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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-02 13:34:23
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 2 Ağustoslardaki gazete manşetlerin değerlendirdi. Sözcü’nün 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınladığı, “Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı"” manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “TSK' ya FETÖ'cü sızdıysa sorumlusu Mustafa Kemal'in askerleri değil de kimdir” sorusunu sordu.

#1
Foto - Taraf, 2 Ağustos 2012 “Müslümanlar Ay’a karşı” Ne kadar garip değil mi, FETÖ’nün “Hain” olarak gördüğü Sedat Selim Ay’a Taraf vasıtasıyla çekilen operasyonda, şimdi “FETÖ’nün siyasi ayağı şu, yok değil bu” diyen, bir dönem CHP’de genel başkan yardımcılığına kadar yükselen Mehmet Bekaroğlu da başı çekiyor… Yine yoldan savrulan Ayhan Bilgen'lerin, Faruk Gergerlioğlu'ların, Faruk Ünsal'ların MazlumDer'i de imzacıların arasında.. Tesadüf işte!

Taraf, 2 Ağustos 2012 “Müslümanlar Ay’a karşı” Ne kadar garip değil mi, FETÖ’nün “Hain” olarak gördüğü Sedat Selim Ay’a Taraf vasıtasıyla çekilen operasyonda, şimdi “FETÖ’nün siyasi ayağı şu, yok değil bu” diyen, bir dönem CHP’de genel başkan yardımcılığına kadar yükselen Mehmet Bekaroğlu da başı çekiyor… Yine yoldan savrulan Ayhan Bilgen'lerin, Faruk Gergerlioğlu'ların, Faruk Ünsal'ların MazlumDer'i de imzacıların arasında.. Tesadüf işte!

#2
Foto - Cumhuriyet, 2 Ağustos 2013 “Gezi direnişi kabusları oldu” Cumhuriyet ve avanesi, seçilmiş hükümeti sokaktaki gösterilerle devirseler “devrim hukuku” falan deyip yırtacaklardı, deviremeyince hukuk karşısında hesap vermek kabusları oldu… “Onca yakıp yıkmanın, talanın, yağmanın hesabını kimse sormayacaksa, yarın ters düşersek bizim hakkımızı kim korur” diye sormak akıllarına bile gelmiyor… KOÇ’a yönelik soruşturmada da, TÜSİAD hemen anında kafayı çıkarıp açıklama yapmış.. Koç’a desteğini deklare etmiş. Başkası beklenmez zaten, meşru hükümete karşı, soruşturma geçiren şirketi savunuyorlar.. Ne de olsa, Türkçe Olimpiyatlarına sponsor olan bir Koç bu.. Kendisini de, TÜSİAD’ı da kurtarır, FETÖ sayesinde. Böyle düşünmüş olmalılar..

Cumhuriyet, 2 Ağustos 2013 “Gezi direnişi kabusları oldu” Cumhuriyet ve avanesi, seçilmiş hükümeti sokaktaki gösterilerle devirseler “devrim hukuku” falan deyip yırtacaklardı, deviremeyince hukuk karşısında hesap vermek kabusları oldu… “Onca yakıp yıkmanın, talanın, yağmanın hesabını kimse sormayacaksa, yarın ters düşersek bizim hakkımızı kim korur” diye sormak akıllarına bile gelmiyor… KOÇ’a yönelik soruşturmada da, TÜSİAD hemen anında kafayı çıkarıp açıklama yapmış.. Koç’a desteğini deklare etmiş. Başkası beklenmez zaten, meşru hükümete karşı, soruşturma geçiren şirketi savunuyorlar.. Ne de olsa, Türkçe Olimpiyatlarına sponsor olan bir Koç bu.. Kendisini de, TÜSİAD’ı da kurtarır, FETÖ sayesinde. Böyle düşünmüş olmalılar..

#3
Foto - Taraf, 2 Ağustos 2013 “TÜSİAD nihayet Koç'u hatırladı

Taraf, 2 Ağustos 2013 “TÜSİAD nihayet Koç'u hatırladı" Koç, Türkçe olimpiyatlarına sponsor olarak, FETÖ ile arayı düzeltti ya.. Taraf'a bu durumda ne düşer? Koç'luk yapmak düşer. O da, Koç'ların TÜSİAD'ına "Koç" vurup, "Koç"una sahip çıkmış..

#4
Foto - Bugün, 2 Ağustos 2013

Bugün, 2 Ağustos 2013 "4 parti uzlaştı" FETÖ'nün Bugün gazetesi, tarihde pek alışık olmadığımız şekilde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesinde, 4 partinin uzlaştığını yazmış. Gezi isyanından hemen sonraki bu uzlaşma, nasıl oldu ise, bir türlü hayata geçirilmedi. zaten bir şeylerin olacağını tahmin eden FETÖ, ileni çabuk tutup, 17-25 Aralık'ı gerçekleştirdi. Sonrasında mı? CHP yan çizdi ve o HSYK değişikliği AK Parti sayesinde zar zor yapılabilindi de, FETÖ'nün yargıdan tasfiyesi sağlandı.. CHP'ye, FETÖ destekçiliği olarak tek başına bu suç bile yeter..

#5
Foto - Zaman, 2 Ağustos 2014 “Araçlarda silah var” 17-25 Aralık'la seçilmiş iktidarı indiremeyen FETÖ, hemen haftasında, bu sefer MİT Tırları ile karşımıza çıktı. MİT TIR’ları ihanetini de, işte böyle adım adım işlettiler… Cumhuriyet'i, Sözcü'sü, Odatv’si de, t24’ü de, hatta Aydınlık'ı bile o zaman bu işin içindeydi ya, şimdi sorsan hepsi “Ne alakamız var” derler… Musul konsolosluğumuzu basan IŞİD'çilerle ilgili

Zaman, 2 Ağustos 2014 “Araçlarda silah var” 17-25 Aralık'la seçilmiş iktidarı indiremeyen FETÖ, hemen haftasında, bu sefer MİT Tırları ile karşımıza çıktı. MİT TIR’ları ihanetini de, işte böyle adım adım işlettiler… Cumhuriyet'i, Sözcü'sü, Odatv’si de, t24’ü de, hatta Aydınlık'ı bile o zaman bu işin içindeydi ya, şimdi sorsan hepsi “Ne alakamız var” derler… Musul konsolosluğumuzu basan IŞİD'çilerle ilgili "Musul'daki rehinenin babası: Bizi oyalıyorlar" başlıklı Zaman gazetesindeki haber ise tam bir ahlaksızlık. Türkiye, rehin alınan Türk vatandaşları ile ilgilenmiyormuş.. O gün bu yalanla sayfalarını dolduranlar, üzüntülü beklenti içindeki aile yakınlarını konuşturarak, Erdoğan'a bir zarar verebilir miyiz diye uzun uzun düşünenler, o rehinelerin tamamı kurtarıldıktan sonra, bir özür dilediler mi? Pek geç sayılmaz. Şimdi dilesinler..

#6
Foto - Taraf, 2 Ağustos 2014 “Cezaevinde öldürecekler” Ateist adamlara çıkarttırdıkları Taraf gazetesinden, FETÖ bakın nasıl algı çalışması yapmış: Yurt Atayün hakkında ailesi, öldürülme tehlikesinden bahsetmiş. Atayün’lerin sulandırdığı ne kadar dava varsa hepsinden yargılananları sayıp, “Bunların sanıkları öldürür” diye korktuklarını söylemiş… İftiraya uğrayan, müfteriyi ifşa etmeden öldürmez de, o zaman akıllara gelmedi, iftirayı attıran öldürtebilirdi, ondan iyi kurtulmuşlar hakikaten… Atayün'ü öldürse öldürse, FETÖ öldürtürdü.. Konuşmasın diye.. Neyse ki, başaramadılar.

Taraf, 2 Ağustos 2014 “Cezaevinde öldürecekler” Ateist adamlara çıkarttırdıkları Taraf gazetesinden, FETÖ bakın nasıl algı çalışması yapmış: Yurt Atayün hakkında ailesi, öldürülme tehlikesinden bahsetmiş. Atayün’lerin sulandırdığı ne kadar dava varsa hepsinden yargılananları sayıp, “Bunların sanıkları öldürür” diye korktuklarını söylemiş… İftiraya uğrayan, müfteriyi ifşa etmeden öldürmez de, o zaman akıllara gelmedi, iftirayı attıran öldürtebilirdi, ondan iyi kurtulmuşlar hakikaten… Atayün'ü öldürse öldürse, FETÖ öldürtürdü.. Konuşmasın diye.. Neyse ki, başaramadılar.

#7
Foto - Cumhuriyet, 2 Ağustos 2014 “İkinci isim de muhalefetten” Bir kasetle CHP’nin genel başkanlığına oturan adam, hem o operasyonu yapan FETÖ’nün televizyonlarına çıkıp, Erdoğan’a karşı onlara destek veriyor, hem de utanmadan o kaset ile ilgili olarak da Erdoğan’ı suçluyor… O operasyonu yapıp, sizi o koltuğa oturtanların kim olduğuyla ilgili son şüpheyi, 15 Temmuz’da tankların arasından elinizi kolunuzu sallayarak geçtiğinizde sildiniz Kemal Bey! Cumnhuriyet’in sürmanşetindeki bugün artık asrın iftirası olarak tescillenen dizinin hazırlayanı da, bugün Almanya’da kaçak yaşıyor.. Doğru bir şey yazarlar, biz de destek veririz. Ama yazdıklarının tamamının iftira olduğu mahkeme kararı ile değil, süreç içindeki olaylarla ispatlandı. “Arkadaşın babası” imiş. Ne olmuş, “arkadaşın babası”na.. Hani Etiler polis okulu”nu,. Almıştı ordaki Yasin El Kadı.. Hani? Alaymış mı? Almamış. Bırakın bu yalanları, bırakın bu iftiraları ahlaksız müfteriler.. FETÖ ile kolkola girip, meşru hükümeti devirmeye kalkışan riyakarlar.

Cumhuriyet, 2 Ağustos 2014 “İkinci isim de muhalefetten” Bir kasetle CHP’nin genel başkanlığına oturan adam, hem o operasyonu yapan FETÖ’nün televizyonlarına çıkıp, Erdoğan’a karşı onlara destek veriyor, hem de utanmadan o kaset ile ilgili olarak da Erdoğan’ı suçluyor… O operasyonu yapıp, sizi o koltuğa oturtanların kim olduğuyla ilgili son şüpheyi, 15 Temmuz’da tankların arasından elinizi kolunuzu sallayarak geçtiğinizde sildiniz Kemal Bey! Cumnhuriyet’in sürmanşetindeki bugün artık asrın iftirası olarak tescillenen dizinin hazırlayanı da, bugün Almanya’da kaçak yaşıyor.. Doğru bir şey yazarlar, biz de destek veririz. Ama yazdıklarının tamamının iftira olduğu mahkeme kararı ile değil, süreç içindeki olaylarla ispatlandı. “Arkadaşın babası” imiş. Ne olmuş, “arkadaşın babası”na.. Hani Etiler polis okulu”nu,. Almıştı ordaki Yasin El Kadı.. Hani? Alaymış mı? Almamış. Bırakın bu yalanları, bırakın bu iftiraları ahlaksız müfteriler.. FETÖ ile kolkola girip, meşru hükümeti devirmeye kalkışan riyakarlar.

#8
Foto - Bugün, 2 Ağustos 2015 “Hido’ya vicdan dersi” FETÖ'cü Akın İpek, örgüt sayesinde konduğu altın madenlerinin bedelini, Bugün gazetesinde FETÖ'cülere sahip çıkarak ödedi.. İşte o haberlerden birisi..

Bugün, 2 Ağustos 2015 “Hido’ya vicdan dersi” FETÖ'cü Akın İpek, örgüt sayesinde konduğu altın madenlerinin bedelini, Bugün gazetesinde FETÖ'cülere sahip çıkarak ödedi.. İşte o haberlerden birisi.. "Hido'ya vicdan dersi".. Enes Kanter denilen ahlaksız, darbeden sonra, babası FETÖ’den yargılanmasın diye danışıklı dövüşüp kendisini evlatlıktan reddettiren, “Gülen” soyadını aldığını açıklayabilen bir adam… “Vicdan” bu adamda ne arar? Aynı örgüt gazetesindeki diğer kışkırtıcı haber de, "Kuzu'nun ofisinde HDP'yi kapatma hazırlığı yapılıyor" diye, Selahattin Demirtaş'a söylettirilmiş.. Ne oldu o hazırlık? 5 yıl geçti, var mı bir bilen? Hayatları yalan ve iftira.. Sadece HDP'lilerin değil, onlara çanak tutan FETÖ'cüler de dahil.

#9
Foto - Cumhuriyet, 2 Ağustos 2015 “Savaş uçakları köyü bombaladı: 10 ölü” Cumhuriyet’in PKK sevdasına bir başka örnek… “Zergele Köyü” dedikleri “Zergele Kampı” aslında, sorumlusu bile belli, Avareş kod adlı Mustafa Karasu… Yalan olduğu başından beri bilinen bir haberi, “Dışişleri reddetmedi, resmi açıklama yapılmadı” diye böyle yayınladılar… Sadece bu haber değil, manşetleri de, köşeye sıkışmaya başlayan PKK'ya cansuyu olmuş. PKK'lıları korumak isteyenler

Cumhuriyet, 2 Ağustos 2015 “Savaş uçakları köyü bombaladı: 10 ölü” Cumhuriyet’in PKK sevdasına bir başka örnek… “Zergele Köyü” dedikleri “Zergele Kampı” aslında, sorumlusu bile belli, Avareş kod adlı Mustafa Karasu… Yalan olduğu başından beri bilinen bir haberi, “Dışişleri reddetmedi, resmi açıklama yapılmadı” diye böyle yayınladılar… Sadece bu haber değil, manşetleri de, köşeye sıkışmaya başlayan PKK'ya cansuyu olmuş. PKK'lıları korumak isteyenler "Durun artık" demişler. Bir de PKK'lılara bunu deseniz, herkes duracak ama. Sadece devlete derseniz, Devlet de o kadar enayi değil, hani..

#10
Foto - Sözcü, 2 Ağustos 2016 “Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı

Sözcü, 2 Ağustos 2016 “Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı" Ne güzel bir iş bu.. TSK'ya bir tane başı örtülü annenin oğlunu almayın. "Bu ordu, kemalist ordudur, mürtecilere izin vermez" deyin.. Sonra TSK içinden birileri çıkıp, "Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi gereği" diye başlayarak darbe bildirisi okusun.. Dindar halk sokağa dökülüp, bu darbecileri derdest etsin. Sözcü gazetesi de, "Mustafa Kemal'in askerleri, FETÖ'cü askerleri yakaladı" desin. Eğer Kılıçdaroğlu'nun ve Sözcü yazarlarının zaman zaman söyledikleri, darbenin içinde bir tiyatro varsa, tam da bu işte.. TSK'ya FETÖ'cü sızdı ise, sorumlusu TSK'daki Mustafa Kemal'in askerleri değil de kimdir? 27 Nisan muhtırası ile, meşru hükümete posta koyabilenler değil de kimdir? Önceki gün Cumhuriyet'te, damadının "Türkiye'de iç savaş çıkacak" şeklindeki sözünü eleştirdiğimiz Çetin Doğan, Sözcü'de kafayı çıkarmış, "Bir tarikatı bitirirken, birini yeşertmeyin" diyerek kinini yine kusmuş.. Size kalsa, zaten iç savaş çıkacaktı; Rodrik damatlı Doğan.. Bırakın da, seçilmiş hükümet, bildiği gibi hareket etsin. Sizin gibi darbecilere laf düşmez..

#11
Foto - Cumhuriyet, 2 Ağustos 2016 “KHK’leri geri çekin” Bu gazeteye,

Cumhuriyet, 2 Ağustos 2016 “KHK’leri geri çekin” Bu gazeteye, "darbeci" demeyelim de ne diyelim. "FETÖ'ye hizmet ettiler" demeyelim de ne diyelim? Devlete sızmış FETÖ'cüler tasfiye edilirken, "KHK’leri geri çekin” diye manşet atıyorlar.. “Çekin ki, aralarından elimi kolumu sallayarak geçtiğim tanklarla başaramadıklarını, başka yollarla denesinler” demeye getiriyor Kılıçdaroğlu… “Alternatif nedir, bu yapıyla nasıl mücadele edilsin” sorusuna verebildikleri bir cevap hiç olmadı, tek dertleri mücadeleyi baltalamaktı çünkü… Ama başaramadılar.. Aynı günkü birinci sayfa manşetleri de, Cumhuriyet'in ne kadar ikircikli olduğunu ispatlıyor. FETÖ içindeki birkaç samimi itirafta bulunandan biri olan Ferhat Sarıkaya'nın beyanlarını yayınlayan Cumhuriyet, sonrasında bu savcının etkin pişmanlıktan yararlanmaması için ölümüne mücadele etti.. Bir yanda "KHK'leri geri çekin", diğer yanda ise samimi itirafta bulunup, örgütün yapısını gözler önüne seren savcının etkin pişmanlıktan yararlanmaması için mücadele et! Çelişkinin de, riyakarlığın da kralı bu.

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