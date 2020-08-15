Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 15 Ağustos 2014 . “Hangi yüzle bu yemini edecek.” Sözcü gazetesi, Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesin diye, elinden gelen her türlü iftirayı attı. Erdoğan yine de cumhurbaşkanı seçildi. Sözcü bu sefer de, “Hangi yüzle bu yemini edecek” şeklindeki manşeti ile, ahlaksızlığına tüy dikti.. Söyledikleri ne? “Erdoğan, bağımsızlığımızı ABD’ye teslim etti. Açılımı getirdi, ülkeyi Türk-Kürt diye böldü. Alevi-Sünni ayrımcılığı yaptı”. Haydi bakalım bugün söylesinler, bunların hangisinde doğruluk payı var? Patriotları vermeyen ABD’ye postayı koyup, Sözcü’nün “Alamazsınız, alsanız bile getiremezseniz, getirseniz bile kuramazsınız, kursanız bile aktif edemezsiniz” diye ter ter tepindiği S-400’lerin hikayesi bile, ABD’ye kimin uşaklık ettiğini gösteriyor. Erdoğan o ABD’ye posta koydu ve “bağımsız bir devlet” olduğumuzu tescilledi. Açılım süreci de kimin ne olduğunu gösterdi. Sözcü o tarihlerde, “PKK bayrak indirdi, paçavrasını astı, yol kesti” haberleri ile fitne çıkartırken, bir yandan da bu haberleri ile PKK’yı şımartıp, aslında arkasını sıvazlarken, “Sen çok işler yapabilirsin” derken, AK parti iktidarı, o açılım sürecini bitiren PKK’lıların şimdi tepesine öyle biniyor ki… Kandil’dekiler bile kaçacak delik arıyorlar. Türkiye’de bugün, kim “türk-Kürt ayrımı var” diyebilir. Kim “Alevi-Sünni ayrımı var” diyebilir? Demek ki, Sözcü’nün tüm çırpınışlarına rağmen, onlar hangi kavramın istismarını yaptılarsa, Erdoğan o kavramları hakkıyla hayata geçirmiş. Bağımsızlıksa, bağımsızlık.. PKK’yı altetme ise, altetme..