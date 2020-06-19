Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

19 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. EN YAKIN RAKİBİNE % 18 OY FARKI ATAN AK PARTİ YERİNE, % 30'LUK CHP'Yİ İKTİDARA GETİRMEYİ HEDEFLEYEN SÖZCÜ, GEZİ İSYANININ BAŞARISIZ OLACAĞIN ENDİŞESİ İLE, "DÜNYA GÖRDÜ, TAYYİP GÖRMÜYOR" BAŞLIĞI İLE ÇIKTI. "BM, AB, AP gibi kuruluşlarla ABD ve almanya gibi ileri demokrasi ülkeleri 'polisin zulmü'nü sert dille eleştiriyor" diyen Sözcü, bu başlığı attığı günlerde Mısır'daki bir gecede katledilen 4 bin insanın kanı üzerinden koltuğa oturan Sisi için o ileri demokrasi ülkelerinin ne yaptığını da söyleyebilir mi? Üzerinden 7 yıl geçti. Bugün söyler misiniz, Almanya, Fransa, İtalya, Amerika, seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren darbeci Sisi ile nasıl iyi anlaşıyor. 4 bin Mısırlının kanı üzerinden, nasıl petrol dolarlarını cebe indiriyorlar? Mısır'daki bir gecede katledilen 4 bin insanı görmeyen, Mısır'daki zulmü görmeyen dünya, Türkiye'de ne zulmü varmış ki, görmüş? Sözcü'nün ikinci haberinde ise, Selahattin Demirtaş konuşturulmuş. PKK'nın başına, "Silahları bıraktırabilir misin" diye yapılan görüşmeyi ahlaksızca istismar eden Demirtaş, Apo'yu bir terörist değil de, sanki siyasi parti başkanı imiş gibi gösterip, "Madem o teröristbaşı, niye masaya oturdun" sorusunu başlığa çıkartmışlar.. Soralım o zaman Demirtaş'a da, ona sözcülük eden Sözcü'ye de: "Apo teröristbaşı değil de ne?" Bir soru daha, "Siyasetçi diye geçinen insanlık düşmanı sizin gibi insanların olduğu bir ülkede, Kandil'e gidip teröristlerle görüştüğünüz halde, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğiniz halde, ABD'nin-Avrupa'nın bedava silah verdiği terör örgütü ile 30 yıldır başedilemediği gerçeği karşısında, teröristbaşına bu sıfatını da hatırlatarak, yine de, 'Silahı bırakır mısın' diye konuşma suç ise, o teröristbaşı ile sabah akşam askere kurşun sıkmanın planlarını yapmak ne? Onlar için 'Terörist' yerine 'gerilla' demek ne?"