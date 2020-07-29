2020-07-29 13:50:57 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 29 Temuz 2012 tarihli “Ayranları kabardı" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ulusalcı Sözcü, Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye'de 20 milyon Kürt var. Barut fıçısının üstünde oturup çakmak çakmayın" sözlerini, milliyetçi kesimi tahrik için manşete taşımış.. Şimdi o Demirtaş cezaevinde.. Ziyaretine giden kim, ziyaretine gidenleri destekleyen kim, özgür bırakılmasını isteyenlere arka çıkan kim: Sözcü gazetesi.. İşte böyle riyakar bunlar.. Önce "Barut fıçısında çakmak çakıyorsunuz" diye tehdit ettiriyorlar, Türkiye bu adamı yakasından yapışıp, cezaevine tıkınca da, Muharrem İnce'sinden Meral Akşener'ine, hepsi tahliye olmasını istiyor.. Sözcü, başlangıçta Demirtaş'ın karşısında imiş gibi görünüyor, ama sonra, ona tahliye isteyenleri destekliyor..” dedi.