Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 16 Ağustos 2013. “Yatta ne konuşuldu?” Sözcü’nün manşetine göre, “Yatta ne konuşuldu”ya ilişkin iki ihtimal var.. Biri Bodrum koyları imara açılıyor. Ya da Erdoğan’a yazlık villa için arsa bakıldı. Bu manşetin üzerinden 7 yıl geçti.. Bodrum koyları imara açıldı mı? Hayır.. (Şahsen ben mantıklı bir oranlama yapılarak imara açılmasından yanayım. Ne yani, Bodrum’da o tabiat güzelliğinden yararlanmak, sadece beyaz Türklerin mi hakkı? TOKİ olur, başka projeler olur, daha düşük gelirli ailelerin de, aynı imkanlardan yararlanmaları gerekir de.. bu ayrı bir konu.) İkinci ihtimal olan, Erdoğan, yazlık villa yaptırdı mı? “Yaptı, yaptırıyor, yaptıracak” denilirken.. Bu iftiraları atanların hemen tamamı, bu Ağustos ayında tatillerini yaptılar ama, Erdoğan hala işinin başında.. O villa ihtimali de, arsa ihtimali de yalan çıktı.. Sonra da çıkıyorlar, “bu ülkede basın hürriyeti yok” diyorlar. Adamlar resmen iftira bile atıyorlar, ama hala “hürriyet istiyoruz” diyorlar!