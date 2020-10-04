Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 4 Ekim 2013: “ANDIMIZI OKUMUŞLAR AMA BOŞA OKUMUŞLAR.” Hani kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak değiliz de, diyelim ki haklısınız, e o zaman niye okunsun diye uğraşıyorsunuz? Yıllar yılı okuttunuz, sizin attığınız manşet gösteriyor ki, boşa okumuşlar.. O zaman o and, sizin ne işinize yaradı? Mevzi kaybetmeyeceğiz diye el kadar çocuklara askeri eğitim gibi her sabah yemin ettirmenin alemi var mı? Bir diğer açıdan bakalım, Sözcü'nün manşetine.. "Boşa okumuşlar" diye kafalarını koyduğu AK Partililerin hemen hemen yarısı, şimdi Sözcü tarafından el üstünde tutuluyor. İçlerinde Ahmet Davutoğlu mu, Ali Babacan mı, Nihat Ergün mü, Sadullah Ergin mi.. Daha sayayım mı? Dün bunlar için "Öğrenci andını boşa okumuşlar" diye hakarette bulunan Sözcü, bugün bu adamları allayıp-pullayıp, Erdoğan'ın karşısına çıkarıyorlar.. İlkesizlik değil mi bu?