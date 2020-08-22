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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-22 11:51:08
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Bugün gazetesinde 22 Ağustos 2012 tarihinde Ahmet Taşgetiren ve Gülay Göktürk’ün yazılarını hatırlatarak şunları yazdı: “Şunu da hatırlatalım: Tesadüf müdür, muhatapları cevap versin.. İki yazar, FETÖ'cü Bugün gazetesinde alt alta anonslanmış. Biri Ahmet Taşgetiren; bugün Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesinde. Diğeri Gülay Göktürk; Ali Babacan'ın partisinde, kurucu.. Soru şu: FETÖ acaba, hem Gelecek hem de Deva Partisi'ni, eski çalışanları aracılığı ile dizayn mı ediyor?”

#1
Foto - Taraf, 22 Ağustos 2012. “Türkiye 2012” ve “Ayan beyan bir PKK saldırısı.” Terörist saldırıda ölen 1 yaşındaki Almina'nın fotoğrafını sürmanşete koyan FETÖ'cü Taraf gazetesi,

Taraf, 22 Ağustos 2012. “Türkiye 2012” ve “Ayan beyan bir PKK saldırısı.” Terörist saldırıda ölen 1 yaşındaki Almina'nın fotoğrafını sürmanşete koyan FETÖ'cü Taraf gazetesi, "O artık sonsuza dek 1 yaşında" nitelemesinde bulunmuş. Halbuki bu ABD uşakları, PYD'ye dağıtılan 40 bin TIR dolusu silahın da, nice Almina'ları 1 yaşında bıraktığını, kimisini yetim kimisini öksüz bıraktığını da çok iyi biliyorlar. Ama CIA'nin emirerliğini yapmaktan da geri durmuyorlar.. Yine bu Taraf'a ve benzerlerinin hepsine soralım, "Be ahlaksızlar, 'Gerilla, gerilla' diye dolanıyordunuz işinize gelince, hatta bu hainlikten sonra bile yıllarca aynı edebiyatı sürdürmediniz mi? PKK’yı 'Onlar da mecbur bırakılıyor canım' diye masumlaştırmaya çalışmadınız mı?"

#2
Foto - Bugün, 22 Ağustos 2012. “PKK’yı bitirecektik, izin vermediler.” PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, taa 2000 başlarında, örgütten ayrıldı.. 8 yıl önce Bugün gazetesinde röportajı var, “PKK’yı bitirecektik, izin vermediler” diyor. Aynı Osman Öcalan, yine PKK aleyhinde olarak 2019'da belediye seçimleri öncesinde konuşunca, PKK'nın-FETÖ'nün desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine konuşunca, bu örgüt üyeleri nasıl kızılca kıyamet koparttılar.. Taa 2012 yılında konuşturulmasında sakınca olmayan Osman Öcalan, o yıldan sonra ne yapmış da, 2019’da konuştu diye ortalığı birbirine katmaya kalktılar? Şunu da hatırlatalım: Tesadüf müdür, muhatapları cevap versin.. İki yazar, FETÖ'cü Bugün gazetesinde alt alta anonslanmış. Biri Ahmet Taşgetiren; bugün Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesinde. Diğeri Gülay Göktürk; Ali Babacan'ın partisinde, kurucu.. Soru şu: FETÖ acaba, hem Gelecek hem de Deva Partisi'ni, eski çalışanları aracılığı ile dizayn mı ediyor?

Bugün, 22 Ağustos 2012. “PKK’yı bitirecektik, izin vermediler.” PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, taa 2000 başlarında, örgütten ayrıldı.. 8 yıl önce Bugün gazetesinde röportajı var, “PKK’yı bitirecektik, izin vermediler” diyor. Aynı Osman Öcalan, yine PKK aleyhinde olarak 2019'da belediye seçimleri öncesinde konuşunca, PKK'nın-FETÖ'nün desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine konuşunca, bu örgüt üyeleri nasıl kızılca kıyamet koparttılar.. Taa 2012 yılında konuşturulmasında sakınca olmayan Osman Öcalan, o yıldan sonra ne yapmış da, 2019’da konuştu diye ortalığı birbirine katmaya kalktılar? Şunu da hatırlatalım: Tesadüf müdür, muhatapları cevap versin.. İki yazar, FETÖ'cü Bugün gazetesinde alt alta anonslanmış. Biri Ahmet Taşgetiren; bugün Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesinde. Diğeri Gülay Göktürk; Ali Babacan'ın partisinde, kurucu.. Soru şu: FETÖ acaba, hem Gelecek hem de Deva Partisi'ni, eski çalışanları aracılığı ile dizayn mı ediyor?

#3
Foto - Sözcü, 22 Ağustos 2013. “Nerem diktatör.” Sözcü'nün ahlaksızlığına bakın ki, 7 yıl önce Tayyip Erdoğan'a,

Sözcü, 22 Ağustos 2013. “Nerem diktatör.” Sözcü'nün ahlaksızlığına bakın ki, 7 yıl önce Tayyip Erdoğan'a, "Yatak odasına karışıyorsun. Çocuk sayısına karışıyorsun. Kadının kürtajına karışıyorsun. Milletin içkisine karışıyorsun" diyerek saldırmışlar.. Erdoğan'a bu konularda geri adım attırmışlar.. Şimdi ise, "Kimin kimle yattığı (evli erkekler, üniversiteli kızlarları metres tutuyor) belli olmadığı için işlenen cinayetlerden. Kimin kimden çocuk yaptığı belli olmadığı için (Evlilik dışı çocuk yapıp, sonra başkası ile evlenen, mağduriyet yaşayan kadını da gidip öldürenlerin olduğu bir ülkedeyiz) işlenen cinayetlerden. Kimin kimle ne kadar içki içtiği belli olmadığı için ('Alkol aldık, sonra bana tecavüz etti, ben şimdi ailemin yanına nasıl giderim' diyerek intihar eden genç kızların ülkesindeyiz) işlenen kadın cinayetlerinden, yine Erdoğan'ı sorumlu tutuyorlar.. Aslında şöyle de bakabiliriz, o günkü Sözcü'nün manşetine: “Karışıyorsun, müdahale ediyorsun” dediklerinin hepsi ya tavsiye, ya Avrupa’daki düzenlemelerin daha yumuşağı ya da haklı tepkiler… Bunlarla Erdoğan’ı “Diktatör” ilan ettiler ki, sandık dışı bir müdahaleyle devrilirse “Zaten demokrasi yoktu” diyebilsinler… Rezil herifler!

#4
Foto - Zaman, 22 Ağustos 2014. “Validen gazetecilere muhbirlik çağrısı.” Adamlar yasadışı dinleme yapıyor, istediklerini bulamayınca o dinlemeleri montajlayıp suç uyduruyor, bunların hiçbiri sorun değil ama, bir valinin çıkıp da “Elinizde suçla ilgili belge varsa getirin” demesi sorun… Hangi yüzlerine tüküreceksin bunların? Aynı gazetede, örgütün Pensilvanya'daki başı,

Zaman, 22 Ağustos 2014. “Validen gazetecilere muhbirlik çağrısı.” Adamlar yasadışı dinleme yapıyor, istediklerini bulamayınca o dinlemeleri montajlayıp suç uyduruyor, bunların hiçbiri sorun değil ama, bir valinin çıkıp da “Elinizde suçla ilgili belge varsa getirin” demesi sorun… Hangi yüzlerine tüküreceksin bunların? Aynı gazetede, örgütün Pensilvanya'daki başı, "Yalanların nasıl döküldüğünü göreceksiniz" diyerek, halkı aldatmaya çalışıyor. Bunu söylemesinin üzerinden iki yıl geçmişti ki, darbe girişiminde bile bulundular. Ardından ne dedi bu kişi, "Darbe değil tiyatro". Hayatları yalan, hayatları takıyye.. Bir de utanmadan, "yalanlar dökülecek" diyorlar.

#5
Foto - Cumhuriyet, 22 Ağustos 2014. “Sultan'ın sadrazamı.

Cumhuriyet, 22 Ağustos 2014. “Sultan'ın sadrazamı." Kemalist Cumhuriyet gazetesi nae kadar da ilkesiz. Düne kadar Erdoğan'ın yanında olduğu için "Sultan'ın sadrazamı- yeni kardeşi Davutoğlu" diye saldırdıkları Ahmet Davutoğlu'nu, şimdi Erdoğan'ın yanından ayrıldı diye, nasıl da övüyorlar.. Düne kadar kendisine saldırılan Davutoğlu da, bunların dolduruşuna nasıl geliyor, okuyun, görün.

#6
Foto - Sözcü, 22 Ağustos 2014. “Ahmet, verme Tayyip'e zahmet.

Sözcü, 22 Ağustos 2014. “Ahmet, verme Tayyip'e zahmet." Sadece Cumhuriyet değil, laikçi Sözcü de, sırf Erdoğan ile birlikte olduğu için Davutoğlu'nu itibarsızlaştırıyor. "Dizinin dibinden ayrılmayacak" diyor. sonra ayrılınca, kıymete biniyor.

#7
Foto - Taraf, 22 Ağustos 2015.

Taraf, 22 Ağustos 2015. "Saray'a Yüce Divan yolu." CIA'den gelen talimatlarla çıkartılan Taraf gazetesi, Erdoğan'ı devirmek için operasyonlara basın desteği verdi. İlk aşamada başarılı olamadılar. CHP'li Fikri Sağlar sahneye çıktı, FETÖ'nün iftiralarını TBMM'ye taşıyıp, FETÖ'nün nasıl kuklası olduğunu ispat etti. Hem FETÖ'nün, hem de ABD'nin.. ABD, binlerce tır dolusu silahı PYD'ye veriyor, bununla ilgili Fikri Sağlar'ın tek bir müdahalesi yok, ama Türkiye'nin Suriye'ye gönderdiği ilalar, solcu geçinen Fikri Sağlar'ın hemen gündemine giriyor.. Gazetedeki ikinci haber ise, “Kabusları oldu” şeklinde. “AKP’ye ilk kez seçim yenilgisi yaşatan” demen için, başka partinin birinci çıkması gerekmiyor mu? Bu bile, nasıl çarpık bir anlayış içinde olduklarının göstergesi değil mi?

#8
Foto - Cumhuriyet, 22 Ağustos 2015. “İnönüler’in camisini yıkıyorlar.” Hakikaten bir cami yıkılsa, Cumhuriyet o haberi sürmanşetten verir mi? Kubbesi yok, 4 duvarlı, düz çatılı bir binanın yanına bir metre çapında minare var… Bunun yerine, dört başı mamur bir cami yapılacak, nerede bir namaz kılan görse, ona hemen saldıran kemalist Cumhuriyet'e sıkıntı veren, buymuş!

Cumhuriyet, 22 Ağustos 2015. “İnönüler’in camisini yıkıyorlar.” Hakikaten bir cami yıkılsa, Cumhuriyet o haberi sürmanşetten verir mi? Kubbesi yok, 4 duvarlı, düz çatılı bir binanın yanına bir metre çapında minare var… Bunun yerine, dört başı mamur bir cami yapılacak, nerede bir namaz kılan görse, ona hemen saldıran kemalist Cumhuriyet'e sıkıntı veren, buymuş!

#9
Foto - Birgün, 22 Ağustos 2016. “Çocuktan canlı bomba yaratan karanlık.” Birgün, IŞİD'in saldırısına bu başlıkla karşı çıktığı gibi, PKK ve DHKPC'nin saldırılarına da karşı çıksa, o saldırılar devam edebilir mi? IŞİD’in yaptığı alçaklık, namussuzluk da, PKK’nın ya da DHKP-C’nin yaptığı ne? Biri üzerine bomba sarıp ölüme yolluyor, öbürü eline silah verip katlettiriyor, farkları bu mu? Senin teröristin niye kıymetli Birgün?

Birgün, 22 Ağustos 2016. “Çocuktan canlı bomba yaratan karanlık.” Birgün, IŞİD'in saldırısına bu başlıkla karşı çıktığı gibi, PKK ve DHKPC'nin saldırılarına da karşı çıksa, o saldırılar devam edebilir mi? IŞİD’in yaptığı alçaklık, namussuzluk da, PKK’nın ya da DHKP-C’nin yaptığı ne? Biri üzerine bomba sarıp ölüme yolluyor, öbürü eline silah verip katlettiriyor, farkları bu mu? Senin teröristin niye kıymetli Birgün?

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