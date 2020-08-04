2020-08-04 13:38:22 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 4 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 4 Ağustos 2013 tarihli "Değişen ne var" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi, halkı enayi yerine koyan bir manşetle, "Değişen ne var" diye, 7 yıl önce sormuş. 12 Eylül'de asker postalı varmış, 2013'de ise sivil yönetim varmış ama, aslında gerçek hayatta aynı despotluk hakim imiş. O günden sonraki çeşitli değişikliklerden sonra, Sözcü hep aynı başlığı attı:” dedi.