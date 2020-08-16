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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-16 12:21:43
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü’nün 16 Ağustos 2014’te Yılmaz Özdil ile ilgili haberini hatırlatan Karahasanoğlu, “ ‘Başbakan kim olsun’ başlıklı yazısında, FETÖ’nün montajlı tapelerinde ne varsa yazısında gerçek gibi savunan Yılmaz Özdil’in yüzüne, “Biz hep FETÖ’ye karşı olduk” dedikçe, bu yazısını yüzüne vurmak lazım..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 16 Ağustos 2012. “Aygün döndü, kel göründü.” FETÖ’cü Taraf’ın “Hüseyin Aygün’ün serbest kalınca verdiği barışçı mesaj” dediği, PKK’lılara “genç arkadaşlar”, yaptıkları adam kaçırma işine de “iki günlük dağ macerası” demesi… CHP’nin bile Aygün’e tepki gösterdiğini bunlar yazamaz… Biz bugün de aynısını söylüyoruz, Hüseyin Aygün’ün kaçırılması “danışıklı dövüş”tü, peki o gün bu oyunu faş ettik diye bize saldıran FETÖ’cü Taraf’ın tarafında duranlar, aynı şeyleri bugün de söyleyebilecek mi?

Taraf, 16 Ağustos 2012. “Aygün döndü, kel göründü.” FETÖ’cü Taraf’ın “Hüseyin Aygün’ün serbest kalınca verdiği barışçı mesaj” dediği, PKK’lılara “genç arkadaşlar”, yaptıkları adam kaçırma işine de “iki günlük dağ macerası” demesi… CHP’nin bile Aygün’e tepki gösterdiğini bunlar yazamaz… Biz bugün de aynısını söylüyoruz, Hüseyin Aygün’ün kaçırılması “danışıklı dövüş”tü, peki o gün bu oyunu faş ettik diye bize saldıran FETÖ’cü Taraf’ın tarafında duranlar, aynı şeyleri bugün de söyleyebilecek mi?

#2
Foto - Cumhuriyet, 16 Ağustos 2012. “Açıklamaları yankı buldu.” CHP’nin, PKK’ya en çok militan veren Tunceli’den milletvekili olan Hüseyin Aygün, danışıklı dövüş türünden örgüt tarafından kaçırılıyor. Sonra PKK’yı meşrulaştırıcı açıklamalar yapıyor.. Kemalist geçinen Cumhuriyet&e de, “Açıklamaları yankı buldu” manşeti ile PKK’ı meşrulaştırma operasyonuna destek vermek düşüyor..

Cumhuriyet, 16 Ağustos 2012. “Açıklamaları yankı buldu.” CHP’nin, PKK’ya en çok militan veren Tunceli’den milletvekili olan Hüseyin Aygün, danışıklı dövüş türünden örgüt tarafından kaçırılıyor. Sonra PKK’yı meşrulaştırıcı açıklamalar yapıyor.. Kemalist geçinen Cumhuriyet&e de, “Açıklamaları yankı buldu” manşeti ile PKK’ı meşrulaştırma operasyonuna destek vermek düşüyor..

#3
Foto - Sözcü 16 Ağustos 2012. “Kimse çocuğunu artık askeri okula vermiyor.” Sözcü gazetesi “Kimse çocuğunu artık askeri okula vermiyor diye çıkıyor ama, o günlerde askeri okula girenlerin çoğu FETÖ’cü çıkıyor.. Bu manşet te, aslında Sözcü’ye, FETÖ’cüler tarafından attırılmış olmasın! ‘Kimse çocuğunu askeri okula göndermiyor” algısı ile, boş buldukları askeri okulları doldurup, sonra da kendi örgütlerine mensup mankurtlaştırılmış askeri öğrencilerle darbe yapıldığında, “Askeri öğrencinin ne suçu var” diye karşımıza dikiliyorlar.. Sözcü’nün diğer haberi de, “Peki benim oğlum neden öldü Bakan bey!” Başlığını taşıyor. Astım hastası bir kişi, sokakta kavgaya tutuşuyor. Polis ayırmak için biber gazı kullanıyor.. Kavgadan mı, başka sebeble mi belli değil, astım hastası genç vefat ediyor.. Acılı anneye, “Benim oğlum neden öldü” dedirten Sözcü gazetesi de, ucuz şov yapıyor.. Maksat ne? Bir yıl sonra yapılacak gezi isyanında, biber azı kullandırtmamak.. Böyle planlı hareket ediyorlar, böyle derin yapılarla birlikte hareket ediyorlar, her olayı, kendi lehlerine çarpıtıyorlar..

Sözcü 16 Ağustos 2012. “Kimse çocuğunu artık askeri okula vermiyor.” Sözcü gazetesi “Kimse çocuğunu artık askeri okula vermiyor diye çıkıyor ama, o günlerde askeri okula girenlerin çoğu FETÖ’cü çıkıyor.. Bu manşet te, aslında Sözcü’ye, FETÖ’cüler tarafından attırılmış olmasın! ‘Kimse çocuğunu askeri okula göndermiyor” algısı ile, boş buldukları askeri okulları doldurup, sonra da kendi örgütlerine mensup mankurtlaştırılmış askeri öğrencilerle darbe yapıldığında, “Askeri öğrencinin ne suçu var” diye karşımıza dikiliyorlar.. Sözcü’nün diğer haberi de, “Peki benim oğlum neden öldü Bakan bey!” Başlığını taşıyor. Astım hastası bir kişi, sokakta kavgaya tutuşuyor. Polis ayırmak için biber gazı kullanıyor.. Kavgadan mı, başka sebeble mi belli değil, astım hastası genç vefat ediyor.. Acılı anneye, “Benim oğlum neden öldü” dedirten Sözcü gazetesi de, ucuz şov yapıyor.. Maksat ne? Bir yıl sonra yapılacak gezi isyanında, biber azı kullandırtmamak.. Böyle planlı hareket ediyorlar, böyle derin yapılarla birlikte hareket ediyorlar, her olayı, kendi lehlerine çarpıtıyorlar..

#4
Foto - Taraf, 16 Ağustos 2013. “Böyle demokrasi olmaz.” FETÖ’nün 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti’den istifa ettirip, yeni parti kurdurduğu İdris Bal, “Türkiye’de demokratik kültürün gelişmesi lazım” diye ortalara düştü, gördü demokrasiyi, kendi kurduğu, genel başkanı olduğu partiden istifa etti… Ama bunlardan ders çıkarılmadığı için, şimdilerde de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan dolaşıyor, ortalıkta..

Taraf, 16 Ağustos 2013. “Böyle demokrasi olmaz.” FETÖ’nün 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti’den istifa ettirip, yeni parti kurdurduğu İdris Bal, “Türkiye’de demokratik kültürün gelişmesi lazım” diye ortalara düştü, gördü demokrasiyi, kendi kurduğu, genel başkanı olduğu partiden istifa etti… Ama bunlardan ders çıkarılmadığı için, şimdilerde de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan dolaşıyor, ortalıkta..

#5
Foto - Sözcü, 16 Ağustos 2013. “Yatta ne konuşuldu?” Sözcü’nün manşetine göre, “Yatta ne konuşuldu”ya ilişkin iki ihtimal var.. Biri Bodrum koyları imara açılıyor. Ya da Erdoğan’a yazlık villa için arsa bakıldı. Bu manşetin üzerinden 7 yıl geçti.. Bodrum koyları imara açıldı mı? Hayır.. (Şahsen ben mantıklı bir oranlama yapılarak imara açılmasından yanayım. Ne yani, Bodrum’da o tabiat güzelliğinden yararlanmak, sadece beyaz Türklerin mi hakkı? TOKİ olur, başka projeler olur, daha düşük gelirli ailelerin de, aynı imkanlardan yararlanmaları gerekir de.. bu ayrı bir konu.) İkinci ihtimal olan, Erdoğan, yazlık villa yaptırdı mı? “Yaptı, yaptırıyor, yaptıracak” denilirken.. Bu iftiraları atanların hemen tamamı, bu Ağustos ayında tatillerini yaptılar ama, Erdoğan hala işinin başında.. O villa ihtimali de, arsa ihtimali de yalan çıktı.. Sonra da çıkıyorlar, “bu ülkede basın hürriyeti yok” diyorlar. Adamlar resmen iftira bile atıyorlar, ama hala “hürriyet istiyoruz” diyorlar!

Sözcü, 16 Ağustos 2013. “Yatta ne konuşuldu?” Sözcü’nün manşetine göre, “Yatta ne konuşuldu”ya ilişkin iki ihtimal var.. Biri Bodrum koyları imara açılıyor. Ya da Erdoğan’a yazlık villa için arsa bakıldı. Bu manşetin üzerinden 7 yıl geçti.. Bodrum koyları imara açıldı mı? Hayır.. (Şahsen ben mantıklı bir oranlama yapılarak imara açılmasından yanayım. Ne yani, Bodrum’da o tabiat güzelliğinden yararlanmak, sadece beyaz Türklerin mi hakkı? TOKİ olur, başka projeler olur, daha düşük gelirli ailelerin de, aynı imkanlardan yararlanmaları gerekir de.. bu ayrı bir konu.) İkinci ihtimal olan, Erdoğan, yazlık villa yaptırdı mı? “Yaptı, yaptırıyor, yaptıracak” denilirken.. Bu iftiraları atanların hemen tamamı, bu Ağustos ayında tatillerini yaptılar ama, Erdoğan hala işinin başında.. O villa ihtimali de, arsa ihtimali de yalan çıktı.. Sonra da çıkıyorlar, “bu ülkede basın hürriyeti yok” diyorlar. Adamlar resmen iftira bile atıyorlar, ama hala “hürriyet istiyoruz” diyorlar!

#6
Foto - Zaman, 16 Ağustos 2014. “Medyada istifa ve tasfiyeler devam ediyor.” Şu FETÖ’nün gazetesindeki yayınlanan haberde “gazeteci” diye sayılanlara bir bakın, sırf bu isimler ve anılan haberler bile CIA’nin kurduğu örgütün nasıl bir teşkilatlanma içinde olduğunu ortaya koyuyor… Yılmaz Özdil, Enis Berberoğlu’na sahip çıkan FETÖ, aslında eski yıllarda kimlerle iş kotardıklarını da itiraf etmiş oluyor.. Bugün devlet içindeki birçok karanlık operasyon aydınlatıldığında, “Bizim ne alakamız var” diyenlerin gerçek yüzü de böylece bir daha ispatlanmış oluyor! Söyleyin FETÖ’cüler, “Yılmaz Özdil ve Enis Berberoğlu ile ne ilginiz vardı?” Sorumuz aynı zamanda bu iki laikçi gazeteciye de.. “Sizin, FETÖ ile ne ilginiz vardı ki, size böyle sahip çıktılar?”

Zaman, 16 Ağustos 2014. “Medyada istifa ve tasfiyeler devam ediyor.” Şu FETÖ’nün gazetesindeki yayınlanan haberde “gazeteci” diye sayılanlara bir bakın, sırf bu isimler ve anılan haberler bile CIA’nin kurduğu örgütün nasıl bir teşkilatlanma içinde olduğunu ortaya koyuyor… Yılmaz Özdil, Enis Berberoğlu’na sahip çıkan FETÖ, aslında eski yıllarda kimlerle iş kotardıklarını da itiraf etmiş oluyor.. Bugün devlet içindeki birçok karanlık operasyon aydınlatıldığında, “Bizim ne alakamız var” diyenlerin gerçek yüzü de böylece bir daha ispatlanmış oluyor! Söyleyin FETÖ’cüler, “Yılmaz Özdil ve Enis Berberoğlu ile ne ilginiz vardı?” Sorumuz aynı zamanda bu iki laikçi gazeteciye de.. “Sizin, FETÖ ile ne ilginiz vardı ki, size böyle sahip çıktılar?”

#7
Foto - Sözcü, 16 Ağustos 2014. “Başbakan Bilal olsun” “Yılmaz Özdil’in yazdığı iftira içerikli yazılar sonrasında Hürriyet’ten istifa ettiği”ni iyi hatırlattı Sözcü.. “Başbakan kim olsun” başlıklı yazısında, FETÖ’nün montajlı tapelerinde ne varsa yazısında gerçek gibi savunan Yılmaz Özdil’in yüzüne, “Biz hep FETÖ’ye karşı olduk” dedikçe, bu yazısını yüzüne vurmak lazım..

Sözcü, 16 Ağustos 2014. “Başbakan Bilal olsun” “Yılmaz Özdil’in yazdığı iftira içerikli yazılar sonrasında Hürriyet’ten istifa ettiği”ni iyi hatırlattı Sözcü.. “Başbakan kim olsun” başlıklı yazısında, FETÖ’nün montajlı tapelerinde ne varsa yazısında gerçek gibi savunan Yılmaz Özdil’in yüzüne, “Biz hep FETÖ’ye karşı olduk” dedikçe, bu yazısını yüzüne vurmak lazım..

#8
Foto - Zaman, 16 Ağustos 2015. “Anayasa’ya aykırılığın itirafı.” Şimdilerde Ahmet Davutoğlu’nun iflas bayrağı çeken Şehir Üniversitesi’nde hukuk öğreten Prof. Ergün Özbudun, “Anayasa’ya aykırılığın itirafı” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a laf yetiştirmeye kalkışmış. “Fiili durum Anayasa’ya uygun değil, elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz, iş yapamıyoruz” demek var, “Biz mecbur Anayasa’yı çiğniyoruz, değiştirelim de çiğnememiş olalım” demek var… Daha burada Anayasa Profesörü Ergun Özbudun’un mantığı çöküyor da, kime neyi anlatacaksın? Bir de şu var; Türkiye’de hiçbir zaman tartışılmamış bir mesele ortaya atıldı da, 367 garabetini yaşadık… “Yeni anayasayı yapamazsın, kurucu meclis oluşturman lazım” diye Erdoğan’ı tuzağa çekip de Yüce Divan’da yargılatma planları yapan adamlar, bunların hiçbirine gerek kalmadan, “Anayasa’yı çiğnedi işte” deyip Erdoğan’ın peşine düşmeyecekler miydi?

Zaman, 16 Ağustos 2015. “Anayasa’ya aykırılığın itirafı.” Şimdilerde Ahmet Davutoğlu’nun iflas bayrağı çeken Şehir Üniversitesi’nde hukuk öğreten Prof. Ergün Özbudun, “Anayasa’ya aykırılığın itirafı” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a laf yetiştirmeye kalkışmış. “Fiili durum Anayasa’ya uygun değil, elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz, iş yapamıyoruz” demek var, “Biz mecbur Anayasa’yı çiğniyoruz, değiştirelim de çiğnememiş olalım” demek var… Daha burada Anayasa Profesörü Ergun Özbudun’un mantığı çöküyor da, kime neyi anlatacaksın? Bir de şu var; Türkiye’de hiçbir zaman tartışılmamış bir mesele ortaya atıldı da, 367 garabetini yaşadık… “Yeni anayasayı yapamazsın, kurucu meclis oluşturman lazım” diye Erdoğan’ı tuzağa çekip de Yüce Divan’da yargılatma planları yapan adamlar, bunların hiçbirine gerek kalmadan, “Anayasa’yı çiğnedi işte” deyip Erdoğan’ın peşine düşmeyecekler miydi?

#9
Foto - Taraf, 16 Ağustos 2015. “Özdemir: Türkiye, Alman askerlerini tehlikeye attı.” CIA’nin gazetesi Taraf, Almanya’daki sözde Türk milletvekili Cem Özdemir’in sözlerini birinci sayfaya koymuş. Türkiye, Suriye’de IŞİD’le etkili mücedele etmemiş, onun için bölgede görev yapan Alman askerlerini tehlikeye atmış… Bu lafı Cem Özdemir söylüyorsa “PKK’nın Suriye kolu YPG sıkıştı, beklediğimiz verimi alamadık, Türkiye’yi YPG’nin işine gelecek adımlar atmaya zorlayın” diye okuyacaksınız… Yoksa, Türkiye’nin, Alman askerlerini koruma diye bir görevi mi var? Kendi askerlerini, kendileri korusunlar.. Ama diyorlarsa ki, “Biz aciziz”.. Bunu yüksek sesle söylesinler ki, bizim içimizdeki “Almanya mı bizi kıskanıyor.. He he!” diyenler de duysun..

Taraf, 16 Ağustos 2015. “Özdemir: Türkiye, Alman askerlerini tehlikeye attı.” CIA’nin gazetesi Taraf, Almanya’daki sözde Türk milletvekili Cem Özdemir’in sözlerini birinci sayfaya koymuş. Türkiye, Suriye’de IŞİD’le etkili mücedele etmemiş, onun için bölgede görev yapan Alman askerlerini tehlikeye atmış… Bu lafı Cem Özdemir söylüyorsa “PKK’nın Suriye kolu YPG sıkıştı, beklediğimiz verimi alamadık, Türkiye’yi YPG’nin işine gelecek adımlar atmaya zorlayın” diye okuyacaksınız… Yoksa, Türkiye’nin, Alman askerlerini koruma diye bir görevi mi var? Kendi askerlerini, kendileri korusunlar.. Ama diyorlarsa ki, “Biz aciziz”.. Bunu yüksek sesle söylesinler ki, bizim içimizdeki “Almanya mı bizi kıskanıyor.. He he!” diyenler de duysun..

#10
Foto - Cumhuriyet, 16 Ağustos 2016. “Roboski’nin paşaları.” Cumhuriyet gazetesi, yıllarca istismarı yapılan, Roboski’deki kaçakçı köylülerin, PKK’lı zannedilerek hava operasyonu ile öldürülmesi olayında, FETÖ’cü bir generalin etkisi olduğunu manşetine taşımış.. Taşımış da, o güne kadar onlarca manşeti ile suçladığı Erdoğan’dan bir özür dilemiş mi? Hayır. Ondan sonrasında da, sürekli Roboski için Erdoğan’ı suçladılar ama, bu manşeti hatırlamak, hiç işlerine gelmedi..

Cumhuriyet, 16 Ağustos 2016. “Roboski’nin paşaları.” Cumhuriyet gazetesi, yıllarca istismarı yapılan, Roboski’deki kaçakçı köylülerin, PKK’lı zannedilerek hava operasyonu ile öldürülmesi olayında, FETÖ’cü bir generalin etkisi olduğunu manşetine taşımış.. Taşımış da, o güne kadar onlarca manşeti ile suçladığı Erdoğan’dan bir özür dilemiş mi? Hayır. Ondan sonrasında da, sürekli Roboski için Erdoğan’ı suçladılar ama, bu manşeti hatırlamak, hiç işlerine gelmedi..

#11
Foto - Sözcü, 16 Ağustos 2016. “Necdet Paşa, kendini kurtarmaya çalışıyor.” Sen kendini kurtardın mı ki, Necdet Özel’in derdine düştün Nusret Bey? Ordudan samimi Müslümanları nasıl tasfiye ettiğinizi anlatırken,

Sözcü, 16 Ağustos 2016. “Necdet Paşa, kendini kurtarmaya çalışıyor.” Sen kendini kurtardın mı ki, Necdet Özel’in derdine düştün Nusret Bey? Ordudan samimi Müslümanları nasıl tasfiye ettiğinizi anlatırken, "Peygamberimiz yerde yemek yerdi diyerek o da öyle yiyormuş. O adamı iyi ki atmışlar!” diyen sen, 28 Şubat’ta yaptığınız tasfiyeleri gizleyip, “Son 10 seneye kadar hiçbir problemimiz yoktu. GATA’da mescit vardı, Genelkurmay’dan bile insanlar buraya gider namaz kılardı. Ne zaman ki bu hükümet iktidara geldi, din siyasetin içine girdi, insanlar korkar oldu” diye yalan söyleyen yine sen, adam toplayıp siyaset yapıyorsun diye orduevlerine girişin 6 ay yasaklanınca “10 gün içinde bu yasak kalkmazsa bütün TSK’nın bu kararı onayladığını kabul eder ve bir daha hiçbir tesise adımımı atmam” dediğin ve o yasak da 10 gün içinde kalkmadığı halde, yine tıpış tıpış orduevinin yolunu tutan da sen… Azıcık dik durunca başınız mı dönüyor Nusret Bey?

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