2020-09-29 13:32:44 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 29 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 29 Eylül 2013 tarihli “POLİS DEVLETİ OLDUK” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, manşette "Polis devleti olduk" derken, alttaki başlığında ise, "PKK paçavrasından sonra sınırımıza şimdi de şeriatçılar bayraklarını diktiler!" diye şikayet ediyor.. Hem PKK’dan, El Kaide’den şikayet ediyor, hem de “Niye polis sayısı artıyor” diyor… Bu çelişki bir yana, bir de, Müslümanlar birlik olup da, Hazreti Peygamber’in mührüne sahip çıkamadı ya, “Bu teröristlerin bayrağı değildir, Efendimiz’in mührüdür” diyemedi ya, yazıklar olsun bize!” ifadelerini kullandı.