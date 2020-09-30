2020-09-30 16:10:44 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 30 Eylül 2014 tarihli “DARBEYİ YAPANLAR 1994 MEZUNLARI” başlıklı haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, sonunda itiraf etti, Kemalist generallerin, TSK’yı FETÖ’ye teslim ettiğini.. FETÖ’cü Yarbay’ın ağzından anlatıyorlar, “Darbeyi yapanlar, 1994 mezunları” diye.. Demek ki, 94 mezunu kurmay subaylar, orgeneralleri kukla yapmış.. Öyle söylüyor FETÖ’cü yarbay… Sözcü’nün derdi baştan beri “Bunlar AK Parti döneminde palazlandı” demek ama, işte görüyorsunuz, yine tarih tutmuyor, 94 mezunu adamı gerçekten Müslüman bilseler 28 Şubat’ta ve hatta AK Parti’nin ilk döneminde atsalar, engellenebilir miydi? Kabul edin beyler, gerçek dindarları attınız, meydanı bu hainlere bıraktınız, yaşananlar sizin eseriniz!” dedi.