Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 4 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 4 Ağustos 2014. "Kaçmadım, isteyen gözaltına alsın, isteyen ifadeye çağırsın." O tarihde henüz örgüt yurtdışına çıkmasına izin vermediği için, TÜBİTAK Yöneticisi Hasan Palaz, böyle palazlanmış eda ile konuşuyor. Sonrasında gözaltına da alındı, tutuklandı da. Ama tahliye oldu. Telefonunda Bylock çıktı.. En sonunda ise, yurtdışına kaçtı.. Böyle meydan okuması, kendisine güvenmesinden kaynaklı gibi görünüyor ama, aldanmayın. Onların güvenci, "Nasıl olsa daha emniyetteki adamlarımızla uğraşıyorlar. TSK'daki devasa yapılanmamızdan haberleri bile yok. Son dakikada darbeyi yapıp, cezaevlerinden çıkarız" rahatlığından kaynaklanıyordu.. Ama o darbeden sonra da, içerdekiler çıkamadı.. Hasan Palaz ise, yurtdışına çoktan kaçtı.. Şimdi kırmızı bülten ile aranıyor.. Zaman'ın manşetindeki haber ise, tam bir algı operasyonu.. Gören sanıyor ki, AİHM karar vermiş, 11 kez ihlal tespit etmiş. Haberi okuyorsunuz, 11 ihlal sebebi ile AİHM'e müracaat edilmiş. İyi de, o zaman o AİHM heyetinin o haberde ne işi var? Veya bugün soralım, AİHM o davada ne karar verdi, ihlal var diyebildi mi?