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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-30 13:15:12
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 30 Temmuz 2013 tarihli “Bu paçavraları oradan indirecek babayiğit yok mu?" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ulusalcı Sözcü gazetesi, yine bir yandan PKK karşıtı gibi görünür iken, bir yandan da onların propagandasını yapıyor.. Önce hatırlatalım, o paçavralar, orada bugün durabiliyor mu? Duramıyor. Demek ki ne imiş, Erdoğan o paçavraları indirmek için ölümüne bir mücadele içinde imiş. FETÖ'cüleri, darbecileri TSK'dan tasfiye edince, onu gerçekleştirmiş.. Ama esas soruyu, Kamer Genç ve onun bugünkü takipçilerine soralım: "PKK'nın o paçavraları Tunceli'ye asmasında, o bölge halkının da kabahati yok mu? PKK, Maraş'ta o paçavraları asabiliyor mu, Rize'de asabiliyor mu, Erzurum'da asabiliyor mu?" Yoksa, PKK propagandası yapmak için bir yandan asıp, bir yandan da indiremeyeceklerini zannedip "Bu paçavraları indirin" mi diyordunuz.“ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 30 Temmuz 2012. “Ay’ın timi boynunu kırıp öldürdü.” FETÖ'cüler, aralarından ayrılanları, “Bunlar bizi yakacak” deyip, kendileri böyle yakmaya kalkıyordu… Birden saf değiştirenleri, bugün hâlâ FETÖ’ye toz kondurmayanları gördükçe hatırlanması gereken bir haber… Bir avuç kadar yerde, PYD'lilerin hakimiyet kurmasını,

Taraf, 30 Temmuz 2012. “Ay’ın timi boynunu kırıp öldürdü.” FETÖ'cüler, aralarından ayrılanları, “Bunlar bizi yakacak” deyip, kendileri böyle yakmaya kalkıyordu… Birden saf değiştirenleri, bugün hâlâ FETÖ’ye toz kondurmayanları gördükçe hatırlanması gereken bir haber… Bir avuç kadar yerde, PYD'lilerin hakimiyet kurmasını, "Kürdistan'ı kurduk, kimseye vermeyiz" diyerek, kışkırtıcı bir başlıkla haber yaparlarken, aslında Türkiye'deki ulusalcılar AK Parti'ye karşı tahrik ediliyordu.. Bugün sormalıyız, PKK zihniyeti ile kurduğunuz o bölgeyi, şimdi kime verdiniz?

#2
Foto - Sözcü, 30 Temmuz 2012. “Yeniden yazmak için 10 dakikada vekilliği bırakırım.” O dönem Hürriyet’i yöneten (Sonradan CHP'den milletvekili yapılan) Enis Berberoğlu’nun bile “Yok, bu kadarı da ayıp artık” diyerek yazıdan çıkaracağını bildiği “Analarını da satarlarlar” ifadelerini, gece operasyon yapıp gizlice şehir baskılarında yayınlatan, bu yüzden de yönetimle papaz olup istifa eden 27 Mayıs darbecilerinin Kurucu Meclise atadığı adama, “AKP’nin hışmına uğrayıp yazarlığı bıraktı” diyorlar… Biz soralım, böyle göz göre göre yalan söyleyen zihniyet nelerini satmaz? Başbakanı asan 27 Mayıs darbecilerine gidip kul köle olanlar, daha başka kimlere kul köle olmaz?

Sözcü, 30 Temmuz 2012. “Yeniden yazmak için 10 dakikada vekilliği bırakırım.” O dönem Hürriyet’i yöneten (Sonradan CHP'den milletvekili yapılan) Enis Berberoğlu’nun bile “Yok, bu kadarı da ayıp artık” diyerek yazıdan çıkaracağını bildiği “Analarını da satarlarlar” ifadelerini, gece operasyon yapıp gizlice şehir baskılarında yayınlatan, bu yüzden de yönetimle papaz olup istifa eden 27 Mayıs darbecilerinin Kurucu Meclise atadığı adama, “AKP’nin hışmına uğrayıp yazarlığı bıraktı” diyorlar… Biz soralım, böyle göz göre göre yalan söyleyen zihniyet nelerini satmaz? Başbakanı asan 27 Mayıs darbecilerine gidip kul köle olanlar, daha başka kimlere kul köle olmaz?

#3
Foto - Cumhuriyet, 30 Temmuz 2012. “Malatya Sivas olmasın.” Cumhuriyet'te hep aynı hikaye, yıllardır aynı korkuyu pompalıyorlar. Bir şey olacağı yok ya, Allah korusun belki Alevi-Sünni çatışması çıkar da, sandıkla gelemedikleri yönetime belki hayalini kurdukları iç ya da dış müdahaleyle gelirler diye, bu kışkırtıcı haberleri yapıyorlar…

Cumhuriyet, 30 Temmuz 2012. “Malatya Sivas olmasın.” Cumhuriyet'te hep aynı hikaye, yıllardır aynı korkuyu pompalıyorlar. Bir şey olacağı yok ya, Allah korusun belki Alevi-Sünni çatışması çıkar da, sandıkla gelemedikleri yönetime belki hayalini kurdukları iç ya da dış müdahaleyle gelirler diye, bu kışkırtıcı haberleri yapıyorlar…

#4
Foto - Sözcü, 30 Temmuz 2013. “Bu paçavraları oradan indirecek babayiğit yok mu?

Sözcü, 30 Temmuz 2013. “Bu paçavraları oradan indirecek babayiğit yok mu?" Ulusalcı Sözcü gazetesi, yine bir yandan PKK karşıtı gibi görünür iken, bir yandan da onların propagandasını yapıyor.. Önce hatırlatalım, o paçavralar, orada bugün durabiliyor mu? Duramıyor. Demek ki ne imiş, Erdoğan o paçavraları indirmek için ölümüne bir mücadele içinde imiş. FETÖ'cüleri, darbecileri TSK'dan tasfiye edince, onu gerçekleştirmiş.. Ama esas soruyu, Kamer Genç ve onun bugünkü takipçilerine soralım: "PKK'nın o paçavraları Tunceli'ye asmasında, o bölge halkının da kabahati yok mu? PKK, Maraş'ta o paçavraları asabiliyor mu, Rize'de asabiliyor mu, Erzurum'da asabiliyor mu?" Yoksa, PKK propagandası yapmak için bir yandan asıp, bir yandan da indiremeyeceklerini zannedip "Bu paçavraları indirin" mi diyordunuz.

#5
Foto - Taraf, 30 Temmuz 2014. “Ekmel Bey’den IŞİD aklına fren.” Bülent Arınç, sırf Erdoğan’a yakın görüldüğü için, FETÖ'cü Taraf gazetesinin birinci sayfasından kendisine “IŞİD akıllı” yakıştırmasının bile layık görülmesini hatırlayınca, bu adamlara ihanetlerinin hesabının sorulmasını “Facia” olarak görmekten utanıyor mudur acaba? Ekmeleddin İhsanoğlu acaba, sırf adında “Din” geçmesin diye kendisine “Ekmel” diyenlerin adayı olduğunu hatırladıkça hayıflanıyor mudur?

Taraf, 30 Temmuz 2014. “Ekmel Bey’den IŞİD aklına fren.” Bülent Arınç, sırf Erdoğan’a yakın görüldüğü için, FETÖ'cü Taraf gazetesinin birinci sayfasından kendisine “IŞİD akıllı” yakıştırmasının bile layık görülmesini hatırlayınca, bu adamlara ihanetlerinin hesabının sorulmasını “Facia” olarak görmekten utanıyor mudur acaba? Ekmeleddin İhsanoğlu acaba, sırf adında “Din” geçmesin diye kendisine “Ekmel” diyenlerin adayı olduğunu hatırladıkça hayıflanıyor mudur?

#6
Foto - Cumhuriyet, 30 Temmuz 2014. “Başbakan biliyordu.” Adamlar iddianamelerde isimleri değiştiriyor, telefon numaralarını başkalarının gibi gösteriyor, hakimleri bile kandırıyor, sonra “Başbakan’a anlattık” diyorlar… Anlatmışsındır muhakkak da, ne anlattın acaba? Bu adamdan sonra da, Ali Fuat Yılmazer aynı iddiayı Akın İpek'in Bugün TV'sinde yaptı. Erdoğan da cevabını verdi:

Cumhuriyet, 30 Temmuz 2014. “Başbakan biliyordu.” Adamlar iddianamelerde isimleri değiştiriyor, telefon numaralarını başkalarının gibi gösteriyor, hakimleri bile kandırıyor, sonra “Başbakan’a anlattık” diyorlar… Anlatmışsındır muhakkak da, ne anlattın acaba? Bu adamdan sonra da, Ali Fuat Yılmazer aynı iddiayı Akın İpek'in Bugün TV'sinde yaptı. Erdoğan da cevabını verdi: "Topu topu, 5 senede 3 defa 10 dakika." Erdoğan açıklama yapmasa bile, bu haşhaşiler hiç düşünmüyorlar mı, "Başbakan'ın atadığı MİT Müsteşarını gözaltına almaya çalışıyoruz.. Sonra zılgıtı yiyince vazgeçiyoruz.. Önceden anlattı isek, niye Başbakan bize 'olmaz' demedi de, harekete geçince zılgıt çekti?" Doğrusu, anlattıkları bir şey yok, kendi kendilerine uyduruyorlar işte..

#7
Foto - Taraf, 30 Temmuz 2015. “Yüzde 60’lık bloku böyle dağıttık.” Nasıl blok bu? HDP ile şimdinin İyi Parti’sini aynı blokta sayarsınız da, o zaman öyle bir parti yok, MHP var, onu nasıl saydınız? Zaten sırf HDP’yle gizli veya açık, hiçbir şekilde yan yana gelmeme tutarlılığı yüzünden MHP’deki Bahçeli’yi devirmeye kalkmadılar mı? Bunu başaramayınca İyi Parti’yi kurdurmadılar mı? Aslında Beşir Atalay,

Taraf, 30 Temmuz 2015. “Yüzde 60’lık bloku böyle dağıttık.” Nasıl blok bu? HDP ile şimdinin İyi Parti’sini aynı blokta sayarsınız da, o zaman öyle bir parti yok, MHP var, onu nasıl saydınız? Zaten sırf HDP’yle gizli veya açık, hiçbir şekilde yan yana gelmeme tutarlılığı yüzünden MHP’deki Bahçeli’yi devirmeye kalkmadılar mı? Bunu başaramayınca İyi Parti’yi kurdurmadılar mı? Aslında Beşir Atalay, "Dağıttık" derken, şimdinin Deva'sı, Gelecek'i ve diğerleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği "Dostlarımızla iktidara yürüyoruz" bloğunu oluşturmuş olmasın.. Beşir Atalay da muhalif AK Partililer kervanına katılınca, düşünmeden edemedik.

#8
Foto - Sözcü, 30 Temmuz 2015.

Sözcü, 30 Temmuz 2015. "Şehit çocukları ağlıyor, Tayyip Çin'de geziyor." Daha fazla askerimiz şehit olmasın diye başlatılan çözüm sürecinde, 2 sene boyunca tek insanımızı kaybetmediğimiz halde, "PKK'lılara şöyle taviz verildi, böyle taviz verildi" diye kışkırtmalar yapan Sözcü, PKK'lılar tekrar saldırılara başladığı için tepelerine binilmeye başlanılınca, bu sefer de "Şehid çocukları ağlıyor" diye başlık attılar.. Gelelim FETÖ'nün tasfiye edilmesinden sonra bugüne.. PKK kaçacak delik arıyor.. Sözcü ise, başka kılçıklıklar yapıp, onun yerine, PKK'nın uzantısı HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakı iktidara getirmeye çalışıyor.. Nasıl bir ihanet bu!

#9
Foto - Cumhuriyet, 30 Temmuz 2016. “Tek adama geçit yok.” Cumhuriyet'in mantığı işte bu: 15 gün önce Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye çalışan tankların arasından elini kolunu sallayarak geçiş var ama “tek adam”a geçit yok… CHP’de bütün parti içi muhalefeti tasfiye etmiş adam söylüyor bunları, dikkat edin… Gazetenin yönetimindeki Murat Sabuncu bir de yazısına başlık atmamış mı,

Cumhuriyet, 30 Temmuz 2016. “Tek adama geçit yok.” Cumhuriyet'in mantığı işte bu: 15 gün önce Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye çalışan tankların arasından elini kolunu sallayarak geçiş var ama “tek adam”a geçit yok… CHP’de bütün parti içi muhalefeti tasfiye etmiş adam söylüyor bunları, dikkat edin… Gazetenin yönetimindeki Murat Sabuncu bir de yazısına başlık atmamış mı, "CHP tabanı gece sokaktaydı" diye.. Güler misiniz, ağlar mısınız.. Belki de şunu kasdetmiştir Sabuncu: "CHP tabanı, Bostancı'da sokakta, tankları alkışlıyordu. İzmir'de, sela okuyan müezzini bıçaklıyordu. Hiçbir şey yapamayanlar, ATM'lerin önünde para çekme kuyruğuna girmişlerdi.. CHP tabanı, darbe sırasında sokaktaydı". Yalan da değil yani..

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