindeki başlıklarla oluşturmaya kalkıştıkları "Çelme takma numaralarının günahı" kaldı..

#3
Foto - Cumhuriyet, 6 Eylül 2013. “ ‘Açıklama yasak’ müdahalesi” DHKPC bir polisi şehid etmiş.. Polisin katili yargılanırken, utanmazlar bir de basın açıklaması yapmaya kalkıyorlar.. Dünyanın neresinde, polis katili bir de basın açıklaması yapmaya kalkar? O örgüt bunu yapsa bile, hangi gazete, bunu savunarak haber yapmaya kalkar? Bunların hepsi, Türkiye'de oluyor! kemalist geçinenler, gazetelerine baksınlar, utansınlar.. O DHKPC, sonrasında da bir savcıyı şehid etti. Yine sahip çıkan Cumhuriyet oldu.. Sonra da,

Cumhuriyet, 6 Eylül 2013. “ ‘Açıklama yasak’ müdahalesi” DHKPC bir polisi şehid etmiş.. Polisin katili yargılanırken, utanmazlar bir de basın açıklaması yapmaya kalkıyorlar.. Dünyanın neresinde, polis katili bir de basın açıklaması yapmaya kalkar? O örgüt bunu yapsa bile, hangi gazete, bunu savunarak haber yapmaya kalkar? Bunların hepsi, Türkiye'de oluyor! kemalist geçinenler, gazetelerine baksınlar, utansınlar.. O DHKPC, sonrasında da bir savcıyı şehid etti. Yine sahip çıkan Cumhuriyet oldu.. Sonra da, "Bizim terörle ne ilgimiz var" diyorlar.. Terörle değil, her türlü teröristle sizin ilginiz var. PKK ile de, DHKPC ile de, hatta FETÖ ile de.. Aynı gazetedeki "Obama, Erdoğan'a randevu vermedi" alçak başlığına bakın, bunların yüzüne tükürün. Bir insan, kendi ülkesinin başbakanına, hem de her istediğinde o Obama ile görüşen başbakanına, böylesine alçakca saldırır mı? Saldırıyorlar işte..

#4
Foto - Zaman, 6 Eylül 2014. “Tek bir delil yok, yapılan hukuku hiçe saymak.

Zaman, 6 Eylül 2014. “Tek bir delil yok, yapılan hukuku hiçe saymak." Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi istendiğinde, 14 senedir CIA'nin kucağında oturan o adamın Türkiye'deki avukatı "“Tek bir delil yok, yapılan hukuku hiçe saymak" diyor, FETÖ'cü gazete de bunu manşete taşıyordu. Bugün avukatı da, örgüt başının yanına kaçtı.. Delil yok ise, niye hep, CIA'nin kucağına kaçıyorsunuz? Niye, o başlığın altında, "AB: tutuklama somut delile dayanmalı" açıklaması yapıp, sonrasında ne kadar FETÖ'cü hain varsa, kendi ülkelerine alıp, koruyorlar? Bu ülkede askeri darbe bile yaptınız.. Ne oldu, "bu sefer tutuklanmayı da, iadeyi de hakkettik" dediniz mi? Hainsiniz. Alçaksınız.. ABD uşağısınız.. Aynı gazetenin alt tarafında bir haber daha: "Keşke yapılan hırsızlığı da önleyebilseydik”Bu lafları kameraların karşısında söyleyen adam, ByLock yazışmalarında, daha sonra kurdukları MİT TIR’ları kumpası için, “Gece süper gitti haber. Can Dündar yurtdışından talimat onayı almadan o haberi yapar mı?” diyordu… Alçak adamlar. ABD'nin uşakları..

#5
Foto - Taraf, 6 Eylül 2014. “CHP’nin yeni yolu AB modeli özerklik.” Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP, bakın ülkeyi bölme yolunda, neler vaad etmiş.. Biz unutsak da arşiv unutmuyor işte… Hadi biz sorsak, Kılıçdaroğlu duymazdan gelir de.. Mesela vatansever ayaklarına yatan Sözcü, Kılıçdaroğlu’na sorsa “CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğiz” cümlesinin anlamı neydi diye.. Ne cavap alır acaba?

Taraf, 6 Eylül 2014. “CHP’nin yeni yolu AB modeli özerklik.” Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP, bakın ülkeyi bölme yolunda, neler vaad etmiş.. Biz unutsak da arşiv unutmuyor işte… Hadi biz sorsak, Kılıçdaroğlu duymazdan gelir de.. Mesela vatansever ayaklarına yatan Sözcü, Kılıçdaroğlu’na sorsa “CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğiz” cümlesinin anlamı neydi diye.. Ne cavap alır acaba?

#6
Foto - Cumhuriyet, 6 Eylül 2015. “Cizre’de yasak da ölüm de bitmiyor.” Kemalist Cumhuriyet'teki bu nasıl bir utanmazlıktır, anlamaka mümkün değil. Haberin bir yerinde PKK geçiyor, onda da neredeyse “durduramadıkları araçtaki kişiyi kazara öldürdüklerini” söyleyip, insan sevgisi ile dolular diye övgüde bulunacaklar.. Bugün Cizre'de sokağa çıkmak yasak mı? Bugün Cizre'de internet, telefon yasak mı? Değil. O gün yasaksa, bunun sorumlusu, o gün oraya hakim olmak isteyen PKK'dır. Kemalist geçinen Cumhuriyet de, o PKK'nın işbirlikçisidir.

Cumhuriyet, 6 Eylül 2015. “Cizre’de yasak da ölüm de bitmiyor.” Kemalist Cumhuriyet'teki bu nasıl bir utanmazlıktır, anlamaka mümkün değil. Haberin bir yerinde PKK geçiyor, onda da neredeyse “durduramadıkları araçtaki kişiyi kazara öldürdüklerini” söyleyip, insan sevgisi ile dolular diye övgüde bulunacaklar.. Bugün Cizre'de sokağa çıkmak yasak mı? Bugün Cizre'de internet, telefon yasak mı? Değil. O gün yasaksa, bunun sorumlusu, o gün oraya hakim olmak isteyen PKK'dır. Kemalist geçinen Cumhuriyet de, o PKK'nın işbirlikçisidir.

#7
Foto - Birgün, 6 Eylül 2016. “TSK’nin hamlesi neyi değiştirdi?” Şu IŞİD denilen terör örgütü PKK/PYD’ye de saldırmasa, bunlar onu da destekler… Sınırımızı IŞİD’den temizlemişiz, adam “PKK/PYD’ye yaramadı” diye ona bile laf atıyor…

Birgün, 6 Eylül 2016. “TSK’nin hamlesi neyi değiştirdi?” Şu IŞİD denilen terör örgütü PKK/PYD’ye de saldırmasa, bunlar onu da destekler… Sınırımızı IŞİD’den temizlemişiz, adam “PKK/PYD’ye yaramadı” diye ona bile laf atıyor…

#8
Foto - Cumhuriyet, 6 Eylül 2016. “ ‘Kıyım’ın bilançosu.” Bir ülkede darbe olur da, sonrasındaki operasyonlarda hiç mağdur olmaz mı? Tabii ki olur.. İlla mağdur olan vardır da, şu CHP’nin mağdurları kimmiş, onları hiç öğrenemedik… İsimlerini verselerdi de, gerçekten mağdurlarsa biz de haklarını arasaydık… Yok, dert başka… Türk Solu dergisinin sahibi Gökçe Fırat’ın bile FETÖ abisi çıkması ortadayken isimsiz, belgesiz delilsiz mağduriyet üretenlerin derdi adalet olamaz… Kripto FETÖ'cüleri savunmak için, böyle yalanlarla manşet atıyorlar.. Gezi isyanında gösterici Ethem Sarısülük'ün elindeki taş ile ilgili olarak, bilirkişiden

Cumhuriyet, 6 Eylül 2016. “ ‘Kıyım’ın bilançosu.” Bir ülkede darbe olur da, sonrasındaki operasyonlarda hiç mağdur olmaz mı? Tabii ki olur.. İlla mağdur olan vardır da, şu CHP’nin mağdurları kimmiş, onları hiç öğrenemedik… İsimlerini verselerdi de, gerçekten mağdurlarsa biz de haklarını arasaydık… Yok, dert başka… Türk Solu dergisinin sahibi Gökçe Fırat’ın bile FETÖ abisi çıkması ortadayken isimsiz, belgesiz delilsiz mağduriyet üretenlerin derdi adalet olamaz… Kripto FETÖ'cüleri savunmak için, böyle yalanlarla manşet atıyorlar.. Gezi isyanında gösterici Ethem Sarısülük'ün elindeki taş ile ilgili olarak, bilirkişiden "O taş hiç atılmadı" raporu gelmiş. Çünkü o taş atılmadan, gösterici vurulmuş. ABD'de, belinde silah olmadığı halde, elini beline atan adamı alnından vuruyorlar, soruşturma bile açılmıyor.. Adam polise karşı, taşı yerden almış, kaldırıp atma aşamasına gelmiş, hala "O taş hiç atılmadı" diyorlar. Atılsaydı, zaten kendisi vurulmayacak, bir polis vurulmuş olacaktı. Onu mu istiyorsunuz..

#9
Foto - Sözcü, 6 Eylül 2016.

Sözcü, 6 Eylül 2016. "Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım." Kemalist Sözcü, kemalist amirali konuşturmuş.. "Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım" sözünü de manşete taşımış. Bugünlerde ise, Özden Örnek'in bu sözüne ihanet edip, her ikisini de cilalamaya çalışanlar, yine aynı Sözcü ekibi.. Aynı gazetedeki diğer haber ise,“Sözcü’ye iftira atılması tipik bir FETÖ oyunudur” şeklinde. Çıkıp da “Biz ‘Şimdi cemaati destekleme zamanı’ demedik” diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsanız, bu nasıl iftira, Sözcü?

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