  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
14
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-18 14:21:46
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 18 Ağustos 2014 tarihinde servis ettiği, “” haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi, Saygı Öztürk'ün kaleminden, bir sabıkalı hortumcuyu bakın nasıl meşrulaştırıyor: ‘Sürgündeki işadamı’. Yuh olsun size. Yuh olsun sizin gazeteciliğinize. Yuh olsun dürüstlüğünüze.. Adam Türkiye'yi soymuş, 15 milyar dolar kazık atıp kaçmış. Yargılanmış, 18 yıl hapse mahkum olmuş..Gazeteci geçinen Saygı Öztürk, bu hortumcudan ‘Sürgündeki işadamı’ diye bahsediyor” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Zaman, 18 Ağustos 2012.

Zaman, 18 Ağustos 2012. "Bu afişlerin faili belli oldu." FETÖ'cü Zaman da yazsa, doğru doğrudur.. Bu anlamda bakalım, FETÖ'cü Zaman'ın yazdığına: "Türkiye'nin dört bir yanındaki irtica afişleri Şener Eruygur'un emriyle asılmış." Buna bir cevap geldi mi? Emekli general, "Cumhuriyet ile şeriat kıyaslaması yaparak, bilgisayarla eğitim gören çocukları Cumhuriyet eğitimi gören, camide Kuran öğrenen çocukları ise şeriat eğitim görenler olarak afişe yerleştiren ben değildim" dedi mi? Hayır.. Ama çıkıyorlar, biz darbeci değiliz diyorlar, varsa inanan.. Ha, bu haberi yapan Zaman darbeci çıkmadı mı? Çıktı. Demek ki darbeci, darbeciyi haber yapmış.. Al birini vur ötekine.. Aynı gazetedeki “Fitne çıkarmaya çalışıyorlar” başlıklı haber de, ilginç.. Aydınlık gazetesine itibar edilmez ama.. Geçtiğimiz süreçte maalesef onlar haklı çıktı. Aydınlık yazmış, "Gülen Cemaati'nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yeni bir hamleye hazırlandığı"nı.. Maalesef ki iş, Hakan Fidan ile de sınırlı kalmadı. Tayyip Erdoğan'a kadar vardı. Fetullah Gülen de, bu haberi yalanlamakla kaldı.. Hâlâ yurtdışından konuşanların yüzüne çarpacaksın bu haberi!

#2
Foto - Sözcü, 18 Ağustos 2012. “Karısını düğünde oynatan deyyustur.

Sözcü, 18 Ağustos 2012. “Karısını düğünde oynatan deyyustur." Sözcü gazetesi, müftünün “Karısını düğünde oynatan deyyustur" sözünü, "Bu zihniyet, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş Türkiye'ye yakışmıyor" diye yorumlamış. Bu sözlerden şunu mu anlamalıyız, "Karısını düğünde oynatmayan, Çağdaş Türkiye'ye karşıdır!" Affedersiniz beyler.. Kadınlar, kullanılacak eşya mıdır? Kadınlar, başka erkekleri veya kadınları eğlendirmek için eşya mıdır? Türkiye'nin çağdaşlığı, kadınları düğünde oynatma ile mi belirlenir! Yuh olsun, sizin bu mantığınıza..

#3
Foto - Taraf, 18 Ağustos 2012. “Keşke herkes dağdakini anlasa.” CIA'in yönlendirdiği Taraf gazetesine, CHP Milletvekili Rıza Türmen demeç vermiş! Adam bir de, yıllarca Türkiye adına AİHM'de hakimlik yapmış bir laikçi. Başörtü yasağı AİHM'e götürüldüğünde,

Taraf, 18 Ağustos 2012. “Keşke herkes dağdakini anlasa.” CIA'in yönlendirdiği Taraf gazetesine, CHP Milletvekili Rıza Türmen demeç vermiş! Adam bir de, yıllarca Türkiye adına AİHM'de hakimlik yapmış bir laikçi. Başörtü yasağı AİHM'e götürüldüğünde, "Yasak sürmeli" diyecek kadar zalim ve yasakçı bir despot.. Ama iş PKK'lılara gelince, bakın nasıl da hoşgörülü oluyor.. Teröristin neyini anlayacaksın, neyin empatisini yapacaksın, Rıza efendi? IŞİD’li de terörist, onlarla da empati mi kuracaksın Türmen efendi? “AİHM kararı, AİHM kararı" diyenlere de ders olsun, görün AİHM'de nasıl bir tiyatro oynandığını. CHP'nin PKK'lılara hoşgörülü, başörtülülere nasıl despot olduğunu..

#4
Foto - Sözcü, 18 Ağustos 2013. “Tayyip’in destan yazanları nerede.” Taraf'ta CHP'li Rıza Türmen'in PKK'lılar için yapılmasını istediği empatinin tam bir yıl sonrasında, Sözcü bakın nasıl AK parti'ye saldırıyor..

Sözcü, 18 Ağustos 2013. “Tayyip’in destan yazanları nerede.” Taraf'ta CHP'li Rıza Türmen'in PKK'lılar için yapılmasını istediği empatinin tam bir yıl sonrasında, Sözcü bakın nasıl AK parti'ye saldırıyor.. "“Tayyip’in destan yazanları nerede” imiş.. Rıza Türkmen'in "Kendinizi PKK'lıların yerine koyun" çağrısına tek kelime edemeyen Sözcü, Tayyip Erdoğan'a vurmak için bu başlığı atmış.. Başlıktaki rezaletin organizatörü o zamanın BDP’si, şimdinin HDP’siydi… Bu HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunanlar da, Sözcü'nün yazarları idi.. Nasıl bir riyakarlık içinde olduklarını görüyor musunuz. Bir yandan halkı, PKK'lılar lehine gösteri yapanlar üzerinden Erdoğan'a karşı tahrik ediyorlar, bir yandan da aynı HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunuyorlar.. “Bunlar terör örgütünün uzantısı” denilince, sırf Erdoğan karşıtlığından uyuzluk yapıyorlar, PKK'nın uzantıları ile ittifak yapıp, belediye seçimlerine giriyorlar..… Kaldı ki, Gezi kalkışmasında sadece PKK’nın değil, DHKP-C ve bilimum terör örgütlerinin de paçavraları açılmadı mı? Aynı fotoğraf Gezi Parkı’nda çekilince direniş edebiyatı yapıyorsun da, Gazi Mahallesi’nde çekilince niye laf ediyorsun Sözcü?

#5
Foto - Cumhuriyet, 18 Ağustos 2013. “Gezi, sendromu oldu.” Kemalist Cumhuriyet, gezi isyanını körükleyerek Erdoğan'ı devirmeye kalkışırken, bir yandan da aynı tarihlerde başlayan Mısır'daki olayları Erdoğan'a karşı tehdit olarak kullanıyordu. Bugün, geriye dönüp bakın ve söyleyin, Erdoğan “Türkiye’yi de Mısır gibi karıştırmak istiyorlar” derken haksız mıymış? Hadi bugün çıkın, “Gezi isyanı, tamamiyle yerli ve milli bir tepkiydi, hiçbir dış müdahale yoktu” deyin de, kargaları bile güldürün…

Cumhuriyet, 18 Ağustos 2013. “Gezi, sendromu oldu.” Kemalist Cumhuriyet, gezi isyanını körükleyerek Erdoğan'ı devirmeye kalkışırken, bir yandan da aynı tarihlerde başlayan Mısır'daki olayları Erdoğan'a karşı tehdit olarak kullanıyordu. Bugün, geriye dönüp bakın ve söyleyin, Erdoğan “Türkiye’yi de Mısır gibi karıştırmak istiyorlar” derken haksız mıymış? Hadi bugün çıkın, “Gezi isyanı, tamamiyle yerli ve milli bir tepkiydi, hiçbir dış müdahale yoktu” deyin de, kargaları bile güldürün…

#6
Foto - Taraf, 18 Ağustos 2013. “Memleketin tapusu MİT'te.

Taraf, 18 Ağustos 2013. “Memleketin tapusu MİT'te." FETÖ'cülerin, ateistlere çıkarttırdığı Taraf gazetesi, MİT'in tapu kayıtlarına ulaşmasından niye rahatsız olmuş acaba? Yerli bir gazete, bu ülkenin istihbarat örgütünün tapu kayıtlarına ulaşmasında niye rahatsız olur? Çıksın, Taraf'ın yöneticilerinden birisi açıklasın bakalım.

#7
Foto - Zaman, 18 Ağustos 2014. “30 yıl devlette çalıştım böyle baskı görmedim.” Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar, 17 Aralık'tan sonra FETÖ'cü şirketlerin soruşturulmasına karşı çıkarak, özel şirketlere baskı uygulandığını ileri sürmüş ve FETÖ'cü şirketlere sahip çıkmış.. “30 yıl devlette çalıştım böyle baskı görmedim” demiş..Terör örgütünün parasını aklamak için banka kurulduğunu, SPK’daki FETÖ’cülerin de bu işe göz yumduğunu gördün mü peki, sayın Cansızlar? SPK başkanıyken batacak bankaları da göremedin… Neyi gördün ki FETÖ'nün devletin kılcal damarlarında gezdiğini göresin? Ha sen göremedin, bari görenlere çamur atmasaydın.. Çelme takmaya kalkışmasaydın..

Zaman, 18 Ağustos 2014. “30 yıl devlette çalıştım böyle baskı görmedim.” Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar, 17 Aralık'tan sonra FETÖ'cü şirketlerin soruşturulmasına karşı çıkarak, özel şirketlere baskı uygulandığını ileri sürmüş ve FETÖ'cü şirketlere sahip çıkmış.. “30 yıl devlette çalıştım böyle baskı görmedim” demiş..Terör örgütünün parasını aklamak için banka kurulduğunu, SPK’daki FETÖ’cülerin de bu işe göz yumduğunu gördün mü peki, sayın Cansızlar? SPK başkanıyken batacak bankaları da göremedin… Neyi gördün ki FETÖ'nün devletin kılcal damarlarında gezdiğini göresin? Ha sen göremedin, bari görenlere çamur atmasaydın.. Çelme takmaya kalkışmasaydın..

#8
Foto - Sözcü, 18 Ağustos 2014. “Cem Uzan'dan bomba sözler.

Sözcü, 18 Ağustos 2014. “Cem Uzan'dan bomba sözler." Sözcü gazetesi, Saygı Öztürk'ün kaleminden, bir sabıkalı hortumcuyu bakın nasıl meşrulaştırıyor: "Sürgündeki işadamı". Yuh olsun size. Yuh olsun sizin gazeteciliğinize. Yuh olsun dürüstlüğünüze.. Adam Türkiye'yi soymuş, 15 milyar dolar kazık atıp kaçmış. Yargılanmış, 18 yıl hapse mahkum olmuş..Gazeteci geçinen Saygı Öztürk, bu hortumcudan "Sürgündeki işadamı" diye bahsediyor. Oysa Saygı Öztürk, röportaja kendisinin koyduğu ara başlıkta, "Fransa'ya nasıl kaçtı" sorusunun cevabını aradığını söylüyor. Kaçan bir adamı, "sürgünde" diye nasıl gösteriyorsunuz, yalancı adam!Aynı gazetede, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bir hafta sürecek ara dönem için, algı operasyonu sürdürülüyor. Erdoğan, hem cumhurbaşkanı imiş hem başbakan.. Ne olur, kıyamet mi kopar, öyle olursa. Şu an öyle.. Kıyamet mi koptu? Siz, hortumcuların avukatlığını yapmamaya bakın? Erdoğan gibi birisinin hem cumhurbaşkanı, hem Başbakan olmasından, kimseye zarar gelmez..

#9
Foto - Cumhuriyet, 18 Ağustos 2014. “Muhalefet liste dışı.” Kurultay şampiyonu CHP 2014'de ne ise, 2020'de de aynı.. Kılıçdaroğlu’nun çarkları hep aynı, ama hakkını da yemeyelim, şu “tek adam”lıktan da hiç vazgeçmedi… Bu konuda partinin başına geçtiğinde neyse, şimdi de o!

Cumhuriyet, 18 Ağustos 2014. “Muhalefet liste dışı.” Kurultay şampiyonu CHP 2014'de ne ise, 2020'de de aynı.. Kılıçdaroğlu’nun çarkları hep aynı, ama hakkını da yemeyelim, şu “tek adam”lıktan da hiç vazgeçmedi… Bu konuda partinin başına geçtiğinde neyse, şimdi de o!

#10
Foto - Taraf, 18 Ağustos 2015. “PKK ile ABD görüşüyor.

Taraf, 18 Ağustos 2015. “PKK ile ABD görüşüyor." Taraf gazetesi, CIA'den bilgiyi teyit ettirmiş olmalı ki, PKK'nın başındaki adamlardan Cemil Bayık'ın İngiliz gazetesine verdiği demeci aktarmış. Adam terörist değil, sanki bir devlet adamı.. Hem de ABD ile görüşüyor.. Görüşme konusu da, "Çatışmaları bitirmek" imiş. Sakın "Çatışmaları kızıştırmak olmasın" görüşmelerin sebebi.. Çatışmayı bitirmek, bir terör örgütü için basit. Silahı bırakacaksın, olup bitecek.. Ama niyetin çatışmaları kızıştırmak ise, patronun ABD ile görüşürsün, adını da "Çatışmaları bitirmek için yapılan görüşme" koyarsın. Böyle ahlaksız bunlar. Taraf da, bu ahlaksızlığı, "erdem" gibi göstermek için, bu başlığı atmış..

#11
Foto - Cumhuriyet, 18 Ağustos 2015. “Depremden beter” ve “Tehlikeli tırmanış.” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'lıların silahlı saldırılarına karşı yapılan operasyonları itibarsızlaştırmak için

Cumhuriyet, 18 Ağustos 2015. “Depremden beter” ve “Tehlikeli tırmanış.” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'lıların silahlı saldırılarına karşı yapılan operasyonları itibarsızlaştırmak için "Depremden beter" başlığı atmış.. Sözcü PKK saldırı yaparsa hükümete, PKK’ya operasyon yapılırsa yine hükümete saldırıyor ama Cumhuriyet farklı; teröristler yakıp yıkarken hiçbir şey söylemez, ne zaman ki operasyon başlar, böyle ortalığa düşer… HDP’lilere halk tepki göstermiş, korkup binadan çıkamamışlar… İyi, siz teröristlere her türlü desteği verin ama kimse tepki göstermesin, başka bir isteğiniz var mı, Gülen'in çarpıtılmış bilgileri sızdırdığı sevgili çocukları?

#12
Foto - Sözcü, 18 Ağustos 2016. “Feto’yu eleştirenin hayatını kararttılar.” Sözcü

Sözcü, 18 Ağustos 2016. “Feto’yu eleştirenin hayatını kararttılar.” Sözcü "Feto’yu eleştirenin hayatını kararttılar” diye manşet atmış ama, kendileri için aslında bir sorun yok, nasılsa adamların ilk ihanetini görür görmez “Şimdi cemaati destekleme zamanı” diye ortalara düşmüş adamlar! Kasetleri ellerine verilince "Açıklamayın, biz size hizmet ederiz" demiş olmalılar ki, yıllarca FETÖ'nün çarpıtarak servis ettiği bilgilerle Erdoğan'a saldırdılar. Yetmedi, FETÖ'cüler cezaevine atılınca, onların mektuplarını yayınlayıp, mağduriyet edebiyatı yaptılar..

#13
Foto - Cumhuriyet, 18 Ağustos 2016.

Cumhuriyet, 18 Ağustos 2016. "Darbeci paşa ağırlamış." Kemalist Cumhuriyet gazetesinin riyakarlığına bakar mısınız? 28 Şubat sürecinde dindar subaylar TSK'dan, kemalist generaller vasıtası ile atılmış, FETÖ'cüler ise rütbe almışlar.. Sonuçta FETÖ'cü olduğu halde rütbe alıp, korgeneral olan bir darbeci, henüz 15 Temmuz gerçekleştirilmeden üç ay önce, 28 Şubat'ta atılan subaylara hakları verilmek üzere yapılan bir çalışmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ile TSK adına görüştü diye, o korgeneral değil, FETÖ'cüler değil, dindar subayları TSK'dan atan Kemalistler değil, danışman suçlu olmuş.. Kemalist generaller, dindar subayları TSK'dan atmasaydı, böyle bir görüşme de olmazdı.. Kemalist generaller, FETÖ'cülere rütbe vermeseydi, o darbeci korgeneral da, o rütbeye çıkamazdı.. Ama kemalist Cumhuriyet, bunları okurundan gizleyip, danışmana suç atıyor.. Aynı tarihli gazetede, “Darbecilerle aynı çizgiye düşersiniz” başlığı ile, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri de haberleştirilmiş. Kılıçdaroğlu, "Darbeciler tutuklanmasın" diye çırpınıp böyle söylüyordu ya, aynı çizgiye düşünce mesela darbeciler, tankların arasından yürüyüp geçmelerine izin mi verirdi bu mücadeleyi yürütenlerin? Bak aradan dört yıl geçti, Kılıçdaroğlu hâlâ aynı çizgiden çıkamadı!

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor
Gündem

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Önel, Çinliler'in Türkiye'ye akın ettiğini açıklayarak Çin'i deşifre etti.
İşte hazımsızlıklarının perde arkası! Türkiye'nin devreye girmesi planlarını altüst etti
Gündem

İşte hazımsızlıklarının perde arkası! Türkiye'nin devreye girmesi planlarını altüst etti

Prof. Dr. Kemal İnat, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki saldırgan tavrıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Ma..
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül açıklaması: Dehşete düştüm
Gündem

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül açıklaması: Dehşete düştüm

Gazeteci ve televizyon sunucusu Ahmet Hakan, sunduğu programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açık..
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı