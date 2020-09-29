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Medya
11
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-29 13:32:44
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 29 Eylül 2013 tarihli “POLİS DEVLETİ OLDUK” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, manşette "Polis devleti olduk" derken, alttaki başlığında ise, "PKK paçavrasından sonra sınırımıza şimdi de şeriatçılar bayraklarını diktiler!" diye şikayet ediyor.. Hem PKK’dan, El Kaide’den şikayet ediyor, hem de “Niye polis sayısı artıyor” diyor… Bu çelişki bir yana, bir de, Müslümanlar birlik olup da, Hazreti Peygamber’in mührüne sahip çıkamadı ya, “Bu teröristlerin bayrağı değildir, Efendimiz’in mührüdür” diyemedi ya, yazıklar olsun bize!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 29 Eylül 2012: “DEMOKRASİ VE BOKS

TARAF, 29 Eylül 2012: “DEMOKRASİ VE BOKS" Sene 2012, FETÖ'cüler arka planda da olsa daha Gezi’ye de kalkışmamışlar, TSK'daki adamları ile darbeye kalkışıp 251 kişiyi de öldürmemişler… Peki Ahmet Altan “Erdoğan çok tehlikeli, tek adamlığa oynuyor” diye niye söylüyor, ortada ne var? Bir şey olmasına gerek yok; çünkü anlayış o gün de aynıydı, seni halk da seçse, bu beyefendilere “aydın” etiketi yapıştırıp da laflarını nas kabul etmiyorsan diktatörsün, bu kadar basit bunlar için… Yumurta-tavuk hikayesi, "faiz-enflasyon" ekseninde 8 yıl önce de yapılıyormuş, Merkez Bankası'ndan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı yapılan Durmuş Yılmaz, o günden başlamış, kılçıklık yapmaya: "Düşük faiz isteyen, enflasyonu düşürürür" diye.. Niye kılçıklık diyoruz? Çünkü son bir yıl içinde, faiz % 24'den % 8'lere kadar indirildi, bu iniş sırasında enflasyon indi.. Önce faiz indirildi, sonra enflasyon indi. Yani, bugün İyi Parti'de siyaset yapan Durmuş Yılmaz'ın dediğinin tam tersi oldu..

#2
Foto - SÖZCÜ, 29 Eylül 2012: “NE DEMİŞTİ, NE YAPIYOR

SÖZCÜ, 29 Eylül 2012: “NE DEMİŞTİ, NE YAPIYOR" Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyaseti, kemalist Sözcü'nün anlaması mümkün mü? Değli tabii ki.. Erdoğan, "PKK ile hükümet olarak masaya oturmayız" demiş.. Sonrasında ise Apo ile görüşebiliriz" demiş.. Bunu birbirine ters görüyor, kemalist zorbalar.. Siz çözülmez düğüm haline getirdiğiniz sorunları çözüme kavuşturuyor Erdoğan.. Hükümet, terör örgütü ile tabii ki görüşmez. Ama cezaevinde olan Apo'dan yararlanır.. Bu ikisi arasındaki farkı bile anlayamayanlar, maalesef ki, ülkeye yol haritası çıkarıyorlar..

#3
Foto - BUGÜN, 29 Eylül 2012: “CHP’DE AYGÜN KRİZİ ÇIKTI

BUGÜN, 29 Eylül 2012: “CHP’DE AYGÜN KRİZİ ÇIKTI" O kriz hep vardı, bugün de var ama, dillendirecek bağımsız siyasetçi ara ki bulasın… Kılıçdaroğlu’nun sırf iki tane oy için beş benzemezi bir araya getirmesi, o beş benzemezde de “Benim bunların yanında ne işim var” diyecek omurgaya sahip olacak adam bulunmaması, sadece 2012’de kalmış bir anı değil, bugünün de gerçeği! O tarihde kısmen isyanları oynayan Tanju Özcan bugün nerede? Bolu Belediye Başkanlığı koltuğunda.. O Tanju Özcan, bugün CHP'nin, HDP'lilere (PKK'lılara) sahip çıkmasına ne diyor? ne diyecek, bir şey diyemiyor. Dediği an, kapının önüne konulur, çünkü..

#4
Foto - SÖZCÜ, 29 Eylül 2013: “POLİS DEVLETİ OLDUK” Kemalist Sözcü, manşette

SÖZCÜ, 29 Eylül 2013: “POLİS DEVLETİ OLDUK” Kemalist Sözcü, manşette "Polis devleti olduk" derken, alttaki başlığında ise, "PKK paçavrasından sonra sınırımıza şimdi de şeriatçılar bayraklarını diktiler!" diye şikayet ediyor.. Hem PKK’dan, El Kaide’den şikayet ediyor, hem de “Niye polis sayısı artıyor” diyor… Bu çelişki bir yana, bir de, Müslümanlar birlik olup da, Hazreti Peygamber’in mührüne sahip çıkamadı ya, “Bu teröristlerin bayrağı değildir, Efendimiz’in mührüdür” diyemedi ya, yazıklar olsun bize!

#5
Foto - ZAMAN, 29 Eylül 2014: “SULH CEZA HAKİMLİKLERİ YASSIADA GİBİ” Sami Selçuk'u nasıl bilirsiniz? Hukukçu, bilge, Yargıtay Başkanlığı yapmış bir kişi.. Yargıtay'ın en tepe noktasına kadar çıkan Sami Selçuk, şimdi yine, FETÖ'cü emniyet müdürlerini sahiplenip, “Bu adamlar masumdu, Yassıada’daki gibi göstermelik yargılamalarla mağdur edildiler” diyebiliyor mu? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ'cülere sahip çıkabiliyor mu? Bir avuk FETÖ'cünün elinde, koca koca Yargıtay başkanları böyle oyuncak edilmiş, örgüt savunması yaptırılıp, meşru hükümetin eli güçsüzleştirilmeye çalışılmış. neyse ki, bunlar dinlenmedi de ülke FETÖ'den kurtuldu.. FETÖ'cü Zaman gazetesine/Aksiyon dergisine verdiği demeç için, bir küçük pişmanlık duyuyor mu?

ZAMAN, 29 Eylül 2014: “SULH CEZA HAKİMLİKLERİ YASSIADA GİBİ” Sami Selçuk'u nasıl bilirsiniz? Hukukçu, bilge, Yargıtay Başkanlığı yapmış bir kişi.. Yargıtay'ın en tepe noktasına kadar çıkan Sami Selçuk, şimdi yine, FETÖ'cü emniyet müdürlerini sahiplenip, “Bu adamlar masumdu, Yassıada’daki gibi göstermelik yargılamalarla mağdur edildiler” diyebiliyor mu? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ'cülere sahip çıkabiliyor mu? Bir avuk FETÖ'cünün elinde, koca koca Yargıtay başkanları böyle oyuncak edilmiş, örgüt savunması yaptırılıp, meşru hükümetin eli güçsüzleştirilmeye çalışılmış. neyse ki, bunlar dinlenmedi de ülke FETÖ'den kurtuldu.. FETÖ'cü Zaman gazetesine/Aksiyon dergisine verdiği demeç için, bir küçük pişmanlık duyuyor mu?

#6
Foto - TARAF, 29 Eylül 2014: “İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKIN 'İSLAMCIYIZ' DEYİN” Nuray Mert kimdir? Nasıl tanırsınız kendisini? Sakın, Ahmet Hakan'ın eski sevgilisi demeyin.. Bakın onun ne maharetleri varmış.. AK Partili siyasi iktidara çamur sıçratmak için, nasıl uçuk yorumlar yapabiliyormuş, bir bakın... “Yarım saat önce muhafazakar dille konuşan, yarım saat sonra cihatçı gibi konuşuyor” diyen bu kadını, acaba nasıl mezun etti o siyaset fakültesi… İçinde yaşadığı Müslüman toplumu Batı’nın terazisiyle ölçüp tartmaya çalışınca böyle saçmalıyorlar işte…

TARAF, 29 Eylül 2014: “İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKIN 'İSLAMCIYIZ' DEYİN” Nuray Mert kimdir? Nasıl tanırsınız kendisini? Sakın, Ahmet Hakan'ın eski sevgilisi demeyin.. Bakın onun ne maharetleri varmış.. AK Partili siyasi iktidara çamur sıçratmak için, nasıl uçuk yorumlar yapabiliyormuş, bir bakın... “Yarım saat önce muhafazakar dille konuşan, yarım saat sonra cihatçı gibi konuşuyor” diyen bu kadını, acaba nasıl mezun etti o siyaset fakültesi… İçinde yaşadığı Müslüman toplumu Batı’nın terazisiyle ölçüp tartmaya çalışınca böyle saçmalıyorlar işte…

#7
Foto - SÖZCÜ, 29 Eylül 2014: “RÜŞVETİN KİTABI TAYYİP'E GİTMİŞ” “Haberi vardı” dedikleri, sabah saat 5’te başlayan baskınlarla ilgili, 5 saat sonra verilen bilgi notu… Hayır, okurları hiç mi çıkıp sormaz, “Bu nasıl haber, bu nasıl gazete” diye? Biz başlıktan ürüyelim,

SÖZCÜ, 29 Eylül 2014: “RÜŞVETİN KİTABI TAYYİP'E GİTMİŞ” “Haberi vardı” dedikleri, sabah saat 5’te başlayan baskınlarla ilgili, 5 saat sonra verilen bilgi notu… Hayır, okurları hiç mi çıkıp sormaz, “Bu nasıl haber, bu nasıl gazete” diye? Biz başlıktan ürüyelim, "Rüşvet"in izini takip edelim. Bize söyleyebiliyorlar mı, "Şu kamu hizmeti görülür iken, şu haksız para alınmış" diye. Örnek de vereyim, taaa 1992'lerde, İSKİ Genel müdürü Ergun Göknel, kuruma alınacak kloru yandaş şirketten alırken, birim fiyatı suni olarak şişirmiş, farkın bir kısmını rüşvet olarak cebine indirmişti.. Sonra o rüşvetle edindiği serveti de metresi ile evlenmek için, karısına boşanma tazminatı olarak vermişti. Haydi bakalım, bize gösterin, hangi AK Partili'ye, böyle delillendireceğiniz bir rüşvet iddiasında bulunabiliyorsunuz.

#8
Foto - ZAMAN, 29 Eylül 2015: “TÜRKİYE SANSÜR VE YASAKLARLA ANILIYOR” Işıl Karakaş'ı tanıyor musunuz? Biz tanıtalım size.. FETÖ, emniyet darbesi yapmış, meşru hükümet dış istihbarat teşkilatları ile işbirliği içindeki bu örgüte karşı direniyor. Medyasına, şirketlerine karşı mücadele veriyor.. AİHM'de Türkiye'yi temsil eden Işıl Karakaş isimli bu bayan hakim ise, FETÖ'cü şirketlere yönelik operasyonları bahane ederek, Türkiye'nin sansür ve yasaklarla anıldığı suçlamasını yapıyor.. AİHM’in başkan yardımcısı bir Türk bunu söylüyor da, kendi kocasının FETÖ kaçağı Eser Karakaş olduğundan hiç bahsetmiyor… Kocasının da, kapatılan televizyonlarda daimi konuk olduğunu gizliyor.. Bu hanımefendi geçen seneye kadar AİHM'deki Türkiye adına yürüttüğü görevine devam etti… Görün halimizi…

ZAMAN, 29 Eylül 2015: “TÜRKİYE SANSÜR VE YASAKLARLA ANILIYOR” Işıl Karakaş'ı tanıyor musunuz? Biz tanıtalım size.. FETÖ, emniyet darbesi yapmış, meşru hükümet dış istihbarat teşkilatları ile işbirliği içindeki bu örgüte karşı direniyor. Medyasına, şirketlerine karşı mücadele veriyor.. AİHM'de Türkiye'yi temsil eden Işıl Karakaş isimli bu bayan hakim ise, FETÖ'cü şirketlere yönelik operasyonları bahane ederek, Türkiye'nin sansür ve yasaklarla anıldığı suçlamasını yapıyor.. AİHM’in başkan yardımcısı bir Türk bunu söylüyor da, kendi kocasının FETÖ kaçağı Eser Karakaş olduğundan hiç bahsetmiyor… Kocasının da, kapatılan televizyonlarda daimi konuk olduğunu gizliyor.. Bu hanımefendi geçen seneye kadar AİHM'deki Türkiye adına yürüttüğü görevine devam etti… Görün halimizi…

#9
Foto - BUGÜN, 29 Eylül 2015: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HALKA SALDIRI” Nuray Mert kim? Hikmet Sami Türk kim? Can Atalı kim? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kim? Eski DGM Savcısı Mete Göktürk kim? CHP milletvekili Mahmut Tanal kim? HDP sözcüsü Ayhan Bilgen kim? CHP Grup Başkanvekili Levent Gök kim? Bunların hepsi, FETÖ'nün televizyonlarına el koymayı boşverin, TİVİBU platformundan çıkarılmak istendiğinde, Pensilvanya'daki örgüt elebaşının yanında duran adamlar..

BUGÜN, 29 Eylül 2015: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HALKA SALDIRI” Nuray Mert kim? Hikmet Sami Türk kim? Can Atalı kim? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kim? Eski DGM Savcısı Mete Göktürk kim? CHP milletvekili Mahmut Tanal kim? HDP sözcüsü Ayhan Bilgen kim? CHP Grup Başkanvekili Levent Gök kim? Bunların hepsi, FETÖ'nün televizyonlarına el koymayı boşverin, TİVİBU platformundan çıkarılmak istendiğinde, Pensilvanya'daki örgüt elebaşının yanında duran adamlar.. "Bu kanalı TİVİBU'dan çıkaramazsınız" diye, devleti, ilgili şirketi tehdit eden ve FETÖ'den yana tavır alan adamlar.. Tanıyın bunları.. CHP olmalarına bakmayın.. HDP'li olduklarına bakmayın.. Gazeteci geçindiklerine bakmayın. Hepsi FETÖ'nün değirmenine, su taşımış adamlar, bunlar..

#10
Foto - SÖZCÜ, 29 Eylül 2016: “TÜRKİYE'DE 1 MİLYON OHAL MAĞDURU VAR

SÖZCÜ, 29 Eylül 2016: “TÜRKİYE'DE 1 MİLYON OHAL MAĞDURU VAR" OHAL Komisyonu'na başvuran sayısı 110 bin.. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sayıyı 10 ile çarpıp, uydurarak söylüyor: "1 milyon OHAL'li var" diyor.. Darbe gecesi, Yeşilköy Havalimanında, aralarından elini kolunu sallaya sallaya nasıl geçtiğini, 4 sene sonra bile izah edemediği darbeciler başarılı olsa idi, büyük ihtimalle o günü yıllar boyu “demokrasi bayramı” diye kutlayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, hainleri kurtarmak için çalışıyor.. Belki onları kurtarırsam, "yeni bir darbeyi başarabilirler" diye ümit ediyor, olabilir..

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