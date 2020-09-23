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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-23 09:20:08
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 23 Eylül 2013 tarihinde servis ettiği, “Ceza değil ölüm evi” haberini hatırlatarak, “Kemalistlerin ilkesizliğine bir somut delil daha.. AK Parti iktidarında, tüm baskılara rağmen, hiç af çıkarılmamış. Kısmi infaz indirimleri yapılmış Af çıkmadığı için de, mahkemelerin verdiği cezalar büyük oranda infaz ediliyor.. Sonuçta da, cezaevindeki insan sayısı artıyor.. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar affedilmediği için cezaevinden çıkamadıklarına göre, ne olacaklar? başka bir ihtimal yok, bir gün gelecek, cezaevinde ölecekler.. Bunun üzerinden bile ahlaksızca algı oluşturan bir gazete ile karşı karşıyayız. Cezaevindekiler için, yakınlarını cenazeleri olduğunda, verilen izinden tutun, cezaevindekilerin aileleri ile telefonla görüşme hakkına kadar onlarca iyileştirmeyi ise, Cumhuriyet yazabilir mi? Tabii ki yazamaz. İşlerine gelmez, çünkü..” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - SÖZCÜ, 23 Eylül 2012:

SÖZCÜ, 23 Eylül 2012: "APO'YU GETİRENE 18 YIY, APO'YU SAVUNANA 8 YIL." Apo'ya örgüt kurduranlar kendileri. Yıllarca onun askerimizi şehid etmesini seyredenler kendileri.. Sonra, ABD, "Artık bu adamı değşitirelim" deyince, bize vermişler.. Başbakan Bülent Ecevit bile, "Apo'yu bize niye verdiler, anlamadım" dedi. Ama Sözcü gazetesi, "Apo'yu getiren" diye sahte kahramanlar icat ediyor. Bu bir yana.. Engin Alan 18 yıl yatmadan çıktı. Kimin sayesinde?.. Tayyip Erdoğan sayesinde. Apo'yu savunan ne kadar yattı? Tam da aldıkları ceza kadar.. Ama bu arada, Apo'yu savunanların cezaevinden çıkması gerektiğini bize kimler söyledi? Tam da karşınızda gördüğünüz bu Sözcü gazetesi.. Apo'yu savunmak ne demek, heykelini dikmeye kalkışan Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın, HDP'liler cezaevinden çıksınlar diye propaganda yapmaya başladılar. Riyakarlık, böyle bir şey işte..

#2
Foto - BUGÜN, 23 Eylül 2013:

BUGÜN, 23 Eylül 2013: "ORTADOĞU'DA İRAN'IN 600 MİLYAR $'I DOLAŞIYOR." FETÖ'cü Bugün gazetesinin birinci sayfasında, Fatih Üniversitesi bölüm başkanı Doç Dr. Savaş Genç adlı bu hokkabazın titrine bakıp; da aldanmayın. Klasik bir FETÖ'cü. Klasik bir ABD uşağı. İran'ın 600 milyardoları ortalıkta dolaşıyor ise, Türkiye olarak bundan pay almaya bakmamız gerekmez mi? ABD'nin polisliğini yapmaya kalkışyıp, ne diye, bakanları dinleyip, Başbakan'ı dinleyip, Türkiye'ye ihanet edip, o dolarlardan Türkiye'nin faydalanmasının önünü tıkadınız? Hainlik bu değilse, nedir?

#3
Foto - TARAF, 23 Eylül 2013:

TARAF, 23 Eylül 2013: "SURİYE'DE 500 TÜRK SAVAŞÇI." ABD, PYD'ye binlerce TIR silahı, bedava veriyor. İngiltere'sinden ABD'sine kadar binlerce kişi, IŞİD'e katılmış.. Ama ABD'nin kuklası FETÖ'nün Taraf'ı, onların teröre verdikleri bu destekleri manşete çıkartacaklarına, masabaşında oturup, Türkiye'den 500 savaşçının Suriye'de olduğu yalanını uyduruyorlar.. Bu manşet 2013'de atılmış. Üzerinden 7 yıl geçmiş. O 7 yılda, 500 Türk savaşçıyı bulabildiler mi? Hayır. Yalanınız batsın, hain FETÖ'cüler.. Bu arada, AİHM'de hakimlik yaparken, "Başörtü yasağı insan hakkı ihlali değildir" diyen Rıza Türmen, PKK'lılara koz vermek için, bakın nasıl haince bir açıklama yapmış: "Kürt çocuğundan 5 yıl çalıyoruz." Bu adam, Türkiye adına, AİHM'de 10 yıl hakimlik yaptı. Sebeb olan 28 şubatçı hainlere, lanet okumayalım da, ne yapalım? Onlarca PKK'lı terörist lehine AİHM'de karar veren bir dönem CHP milletvekili de olan Rıza Türmen'i atayanlar kimlerdi diye merak ediyorsanız, söyleyelim: Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Cindoruk üçlüsü.

#4
Foto - CUMHURİYET, 23 Eylül 2013:

CUMHURİYET, 23 Eylül 2013: "CEZA DEĞİL ÖLÜMEVİ." Kemalistlerin ilkesizliğine bir somut delil daha.. AK Parti iktidarında, tüm baskılara rağmen, hiç af çıkarılmamış. Kısmi infaz indirimleri yapılmış Af çıkmadığı için de, mahkemelerin verdiği cezalar büyük oranda infaz ediliyor.. Sonuçta da, cezaevindeki insan sayısı artıyor.. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar affedilmediği için cezaevinden çıkamadıklarına göre, ne olacaklar? başka bir ihtimal yok, bir gün gelecek, cezaevinde ölecekler.. Bunun üzerinden bile ahlaksızca algı oluşturan bir gazete ile karşı karşıyayız. Cezaevindekiler için, yakınlarını cenazeleri olduğunda, verilen izinden tutun, cezaevindekilerin aileleri ile telefonla görüşme hakkına kadar onlarca iyileştirmeyi ise, Cumhuriyet yazabilir mi? Tabii ki yazamaz. İşlerine gelmez, çünkü..

#5
Foto - SÖZCÜ, 23 Eylül 2013:

SÖZCÜ, 23 Eylül 2013: "BU NASIL DEVLET." Kemalist Sözcü gazetesi, "Sağlıkta reform diyorlar, hastalar koridorda yatıyor" başlığı atmışlar. 7 yıl önce, koronavirüs yok iken bu başlık atılmış. Yalanınız batsın sizin.. .. Bugün koranodan dünya sallandığında bile, koridorda hastamız yok.. Şehir hastaneleri ardı ardına açılıyor.. Ama bunlar yine memnun değil, yine değil.. Nankörlük ne kötü bir durum!

#6
Foto - SÖZCÜ, 23 Eylül 2014:

SÖZCÜ, 23 Eylül 2014: "BAĞIMSIZ YARGI ESAS DURUŞTA." Savcının idida makamı, hakimin ise karar mercii olduğundan habersiz kemalist Sözcü, böyle rezil olmuş. Dört başsavcı, Adalet Bakanı tarafından ziyaret edildiğinde, koltuklarını bakana bırakmışlar.. Sözcü, aklı sıra, algı oluşturuyor. "Yargı esas duruşta" diyor.. Halbuki, o başsavcıların hepsi, Atatürk döneminden bu yana, Adalet Bakanı'nın emri altındadır.. Sözcü bilmiyorsa, açıp kanunları okusun, öğrensin. Savcı başka, hakim başka. Ama bunu anlayacak kafa Sözcü'de ne gezer? Onlar ancak, iftiraya kafaları çalışır. nereden çıkarıyorum iftirayı? Aynı sayfanın sağ alt köşesindeki "49 rehine için, 49 tank verildi iddiası" başlığından. Sözümona Musul Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı kurtarmak için, IŞİD'lilere 49 tank vermişiz. Ne oldu o tanklara? Nerede şimdi o tanklar? IŞİD'liler ortalıktan toz olduğuna göre, Sözcü bulsun, çıkartsın, görelim tankları. Yalancılar sizi.. Sahtekarlar sizi..

#7
Foto - ZAMAN, 23 Eylül 2015:

ZAMAN, 23 Eylül 2015: "SİLAH YOK, DELİL YOK, YALAN ÇOK." FETÖ'cü Zaman gazetesi, yıllarca aynı yalanı savurdu.. "Biz hizmet hareketiyiz. Bizim devlet idaresi ile işimiz olmaz" dedil. Sonra 17-25 Aralık'ta gördük ki, bakanları dinlemişler, Başbakan'ı dinlemiş, şantaj yapmaya kalkmışlar. Devlete el koymaya kalkıştılar. Başaramadılar.. Hesap sorulmaya başlanınca, bu sefer TSK'ya sızdırdıkları generallerle halka kurşun sıktılar.. Bugünden geriye dönüp, "Silah yok, delil yok, yalan çok" başlığına bakalım, bakalım; gülelim.. Ve hatırlatalım bu FETÖ'cülere: "Siz kendinizi çok akıllı, milleti aptal mı sandınız?"

#8
Foto - SÖZCÜ, 23 Eylül 2015:

SÖZCÜ, 23 Eylül 2015: "YERLİ VE MİLLİ DİYENE BAK!" 5 yıl önceki Sözcü'nün bu başlığına bakın.. Bir de bugün, PKK'lılara yaltaklık yapan, HDP'lilerin baraj geçmesi için yapmadık şirinlik bırakmayan yazarlarının yazılarına bakın.. Ne kadar Kürt kökenli bakan ve milletvekili var ise, 2015'de fotoğraflarını yayınlayıp, "Bunlar yerli değil, bunlar milli değil" demeye getiren nefret yayıncısı Sözcü, bugünlerde ise, tam da yerli ve milli olmayan PKK'lılara bile destek vererek, aslında kime hizmet ettiğini ispatlıyor.

#9
Foto - CUMHURİYET, 23 Eylül 2016:

CUMHURİYET, 23 Eylül 2016: "AKP LAİK EĞİTİMİ SÜRGÜN EDİYOR." CHP'nin tek başına iktidara gelemeyeceğini anlayınca, AK Parti eskilerini yanına alarak, SP'yi yanına alarak geliştirdiği politikaya kananlar, bu haberleri alıp geçmişte yaşanılanları hatırlasınlar.. Neymiş, AK Parti laik eğitimi sürgün ediyormuş.. 14 yıldır iktidarda olan bir partiye, üç tane okulun öğretmenini tayin etme hakkı bile vermeyen, "Sen laikçi öğretmenlerimize dokunamazsın" diyen bir baskıcı kafadır bu..

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