2020-08-15 13:13:33 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 15 Ağustos 2016 “İade için insan hakları kriteri” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ben bu Cumhuriyet gazetesine “Amerikancı” demeyeyim de ne diyelim. Bunlara “emperyalist uşakları” demeyeyim de ne diyeyim? FETÖ, Türkiye’de darbe yapmaya kalkışmış. Darbe bastırılmış. ABD’den darbenin başındaki adamın iadesini istiyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Atatürk’ün bir sürü devlet imkanları vererek çıkarttırdığı, Kemalist Cumhuriyet çıkıyor; “İade için insan hakları kriteri” başlığı atıyor. Yani diyor ki, “Türkiye’de insan hakları yok. Onun için de, Gülen iade edilmez” Aferin size. 40 yıldır mücadele ettiğinizi söylediğiniz FETÖ, size minnettardır.. Teşekkür üzerine teşekkür ediyordur, bu başlığınız için.. Hani desek ki, “Yalan söylüyorsunuz ama.. Sizin ahlaksızlığınızı tescillemek için söyleyelim, ‘Bizde insan hakları yok ise, siz yargılayın bu adamı’ diye.. Ne cevap verirler? Ne cevabı verecekler.. Fısss diye sönecekler. Çünkü “FETÖ’sü de ahlaksız, ABD’si de ahlaksız. Buradaki uşağı Cumhuriyet te ahlaksız”” ifadelerini kullandı.