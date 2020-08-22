Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 22 Ağustos 2013. “Nerem diktatör.” Sözcü'nün ahlaksızlığına bakın ki, 7 yıl önce Tayyip Erdoğan'a, "Yatak odasına karışıyorsun. Çocuk sayısına karışıyorsun. Kadının kürtajına karışıyorsun. Milletin içkisine karışıyorsun" diyerek saldırmışlar.. Erdoğan'a bu konularda geri adım attırmışlar.. Şimdi ise, "Kimin kimle yattığı (evli erkekler, üniversiteli kızlarları metres tutuyor) belli olmadığı için işlenen cinayetlerden. Kimin kimden çocuk yaptığı belli olmadığı için (Evlilik dışı çocuk yapıp, sonra başkası ile evlenen, mağduriyet yaşayan kadını da gidip öldürenlerin olduğu bir ülkedeyiz) işlenen cinayetlerden. Kimin kimle ne kadar içki içtiği belli olmadığı için ('Alkol aldık, sonra bana tecavüz etti, ben şimdi ailemin yanına nasıl giderim' diyerek intihar eden genç kızların ülkesindeyiz) işlenen kadın cinayetlerinden, yine Erdoğan'ı sorumlu tutuyorlar.. Aslında şöyle de bakabiliriz, o günkü Sözcü'nün manşetine: “Karışıyorsun, müdahale ediyorsun” dediklerinin hepsi ya tavsiye, ya Avrupa’daki düzenlemelerin daha yumuşağı ya da haklı tepkiler… Bunlarla Erdoğan’ı “Diktatör” ilan ettiler ki, sandık dışı bir müdahaleyle devrilirse “Zaten demokrasi yoktu” diyebilsinler… Rezil herifler!