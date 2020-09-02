Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 2 Eylül 2015 tarihli “Susturma operasyonu” ve “Yasal olmayan bir kuruş bulun şirketlerimi size vereyim” başlıklı haberlerini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'cü Zaman gazetesi, kendisi kaçmış, 7 milyar lirayı da yurtdışına kaçırmış olan Akın İpek'i savunuyor.. O kaçak FETÖ'cü de, kabadayılık yapıyor, “Yasal olmayan bir kuruş bulun, şirketlerimi size vereyim” diye… Madem yasal, niye kaçtın, niye paranı kaçırdın? Devlet niye istesin ki, zaten el koydu, o şirketlerin hepsine.. Sıra, kaçırdığın paralarda.. Onları da, yakındır, bu ülkeye getirecekler.. Cıs cıpıldak, İngiliz istihbaratçılarla, Londra'da kalıvereceksin o zaman..” ifadelerini kulandı.