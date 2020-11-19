Görün ve not edin bu Atatürkçü geçinenleri... CHP ve İP PKK’lılara sıcak yemek götürenlerle kol kola, Sözcü uykuda!

SÖZCÜ, 19 Kasım 2012: “SEN ÖNCE PKK'DAN HESAP SOR TAYYİP" Kemalist Sözcü, ulusalcı generaller TSK'da olduğu müddetçe, PKK'nın bitirilemeyeceğini düşünerek, Tayyip Erdoğan'a efeleniyor: Sen önce PKK'dan hesap sor Tayyip". Sanki AK Parti'den önce PKK diye bir şey yoktu, binlerce askerimizi şehid etmemişlerdi.. AK Parti iktidara geldikten sonra böyle bir belaya muzdarip olmuşuz gibi ahkam kesiyorlar. Bugün itibari ile, o PKK dize getirildi.. Hem de FETÖ ile eşzamanlı olarak dize getirildi.. İki bela birden tasfiye edildi.. Aynı Sözcü'de "MİLLİ İRADEYE ENGEL OLDULAR” manşeti atılmış. Aynı şeyi, yani çıkarılan kanun aleyhine bir lokal sandık çalışmasını CHP'li Sarıgül değil de, HDP yapmaya kalksa, Güneydoğu’da HDP’li belediye başkanlarından herhangi biri, herhangi bir iradi işleme karşı böyle illegal sandık kursa, Sözcü yine böyle manşet atacak mıydı? Memleketin kanununda, böyle bir kanuna karşı mahallede sandık kurma diye bir düzenleme var mı? Yok. Ama olsun, “Başkasına haram da olsa bize hak” tavrı, kemalistlerin vazgeçilmez ilkelerindendir..