2020-09-24 08:57:11 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 24 Eylül 2013’te servis ettiği, “İşte o tutanak” haberine ilişkin, “Eğer 28 Şubat kararları, gerçekten devlet için alınan kararlar ise, millet için alınan kararlar ise, herkes bunda hemfikir ise, TSK’dan hiçbir illegal baskı yok ise, MGK’da saatlerce konuşulan ve tartışılan o kararları, Erbakan niçin “bir inceleyelim” desin ki? MGK tarihinde, bunun ikinci bir örneği var mı? Açıkça belli ki, darbeciler başbakan Erbakan’ın başına silah dayamamışlar ama, silahı göstermişler..” değerlendirmesinde bulundu.