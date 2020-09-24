Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 24 Eylül 2013: “İŞTE O TUTANAK.” 28 Şubat’ta TSK’yı tahrik eden gazetelerin başında gelen Cumhuriyet, o süreçteki illegal baskılar iddianameye dönüşünce, tornistan etti. Mahkemeden istenilen 28 Şubat 1997 tarihli meşhur MGK toplantısının tutanağı, “İşte o tutanak” başlığı ile 2013’te haber olurken, Cumhuriyet içeriğinde ise şunlar yazdı: ”ZORLA MI İMZALANDI? Alınan kararların ardından Erbakan’ın ‘Bu kadar saat oldu, şimdi kararları önlerine koydular imzaladılar olmasın, biz bunları bir inceleyelim’ sözlerine Demirel hak veriyor.” Darbeci Cumhuriyet, MGK tutanağı için bu mühletin istenmesi ve mühletin verilmesini, “baskı olmaması” olarak yorumluyor.. Yok, bir de Başbakan’ın başına silah dayayıp, bunu da MGK tutacağına geçirseydiniz.. Eğer 28 Şubat kararları, gerçekten devlet için alınan kararlar ise, millet için alınan kararlar ise, herkes bunda hemfikir ise, TSK’dan hiçbir illegal baskı yok ise, MGK’da saatlerce konuşulan ve tartışılan o kararları, Erbakan niçin “bir inceleyelim” desin ki? MGK tarihinde, bunun ikinci bir örneği var mı? Açıkça belli ki, darbeciler başbakan Erbakan’ın başına silah dayamamışlar ama, silahı göstermişler..