2020-09-03 14:53:43 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 3 Eylül 2012 tarihli “İktidar ikiyüzlü kimlikler yarattı” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Bunu Binnaz Toprak söylüyor, hani Atatürkçü geçinerek CHP’den milletvekili seçilip de “HDP’ye oy verin” diye PKK’nın uzantısına oy isteyen kadın! Kendileri, ikiyüzlülüğün kralını yapıyorlar.. Toplumu aynı sıfatla suçluyorlar.. Bize de, "Dönün de bir paçanızdan akanlara bakın" demek düşüyor.. “ dedi.