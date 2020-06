Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

19 Haziran 2015 Taraf gazetesi. PKK'NIN YAYIN ORGANLARINI ES GEÇTİK, FETÖ’CÜ TARAF GAZETESİNDE BİLE, DBP YÖNETİCİSİ HURŞİT KÜLTER ÜZERİNDEN DEVLETE SUÇLAMA.. KAYBOLMUŞ BU ADAM.. SONRA NEREDE BULUNDU? KANDİL'İN YAKINLARINDA.. Her fırsatta AK Parti'yi suçlayanlar, Kürtlere ayrımcı politika uygulandığını iddia edenler, her seferinde rezil oldular. Ama yalanlarını sürdürdüler.. İşte somut örneği. DBP yönetici Hurşit Külter, kaybolmuş, 23 gündür kendisinden haber alınamıyormuş.. Sorumlusu da AK Parti imiş. O gün hemen bu adamı bulmamız tabii ki mümkün değildi.. Ama bekledik. Sonra nerede çıktı, bu kürt istismarcısı PKK sempatizanı sözde siyasetçi? Kandil'e yakın bir yerlerde.. AK Parti bu adamı infaz mı ettirmiş? Hayır! Bu adam ortadan mı kaldırılmış? Hayır. Ama o algıyı yaptılar.. Hem de FETÖ'nün gazetesinden.. Çünkü tek hedefleri vardı, Erdoğan'ı devirmek.. Bunun için de her türlü iftira, onlara göre mübah idi.. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da, bir özür bile dilemeden, attıkları iftiraların hesabını vermeden, unutturdular..