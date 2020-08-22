2020-08-22 11:51:08 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Bugün gazetesinde 22 Ağustos 2012 tarihinde Ahmet Taşgetiren ve Gülay Göktürk’ün yazılarını hatırlatarak şunları yazdı: “Şunu da hatırlatalım: Tesadüf müdür, muhatapları cevap versin.. İki yazar, FETÖ'cü Bugün gazetesinde alt alta anonslanmış. Biri Ahmet Taşgetiren; bugün Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesinde. Diğeri Gülay Göktürk; Ali Babacan'ın partisinde, kurucu.. Soru şu: FETÖ acaba, hem Gelecek hem de Deva Partisi'ni, eski çalışanları aracılığı ile dizayn mı ediyor?”