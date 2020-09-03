Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 3 Eylül 2015 "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" FETÖ ile mücadele ettiklerini iddia eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, FETÖ'nün şimdi yurtdışına kaçan adamı Erhan Başyurt ile birlikte toplantı yapıp, "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" başlığını FETÖ'cü Zaman gazetesine attırmışlar.. O toplantıda, sıkı durun, CHP'li Barış Yarkadaş da var, CHP'li Enis Berberoğlu da var, CHP'li Eren Erdem de var.. Bu isimler, bugün utanmıyorlar, AK Parti'yi FETÖ ile kolkola girmekle suçluyorlar.. Aynı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, o gün FETÖ'cü hain gazetecilere bile sahip çıkarken, bugün Akit TV'ye karşı, basit bir KJ maddi hatası sebebi ile saldıranlarla birlikte hareket ediyor. Hani siz diyordunuz, "Medya ile savaş, faşizmin en ileri aşamasıdır" diye.. Sizin Akit TV ile bu savaşınız, sizin faşizminizin en ileri aşaması değil mi?