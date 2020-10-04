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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-10-04 14:55:27
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

ZAYTUNG BAŞBAKANI.. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 4 Ekim 2014’te attığı, “Zaytung Başbakanı” manşetini hatırlatan Karahasanoğlu, “Ahmet Davutoğlu o gün Erdoğan’nın yanında diye, Kemal Kılıçdaroğlu ona böyle hakaret ediyordu. Ne zaman ki Erdoğan’ın karşısına geçti, birden ‘dostlar’dan bir dost oluverdi… Ahmet Davutoğlu, kendisine geçmişte ‘o sadece mizahın konusu olabilir’ diye hakaret etmiş olan Kılıçdaroğlu’yla hesabı sırf Erdoğan düşmanlığı sebebiyle kapatıp, sonra nasıl vatandaştan oy isteyecek?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 4 Ekim 2012: “SAVAŞ TUZAĞINA DİKKAT.

CUMHURİYET, 4 Ekim 2012: “SAVAŞ TUZAĞINA DİKKAT." Suriye'den Türkiye'ye bomba atılmış. Kemalist geçinip, BAASçı Esed'den yana tavır izleyen Cumhuriyet gazetesi, nerede ise "Suriye'den değil, Mars'tan geldi bomba" diyecek.. Saldırıyı masumlaştırıcı şu ifadeler, o günkü Cumhuriyet'ten: "Akçakale'ye top mermisi üştü" Hooop beyler, bu top mermisini kim attı, niye attı, bilmiyor musunuz? Yoksa, uzaydan mı düştü diyeceksiniz? Ve devam ediyorlar, "Savaş tuzağına dikkat" diyorlar. Evet tuzağa dikkat edelim de, dikkat ederken, ardı ardına gelen bombaları da, görmezlikten gelmeyelim..

#2
Foto - SÖZCÜ, 4 Ekim 2013: “ANDIMIZI OKUMUŞLAR AMA BOŞA OKUMUŞLAR.” Hani kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak değiliz de, diyelim ki haklısınız, e o zaman niye okunsun diye uğraşıyorsunuz? Yıllar yılı okuttunuz, sizin attığınız manşet gösteriyor ki, boşa okumuşlar.. O zaman o and, sizin ne işinize yaradı? Mevzi kaybetmeyeceğiz diye el kadar çocuklara askeri eğitim gibi her sabah yemin ettirmenin alemi var mı? Bir diğer açıdan bakalım, Sözcü'nün manşetine..

SÖZCÜ, 4 Ekim 2013: “ANDIMIZI OKUMUŞLAR AMA BOŞA OKUMUŞLAR.” Hani kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak değiliz de, diyelim ki haklısınız, e o zaman niye okunsun diye uğraşıyorsunuz? Yıllar yılı okuttunuz, sizin attığınız manşet gösteriyor ki, boşa okumuşlar.. O zaman o and, sizin ne işinize yaradı? Mevzi kaybetmeyeceğiz diye el kadar çocuklara askeri eğitim gibi her sabah yemin ettirmenin alemi var mı? Bir diğer açıdan bakalım, Sözcü'nün manşetine.. "Boşa okumuşlar" diye kafalarını koyduğu AK Partililerin hemen hemen yarısı, şimdi Sözcü tarafından el üstünde tutuluyor. İçlerinde Ahmet Davutoğlu mu, Ali Babacan mı, Nihat Ergün mü, Sadullah Ergin mi.. Daha sayayım mı? Dün bunlar için "Öğrenci andını boşa okumuşlar" diye hakarette bulunan Sözcü, bugün bu adamları allayıp-pullayıp, Erdoğan'ın karşısına çıkarıyorlar.. İlkesizlik değil mi bu?

#3
Foto - CUMHURİYET, 4 Ekim 2013: “POLİS ÇEKİLDİ HASAN UĞURLANDI.”

CUMHURİYET, 4 Ekim 2013: “POLİS ÇEKİLDİ HASAN UĞURLANDI.” "Uğurlandı" denilen o cenazede, yüzü maskeli DHKP-C’lilerin, silahlarla havaya ateş açıp gövde gösterisi yaptığını da, yazsana Cumhuriyet… Bugün hâlâ o mahallede DHKP-C’lilerin uyuşturucu çeteleriyle savaştığını iddia edenler var… Asıl mesele, mahalleleri kurtarılmış bölge gibi gösterip istedikleri gibi at oynatmaya devam etmeleri… Bakalım hükümet ne zaman “Diyarbakır’da izin vermediğim işe, İstanbul’da niye izin veriyorum” diyecek… Ve haberde bir ilginç not, cinayetten mahkum olan baba, bir gün önce eli kelepçeli iken, sonraki gün kelepçesi de sökülmüş.. İyi de, Cumhuriyet katillerden yana mı, maktüllerden yana mı? bu cenazede maktülden yana gibi. Ama babanın kelepçeli olmasına bir gün önce getirdikleri eleştiri, babanın bir katil olması karşısında, "Cumhuriyet maktülden yana falan değil. Katil onların ise, katilden de yana olurlar" dedirtti..

#4
Foto - TARAF, 4 Ekim 2013: “GÜLSUYU'NDA ÖLÜM KISKACI.” Her şey var haberde, rant da var uyuşturucu satıcıları da, ama DHKP-C’den tek harfle bahsedilmiyor… Sakladınız da gerçek değişti mi? Diğer gazeteleri açın, göreceksiniz, elinde tüfeklerle, cenazeye katılan maskeli teröristleri..

TARAF, 4 Ekim 2013: “GÜLSUYU'NDA ÖLÜM KISKACI.” Her şey var haberde, rant da var uyuşturucu satıcıları da, ama DHKP-C’den tek harfle bahsedilmiyor… Sakladınız da gerçek değişti mi? Diğer gazeteleri açın, göreceksiniz, elinde tüfeklerle, cenazeye katılan maskeli teröristleri..

#5
Foto - CUMHURİYET, 4 Ekim 2014: “ZAYTUNG BAŞBAKANI.” Eh, Ahmet Davutoğlu o gün Erdoğan’nın yanında diye, Kemal Kılıçdaroğlu ona böyle hakaret ediyordu. Ne zaman ki Erdoğan’ın karşısına geçti, birden “dostlar”dan bir dost oluverdi… Ahmet Davutoğlu, kendisine geçmişte

CUMHURİYET, 4 Ekim 2014: “ZAYTUNG BAŞBAKANI.” Eh, Ahmet Davutoğlu o gün Erdoğan’nın yanında diye, Kemal Kılıçdaroğlu ona böyle hakaret ediyordu. Ne zaman ki Erdoğan’ın karşısına geçti, birden “dostlar”dan bir dost oluverdi… Ahmet Davutoğlu, kendisine geçmişte "o sadece mizahın konusu olabilir" diye hakaret etmiş olan Kılıçdaroğlu’yla hesabı sırf Erdoğan düşmanlığı sebebiyle kapatıp, sonra nasıl vatandaştan oy isteyecek?

#6
Foto - SÖZCÜ, 4 Ekim 2014: “ASKER YASAL GÜVENCE İSTİYOR.

SÖZCÜ, 4 Ekim 2014: “ASKER YASAL GÜVENCE İSTİYOR." Suriye'den Türkiye'ye toplar atılıyor.. TBMM tezkere çıkarıp, askerin Suriye'ye girmesi için yetki veriyor. Ama darbeci ve FETÖ'cülerin sızdığı TSK'daki bazı kişiler, "Bize yasal güvence vermelisiniz ki, görevimizi yapalım" diyorlar.. Bu nasıl bir kafa, anlayan var mı? Ulusalcı Sözcü'nün, "TSK personelinin, PKK ile mücadele ettiği için çeşitli davalarda yargılanması" bahanesi ise, rezalete tüy diktirecek boyutta. Köylüyü işkence edip öldürüp, PKK ile mücadele mi oluyor? Kim, eli kalı teröristi yakalamak için operasyon yapmış da, mahkemeye çıkmış, bir tane örnek gösterebilirler mi?

#7
Foto - BUGÜN, 4 Ekim 2015: “HEPSİ MİLİTAN.” Sabahtan akşama kadar seçilmiş insanlara küfür eden Doğan medyası çalışanlarından bir tanesi, mankenlerle yatıp kalkmaktan dayak yemiş. O olayı, siyasi bir gerekçeye bağladılar. Sonra da tekrar saldırıya geçtiler. Başlarını da, patronları Aydın Doğan çekti.. “Hepsi militan” diye demeç veren Aydın Doğan’ın adamlarının hemen hepsi, bugün ya Rusya’nın ya da Almanya’nın devlet kanallarından maaşa bağlandı… Anlaşılan o ki, yılların kurt patronu Aydın Doğan bile “Ben nasıl bu ketenpereye geldim” dedi de, elini ayağını çekti bu işlerden… Yoksa, esas militanların kendi medyasında olduğunu bilmez mi, yılların medya patronu.

BUGÜN, 4 Ekim 2015: “HEPSİ MİLİTAN.” Sabahtan akşama kadar seçilmiş insanlara küfür eden Doğan medyası çalışanlarından bir tanesi, mankenlerle yatıp kalkmaktan dayak yemiş. O olayı, siyasi bir gerekçeye bağladılar. Sonra da tekrar saldırıya geçtiler. Başlarını da, patronları Aydın Doğan çekti.. “Hepsi militan” diye demeç veren Aydın Doğan’ın adamlarının hemen hepsi, bugün ya Rusya’nın ya da Almanya’nın devlet kanallarından maaşa bağlandı… Anlaşılan o ki, yılların kurt patronu Aydın Doğan bile “Ben nasıl bu ketenpereye geldim” dedi de, elini ayağını çekti bu işlerden… Yoksa, esas militanların kendi medyasında olduğunu bilmez mi, yılların medya patronu.

#8
Foto - CUMHURİYET, 4 Ekim 2015: “672 BİN SEÇMEN BUHARLAŞTI.

CUMHURİYET, 4 Ekim 2015: “672 BİN SEÇMEN BUHARLAŞTI." Bu kemalist kafalı Cumhuriyetçilerde azıcık akıl olsa, "672 bin seçmen nasıl buharlaşır" diye sorar. Ama kafa yok ki adamlarda.. Atıyorlar işkembeden yalanı.. Sonra kendileri de, attıkları o onlarca yalanı unutuyorlar.. Oysa gerçekten böyle bir operasyon olduğuna inanıyorlarsa, kimlik nosu ile oluşturulan yeni sistemde, bir dakika içinde, kaydı silinen 672 bin seçmenin listesini çıkartılar, onların ayrıntısına bakarlar, "Kaçı ölmüş, kaçı yurtdışına kaydını aldırmış, kaçı vatandaşlıktan çıkarılmış, kaçı seçmen olduğu halde silinmiş." Topu topu iki dakikadır, bunun tespiti. Ama çamur atacaklar ya.. Gözlerini kapatıp, yalanları savuruyorlar, ortalığa.. Hem nasıl yalan, çocukları bile güldürecek yalanları..

#9
Foto - SÖZCÜ, 4 Ekim 2016: “12 BİN POLİS AÇIĞA ALINDI.

SÖZCÜ, 4 Ekim 2016: “12 BİN POLİS AÇIĞA ALINDI." FETÖ'cüler darbe yapmışlar. 12 bin polis açığa alınmış. Sözcü gazetesinde Emin Çölaşan'ın başlığı, "Hukuksuzluğa 'dur' diyelim". Yani ne demek istiyor? Darbecileri görevden almayın diyor. Çölaşan çıkıp açıklasa, bu FETÖ'cü hayranlığı nereden geliyor? Şantaj mı yapıyorlar bu adama, yoksa gönüllü bir birliktelikleri mi var?

#10
Foto - CUMHURİYET, 4 Ekim 2016: “BİTMEYEN NEFRET.

CUMHURİYET, 4 Ekim 2016: “BİTMEYEN NEFRET." İşte kemalist Cumhuriyet'in yayın çizgisinin özeti budur… Kendi ürettikleri ya da çözülmesine engel oldukları sorunları kullanıp başkalarını suçlamak, klasik zihniyetleridir… Bu ülkede Kürtleri yerinden eden, CHP zihniyetidir… Bu ülkede Alevilere yönelik, Hıristiyanlığın bile müfredatında yer bulduğu, gayrimüslimlerin bile bu kadar şikayet etmediği din kültürü ve ahlak bilgisi dersi üzerinden baskı yapıldığı iddiası, yine CHP zihniyetinin eseridir… LGBT’lerle ilgili bilgi yokmuş, sebebi bu ülkede yine CHP zihniyetinin çokça uğraşmasına rağmen, toplumu istedikleri düzeyde ifsad edememeleri olmasın?

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