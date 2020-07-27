2020-07-27 13:53:30 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 27 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 27 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü gazetesinin "Dış politikanın iflas ettiğinin resmidir!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Ah Davutoğlu ah! Clinton’ın karşısında el pençe duran Ecevit için söyleyemediklerini, sırf Erdoğan’ın yanındasın diye sana böyle söylüyorlardı… Şimdi sen de, onlarla birlikte, aynı yolun yolcusu oldun ya, ne diyelim? İfadeye bakın, "Obama, telefonlara çıkmıyor, bakanı ise 'taban' gösteriyor". Bu hakaretler, Davutoğlu'na mı yapıldı sanıyorsunuz? Fotoğrafta Davutoğlu da olsa, Erdoğan'a yapıldı bu hakaretler. Erdoğan'a ihanet edildiği an, Davutoğlu'na övgüler düzülmesi de, gerçeği ispat ediyor.. Davutoğlu ise, sanıyor ki, o gün kendisine hakaret ediliyordu, şimdi Sözcü hidayete geldi, övgüde bulunuyor! Ah Davutoğlu, ah.. Nefis, insanı böyle şaşırtıyor işte.. " ifadelerini kullandı.