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Medya
8
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-19 15:01:09
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Haziranların gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğu, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin tek başına hükümeti kuracak vekil sayısına ulaşmaması sonrası CHP’nin kendini çok daha az oy alan MHP’ye başbakanlık teklif ettiğini hatırlattı.

#1
Foto - 19 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. EN YAKIN RAKİBİNE % 18 OY FARKI ATAN AK PARTİ YERİNE, % 30'LUK CHP'Yİ İKTİDARA GETİRMEYİ HEDEFLEYEN SÖZCÜ, GEZİ İSYANININ BAŞARISIZ OLACAĞIN ENDİŞESİ İLE,

19 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. EN YAKIN RAKİBİNE % 18 OY FARKI ATAN AK PARTİ YERİNE, % 30'LUK CHP'Yİ İKTİDARA GETİRMEYİ HEDEFLEYEN SÖZCÜ, GEZİ İSYANININ BAŞARISIZ OLACAĞIN ENDİŞESİ İLE, "DÜNYA GÖRDÜ, TAYYİP GÖRMÜYOR" BAŞLIĞI İLE ÇIKTI. "BM, AB, AP gibi kuruluşlarla ABD ve almanya gibi ileri demokrasi ülkeleri 'polisin zulmü'nü sert dille eleştiriyor" diyen Sözcü, bu başlığı attığı günlerde Mısır'daki bir gecede katledilen 4 bin insanın kanı üzerinden koltuğa oturan Sisi için o ileri demokrasi ülkelerinin ne yaptığını da söyleyebilir mi? Üzerinden 7 yıl geçti. Bugün söyler misiniz, Almanya, Fransa, İtalya, Amerika, seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren darbeci Sisi ile nasıl iyi anlaşıyor. 4 bin Mısırlının kanı üzerinden, nasıl petrol dolarlarını cebe indiriyorlar? Mısır'daki bir gecede katledilen 4 bin insanı görmeyen, Mısır'daki zulmü görmeyen dünya, Türkiye'de ne zulmü varmış ki, görmüş? Sözcü'nün ikinci haberinde ise, Selahattin Demirtaş konuşturulmuş. PKK'nın başına, "Silahları bıraktırabilir misin" diye yapılan görüşmeyi ahlaksızca istismar eden Demirtaş, Apo'yu bir terörist değil de, sanki siyasi parti başkanı imiş gibi gösterip, "Madem o teröristbaşı, niye masaya oturdun" sorusunu başlığa çıkartmışlar.. Soralım o zaman Demirtaş'a da, ona sözcülük eden Sözcü'ye de: "Apo teröristbaşı değil de ne?" Bir soru daha, "Siyasetçi diye geçinen insanlık düşmanı sizin gibi insanların olduğu bir ülkede, Kandil'e gidip teröristlerle görüştüğünüz halde, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğiniz halde, ABD'nin-Avrupa'nın bedava silah verdiği terör örgütü ile 30 yıldır başedilemediği gerçeği karşısında, teröristbaşına bu sıfatını da hatırlatarak, yine de, 'Silahı bırakır mısın' diye konuşma suç ise, o teröristbaşı ile sabah akşam askere kurşun sıkmanın planlarını yapmak ne? Onlar için 'Terörist' yerine 'gerilla' demek ne?"

#2
Foto - 19 Haziran 2014 Bugün gazetesi. FETÖ’CÜ BUGÜN GAZETESİ, PKK'NIN BAŞINDAKİ TERÖRİSTİN

19 Haziran 2014 Bugün gazetesi. FETÖ’CÜ BUGÜN GAZETESİ, PKK'NIN BAŞINDAKİ TERÖRİSTİN "HÜKÜMETE İKİ HAFTA SÜRE VERDİĞİ" AHLAKSIZ BAŞLIĞINI KULLANIYOR.. PKK KİM Kİ, HÜKÜMETE SÜRE VERSİN? AMA CIA'DEN EMİR ALIRSANIZ, BU BAŞLIĞI ATARSINIZ.. BUGÜN KİM KİME NE SÜRESİ VERİYOR, DAHA İYİ GÖREBİLİYORUZ. PKK'nın başındaki Murat Karayılan, hükümeti tehdit ediyor, FETÖ'cü Bugün gazetesi de, aynen kullanıyor. PKK'nın sözcülüğünü yaparak, AK Parti'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ama kendileri köşeye sıkıştı ve ABD'ye kaçtılar. Şimdi sıra Kandil'dekilerde.. Onların da hesapları görülüyor. Aynı gazetedeki, "12 Eylül'e müebbet" başlığı da ibretlik. 12 Eylül'den 34 yıl sonra, darbeciler yargılandı ve mahkum oldu. 34 yıl boyunca kimler kimler iktidara geldi. Demirel'ler, Erdal İnönü'ler, demokrat geçinen Ecevit'ler.. Mesut Yılmaz’lar. Hiçbirisinin yapamadığını, Erdoğan yaptı.

#3
Foto - 19 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. BUGÜNLERDE SÜLEYMAN SOYLU İLE KAVGASI SEBEBİ İLE GÜNDEME GELEN SAYGI ÖZTÜRK, BİR KIŞLADA ASKERLERİN HALAY ÇEKMESİ ÜZERİNDEN

19 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. BUGÜNLERDE SÜLEYMAN SOYLU İLE KAVGASI SEBEBİ İLE GÜNDEME GELEN SAYGI ÖZTÜRK, BİR KIŞLADA ASKERLERİN HALAY ÇEKMESİ ÜZERİNDEN "PKK PROPAGANDASI YAPILDI" DİYOR VE ÖFKELİ VATANSEVERLERİN ERDOĞAN'A TEPKİ VERDİĞİNİ İDİDA EDİYORDU. BUGÜN O SÖZDE VATANSEVERLER DE, PKK DA, ERDOĞAN'I TANIDI.. KIŞLA'DA O GÖRÜNTÜYÜ HAZIRLAYIP, SONRA DA SÖZCÜ'YE SERVİS EDEN FETÖCÜLER DE, TSK'DAN TASFİYE EDİLDİ.. Darbeci subayların sözcülüğünü yapan saygı Öztürk, Sözcü gazetesinde yine operasyonel bir haber yapmış. Erdoğan'ın başlattığı çözüm sürecini itibarsızlaştırmak için, "Öfkeli Vatanseverler" diye söze girmiş, FETÖ'cü subayların önce marş söyletip, sonra da görüntülerini kendisine gönderdiği o rezaleti, Erdoğan'a yamamaya çalışmış. Erdoğan bugün, o PKK'ya anladığı dilden konuşma aşamasına geldi.. Peki "öfkeli vatanseverler" şimdi nerede? Saygı Öztürk nerede? Onlar, HDP'yi yıkayıp, allayıp pullayıp, bize meşru siyasi parti diye yutturma derdindeler.. Sözcü gazetesinden, "HDP'ye oy verin ki, barajı geçsinler. Böylece Erdoğan'ı devirebilelim" çağrısı yapıyorlar. Yalan mı Saygı? Yalan mı Sözcü? Sözcü'nün "IŞİD Hatay'ı istiyor" başlığı da tam provokatif bir haber.. Ne oldu, Hatay orada duruyor.. Sözcü'nün propagandasını yaptığı IŞİD nerede? Haydi gösterin Sözcü.. Nerede IŞİD?

#4
Foto - 19 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE AK PARTİ TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK MİLLETVEKİLİ KAZANAMAYINCA, CHP BAKIN NE NUMARALAR ÇEVİRMEYE BAŞLAMIŞ, KİMLERE NE RÜŞVETLER TEKLİF ETMİŞ.. % 30 OY ALAN CHP, % 15 OY ALAN MHP'YE BAŞBAKANLIK TEKLİF ETMİŞ.. Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki AK Parti'nin ayağının tökezlemesini fırsat bilen CHP, kendisinin yarısı kadar oy alan MHP'ye başbakanlık bile teklif etmiş. Yeter ki, % 41 oy alan AK Parti'yi, daha önemlisi % 52 ile cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ı devirsin.. Bu kadar fitne fesat işler çeviren Kılıçdaroğlu bir de demesin mi,

19 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE AK PARTİ TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK MİLLETVEKİLİ KAZANAMAYINCA, CHP BAKIN NE NUMARALAR ÇEVİRMEYE BAŞLAMIŞ, KİMLERE NE RÜŞVETLER TEKLİF ETMİŞ.. % 30 OY ALAN CHP, % 15 OY ALAN MHP'YE BAŞBAKANLIK TEKLİF ETMİŞ.. Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki AK Parti'nin ayağının tökezlemesini fırsat bilen CHP, kendisinin yarısı kadar oy alan MHP'ye başbakanlık bile teklif etmiş. Yeter ki, % 41 oy alan AK Parti'yi, daha önemlisi % 52 ile cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ı devirsin.. Bu kadar fitne fesat işler çeviren Kılıçdaroğlu bir de demesin mi, "Söz konusu olan vatansa, ateşten gömlek giyerim!" Gördük, Kemal beyin, Libya'daki tavrını, gördük, Afrin'deki tavrını.. "Sözkonusu vatan ise, korkar kaçarım, sözkonusu menfaat ise, atılırım" demek istiyor, Kemal bey.. Sözcü elemanları da, görüyor musunuz, nasıl "Bu fırsat kaçmaz" edası ile dinliyorlar.. Sonra ne oldu? Boylarının ölçüsünü aldılar. Erken seçimle, AK parti tekrar % 49 aldı ve tek başına iktidar oldu..

#5
Foto - 19 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. DÜNKÜ BAŞYAZISI İLE, KENDİ GAZETELERİNİN 2015 YILINI GAYRİ MEŞRU İLAN EDEN CUMHURİYET'TEKİ O FETÖ’CÜLERE HİZMET EDEN BAŞLIKLARDAN BİRİSİ: MİT TIRLARI SAVCISI ÖZCAN ŞİŞMAN KONUŞTURULUYOR.. O SAVCI, FETÖCÜLÜKTEN ATILDI.. ŞİMDİ NEREDE OLDUĞUNU, NE SİZ SORUN, NE BİZ SÖYLEYELİM.. Cumhuriyet gazetesi, dünkü başyazısında, 2015 yılında gazetelerini liberal bir dış ekibin geçirdiğini itiraf etti. İşte o ekibin yaptığı, FETÖ'ye hizmet eden bir haber.. FETÖ'nün ele geçiremediği MİT, FETÖ'cü bir savcı tarafından suçlanıyor. Cumhuriyet de onu manşete taşıyor. O savcı, FETÖ'cülükten ihraç edildi. Cumhuriyet'in o tarihteki genel yayın yönetmeni Almanya'ya kaçtı.. Bize de, bu hainleri deşifre etmek kaldı..

19 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. DÜNKÜ BAŞYAZISI İLE, KENDİ GAZETELERİNİN 2015 YILINI GAYRİ MEŞRU İLAN EDEN CUMHURİYET'TEKİ O FETÖ’CÜLERE HİZMET EDEN BAŞLIKLARDAN BİRİSİ: MİT TIRLARI SAVCISI ÖZCAN ŞİŞMAN KONUŞTURULUYOR.. O SAVCI, FETÖCÜLÜKTEN ATILDI.. ŞİMDİ NEREDE OLDUĞUNU, NE SİZ SORUN, NE BİZ SÖYLEYELİM.. Cumhuriyet gazetesi, dünkü başyazısında, 2015 yılında gazetelerini liberal bir dış ekibin geçirdiğini itiraf etti. İşte o ekibin yaptığı, FETÖ'ye hizmet eden bir haber.. FETÖ'nün ele geçiremediği MİT, FETÖ'cü bir savcı tarafından suçlanıyor. Cumhuriyet de onu manşete taşıyor. O savcı, FETÖ'cülükten ihraç edildi. Cumhuriyet'in o tarihteki genel yayın yönetmeni Almanya'ya kaçtı.. Bize de, bu hainleri deşifre etmek kaldı..

#6
Foto - 19 Haziran 2015 Taraf gazetesi. PKK'NIN YAYIN ORGANLARINI ES GEÇTİK, FETÖ’CÜ TARAF GAZETESİNDE BİLE, DBP YÖNETİCİSİ HURŞİT KÜLTER ÜZERİNDEN DEVLETE SUÇLAMA.. KAYBOLMUŞ BU ADAM.. SONRA NEREDE BULUNDU? KANDİL'İN YAKINLARINDA.. Her fırsatta AK Parti'yi suçlayanlar, Kürtlere ayrımcı politika uygulandığını iddia edenler, her seferinde rezil oldular. Ama yalanlarını sürdürdüler.. İşte somut örneği. DBP yönetici Hurşit Külter, kaybolmuş, 23 gündür kendisinden haber alınamıyormuş.. Sorumlusu da AK Parti imiş. O gün hemen bu adamı bulmamız tabii ki mümkün değildi.. Ama bekledik. Sonra nerede çıktı, bu kürt istismarcısı PKK sempatizanı sözde siyasetçi? Kandil'e yakın bir yerlerde.. AK Parti bu adamı infaz mı ettirmiş? Hayır! Bu adam ortadan mı kaldırılmış? Hayır. Ama o algıyı yaptılar.. Hem de FETÖ'nün gazetesinden.. Çünkü tek hedefleri vardı, Erdoğan'ı devirmek.. Bunun için de her türlü iftira, onlara göre mübah idi.. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da, bir özür bile dilemeden, attıkları iftiraların hesabını vermeden, unutturdular..

19 Haziran 2015 Taraf gazetesi. PKK'NIN YAYIN ORGANLARINI ES GEÇTİK, FETÖ’CÜ TARAF GAZETESİNDE BİLE, DBP YÖNETİCİSİ HURŞİT KÜLTER ÜZERİNDEN DEVLETE SUÇLAMA.. KAYBOLMUŞ BU ADAM.. SONRA NEREDE BULUNDU? KANDİL'İN YAKINLARINDA.. Her fırsatta AK Parti'yi suçlayanlar, Kürtlere ayrımcı politika uygulandığını iddia edenler, her seferinde rezil oldular. Ama yalanlarını sürdürdüler.. İşte somut örneği. DBP yönetici Hurşit Külter, kaybolmuş, 23 gündür kendisinden haber alınamıyormuş.. Sorumlusu da AK Parti imiş. O gün hemen bu adamı bulmamız tabii ki mümkün değildi.. Ama bekledik. Sonra nerede çıktı, bu kürt istismarcısı PKK sempatizanı sözde siyasetçi? Kandil'e yakın bir yerlerde.. AK Parti bu adamı infaz mı ettirmiş? Hayır! Bu adam ortadan mı kaldırılmış? Hayır. Ama o algıyı yaptılar.. Hem de FETÖ'nün gazetesinden.. Çünkü tek hedefleri vardı, Erdoğan'ı devirmek.. Bunun için de her türlü iftira, onlara göre mübah idi.. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da, bir özür bile dilemeden, attıkları iftiraların hesabını vermeden, unutturdular..

#7
Foto - 19 Haziran 2015 Bakış gazetesi. LOGONUN ÜSTÜNDEKİ ERDEM GÜL'E DİKKAT EDİN. CHP'NİN BUGÜN O DAVUTOĞLU'NA NASIL SAHİP ÇIKTIĞINA BAKIN, REZALETİ GÖRÜN. 15 Temmuz hain darbe girişimine 26 gün kala, FETÖ'cü Zaman gazetesi yerine çıkan Bakış gazetesi, bugünlerde CHP listesinden Adalar Belediye başkanlığı koltuğuna oturan, o tarihteki Cumhuriyet muhabiri Erdem Gül'e, bakın ne dedirttirmiş:

19 Haziran 2015 Bakış gazetesi. LOGONUN ÜSTÜNDEKİ ERDEM GÜL'E DİKKAT EDİN. CHP'NİN BUGÜN O DAVUTOĞLU'NA NASIL SAHİP ÇIKTIĞINA BAKIN, REZALETİ GÖRÜN. 15 Temmuz hain darbe girişimine 26 gün kala, FETÖ'cü Zaman gazetesi yerine çıkan Bakış gazetesi, bugünlerde CHP listesinden Adalar Belediye başkanlığı koltuğuna oturan, o tarihteki Cumhuriyet muhabiri Erdem Gül'e, bakın ne dedirttirmiş: "Davutoğlu tutuklanmadığına şükretsin." Bugün o Davutoğlu, kendisine bu sözleri söyleyenlerle hatırlı dost haline gelmiş. Birlikte, omuz omuza, mücadele ediyorlar, Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar.. Ha gayret Davutoğlu.. Erdoğan'ı, senin sayende bir devirsinler, bu toplumun vicdanında düşeceğin rezil durum bir kenara, senin de esamen okunmayacak, CHP yönetiminde.. Önce senden başlayacaklar, 27 Mayıs yargılamalarına..

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