Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

TARAF, 29 Eylül 2012: “DEMOKRASİ VE BOKS" Sene 2012, FETÖ'cüler arka planda da olsa daha Gezi’ye de kalkışmamışlar, TSK'daki adamları ile darbeye kalkışıp 251 kişiyi de öldürmemişler… Peki Ahmet Altan “Erdoğan çok tehlikeli, tek adamlığa oynuyor” diye niye söylüyor, ortada ne var? Bir şey olmasına gerek yok; çünkü anlayış o gün de aynıydı, seni halk da seçse, bu beyefendilere “aydın” etiketi yapıştırıp da laflarını nas kabul etmiyorsan diktatörsün, bu kadar basit bunlar için… Yumurta-tavuk hikayesi, "faiz-enflasyon" ekseninde 8 yıl önce de yapılıyormuş, Merkez Bankası'ndan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı yapılan Durmuş Yılmaz, o günden başlamış, kılçıklık yapmaya: "Düşük faiz isteyen, enflasyonu düşürürür" diye.. Niye kılçıklık diyoruz? Çünkü son bir yıl içinde, faiz % 24'den % 8'lere kadar indirildi, bu iniş sırasında enflasyon indi.. Önce faiz indirildi, sonra enflasyon indi. Yani, bugün İyi Parti'de siyaset yapan Durmuş Yılmaz'ın dediğinin tam tersi oldu..