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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-20 14:06:42
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Zaman gazetesinin 20 Ağustos 2015 tarihinde attığı, “PKK dershane yakıyor iktidar okul baskınında” manşetini hatırlatarak, “Ekrem Dumanlı bu haberden beş ay önce HDP Diyarbakır İl Binası’na arka kapıdan girip ‘nezaket ziyareti’ yapmıştı, o demiştir, ‘Bizim dershanelere ufaktan saldırın da algı operasyonu yürütelim’ diye…’ ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bugün, 20 Ağustos 2012. “Görüntüler çok üzücü.

Bugün, 20 Ağustos 2012. “Görüntüler çok üzücü." 2012'de AK Parti sayesinde cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmakta olan ismi; bugünlerde ise CHP, İP, HDP tarafından AK Parti'ye kaybettirmek için Cumhurbaşkanı adayı yapılmak istenilen Abdullah Gül'ü, FETÖ'nün gazetesinde manşete çıkan "Görüntüler çok üzücü" sözlerini sarfetmiş. Kim için? PKK'lı teröristlerle kucaklaşan, PKK'nın uzantısı malum partinin milletvekilleri için. O tarihde "Görüntüler çok üzücü" diyerek eleştiri getiren, aslında AK Parti'nin çözüm sürecini hedef alan Abdullah Gül, bugünlerde o görüntülerdeki kişilerin desteği ile Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak istiyorsa, buna ne denir? Size bırakıyorum..

#2
Foto - Cumhuriyet, 20 Ağustos 2012. “Peki devlet neredeydi?” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, bu ülkede asker kanı akmasın, polis can vermesin diye, MİT yetkililerinin organize ettiği OSLO görüşmelerini Kılıçdaroğlu'nun ağzından böyle itibarsızlaştırmaya çalışıyor:

Cumhuriyet, 20 Ağustos 2012. “Peki devlet neredeydi?” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, bu ülkede asker kanı akmasın, polis can vermesin diye, MİT yetkililerinin organize ettiği OSLO görüşmelerini Kılıçdaroğlu'nun ağzından böyle itibarsızlaştırmaya çalışıyor: "Orada medya, PKK'liler, BDP'liler, gazeteciler vardı peki devlet, hükümet neredeydi?" O gün bunu soran Kılıçdaroğlu, bugün aynı milletvekilleriyle, kolkola Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor.. Hep yazıyoruz, yine yazalım… Yazalım ki, unutulmasın; bunlar bir yandan “Terörle mücadele edilmiyor” derler, bu manşette olduğu gibi, öbür yandan da “Terörle niye mücadele ediyorsunuz” diye HDP’lilerin, PKK destekçisi sözde gazetecilerin yanında dururlar, bugün yaptıkları gibi..

#3
Foto - Taraf, 20 Ağustos 2012. “Erdoğan ‘Niye değiştim’ diye kendine sormalı.” Erdoğan hep aynı Erdoğan’dı da, istediğinizi alamayınca siz değiştiniz FETÖ'cü Yavuz Baydar efendi! Şimdi nerede, kimlerle birlikte neyi savunduğuna bak, ondan sonra “Erdoğan değişti, biz değişmedik” de! Diyebiliyorsan eğer..

Taraf, 20 Ağustos 2012. “Erdoğan ‘Niye değiştim’ diye kendine sormalı.” Erdoğan hep aynı Erdoğan’dı da, istediğinizi alamayınca siz değiştiniz FETÖ'cü Yavuz Baydar efendi! Şimdi nerede, kimlerle birlikte neyi savunduğuna bak, ondan sonra “Erdoğan değişti, biz değişmedik” de! Diyebiliyorsan eğer..

#4
Foto - Cumhuriyet, 20 Ağustos 2013.

Cumhuriyet, 20 Ağustos 2013. "Yeni model kazık." Yerli olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, boş arsayı verip, üzerine hastane yapan şirketin binasında hastane hizmeti verilmesine "Devlet arazisinde kiracı olacak" diye karşı çıkıyor. Koronavirüs sebebi ile gördük, o şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu.. O hastanelerin binlerce hastamıza şifa vesilesi olduğunu gördük.. Bunlarda öngörü yok, bunlarda kafa da yok.. Şehir hastanesi yapılan o boş arsalar, yıllarca boş kalmış, devletin ne geliri olmuş orada? Boş arsada ne yapılır? Şimdi hastane inşaa edilmiş, devletin cebinden beş kuruş para çıkmamış.. Buna da itiraz ediyorlar.. Aynı gazete nüshasında, yıllarca dindar karşıtlığı yapıp, sonra da gidip Süleyman Demirel'e Çankaya'da danışmanlık yapan Cüneyt Arcayürek’i yakından tanıtan bir yazı da yayınlanmış … “Darbe paranoyası!” başlığını taşıyor.. Arcayürek, ya gerçekten inanıyordu Türkiye’de darbe yapılamayacağına, ki bu durum ülkeyi yanlış okuduğunu ortaya koyup fikirlerinin ciddiyetini tartışmaya açar… Ya da biliyordu darbeye kalkışılacağını ama, “paranoya” diye algı oluşturup mücadeleyi zayıflatmak istiyordu ki, bu da apaçık darbeye destek demek… “Şudur” demeyeyim, sevenleri onun adına seçsin birini…

#5
Foto - Taraf, 20 Ağustos 2013. “Milyar dolar için at koşturuyorlar.” FETÖ'ye mensup subaylar mıdır, bu haberin kaynağı bilmiyoruz.. Ama verilen bilgi gerçekten ilginç.. Suriye sınırındaki kaçakcılar için hep söylenir, “Garibanların geliri yok, açlıktan kaçakçılığa mecbur kalıyorlar” denilir. Meğerse bunlar veya bunların sayesinde birileri, günde 6.3 milyon liralık mal kaçırıyormuş. Yılda 1.2 milyar eder! Sonra da, sınırda vatani görevini yapan erlere saldırıyorlardı… Asker karşılık verse, bu sefer “İkinci Roboski” diye haber yapacak bunlar… Bütün işleri olanı beter etmek…

Taraf, 20 Ağustos 2013. “Milyar dolar için at koşturuyorlar.” FETÖ'ye mensup subaylar mıdır, bu haberin kaynağı bilmiyoruz.. Ama verilen bilgi gerçekten ilginç.. Suriye sınırındaki kaçakcılar için hep söylenir, “Garibanların geliri yok, açlıktan kaçakçılığa mecbur kalıyorlar” denilir. Meğerse bunlar veya bunların sayesinde birileri, günde 6.3 milyon liralık mal kaçırıyormuş. Yılda 1.2 milyar eder! Sonra da, sınırda vatani görevini yapan erlere saldırıyorlardı… Asker karşılık verse, bu sefer “İkinci Roboski” diye haber yapacak bunlar… Bütün işleri olanı beter etmek…

#6
Foto - Cumhuriyet, 20 Ağustos 2014. “Heykel gerilimi can aldı.

Cumhuriyet, 20 Ağustos 2014. “Heykel gerilimi can aldı." Sözcü ve Cumhuriyet ikisi de Erdoğan düşmanı.. Biri "Terörist heykeli dikildi, nerede devlet" diye manşet atıyor.. Devlet o heykeli yıkarken, göstericilerden birisi ölüyor. Cumhuriyet devreye giriyor, "Heykel gerilimi can aldı" diyor.. Sanki o heykel, terörist heykeli değil de, sıradan bir heykelmiş gibi.. Durduk yerde, güvenlik güçleri bir vatandaşımızı öldürmüş gibi..

#7
Foto - Taraf, 20 Ağustos 2014. “Siz, bu anneden ne istiyorsunuz.” FETÖ'nün gazetesi Taraf'dan, solcu terörist sempatizanlığı.. Kafanız karıştı değil mi? Bu işler, derin işler.. Kafa karıştıran işler.. Dindar görünen cemaat, CIA ile iş kotarıyor.. Sol teröriste mi sahip çıkmayacak? Taraf soruyor

Taraf, 20 Ağustos 2014. “Siz, bu anneden ne istiyorsunuz.” FETÖ'nün gazetesi Taraf'dan, solcu terörist sempatizanlığı.. Kafanız karıştı değil mi? Bu işler, derin işler.. Kafa karıştıran işler.. Dindar görünen cemaat, CIA ile iş kotarıyor.. Sol teröriste mi sahip çıkmayacak? Taraf soruyor "Siz, bu anneden ne istiyorsunuz” diye de.. Asıl o anne, MLKP üyeliğinden daha önce de tutuklandığı halde, yine aynı eylemleri yaparak, bu ülkeden ne istiyordu? Zaten çocuğu olacak diye 6 ay ertelenmiş cezası, daha ne yapsınlar? İyi bari, çocuğu olacaklara her türlü suç serbest olsun, öyle mi? Bakmayın bu gazetenin, "Fokur fokur hukuksuzluk" manşetine.. Tüm amaçları, Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak.. Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçilmiş, ha bugün, ha yarın, YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlanacak, Cumhurbaşkanı olacak ve Başbakanlığı düşecek. Bunlar durduk yerde, saat farkı kavgası çıkartıyorlar. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş, başbakanlığı ne yapsın, be aptallar..

#8
Foto - Sözcü, 20 Ağustos 2015. “Yeter! Çekin gidin.” FETÖ, subay kadrosunda iken, PKK da hainliğine devam ederken Sözcü “Yeter! Çekin gidin” diye manşet atıyordu.. Kimbilir hangi FETÖ'cü subay, o 9 askerimizin kanının akmasına ortak olmuştu? TSK'dan FETÖ'cüler temizlendi, PKK kaçacak delik arıyor.. PKK ha bitti ha bitecek, Sözcü bugün ne diyor? Yine 5 yıl önce, şehid verdiğimiz günlerdeki gibi

Sözcü, 20 Ağustos 2015. “Yeter! Çekin gidin.” FETÖ, subay kadrosunda iken, PKK da hainliğine devam ederken Sözcü “Yeter! Çekin gidin” diye manşet atıyordu.. Kimbilir hangi FETÖ'cü subay, o 9 askerimizin kanının akmasına ortak olmuştu? TSK'dan FETÖ'cüler temizlendi, PKK kaçacak delik arıyor.. PKK ha bitti ha bitecek, Sözcü bugün ne diyor? Yine 5 yıl önce, şehid verdiğimiz günlerdeki gibi "Yeter! Çekin gidin” diyor..

#9
Foto - Zaman, 20 Ağustos 2015. “PKK dershane yakıyor iktidar okul baskınında.” PKK FEM dershanelerine saldırıyormuş… FETÖ'cü Zaman gazetesi yazıyor bunu.. Ekrem Dumanlı bu haberden beş ay önce HDP Diyarbakır İl Binası’na arka kapıdan girip “nezaket ziyareti” yapmıştı, o demiştir “Bizim dershanelere ufaktan saldırın da algı operasyonu yürütelim” diye… Bu bir yana, FETÖ'nün okullarına, o tarihde SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile, o tarihde MHP'de olan Koray Aydın da sahip çıkmış.. Sorsak,

Zaman, 20 Ağustos 2015. “PKK dershane yakıyor iktidar okul baskınında.” PKK FEM dershanelerine saldırıyormuş… FETÖ'cü Zaman gazetesi yazıyor bunu.. Ekrem Dumanlı bu haberden beş ay önce HDP Diyarbakır İl Binası’na arka kapıdan girip “nezaket ziyareti” yapmıştı, o demiştir “Bizim dershanelere ufaktan saldırın da algı operasyonu yürütelim” diye… Bu bir yana, FETÖ'nün okullarına, o tarihde SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile, o tarihde MHP'de olan Koray Aydın da sahip çıkmış.. Sorsak, "Biz FETÖ'ye hep karşı idik" diyecekler..

#10
Foto - Cumhuriyet, 20 Ağustos 2016. “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı.” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'ya destek çıkan Aslı Erdoğan üzerinden, “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı” başlığı atarak teröristlere dolaylı destek veriyor. “Büyük edebiyatçı” havalarına soktukları kadın, bir satır önce “İmla hatası yapmadan kurabildiği cümlesi nedeniyle bir Türk yazara Nobel verildi” derken, bir satır sonra “Aynı maddeden yargılanan 300 kişi yargılanmıştı o yıl” cümlesini kurabiliyor, ilkokul çocuğu yapmaz! Bunlar hendekleri kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar, devlet tepelerine binince de iftiraya başladılar… İftiralarının bir tanesini ispat edebildiler mi? Hani bodrum katlarında öldürülen, yakılan insanlar nerede? Bu saklanabilecek bir şey mi? Peki, bile bile bu yalanı yaymak, örgüt propagandası yapmak değil mi? Hesabı sorulmayacak mıydı bunların? Aynı gazetede,

Cumhuriyet, 20 Ağustos 2016. “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı.” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'ya destek çıkan Aslı Erdoğan üzerinden, “Türkiye’nin yeni ayıbı: Aslı Erdoğan tutuklandı” başlığı atarak teröristlere dolaylı destek veriyor. “Büyük edebiyatçı” havalarına soktukları kadın, bir satır önce “İmla hatası yapmadan kurabildiği cümlesi nedeniyle bir Türk yazara Nobel verildi” derken, bir satır sonra “Aynı maddeden yargılanan 300 kişi yargılanmıştı o yıl” cümlesini kurabiliyor, ilkokul çocuğu yapmaz! Bunlar hendekleri kazdılar, özyönetim ilan etmeye kalktılar, devlet tepelerine binince de iftiraya başladılar… İftiralarının bir tanesini ispat edebildiler mi? Hani bodrum katlarında öldürülen, yakılan insanlar nerede? Bu saklanabilecek bir şey mi? Peki, bile bile bu yalanı yaymak, örgüt propagandası yapmak değil mi? Hesabı sorulmayacak mıydı bunların? Aynı gazetede, "İtirafçı tarifesi" başlığı ile, belki de FETÖ hakkında en samimi itirafı yapan Van Savcısı Ferhat Sarıkaya'ya kinlerini kusuyorlar.. Bu savcı, kendisinin hazırladığı iddianamelere FETÖ'cü emniyet müdürlerinin dahli olduğunu söylüyor, ardından savcılıktan ihraç edildiğinde, FETÖ'nün kendisine maaş verdiğini itiraf ediyor, hatta Afrika'ya kendisini götürdüklerini samimi şekilde anlatıyor.. Bu savcı, bütün bildiklerini anlattığı halde, ve örgütün gerçek yüzünü ortaya serdiği halde, pişmanlıktan yararlandırılmayıp, cezaevine konuluyor. Sırf, kemalist Cumhuriyet öyle istiyor diye.. Ama aynı gazete, FETÖ' hakkında hiçbir aleyhte söz sarfetmeyen adamlar için "KHK ile mağdur edildiler" diye, haber yapabiliyor.. Yazık. Binlerce yazık..

#11
Foto - Sözcü, 20 Ağustos 2016. “Takıyyenin bu kadarı!

Sözcü, 20 Ağustos 2016. “Takıyyenin bu kadarı!" Sözcü gazetesi nihayet bu nüshasında aklı başına gelmiş, her "Atatürkçüyüm" diyenin, Atatürkçü olmayabileceğini anlamış.. "Takıyyenin bu kadarı!" başlığı ile, "laikleri kandırmak için Atatürkçü görünümlü okul açmışlar" üst başlığını kullanmışlar ama.. "Atatürkçü ailelerin çocuklarının beynini yıkamak için İstanbul Maslak'ta 'Cumhuriyet' adı altında kolej açtıkları ortaya çıktı" diye yazmışlar ama.. Bunu yazan Sözcü, bir süre sonra, yine o FETÖ'nün verdiği çarpıtılmış bilgilerle, FETÖ'yü bitirmek üzere amansız bir mücadele veren Erdoğan aleyhine haberler yayınlamaya devam etti. Şu da ilginç: FETÖ, "Cumhuriyet koleji" açacak kadar işi ileri götürdü ise, sakın "Cumhuriyet gazetesi" adı ile yayın yapmış olmasın.. Cumhuriyet'in yönetimi zımnen, bunu kabul etti zaten.. Can Dündar döneminde, FETÖ'nün kontrolüne girdiklerini, itiraf ettiler, zaten..

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