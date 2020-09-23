2020-09-23 09:20:08 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 23 Eylül 2013 tarihinde servis ettiği, “Ceza değil ölüm evi” haberini hatırlatarak, “Kemalistlerin ilkesizliğine bir somut delil daha.. AK Parti iktidarında, tüm baskılara rağmen, hiç af çıkarılmamış. Kısmi infaz indirimleri yapılmış Af çıkmadığı için de, mahkemelerin verdiği cezalar büyük oranda infaz ediliyor.. Sonuçta da, cezaevindeki insan sayısı artıyor.. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar affedilmediği için cezaevinden çıkamadıklarına göre, ne olacaklar? başka bir ihtimal yok, bir gün gelecek, cezaevinde ölecekler.. Bunun üzerinden bile ahlaksızca algı oluşturan bir gazete ile karşı karşıyayız. Cezaevindekiler için, yakınlarını cenazeleri olduğunda, verilen izinden tutun, cezaevindekilerin aileleri ile telefonla görüşme hakkına kadar onlarca iyileştirmeyi ise, Cumhuriyet yazabilir mi? Tabii ki yazamaz. İşlerine gelmez, çünkü..” değerlendirmesinde bulundu.