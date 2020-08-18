Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 18 Ağustos 2012. "Bu afişlerin faili belli oldu." FETÖ'cü Zaman da yazsa, doğru doğrudur.. Bu anlamda bakalım, FETÖ'cü Zaman'ın yazdığına: "Türkiye'nin dört bir yanındaki irtica afişleri Şener Eruygur'un emriyle asılmış." Buna bir cevap geldi mi? Emekli general, "Cumhuriyet ile şeriat kıyaslaması yaparak, bilgisayarla eğitim gören çocukları Cumhuriyet eğitimi gören, camide Kuran öğrenen çocukları ise şeriat eğitim görenler olarak afişe yerleştiren ben değildim" dedi mi? Hayır.. Ama çıkıyorlar, biz darbeci değiliz diyorlar, varsa inanan.. Ha, bu haberi yapan Zaman darbeci çıkmadı mı? Çıktı. Demek ki darbeci, darbeciyi haber yapmış.. Al birini vur ötekine.. Aynı gazetedeki “Fitne çıkarmaya çalışıyorlar” başlıklı haber de, ilginç.. Aydınlık gazetesine itibar edilmez ama.. Geçtiğimiz süreçte maalesef onlar haklı çıktı. Aydınlık yazmış, "Gülen Cemaati'nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yeni bir hamleye hazırlandığı"nı.. Maalesef ki iş, Hakan Fidan ile de sınırlı kalmadı. Tayyip Erdoğan'a kadar vardı. Fetullah Gülen de, bu haberi yalanlamakla kaldı.. Hâlâ yurtdışından konuşanların yüzüne çarpacaksın bu haberi!