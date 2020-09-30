Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

TARAF, 30 Eylül 2014:“GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMENİN SONU.” Ortadoğu’da binlerce suikaste imza atan CIA’nin gazetesi Taraf, “Gazetecileri hedef göstermenin sonu” başlığı ile çıkmış. Bunlara, “Hedef gösteren de, vuran da, sizin ağababalarınız” demek var ama.. Haydi o kadar ağırını demeyelim. Ama şunu diyelim: Suikast ihbarıymış, geç beyim onları geç. Akit’in binası tarandı, bombalandı, motolof atıldı.. Hiç sol kafaya dönüp de Taraf’ın “Akit’i hedef göstermeyin” dediğini duymadık… İstiyorlar ki kendileri herkesi eleştirsin, ama kendileri haksız da olsa tek laf edilmesin… Edersen adı da hazır, “Hedef gösterdi” diyecekler… Hedef gösterildiği söylenilen, öldü-ölüyor diye tanıtılan Murat Belge bugün ne yapıyor, diye soracak olursanız. İyidir, AK Parti düşmanlığına kaldığı yerden başka solak sitelerden devam ediyor.. Hakeza, manşetteki diğer isim olan Aydın Engin de öyle.. Bunlar hep ağlarlar, ardından saldırmaya devam ederler..