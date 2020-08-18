2020-08-18 14:21:46 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 18 Ağustos 2014 tarihinde servis ettiği, “” haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Sözcü gazetesi, Saygı Öztürk'ün kaleminden, bir sabıkalı hortumcuyu bakın nasıl meşrulaştırıyor: ‘Sürgündeki işadamı’. Yuh olsun size. Yuh olsun sizin gazeteciliğinize. Yuh olsun dürüstlüğünüze.. Adam Türkiye'yi soymuş, 15 milyar dolar kazık atıp kaçmış. Yargılanmış, 18 yıl hapse mahkum olmuş..Gazeteci geçinen Saygı Öztürk, bu hortumcudan ‘Sürgündeki işadamı’ diye bahsediyor” ifadelerini kullandı.