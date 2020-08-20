Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 20 Ağustos 2016. “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı.” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'ya destek çıkan Aslı Erdoğan üzerinden, “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı” başlığı atarak teröristlere dolaylı destek veriyor. “Büyük edebiyatçı” havalarına soktukları kadın, bir satır önce “İmla hatası yapmadan kurabildiği cümlesi nedeniyle bir Türk yazara Nobel verildi” derken, bir satır sonra “Aynı maddeden yargılanan 300 kişi yargılanmıştı o yıl” cümlesini kurabiliyor, ilkokul çocuğu yapmaz! Bunlar hendekleri kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar, devlet tepelerine binince de iftiraya başladılar… İftiralarının bir tanesini ispat edebildiler mi? Hani bodrum katlarında öldürülen, yakılan insanlar nerede? Bu saklanabilecek bir şey mi? Peki, bile bile bu yalanı yaymak, örgüt propagandası yapmak değil mi? Hesabı sorulmayacak mıydı bunların? Aynı gazetede, "İtirafçı tarifesi" başlığı ile, belki de FETÖ hakkında en samimi itirafı yapan Van Savcısı Ferhat Sarıkaya'ya kinlerini kusuyorlar.. Bu savcı, kendisinin hazırladığı iddianamelere FETÖ'cü emniyet müdürlerinin dahli olduğunu söylüyor, ardından savcılıktan ihraç edildiğinde, FETÖ'nün kendisine maaş verdiğini itiraf ediyor, hatta Afrika'ya kendisini götürdüklerini samimi şekilde anlatıyor.. Bu savcı, bütün bildiklerini anlattığı halde, ve örgütün gerçek yüzünü ortaya serdiği halde, pişmanlıktan yararlandırılmayıp, cezaevine konuluyor. Sırf, kemalist Cumhuriyet öyle istiyor diye.. Ama aynı gazete, FETÖ' hakkında hiçbir aleyhte söz sarfetmeyen adamlar için "KHK ile mağdur edildiler" diye, haber yapabiliyor.. Yazık. Binlerce yazık..