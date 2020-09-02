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Medya
13
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-02 13:42:14
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 2 Eylül 2015 tarihli “Susturma operasyonu” ve “Yasal olmayan bir kuruş bulun şirketlerimi size vereyim” başlıklı haberlerini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'cü Zaman gazetesi, kendisi kaçmış, 7 milyar lirayı da yurtdışına kaçırmış olan Akın İpek'i savunuyor.. O kaçak FETÖ'cü de, kabadayılık yapıyor, “Yasal olmayan bir kuruş bulun, şirketlerimi size vereyim” diye… Madem yasal, niye kaçtın, niye paranı kaçırdın? Devlet niye istesin ki, zaten el koydu, o şirketlerin hepsine.. Sıra, kaçırdığın paralarda.. Onları da, yakındır, bu ülkeye getirecekler.. Cıs cıpıldak, İngiliz istihbaratçılarla, Londra'da kalıvereceksin o zaman..” ifadelerini kulandı.

#1
Foto - Sözcü, 2 Eylül 2012. “Cirit atıyorlar” ve “Tepemize çıktılar.” Kemalist Sözcü'nün, milliyetçi kesimi kışkırtma için “Cirit atıyorlar” dediği, iki tane, kimliği belirsiz adam… Ama Sözcü’nün manşetini kim atıyorsa, maşallah, adamların kampta kalan mülteci olduğunu da, ceplerindeki parayı Türk hükümetinin verdiğini de biliyor… “Okuyucu neye sinirlenir” diye düşünüyor, onu uydurup yazıyor resmen! Altındaki haberde “Tepemize çıktılar” diye şikayet edilenlerle de (HDP'liler) bir sene sonra Gezi kalkışmasında kol kola halay çeken adamlar bunlar! Aynı adamları, 2015'de barajı geçirtmek için desteklediler. 2018'de, Erdoğan'ı devirmek için desteklediler. 2019 mahalli seçimlerinde, onlarla işbirliği yaparak, büyükşehirlerde AK Partili adaylara kaybettirdiler.. İlkeleri, tutarlılıkları bu kadar..

Sözcü, 2 Eylül 2012. “Cirit atıyorlar” ve “Tepemize çıktılar.” Kemalist Sözcü'nün, milliyetçi kesimi kışkırtma için “Cirit atıyorlar” dediği, iki tane, kimliği belirsiz adam… Ama Sözcü’nün manşetini kim atıyorsa, maşallah, adamların kampta kalan mülteci olduğunu da, ceplerindeki parayı Türk hükümetinin verdiğini de biliyor… “Okuyucu neye sinirlenir” diye düşünüyor, onu uydurup yazıyor resmen! Altındaki haberde “Tepemize çıktılar” diye şikayet edilenlerle de (HDP'liler) bir sene sonra Gezi kalkışmasında kol kola halay çeken adamlar bunlar! Aynı adamları, 2015'de barajı geçirtmek için desteklediler. 2018'de, Erdoğan'ı devirmek için desteklediler. 2019 mahalli seçimlerinde, onlarla işbirliği yaparak, büyükşehirlerde AK Partili adaylara kaybettirdiler.. İlkeleri, tutarlılıkları bu kadar..

#2
Foto - Taraf, 2 Eylül 2012. “CHP ile AKP’nin Kürt kardeşliği.” FETÖ'cü Taraf gazetesi, nasıl da kışkırtmada bulunuyor. AK Parti çözüm süreci başlatmak isityor. PKK'lılar ise, taviz kopartmak için biraz nazlı görünüyorlar.. Yol çevirmeleri falan ile, hava atmaya kalkıyorlar.. AK Parti hemen oyunu bozuyor, PKK'ya destek veren milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçiyor.. Ciyaklama FETÖ'cü Taraf'tan geliyor.,. Manşetten, sanki dokunulmazlıkların kaldırılması yasadışı bir işlemmiş gibi, şikayet ediyorlar… Madem “kardeşlik” diye laf atacaksın, Demirtaş’ın dağdaki kardeşini yaz, bunların PKK ile olan kardeşliğini yaz, derdin kardeşlikse!

Taraf, 2 Eylül 2012. “CHP ile AKP’nin Kürt kardeşliği.” FETÖ'cü Taraf gazetesi, nasıl da kışkırtmada bulunuyor. AK Parti çözüm süreci başlatmak isityor. PKK'lılar ise, taviz kopartmak için biraz nazlı görünüyorlar.. Yol çevirmeleri falan ile, hava atmaya kalkıyorlar.. AK Parti hemen oyunu bozuyor, PKK'ya destek veren milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçiyor.. Ciyaklama FETÖ'cü Taraf'tan geliyor.,. Manşetten, sanki dokunulmazlıkların kaldırılması yasadışı bir işlemmiş gibi, şikayet ediyorlar… Madem “kardeşlik” diye laf atacaksın, Demirtaş’ın dağdaki kardeşini yaz, bunların PKK ile olan kardeşliğini yaz, derdin kardeşlikse!

#3
Foto - Cumhuriyet, 2 Eylül 2012. “Devlet orada yok.

Cumhuriyet, 2 Eylül 2012. “Devlet orada yok." CHP'li, aynı zamanda onlarca PKK'lının avukatlığını yapan Sezgin Tanrıkulu "Güneydoğu'da bazı karayolları PKK denetimi altında" diye örgüt propagandası yapıyordu.. Şimdi ise, İHA'lardan yana sızlanıp duruyor. Ağlayıp duruyor.. Hani karayolları bile PKK'nın denetiminde idi. Buyursunlar, varsa güçleri, denetimi devam ettirsinler.. Niye ağlıyorsunuz?

#4
Foto - Taraf, 2 Eylül 2013. “Diplomatlara baskı yapılıyor.” Faruk Loğolu’nun açıklamasına göre, Türk diplomatlar, hükümetten korktukları için El Kaide’ye “Terör örgütü” bile diyemiyormuş… Bu nasıl yalan be monşer? El Kaide'yi bugün bile perişan eden bir siyasi iktidara, nasıl bir iftira bu!

Taraf, 2 Eylül 2013. “Diplomatlara baskı yapılıyor.” Faruk Loğolu’nun açıklamasına göre, Türk diplomatlar, hükümetten korktukları için El Kaide’ye “Terör örgütü” bile diyemiyormuş… Bu nasıl yalan be monşer? El Kaide'yi bugün bile perişan eden bir siyasi iktidara, nasıl bir iftira bu!

#5
Foto - Sözcü, 2 Eylül 2013.

Sözcü, 2 Eylül 2013. "Tayyip Tipi demokrasi." Ulusalcı geçinen, PKK karşıtı gibi görünen Sözcü gazetesi, tam da pKK'lıları bitirmek için sınırötesi operasyon yapılmak istendiğinde, sokaklarda "Barış istiyoruz" diyen PKK sempatizanlarına böyle destek vermiş.. Ey Sözcü.. Ne kadar Türkiye düşmanı var ise, hepsine destek verdin. PKK'lıya da.. FETÖ'cüye de.. Hatta nerede ise, ABD'ye, Yunan'a bile.. Yeter artık. Düş şu Türkiye'nin sırtından.. Patronunu çağır, gelsin Fransa'dan.. Fransızın uşağı olmasın.. Hesap versin Türk mahkemesine..

#6
Foto -

#7
Foto - Taraf, 2 Eylül 2014. “Hukuk sıfırlandı netekim.” FETÖ'cüler meşru hükümete yolsuzluk palavrası ile sivil darbe yapmaya kalktılar. Başaramadılar.. FETÖ'cü Taraf, şimdi FETÖ'cü o emniyet müdürlerini savunuyor.. Adamlar tişört bile bastırmış, o kadar örgütlüler.. Bir de tutmuş hâlâ milleti aptal yerine koyuyorlar… Hadi bunlar kalkıştıkları şerefsizliğin karşılığını gördü de, bugün bile bunların attığı iftirayla konuşanlar bazı solaklar var, onlar ne olacak?

Taraf, 2 Eylül 2014. “Hukuk sıfırlandı netekim.” FETÖ'cüler meşru hükümete yolsuzluk palavrası ile sivil darbe yapmaya kalktılar. Başaramadılar.. FETÖ'cü Taraf, şimdi FETÖ'cü o emniyet müdürlerini savunuyor.. Adamlar tişört bile bastırmış, o kadar örgütlüler.. Bir de tutmuş hâlâ milleti aptal yerine koyuyorlar… Hadi bunlar kalkıştıkları şerefsizliğin karşılığını gördü de, bugün bile bunların attığı iftirayla konuşanlar bazı solaklar var, onlar ne olacak?

#8
Foto - Sözcü, 2 Eylül 2014. “Yolsuzluk dosyası sıfırlandı babacığım.” FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Sözcü gazetesi, üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, zaman içinde ortaya çıkan ek delil varsa, onlarla birlikte konuşsun:

Sözcü, 2 Eylül 2014. “Yolsuzluk dosyası sıfırlandı babacığım.” FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Sözcü gazetesi, üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, zaman içinde ortaya çıkan ek delil varsa, onlarla birlikte konuşsun: "Hangi yolsuzluk dosyasında, tek kuruşluk yolsuzluk var?" Bir tane gösterebilirler mi? Çarpıtılmış illegal telefon dinleme kayıtları ile, montajlarla, bir algı oluşturmak isteyen FETÖ'ye, Sözcü de uşaklık edip, bu manşetleri attılar.. Şu sayfaya bakın da, Sözcü’nün yazarlarının, yönetiminin utanmadan “Bizim FETÖ’yle ne alakamız var, biz hep FETÖ’yle mücadele ettik” demesine inanın, inanabilirseniz…

#9
Foto - Bugün, 2 Eylül 2014. “Fişleme listesi geldi kaldırıp attım.” Adamlar yurtdışından talimat alan, CIA ile işbirliği yapan paralel bir örgüt, bunlarla ilgili bilgi toplanmasına “Fişleme” denilebilir mi? Yasadışı iş yapan adamın fişlemesi mi olur? Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, o illegal örgüte şirinlik yapmak için,

Bugün, 2 Eylül 2014. “Fişleme listesi geldi kaldırıp attım.” Adamlar yurtdışından talimat alan, CIA ile işbirliği yapan paralel bir örgüt, bunlarla ilgili bilgi toplanmasına “Fişleme” denilebilir mi? Yasadışı iş yapan adamın fişlemesi mi olur? Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, o illegal örgüte şirinlik yapmak için, "Fişleme listesini kaldırıp attım" diyor.. İyi yaptınız Haşim Bey, 15 Temmuz’da şehit verdiğimiz 251 kişide, yaralanan binlerde, ülkeyi sürüklemeye çalıştıkları kaosta sizin ve sizin gibilerin bu öngörüsüzlüğünün de payı var!

#10
Foto - Zaman, 2 Eylül 2015. “Susturma operasyonu” ve “Yasal olmayan bir kuruş bulun şirketlerimi size vereyim.” FETÖ'cü Zaman gazetesi, kendisi kaçmış, 7 milyar lirayı da yurtdışına kaçırmış olan Akın İpek'i savunuyor.. O kaçak FETÖ'cü de, kabadayılık yapıyor, “Yasal olmayan bir kuruş bulun, şirketlerimi size vereyim” diye… Madem yasal, niye kaçtın, niye paranı kaçırdın? Devlet niye istesin ki, zaten el koydu, o şirketlerin hepsine.. Sıra, kaçırdığın paralarda.. Onları da, yakındır, bu ülkeye getirecekler.. Cıs cıpıldak, İngiliz istihbaratçılarla, Londra'da kalıvereceksin o zaman..

Zaman, 2 Eylül 2015. “Susturma operasyonu” ve “Yasal olmayan bir kuruş bulun şirketlerimi size vereyim.” FETÖ'cü Zaman gazetesi, kendisi kaçmış, 7 milyar lirayı da yurtdışına kaçırmış olan Akın İpek'i savunuyor.. O kaçak FETÖ'cü de, kabadayılık yapıyor, “Yasal olmayan bir kuruş bulun, şirketlerimi size vereyim” diye… Madem yasal, niye kaçtın, niye paranı kaçırdın? Devlet niye istesin ki, zaten el koydu, o şirketlerin hepsine.. Sıra, kaçırdığın paralarda.. Onları da, yakındır, bu ülkeye getirecekler.. Cıs cıpıldak, İngiliz istihbaratçılarla, Londra'da kalıvereceksin o zaman..

#11
Foto - Cumhuriyet, 2 Eylül 2015. “Muhalif medyaya terörist suçlaması.

Cumhuriyet, 2 Eylül 2015. “Muhalif medyaya terörist suçlaması." Kemalist geçinen Cumhuriyet gazetesinin bu manşetini saklayın.. Koza-İpek'e sabah baskını" imiş. "Muhalif medya" imiş. Kim bunlar? FETÖ'cüler.. Hani Cumhuriyet gazetesi, FETÖ karşıtı idi. Bu şirketlere, yıllarca manşetten suçlama yapmışlardı.. Şimdi o şirketlere el konulunca, niye kemalist bir gazete, savunmaya kalktı? Yoksa, perde arkasında, siz birlikte iş mi kotarıyordunuz? Gerçek,. samimi dindarlara kuyu mu kazıyordunuz?

#12
Foto - Cumhuriyet, 2 Eylül 2016.

Cumhuriyet, 2 Eylül 2016. "Kamuda dev tasfiye, belediyelere kayyım." Bu nasıl FETÖ karşıtlığı. Nasıl bir kemalistlik.. Adamlar resmen FETÖ avukatlığı yapıyorlar. Siyasi iktidar, 15 temmuz hain darbe girişimini bastırmış, ardından kripto adamları tasfiye ediyor. Can simidi atan, Cumhuriyet gazetesi oluyor.. Utanmadan, sıkılmadan, "Kamuda dev tasfiye" diyorlar.. ne yapacaktık, FETÖ'cüleri memurlukta bırakacak mıydık? Söyleyin, o günkü yayın yönetmeni, Almanya'ya sığınan Cumhuriyet... Aynı gazetedeki manşet ise, “Yargı ayakta” şeklinde.. FETÖ'cü şirketlere el konulduğunda, onlara sahip çıkmakta tereddüt etmeyen kemalist Cumhuriyet'in manşetine göre, Erdoğan talimat vermiş, yargıçlar ayakta alkışlamış… Kendileri böyle yazıyorlar da, Erdoğan’ın verdiği talimat neymiş biliyor musunuz? “Adaletin en mükemmel şekilde yerine gelmesi için çalışın ve süreçleri hızlandırın” demiş, görüyor musun sen şu diktatörü! Sanki, "Benim lehime kararları hızlı şekilde verin" demiş gibi bir algı oluşturuyorlar..

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