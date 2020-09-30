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Medya
11
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-30 16:10:44
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 30 Eylül 2014 tarihli “DARBEYİ YAPANLAR 1994 MEZUNLARI” başlıklı haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, sonunda itiraf etti, Kemalist generallerin, TSK’yı FETÖ’ye teslim ettiğini.. FETÖ’cü Yarbay’ın ağzından anlatıyorlar, “Darbeyi yapanlar, 1994 mezunları” diye.. Demek ki, 94 mezunu kurmay subaylar, orgeneralleri kukla yapmış.. Öyle söylüyor FETÖ’cü yarbay… Sözcü’nün derdi baştan beri “Bunlar AK Parti döneminde palazlandı” demek ama, işte görüyorsunuz, yine tarih tutmuyor, 94 mezunu adamı gerçekten Müslüman bilseler 28 Şubat’ta ve hatta AK Parti’nin ilk döneminde atsalar, engellenebilir miydi? Kabul edin beyler, gerçek dindarları attınız, meydanı bu hainlere bıraktınız, yaşananlar sizin eseriniz!” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 30 Eylül 2012: “NEFRET SUÇU İŞLİYOR.” Yahu nefreti falan boşverin, bu CHP’li Sezgin Tanrıkulu değil mi, PKK’nın katlettiği vatandaşları faili meçhul gibi gösteren, öldürülen PKK’lı teröristleri de sivil köylü gibi göstermeye kalkan? Azıcık sabır, nasıl da gerçek yüzlerini gösteriyor, o zamanlar nefretten falan bahseden adamların aslında terör sevici olduğu, süreç içinde nasıl da ortaya çıkıveriyor!

CUMHURİYET, 30 Eylül 2012: “NEFRET SUÇU İŞLİYOR.” Yahu nefreti falan boşverin, bu CHP’li Sezgin Tanrıkulu değil mi, PKK’nın katlettiği vatandaşları faili meçhul gibi gösteren, öldürülen PKK’lı teröristleri de sivil köylü gibi göstermeye kalkan? Azıcık sabır, nasıl da gerçek yüzlerini gösteriyor, o zamanlar nefretten falan bahseden adamların aslında terör sevici olduğu, süreç içinde nasıl da ortaya çıkıveriyor!

#2
Foto - SÖZCÜ, 30 Eylül 2012: “İŞTE, TAYYİP USULÜ İLERİ DEMOKRASİ.” Kemalist Sözcü, hem zorbalık yapar, hem hakaret eder, hem de mağdur olduğunu iddia eder.. “İşte, Tayyip usulü ileri demokrasi!” deyip, AK Parti kongresine alınmamalarını yazıyorlar ama, bu ülkenin özbeöz çocuklarının başörtülü olarak üniversiteye bile alınmadığı günleri hiç hatırlamıyorlar. AK Parti’nin kongresine, Sözcü muhabiri girse ne olur, girmese ne olur? Kaldı ki, Siz değil miydiniz, akit ve diğer muhafazakar medya organlarının mensuplarına yıllarca sebepsiz yere uygulanan sansürü, “akreditasyon” adı altındaki rezaleti destekleyen? Tayyip Erdoğan’e etmedik hakaret, iftira bırakmayacaksın, sonra “Beni niye partinin kongresine çağırmadı, bunun adı sansür” diye ağlayacaksın… Madem sansür var, nasıl bu birinci sayfayı basabildin, onu da söylesene?

SÖZCÜ, 30 Eylül 2012: “İŞTE, TAYYİP USULÜ İLERİ DEMOKRASİ.” Kemalist Sözcü, hem zorbalık yapar, hem hakaret eder, hem de mağdur olduğunu iddia eder.. “İşte, Tayyip usulü ileri demokrasi!” deyip, AK Parti kongresine alınmamalarını yazıyorlar ama, bu ülkenin özbeöz çocuklarının başörtülü olarak üniversiteye bile alınmadığı günleri hiç hatırlamıyorlar. AK Parti’nin kongresine, Sözcü muhabiri girse ne olur, girmese ne olur? Kaldı ki, Siz değil miydiniz, akit ve diğer muhafazakar medya organlarının mensuplarına yıllarca sebepsiz yere uygulanan sansürü, “akreditasyon” adı altındaki rezaleti destekleyen? Tayyip Erdoğan’e etmedik hakaret, iftira bırakmayacaksın, sonra “Beni niye partinin kongresine çağırmadı, bunun adı sansür” diye ağlayacaksın… Madem sansür var, nasıl bu birinci sayfayı basabildin, onu da söylesene?

#3
Foto - BUGÜN, 30 Eylül 2012:“KRİZ BANKALARDAN DEVLETLERE UZANDI.” O dönem Başbakan Yardımcısı sıfatını taşıyan Ali Babacan, ABD ve Avrupa’nın milli gelirlerinin yüzde 100’ünden fazla borcu olduğunu söylüyor… Peki bugün battığı, bittiği söylenen Türkiye’de durum böyle mi? Hayır, borcumuz gelirimizi aşmış durumda değil… Peki sorsak bugün Sayın Babacan’a, “Ne haldeyiz” diye, bize ne anlatır bugün? Sormamıza gerek yok, o anlatıyor zaten: “Bittik mahvolduk”! Şimdi soru şu: Babacan 2012’de mi yalan söylüyordu, bugün mü?

BUGÜN, 30 Eylül 2012:“KRİZ BANKALARDAN DEVLETLERE UZANDI.” O dönem Başbakan Yardımcısı sıfatını taşıyan Ali Babacan, ABD ve Avrupa’nın milli gelirlerinin yüzde 100’ünden fazla borcu olduğunu söylüyor… Peki bugün battığı, bittiği söylenen Türkiye’de durum böyle mi? Hayır, borcumuz gelirimizi aşmış durumda değil… Peki sorsak bugün Sayın Babacan’a, “Ne haldeyiz” diye, bize ne anlatır bugün? Sormamıza gerek yok, o anlatıyor zaten: “Bittik mahvolduk”! Şimdi soru şu: Babacan 2012’de mi yalan söylüyordu, bugün mü?

#4
Foto - CUMHURİYET, 30 Eylül 2013:“GÜLSUYUN’DA YİNE KAN AKTI.” Bu gazeteye kemalist mi diyelim, DHKP-C’li mi? Kemalist geçinen gazetenin, mahalleli ile çeteler savaşıyormuş gibi gösterdiklerine bakmayın, DHKP-C’liler yine ortalığı karıştırma peşindeler… Yurttaş dedikleri dört dörtlük DHKP-C’liler… Ama terör seviciliği yapacaklar ya, teröristi yurttaş diye yutturuyorlar. Terör bir gün döner dolaşır bunları da vurur ya, inşallah o gün gelmeden, nasıl PKK bittiyse, bunlar da biter… “Seçmen sır oldu” başlıklı haberlerinin, okur aldatma dışında bir işlevi var mı? Yok. Adamlar oturup kalkıp, bir şey uyduruyorlar, bir günlüğüne halkı kandırıyorlar,. Sonra gerçek çıktığında, o yalanı kendileri atmamış gibi, yeni yalanlarla yollarına devam ediyorlar. Seçmen nerede sır olmuş, hangi seçmen sır olmuş, söylüyorlar mı? Yok. At yalanı, varsa inananı.

CUMHURİYET, 30 Eylül 2013:“GÜLSUYUN’DA YİNE KAN AKTI.” Bu gazeteye kemalist mi diyelim, DHKP-C’li mi? Kemalist geçinen gazetenin, mahalleli ile çeteler savaşıyormuş gibi gösterdiklerine bakmayın, DHKP-C’liler yine ortalığı karıştırma peşindeler… Yurttaş dedikleri dört dörtlük DHKP-C’liler… Ama terör seviciliği yapacaklar ya, teröristi yurttaş diye yutturuyorlar. Terör bir gün döner dolaşır bunları da vurur ya, inşallah o gün gelmeden, nasıl PKK bittiyse, bunlar da biter… “Seçmen sır oldu” başlıklı haberlerinin, okur aldatma dışında bir işlevi var mı? Yok. Adamlar oturup kalkıp, bir şey uyduruyorlar, bir günlüğüne halkı kandırıyorlar,. Sonra gerçek çıktığında, o yalanı kendileri atmamış gibi, yeni yalanlarla yollarına devam ediyorlar. Seçmen nerede sır olmuş, hangi seçmen sır olmuş, söylüyorlar mı? Yok. At yalanı, varsa inananı.

#5
Foto - TARAF, 30 Eylül 2014:“GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMENİN SONU.” Ortadoğu’da binlerce suikaste imza atan CIA’nin gazetesi Taraf, “Gazetecileri hedef göstermenin sonu” başlığı ile çıkmış. Bunlara, “Hedef gösteren de, vuran da, sizin ağababalarınız” demek var ama.. Haydi o kadar ağırını demeyelim. Ama şunu diyelim: Suikast ihbarıymış, geç beyim onları geç. Akit’in binası tarandı, bombalandı, motolof atıldı.. Hiç sol kafaya dönüp de Taraf’ın “Akit’i hedef göstermeyin” dediğini duymadık… İstiyorlar ki kendileri herkesi eleştirsin, ama kendileri haksız da olsa tek laf edilmesin… Edersen adı da hazır, “Hedef gösterdi” diyecekler… Hedef gösterildiği söylenilen, öldü-ölüyor diye tanıtılan Murat Belge bugün ne yapıyor, diye soracak olursanız. İyidir, AK Parti düşmanlığına kaldığı yerden başka solak sitelerden devam ediyor.. Hakeza, manşetteki diğer isim olan Aydın Engin de öyle.. Bunlar hep ağlarlar, ardından saldırmaya devam ederler..

TARAF, 30 Eylül 2014:“GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMENİN SONU.” Ortadoğu’da binlerce suikaste imza atan CIA’nin gazetesi Taraf, “Gazetecileri hedef göstermenin sonu” başlığı ile çıkmış. Bunlara, “Hedef gösteren de, vuran da, sizin ağababalarınız” demek var ama.. Haydi o kadar ağırını demeyelim. Ama şunu diyelim: Suikast ihbarıymış, geç beyim onları geç. Akit’in binası tarandı, bombalandı, motolof atıldı.. Hiç sol kafaya dönüp de Taraf’ın “Akit’i hedef göstermeyin” dediğini duymadık… İstiyorlar ki kendileri herkesi eleştirsin, ama kendileri haksız da olsa tek laf edilmesin… Edersen adı da hazır, “Hedef gösterdi” diyecekler… Hedef gösterildiği söylenilen, öldü-ölüyor diye tanıtılan Murat Belge bugün ne yapıyor, diye soracak olursanız. İyidir, AK Parti düşmanlığına kaldığı yerden başka solak sitelerden devam ediyor.. Hakeza, manşetteki diğer isim olan Aydın Engin de öyle.. Bunlar hep ağlarlar, ardından saldırmaya devam ederler..

#6
Foto - CUMHURİYET, 30 Eylül 2014: “AKP YİNE REFERANDUM DEDİ.” Zorba kemalist kafaya bakar mısınız, “AKP yine referandum dedi” diye başlık atıyor. Ne deseydi, AK Parti, “Darbe yaptık. Halka bir şey sormayacağız” mı deseydi.. Bu kemalist kafa, böyle riyakar işte.. Daha önemlisi, Danıştay’da yapılan oylamada, solcular FETÖ’cülerle işbirliği yapmışlar,. Seçimi FETÖ’cüler kazanmış. FETÖ düşmanı olmakla kendisini tanıtan Cumhuriyet bundan sevinç duyuyor. Sizi gidi FETÖ işbirlikçileri sizi! Arşive aldık, kayda geçtik. FETÖ ile kim dans ediyor, tescilledik..

CUMHURİYET, 30 Eylül 2014: “AKP YİNE REFERANDUM DEDİ.” Zorba kemalist kafaya bakar mısınız, “AKP yine referandum dedi” diye başlık atıyor. Ne deseydi, AK Parti, “Darbe yaptık. Halka bir şey sormayacağız” mı deseydi.. Bu kemalist kafa, böyle riyakar işte.. Daha önemlisi, Danıştay’da yapılan oylamada, solcular FETÖ’cülerle işbirliği yapmışlar,. Seçimi FETÖ’cüler kazanmış. FETÖ düşmanı olmakla kendisini tanıtan Cumhuriyet bundan sevinç duyuyor. Sizi gidi FETÖ işbirlikçileri sizi! Arşive aldık, kayda geçtik. FETÖ ile kim dans ediyor, tescilledik..

#7
Foto - TARAF, 30 Eylül 2015: “GÜL PUSUDA.” FETÖ’cüden alın haberi.. Bakın, Taraf gazetesi 5 yıl öncesinden, olacakları dosdoğru tahmin etmiş. “Gül pusuda” demiş, hatta Gül’ün SP’ye geçeceği müjdesini bile vermiş. Diyeceksiniz ki, “Hani SP’ye geçmedi” O kadarcık sapma olsun, artık. Ama, CHP’ye cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ü kim tavsiye etti? SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu değil mi? Aslında sonradan yaşanılanların tamamını, Pensilvanya yazmış, Taraf haberleştirmiş, Gül, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da oynamak istemişler ama başaramamışlar. Olayın özeti, bu..

TARAF, 30 Eylül 2015: “GÜL PUSUDA.” FETÖ’cüden alın haberi.. Bakın, Taraf gazetesi 5 yıl öncesinden, olacakları dosdoğru tahmin etmiş. “Gül pusuda” demiş, hatta Gül’ün SP’ye geçeceği müjdesini bile vermiş. Diyeceksiniz ki, “Hani SP’ye geçmedi” O kadarcık sapma olsun, artık. Ama, CHP’ye cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ü kim tavsiye etti? SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu değil mi? Aslında sonradan yaşanılanların tamamını, Pensilvanya yazmış, Taraf haberleştirmiş, Gül, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu da oynamak istemişler ama başaramamışlar. Olayın özeti, bu..

#8
Foto - SÖZCÜ, 30 Eylül 2015: “ŞEHİT BİNBAŞININ ANNESİ İÇİNİ UĞUR DÜNDAR’A DÖKTÜ.” Acılı anne dedik, o tarihde laf etmedik. Ama bugün söyleyelim.. O binbaşı nerede şehid ediliyor±? Tunceli’de.. Tunceli kimin memleketi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi. Tunceli’de kendisine alan bulan PKK’lılar, orada subayımızı şehid ediyorlar. Orada alan bulan PKK’lılara “arkadaş” diyen Kılıçdaroğlu’na tek kelime etmeyenler, sorumlu olarak Tayyip Erdoğan’ı gösteriyorlar.. Ama ahdimiz olsun, acılı anne üzerinden, Erdoğan’a bu hakareti yaptıran Uğur Dündar’dan, savcılar bu başlığın hesabını sorana kadar, hep hatırlatacağız. Ahlaksızsın Uğur, suçlusun Dündar!

SÖZCÜ, 30 Eylül 2015: “ŞEHİT BİNBAŞININ ANNESİ İÇİNİ UĞUR DÜNDAR’A DÖKTÜ.” Acılı anne dedik, o tarihde laf etmedik. Ama bugün söyleyelim.. O binbaşı nerede şehid ediliyor±? Tunceli’de.. Tunceli kimin memleketi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi. Tunceli’de kendisine alan bulan PKK’lılar, orada subayımızı şehid ediyorlar. Orada alan bulan PKK’lılara “arkadaş” diyen Kılıçdaroğlu’na tek kelime etmeyenler, sorumlu olarak Tayyip Erdoğan’ı gösteriyorlar.. Ama ahdimiz olsun, acılı anne üzerinden, Erdoğan’a bu hakareti yaptıran Uğur Dündar’dan, savcılar bu başlığın hesabını sorana kadar, hep hatırlatacağız. Ahlaksızsın Uğur, suçlusun Dündar!

#9
Foto - BUGÜN, 30 Eylül 2015:“TEK KİŞİLİK HÜCREDE SOĞUK YEMEK.” FETÖ’cü Gültekin Avcı, savcılıkta eskidir, hapishanedeki işleyişi bilmez mi? Bilir de, “Her şey normal, olması gerektiği gibi” diyecek hali yok ya, atacak illa bir kılçık… Hidayet Karaca’nın avukatıyken, FETÖ’cü hakim Mustafa Başer isimli hakimle birlik olup, yetkisiz mahkemeden tahliye kararı çıkartmışlardı, o hakim daha sonra yargılandı ve 10 yıl ceza aldı. Ama FETÖ’cü gazete, FETÖ’cü savcıyı “Köşe yazısı sebebiyle tutuklu” diye tanıtıp, algı oluşturuyor, işte..

BUGÜN, 30 Eylül 2015:“TEK KİŞİLİK HÜCREDE SOĞUK YEMEK.” FETÖ’cü Gültekin Avcı, savcılıkta eskidir, hapishanedeki işleyişi bilmez mi? Bilir de, “Her şey normal, olması gerektiği gibi” diyecek hali yok ya, atacak illa bir kılçık… Hidayet Karaca’nın avukatıyken, FETÖ’cü hakim Mustafa Başer isimli hakimle birlik olup, yetkisiz mahkemeden tahliye kararı çıkartmışlardı, o hakim daha sonra yargılandı ve 10 yıl ceza aldı. Ama FETÖ’cü gazete, FETÖ’cü savcıyı “Köşe yazısı sebebiyle tutuklu” diye tanıtıp, algı oluşturuyor, işte..

#10
Foto - SÖZCÜ, 30 Eylül 2016:“DARBEYİ YAPANLAR 1994 MEZUNLARI.” Kemalist Sözcü, sonunda itiraf etti, kemalist generallerin, TSK’yı FETÖ’ye teslim ettiğini.. FETÖ’cü Yarbay’ın ağzından anlatıyorlar, “Darbeyi yapanlar, 1994 mezunları” diye.. Demek ki, 94 mezunu kurmay subaylar, orgeneralleri kukla yapmış.. Öyle söylüyor FETÖ’cü yarbay… Sözcü’nün derdi baştan beri “Bunlar AK Parti döneminde palazlandı” demek ama, işte görüyorsunuz, yine tarih tutmuyor, 94 mezunu adamı gerçekten Müslüman bilseler 28 Şubat’ta ve hatta AK Parti’nin ilk döneminde atsalar, engellenebilir miydi? Kabul edin beyler, gerçek dindarları attınız, meydanı bu hainlere bıraktınız, yaşananlar sizin eseriniz!

SÖZCÜ, 30 Eylül 2016:“DARBEYİ YAPANLAR 1994 MEZUNLARI.” Kemalist Sözcü, sonunda itiraf etti, kemalist generallerin, TSK’yı FETÖ’ye teslim ettiğini.. FETÖ’cü Yarbay’ın ağzından anlatıyorlar, “Darbeyi yapanlar, 1994 mezunları” diye.. Demek ki, 94 mezunu kurmay subaylar, orgeneralleri kukla yapmış.. Öyle söylüyor FETÖ’cü yarbay… Sözcü’nün derdi baştan beri “Bunlar AK Parti döneminde palazlandı” demek ama, işte görüyorsunuz, yine tarih tutmuyor, 94 mezunu adamı gerçekten Müslüman bilseler 28 Şubat’ta ve hatta AK Parti’nin ilk döneminde atsalar, engellenebilir miydi? Kabul edin beyler, gerçek dindarları attınız, meydanı bu hainlere bıraktınız, yaşananlar sizin eseriniz!

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