Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 2 Ağustos 2014 “İkinci isim de muhalefetten” Bir kasetle CHP’nin genel başkanlığına oturan adam, hem o operasyonu yapan FETÖ’nün televizyonlarına çıkıp, Erdoğan’a karşı onlara destek veriyor, hem de utanmadan o kaset ile ilgili olarak da Erdoğan’ı suçluyor… O operasyonu yapıp, sizi o koltuğa oturtanların kim olduğuyla ilgili son şüpheyi, 15 Temmuz’da tankların arasından elinizi kolunuzu sallayarak geçtiğinizde sildiniz Kemal Bey! Cumnhuriyet’in sürmanşetindeki bugün artık asrın iftirası olarak tescillenen dizinin hazırlayanı da, bugün Almanya’da kaçak yaşıyor.. Doğru bir şey yazarlar, biz de destek veririz. Ama yazdıklarının tamamının iftira olduğu mahkeme kararı ile değil, süreç içindeki olaylarla ispatlandı. “Arkadaşın babası” imiş. Ne olmuş, “arkadaşın babası”na.. Hani Etiler polis okulu”nu,. Almıştı ordaki Yasin El Kadı.. Hani? Alaymış mı? Almamış. Bırakın bu yalanları, bırakın bu iftiraları ahlaksız müfteriler.. FETÖ ile kolkola girip, meşru hükümeti devirmeye kalkışan riyakarlar.