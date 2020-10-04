2020-10-04 14:55:27 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı
ZAYTUNG BAŞBAKANI.. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 4 Ekim 2014’te attığı, “Zaytung Başbakanı” manşetini hatırlatan Karahasanoğlu, “Ahmet Davutoğlu o gün Erdoğan’nın yanında diye, Kemal Kılıçdaroğlu ona böyle hakaret ediyordu. Ne zaman ki Erdoğan’ın karşısına geçti, birden ‘dostlar’dan bir dost oluverdi… Ahmet Davutoğlu, kendisine geçmişte ‘o sadece mizahın konusu olabilir’ diye hakaret etmiş olan Kılıçdaroğlu’yla hesabı sırf Erdoğan düşmanlığı sebebiyle kapatıp, sonra nasıl vatandaştan oy isteyecek?” ifadelerini kullandı.