Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 23 Eylül 2012: "APO'YU GETİRENE 18 YIY, APO'YU SAVUNANA 8 YIL." Apo'ya örgüt kurduranlar kendileri. Yıllarca onun askerimizi şehid etmesini seyredenler kendileri.. Sonra, ABD, "Artık bu adamı değşitirelim" deyince, bize vermişler.. Başbakan Bülent Ecevit bile, "Apo'yu bize niye verdiler, anlamadım" dedi. Ama Sözcü gazetesi, "Apo'yu getiren" diye sahte kahramanlar icat ediyor. Bu bir yana.. Engin Alan 18 yıl yatmadan çıktı. Kimin sayesinde?.. Tayyip Erdoğan sayesinde. Apo'yu savunan ne kadar yattı? Tam da aldıkları ceza kadar.. Ama bu arada, Apo'yu savunanların cezaevinden çıkması gerektiğini bize kimler söyledi? Tam da karşınızda gördüğünüz bu Sözcü gazetesi.. Apo'yu savunmak ne demek, heykelini dikmeye kalkışan Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın, HDP'liler cezaevinden çıksınlar diye propaganda yapmaya başladılar. Riyakarlık, böyle bir şey işte..