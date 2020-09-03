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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-03 14:53:43
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 3 Eylül 2012 tarihli “İktidar ikiyüzlü kimlikler yarattı” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Bunu Binnaz Toprak söylüyor, hani Atatürkçü geçinerek CHP’den milletvekili seçilip de “HDP’ye oy verin” diye PKK’nın uzantısına oy isteyen kadın! Kendileri, ikiyüzlülüğün kralını yapıyorlar.. Toplumu aynı sıfatla suçluyorlar.. Bize de, "Dönün de bir paçanızdan akanlara bakın" demek düşüyor.. “ dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 3 Eylül 2012 “İktidar ikiyüzlü kimlikler yarattı” Bunu Binnaz Toprak söylüyor, hani Atatürkçü geçinerek CHP’den milletvekili seçilip de “HDP’ye oy verin” diye PKK’nın uzantısına oy isteyen kadın! Kendileri, ikiyüzlülüğün kralını yapıyorlar.. Toplumu aynı sıfatla suçluyorlar.. Bize de,

Cumhuriyet, 3 Eylül 2012 “İktidar ikiyüzlü kimlikler yarattı” Bunu Binnaz Toprak söylüyor, hani Atatürkçü geçinerek CHP’den milletvekili seçilip de “HDP’ye oy verin” diye PKK’nın uzantısına oy isteyen kadın! Kendileri, ikiyüzlülüğün kralını yapıyorlar.. Toplumu aynı sıfatla suçluyorlar.. Bize de, "Dönün de bir paçanızdan akanlara bakın" demek düşüyor..

#2
Foto - Sözcü, 3 Eylül 2013 “Apo’nun resmi duvara asıldı” “Teröristbaşı Apo, BDP’lilerin başköşesinde” diyen Sözcü, ilgili fotoğrafı da birinci sayfasına basmış. Bunu yaptıktan sonra, aynı Sözcü gazetesi, 2015 seçimlerinde, 2018 seçimlerinde hatta 2019 mahalli seçimlerinde aynı BDP’lileri baştacı yaptı… O BDP'lileri (HDP'lileri) TBMM'ye sokmak için, oy verilmesi çağrısında bulundu.. Riyakarlıkta rekor kırdılar.. İlkesizlikte zirve yaptılar.

Sözcü, 3 Eylül 2013 “Apo’nun resmi duvara asıldı” “Teröristbaşı Apo, BDP’lilerin başköşesinde” diyen Sözcü, ilgili fotoğrafı da birinci sayfasına basmış. Bunu yaptıktan sonra, aynı Sözcü gazetesi, 2015 seçimlerinde, 2018 seçimlerinde hatta 2019 mahalli seçimlerinde aynı BDP’lileri baştacı yaptı… O BDP'lileri (HDP'lileri) TBMM'ye sokmak için, oy verilmesi çağrısında bulundu.. Riyakarlıkta rekor kırdılar.. İlkesizlikte zirve yaptılar.

#3
Foto - Cumhuriyet, 3 Eylül 2013 “Başkan hükmü verdi” Gezi kalkışması hakkında dönemin Yargıtay Başkanı Ali Alkan konuşmuş, Cumhuriyet rahatsız olmuş… Bir de “Gezi’de hangi şiddet, hangi terör eylemi” diye soruyorlar, utanmadan… Yakılan emniyet araçlarını mı söyleyelim, ambulansları mı, itfaiye araçlarını mı, işgal edilen camileri mi, öldürülen emniyet komiserini mi, can veren aldatılmış gençleri mi? Hangi birini hatırlatalım?

Cumhuriyet, 3 Eylül 2013 “Başkan hükmü verdi” Gezi kalkışması hakkında dönemin Yargıtay Başkanı Ali Alkan konuşmuş, Cumhuriyet rahatsız olmuş… Bir de “Gezi’de hangi şiddet, hangi terör eylemi” diye soruyorlar, utanmadan… Yakılan emniyet araçlarını mı söyleyelim, ambulansları mı, itfaiye araçlarını mı, işgal edilen camileri mi, öldürülen emniyet komiserini mi, can veren aldatılmış gençleri mi? Hangi birini hatırlatalım?

#4
Foto - Bugün, 3 Eylül 2014

Bugün, 3 Eylül 2014 "Türkiye PKK'ya silah verebilir" Şimdi cezaevinde olan HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, çözüm süreci döneminde, IŞİD'i bahane edip, Türkiye'den PKK'ya silah isteyecek kadar işi azıtmış. FETÖ'cü Bugün gazetesi de (Taraf gazetesi de aynı haberi aynı gün yapmış), bunu makul bir talep gibi haberleştirmiş.. Ahlaksızlara bakın.. IŞİD'i bahane edip, PKK'lıların, Türk askerini vurmak için kullanacak silahları, yine Türkiye'den almaya kalkışacak kadar hainleşmişler bunlar.. Neyse ki, Türkiye o oyuna gelmedi.. IŞİD tasfiye oldu ama, PKK haini, hala Türk askerine silah sıkmaya devam ediyor. Bu da, PKK'lıların ve uzantılarının, IŞİD'i bahane olarak kullandıkları gerçeğini ispatlıyor.. Ve daha önemlisi, FETÖ'nün AK Parti iktidarına bu tuzakları kurmak için, Demirtaş dahil herkesi nasıl kullandığını FETÖ'cü gazetenin manşeti, bize gösteriyor.

#5
Foto - Zaman, 3 Eylül 2014 “O tapelerin belgesi çıktı” FETÖ'cü Zaman gazetesinin, tabanını ayakta tutmak için attığı yalan manşete bakar mısınız.. “TİB onaylı belge” diyor ya, zaten TİB’in yüzde 85’i FETÖ’den ihraç oldu… Yalanı şuradan da anlayın, bunların iddiasına göre Erdoğan hakkında dinleme kararı yok, Bilal Erdoğan hakkında dinleme kararı olmadığını da mahkeme açıkladı, e bunların montajladığı/çarpıttığı tapede baba oğul konuşuyor gözüküyor, nasıl “Karşı taraf hakkında dinleme kararı var” diyebilirsiniz ki?

Zaman, 3 Eylül 2014 “O tapelerin belgesi çıktı” FETÖ'cü Zaman gazetesinin, tabanını ayakta tutmak için attığı yalan manşete bakar mısınız.. “TİB onaylı belge” diyor ya, zaten TİB’in yüzde 85’i FETÖ’den ihraç oldu… Yalanı şuradan da anlayın, bunların iddiasına göre Erdoğan hakkında dinleme kararı yok, Bilal Erdoğan hakkında dinleme kararı olmadığını da mahkeme açıkladı, e bunların montajladığı/çarpıttığı tapede baba oğul konuşuyor gözüküyor, nasıl “Karşı taraf hakkında dinleme kararı var” diyebilirsiniz ki?

#6
Foto - Sözcü, 3 Eylül 2015

Sözcü, 3 Eylül 2015 "İşte Tayyip'in ülkesi" Sözcü gazetesi ve okurları, şu manşetlerine bakıp, bugün utanıyorlar mı acaba? IŞİD askerimizi şehid etmiş, ama o IŞİD şimdi doğduğuna pişman edilmiş. Türk işçiler kaçırılmış ama, sonra kurtarılmış.. Peki, 3. fotoğraf ne? PKK'lı hainin tabutunu, HDP'li vekil omuzlamış.. İşte bu gerçek değişmedi. O HDP'li vekil, hem PKK'lının tabutunu omuzladı, hem de Sözcü'nün oy verilmesi çağrısı ile, tekrar TBMM'ye girdi.. Sözcü bir izah etsin, bu riyakarlığın sebebi ne? Erdoğan düşmanlığı bu kadar mı gözlerini perdeledi?

#7
Foto - Taraf, 3 Eylül 2015 “O bakanlara Meclis’te isyan” Seçim hükümeti kurulacak, adamlar “Saatlerce yemin ettirmedik” diye seviniyor… Ahmet Davutoğlu da bu çaptaki adamların desteğini aldığı için seviniyor bugün... İşin bir başka yönü, bugünlerde CHP'liler çıkıp,

Taraf, 3 Eylül 2015 “O bakanlara Meclis’te isyan” Seçim hükümeti kurulacak, adamlar “Saatlerce yemin ettirmedik” diye seviniyor… Ahmet Davutoğlu da bu çaptaki adamların desteğini aldığı için seviniyor bugün... İşin bir başka yönü, bugünlerde CHP'liler çıkıp, "Başkanlık sisteminde üç bakanlığın tarafsızlardan belirlenmesine son verildi. Bu yanlıştır" diyorlar.. Affedersiniz, dün tarafsızlardan seçildiğinde de siz, mızıkçılık çıkartmışsınız.. İşte ispatı.. Siz ne ayaksınız, söyler misiniz?

#8
Foto - Zaman, 3 Eylül 2015

Zaman, 3 Eylül 2015 "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" FETÖ ile mücadele ettiklerini iddia eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, FETÖ'nün şimdi yurtdışına kaçan adamı Erhan Başyurt ile birlikte toplantı yapıp, "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" başlığını FETÖ'cü Zaman gazetesine attırmışlar.. O toplantıda, sıkı durun, CHP'li Barış Yarkadaş da var, CHP'li Enis Berberoğlu da var, CHP'li Eren Erdem de var.. Bu isimler, bugün utanmıyorlar, AK Parti'yi FETÖ ile kolkola girmekle suçluyorlar.. Aynı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, o gün FETÖ'cü hain gazetecilere bile sahip çıkarken, bugün Akit TV'ye karşı, basit bir KJ maddi hatası sebebi ile saldıranlarla birlikte hareket ediyor. Hani siz diyordunuz, "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" diye.. Sizin Akit TV ile bu savaşınız, sizin faşizminizin en ileri aşaması değil mi?

#9
Foto - Birgün, 3 Eylül 2016 “Cemaat dediler solcuları attılar” “Solcu” dedikleri sakın “Ordu göreve” kapağıyla çıkan Türksolu dergisinin başındaki, Gökçe Fırat Çulhaoğlu gibi kripto FETÖ'cüler olmasın? Adamlar solcu yargıç derneği YARSAV'ın başkan yardımcılığına kadar çıkmışlar.. Ama bunlar, kripto adamlarını saklayıp,

Birgün, 3 Eylül 2016 “Cemaat dediler solcuları attılar” “Solcu” dedikleri sakın “Ordu göreve” kapağıyla çıkan Türksolu dergisinin başındaki, Gökçe Fırat Çulhaoğlu gibi kripto FETÖ'cüler olmasın? Adamlar solcu yargıç derneği YARSAV'ın başkan yardımcılığına kadar çıkmışlar.. Ama bunlar, kripto adamlarını saklayıp, "Biz FETÖ'cü değiliz" diyorlar.

#10
Foto - Sözcü, 3 Eylül 2016 “Sözcü susturulursa FETÖ’nün ekmeğine yağ sürersiniz!” “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazılar yazılan bu Sözcü gazetesi, bu manşetle çıkmaktan utanmadı mı acaba? 3 Eylül 2015'de

Sözcü, 3 Eylül 2016 “Sözcü susturulursa FETÖ’nün ekmeğine yağ sürersiniz!” “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazılar yazılan bu Sözcü gazetesi, bu manşetle çıkmaktan utanmadı mı acaba? 3 Eylül 2015'de "İşte Tayyip'in ülkesi" diye manşet atarken, "HDP'li milletvekili, PKK'lının tabutunu taşıdı" derken, arkasından HDP'ye baraj geçirtmek için oy verilmesi çağrısında bulunmaktan utanmadınız mı? Yurtdışına kaçan patronunuz Burak Akbay’ın adını künyeden niye silmek zorunda kaldınız, onu da bir açıklayıverin önce…

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