Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 30 Temmuz 2013 tarihli “Bu paçavraları oradan indirecek babayiğit yok mu?" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ulusalcı Sözcü gazetesi, yine bir yandan PKK karşıtı gibi görünür iken, bir yandan da onların propagandasını yapıyor.. Önce hatırlatalım, o paçavralar, orada bugün durabiliyor mu? Duramıyor. Demek ki ne imiş, Erdoğan o paçavraları indirmek için ölümüne bir mücadele içinde imiş. FETÖ'cüleri, darbecileri TSK'dan tasfiye edince, onu gerçekleştirmiş.. Ama esas soruyu, Kamer Genç ve onun bugünkü takipçilerine soralım: "PKK'nın o paçavraları Tunceli'ye asmasında, o bölge halkının da kabahati yok mu? PKK, Maraş'ta o paçavraları asabiliyor mu, Rize'de asabiliyor mu, Erzurum'da asabiliyor mu?" Yoksa, PKK propagandası yapmak için bir yandan asıp, bir yandan da indiremeyeceklerini zannedip "Bu paçavraları indirin" mi diyordunuz.“ ifadelerini kullandı.