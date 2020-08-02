Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 2 Ağustos 2016 “Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı" Ne güzel bir iş bu.. TSK'ya bir tane başı örtülü annenin oğlunu almayın. "Bu ordu, kemalist ordudur, mürtecilere izin vermez" deyin.. Sonra TSK içinden birileri çıkıp, "Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi gereği" diye başlayarak darbe bildirisi okusun.. Dindar halk sokağa dökülüp, bu darbecileri derdest etsin. Sözcü gazetesi de, "Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı" desin. Eğer Kılıçdaroğlu'nun ve Sözcü yazarlarının zaman zaman söyledikleri, darbenin içinde bir tiyatro varsa, tam da bu işte.. TSK'ya FETÖ'cü sızdı ise, sorumlusu TSK'daki Mustafa Kemal'in askerleri değil de kimdir? 27 Nisan muhtırası ile, meşru hükümete posta koyabilenler değil de kimdir? Önceki gün Cumhuriyet'te, damadının "Türkiye'de iç savaş çıkacak" şeklindeki sözünü eleştirdiğimiz Çetin Doğan, Sözcü'de kafayı çıkarmış, "Bir tarikatı bitirirken, birini yeşertmeyin" diyerek kinini yine kusmuş.. Size kalsa, zaten iç savaş çıkacaktı; Rodrik damatlı Doğan.. Bırakın da, seçilmiş hükümet, bildiği gibi hareket etsin. Sizin gibi darbecilere laf düşmez..