2020-09-06 11:51:27 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 6 Eylül 2016 tarihinde attığı, “Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım” manşetini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, kemalist amirali konuşturmuş... ‘Davutoğlu ve Gül'ün yargılanması lazım’ sözünü de manşete taşımış. Bugünlerde ise, Özden Örnek'in bu sözüne ihanet edip, her ikisini de cilalamaya çalışanlar, yine aynı Sözcü ekibi…” ifadelerini kullandı.