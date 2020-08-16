2020-08-16 12:21:43 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü’nün 16 Ağustos 2014’te Yılmaz Özdil ile ilgili haberini hatırlatan Karahasanoğlu, “ ‘Başbakan kim olsun’ başlıklı yazısında, FETÖ’nün montajlı tapelerinde ne varsa yazısında gerçek gibi savunan Yılmaz Özdil’in yüzüne, “Biz hep FETÖ’ye karşı olduk” dedikçe, bu yazısını yüzüne vurmak lazım..” ifadelerini kullandı.