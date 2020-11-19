2020-11-19 14:20:37 Görün ve not edin bu Atatürkçü geçinenleri... CHP ve İP PKK’lılara sıcak yemek götürenlerle kol kola, Sözcü uykuda!
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Kasımlarki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 19 Kasım 2013 tarihli ve "HALKIN PARASIYLA PKK'YA ZİYAFET" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bu adamlar, Kemalist geçiniyorlar. Atatürkçüyüz diyorlar.. AK Parti'yi devirmek için, HDP ile kol kola giriyorlar.. Alın, daha 2013'de yaptıkları habere bakın: "BDP'li belediye, Şırnak Cudi Dağı'ndaki PKK kampına resmi araçla her gün sıcak yemek götürdü, devlet uyudu!" Şimdi ise, o sıcak yemeği teröristlere götürenlerle, CHP ve İyi Parti kol kola, PKK'yı bitirmek isteyen Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar.. Sözcü de, onlara destek çıkıyor. Görün ve not edin, bu hainlikleri..” dedi.