Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 29 Temmuz 2012 “Özgür basın esastır” Bunlara “Özgür olma” diyen hiç olmadı, “Yalan söyleme, hakaret etme, iftira atma” dendikçe “Biz özgürüz” dediler… “Hatalar yapsa da özgür olan basın tercih edilmeli” diye bahane buldukları da bu inatları… 8 yıl önce bu başlığı atmışlar, açın bugünkü sayfalarını, yine aynı başlık.. ya 8 yıl önce, basına dokunulmadığı halde yaygara kopuyorlarmış, ya da zaten basın özgürlüğü 8 yıl önce bitmiş, bugün değişik vesilelerle "Bu olursa basın özgürlüğü kalmaz" demeleri yalanmış. Hangisi acaba? İkisi de onların yalancılığını ispatlıyor ama.. Kılıçdaroğlu fotosu yanındaki haber de ibretlik.. Erdoğan ve Davutoğlu'nun gelişmeleri öngöremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şimdi Davutoğlu ile birlikte hareket ediyor.. Laf atılan Erdoğan'ın dünya genelinde nasıl oyun kurucu olduğu, Libya'da da, Suriye'de de tartışmasız ama.. İsmi geçenl diğer iki isimden esas öngörüsüz kim acaba, Davutoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu?