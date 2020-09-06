Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 6 Eylül 2013. “ ‘Açıklama yasak’ müdahalesi” DHKPC bir polisi şehid etmiş.. Polisin katili yargılanırken, utanmazlar bir de basın açıklaması yapmaya kalkıyorlar.. Dünyanın neresinde, polis katili bir de basın açıklaması yapmaya kalkar? O örgüt bunu yapsa bile, hangi gazete, bunu savunarak haber yapmaya kalkar? Bunların hepsi, Türkiye'de oluyor! kemalist geçinenler, gazetelerine baksınlar, utansınlar.. O DHKPC, sonrasında da bir savcıyı şehid etti. Yine sahip çıkan Cumhuriyet oldu.. Sonra da, "Bizim terörle ne ilgimiz var" diyorlar.. Terörle değil, her türlü teröristle sizin ilginiz var. PKK ile de, DHKPC ile de, hatta FETÖ ile de.. Aynı gazetedeki "Obama, Erdoğan'a randevu vermedi" alçak başlığına bakın, bunların yüzüne tükürün. Bir insan, kendi ülkesinin başbakanına, hem de her istediğinde o Obama ile görüşen başbakanına, böylesine alçakca saldırır mı? Saldırıyorlar işte..