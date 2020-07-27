Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Bugün, 27 Temmuz 2014 “Borç için 220 milyar $ lazım" Bugünlerde, kendi bakanlık dönemlerini öve öve bitiremeyen Ali Babacan, 6 yıl önce, Başbakan Yardımcısı iken, bakın nasıl kara bir tablo çizmiş. "220 milyar dolar lazım.." diyerek, aksi takdirde durumun kötü olduğunu ima eden Babacan, şimdi ise o yılları övüyor. Peki o yıl 220 milyar dolar lazımmış, sonuç ne oldu? O yıl geçti. 2015 geçti, darbeye teşebbüs yapılan 2016 geçti, 2017, 2018, 2019 geçti.. Birileri hala aynı sakızı çiğniyor: "Şu kadar milyar dolar lazım".. Devam edin siz o sakızı çiğnemeye.. Türkiye dimdik ayakta. Hatta dünyaya da gündem belirliyor.. Libya'da, Akdeniz'de oyun kuruyor..