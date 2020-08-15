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Medya
13
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-15 13:13:33
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 15 Ağustos 2016 “İade için insan hakları kriteri” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Ben bu Cumhuriyet gazetesine “Amerikancı” demeyeyim de ne diyelim. Bunlara “emperyalist uşakları” demeyeyim de ne diyeyim? FETÖ, Türkiye’de darbe yapmaya kalkışmış. Darbe bastırılmış. ABD’den darbenin başındaki adamın iadesini istiyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Atatürk’ün bir sürü devlet imkanları vererek çıkarttırdığı, Kemalist Cumhuriyet çıkıyor; “İade için insan hakları kriteri” başlığı atıyor. Yani diyor ki, “Türkiye’de insan hakları yok. Onun için de, Gülen iade edilmez” Aferin size. 40 yıldır mücadele ettiğinizi söylediğiniz FETÖ, size minnettardır.. Teşekkür üzerine teşekkür ediyordur, bu başlığınız için.. Hani desek ki, “Yalan söylüyorsunuz ama.. Sizin ahlaksızlığınızı tescillemek için söyleyelim, ‘Bizde insan hakları yok ise, siz yargılayın bu adamı’ diye.. Ne cevap verirler? Ne cevabı verecekler.. Fısss diye sönecekler. Çünkü “FETÖ’sü de ahlaksız, ABD’si de ahlaksız. Buradaki uşağı Cumhuriyet te ahlaksız”” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhuriyet, 15 Ağustos 2012. “Sivil tepkinin gücü.” Kemalist geçinen Cumhuriyet, nasıl bir algı oluşturuyor, görüyor musunuz? Sanki PKK bir terör örgütü değil.. Sanki PKK sözden anlayan bir yapı. Sivil tepki verince, söylenilenleri dinleyen bir yapı.. PKK’yı meşrulaştırmak için yapılan bu algı operasyonunun kemalist geçinen Cumhuriyet tarafından yapılması daha da vahim.. İşin gerçeği ne? Teröristler, PKK’ya binlerce eleman aldıkları Tunceli’den bir milletvekilini: kendilerine “arkadaş” diyen birisini kaçırmış gibi yapmışlar.. Ona zarar vermeyerek, sanki gerçekten kaçırdıkları adama insanlık yapıyorlarmış gibi hava estirerek, kendilerine sempati oluşturmaya çalışıyorlar.. Sanki bunların, kadın, çocuk demeden nasıl insan katlettiklerini bilmiyoruz.. Madem Cumhuriyet, sivil tepkinin işe yaradığını iddia ediyor, niye yıllardır PKK’ya destek verenlere “Hep birlikte PKK’ya silah bırakması için sivil tepki gösterelim, bitsin bu mesele” demediler? Hatta tam aksine, PKK’ya “silahı bırak” çağrısı yapacaklarına, devletin operasyonlarına tepki gösterip “PKK ne istiyorsa verin” demeye getiridiler?

Cumhuriyet, 15 Ağustos 2012. “Sivil tepkinin gücü.” Kemalist geçinen Cumhuriyet, nasıl bir algı oluşturuyor, görüyor musunuz? Sanki PKK bir terör örgütü değil.. Sanki PKK sözden anlayan bir yapı. Sivil tepki verince, söylenilenleri dinleyen bir yapı.. PKK’yı meşrulaştırmak için yapılan bu algı operasyonunun kemalist geçinen Cumhuriyet tarafından yapılması daha da vahim.. İşin gerçeği ne? Teröristler, PKK’ya binlerce eleman aldıkları Tunceli’den bir milletvekilini: kendilerine “arkadaş” diyen birisini kaçırmış gibi yapmışlar.. Ona zarar vermeyerek, sanki gerçekten kaçırdıkları adama insanlık yapıyorlarmış gibi hava estirerek, kendilerine sempati oluşturmaya çalışıyorlar.. Sanki bunların, kadın, çocuk demeden nasıl insan katlettiklerini bilmiyoruz.. Madem Cumhuriyet, sivil tepkinin işe yaradığını iddia ediyor, niye yıllardır PKK’ya destek verenlere “Hep birlikte PKK’ya silah bırakması için sivil tepki gösterelim, bitsin bu mesele” demediler? Hatta tam aksine, PKK’ya “silahı bırak” çağrısı yapacaklarına, devletin operasyonlarına tepki gösterip “PKK ne istiyorsa verin” demeye getiridiler?

#2
Foto - Taraf, 15 Ağustos 2012. “Akit ve Şamil Tayyar’ın Alevi düşmanlığına tepki.” Bizim Alevilere düşmanlığımız falan yok, varsa Alevileri İslam’dan koparmaya çalışan “Ali’siz aleviler”e karşıtlığımız vardır ki, Hüseyin Aygün de “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” diyebilen bir kişi… Şu da önemli, Aygün’ün kaçırıldığı ilk gün, “Danışıklı dövüş” demiştik. Şimdi serbest bırakıldıktan sonra söyleyin, “haksız mıymışız?” Gerçekten de, kaçırıldığı ileri sürülen Aygün kendisi çıkıp “Genç arkadaşlarla iki gün dağ macerası yaşadık” demedi mi?

Taraf, 15 Ağustos 2012. “Akit ve Şamil Tayyar’ın Alevi düşmanlığına tepki.” Bizim Alevilere düşmanlığımız falan yok, varsa Alevileri İslam’dan koparmaya çalışan “Ali’siz aleviler”e karşıtlığımız vardır ki, Hüseyin Aygün de “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” diyebilen bir kişi… Şu da önemli, Aygün’ün kaçırıldığı ilk gün, “Danışıklı dövüş” demiştik. Şimdi serbest bırakıldıktan sonra söyleyin, “haksız mıymışız?” Gerçekten de, kaçırıldığı ileri sürülen Aygün kendisi çıkıp “Genç arkadaşlarla iki gün dağ macerası yaşadık” demedi mi?

#3
Foto - Sözcü, 15 Ağustos 2012. “Sağlam verdik ölüsünü aldık.” Hadi Ergenekon’u, Balyoz’u sulandırdılar diyelim, bir kişi bile çıkıp da “28 Şubat davası FETÖ kumpasıydı, baştan sona uydurmaydı” diyebilir mi? Acılı eşinin cenazede “Tek suçu asker olmaktı” demesine, bir kadının üzüntüsüne hürmeten bir şey diyemeyiz de, bunu bugün bile söyleyenlere “Hayır, 28 Şubat, delilli-ispatlı bir suçtu.. O darbeyi, tüm Türkiye canlı olarak izledi. Başbakan’a kabadayılık yapan generaller, başbakanı itibarsızlaştırmak için sofrasına rakı isteyen generaller, “generaller, başbakanı boncuk boncuk terletti” diyen işbirlikçi ahlaksız gazeteciler.. Hepsi bu suçun ortakları idi. Vefat eden albay da, Batı Çalışma Grubu’nda görev almıştı” hatırlatmasını da yapmak zorundayız… Aynı gazetedeki “CHP’yi bırakmam için bana baskı yaptılar” başlıklı operasyonel haber, Sözcü’nün de nasıl PKK propagandası yapabildiğinin ispatı. Kaçırıldığı iddia edilen Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün bunu söyleyebilir de, ulusalcı geçinen Sözcü bunu nasıl manşet yapar. Her gün, “PKK’ya şu taviz verildi, bu göz yumma yapıldı” diyenler, PKK’yı “adam kaçırsa da, bırakabilen bir sivil örgüt” gibi gösterirken, CHP’nin de PKK ile arası bozuk gibi göstermek için, milletvekiline “CHP’den istifa etmesi” baskısı yapıldığı uydurulmuş. Uydur uydur söyle. Nasıl olsa, PKK’da Tuncelili militanlar dolu.. Onlar çıkıp, “Biz Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün’e böyle bir şey demedik” derler mi, hiç?

Sözcü, 15 Ağustos 2012. “Sağlam verdik ölüsünü aldık.” Hadi Ergenekon’u, Balyoz’u sulandırdılar diyelim, bir kişi bile çıkıp da “28 Şubat davası FETÖ kumpasıydı, baştan sona uydurmaydı” diyebilir mi? Acılı eşinin cenazede “Tek suçu asker olmaktı” demesine, bir kadının üzüntüsüne hürmeten bir şey diyemeyiz de, bunu bugün bile söyleyenlere “Hayır, 28 Şubat, delilli-ispatlı bir suçtu.. O darbeyi, tüm Türkiye canlı olarak izledi. Başbakan’a kabadayılık yapan generaller, başbakanı itibarsızlaştırmak için sofrasına rakı isteyen generaller, “generaller, başbakanı boncuk boncuk terletti” diyen işbirlikçi ahlaksız gazeteciler.. Hepsi bu suçun ortakları idi. Vefat eden albay da, Batı Çalışma Grubu’nda görev almıştı” hatırlatmasını da yapmak zorundayız… Aynı gazetedeki “CHP’yi bırakmam için bana baskı yaptılar” başlıklı operasyonel haber, Sözcü’nün de nasıl PKK propagandası yapabildiğinin ispatı. Kaçırıldığı iddia edilen Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün bunu söyleyebilir de, ulusalcı geçinen Sözcü bunu nasıl manşet yapar. Her gün, “PKK’ya şu taviz verildi, bu göz yumma yapıldı” diyenler, PKK’yı “adam kaçırsa da, bırakabilen bir sivil örgüt” gibi gösterirken, CHP’nin de PKK ile arası bozuk gibi göstermek için, milletvekiline “CHP’den istifa etmesi” baskısı yapıldığı uydurulmuş. Uydur uydur söyle. Nasıl olsa, PKK’da Tuncelili militanlar dolu.. Onlar çıkıp, “Biz Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün’e böyle bir şey demedik” derler mi, hiç?

#4
Foto - Taraf, 15 Ağustos 2013. “İmam-hatip’e gidecek, mecbur.” CIA’in FETÖ aracılığı ile çıkarttığı Taraf gazetesinde dört dörtlük yalan bir haber. 7 yıl geçti, bugüne kadar “Ben istemediğim halde imam hatip lisesine yazılmak zorunda kaldım” diyen bir tane öğrenci çıkmadı… Ama Müslümanlığı kimseye bırakmayan FETÖ’cülerin “İHL’lerde okuyanları mankurtlaştıramıyoruz” diyerek yaptığı imam hatip düşmanlığını ortaya koyması açısından, bu sürmanşet dört dörtlük bir delil! Mısır’da yapılan katliamı “Darbe katlediyor, dünya seyrediyor” başlığı ile vermişler ama.. Aslında diğer yayınları ile birlikte değerlendirdiğinizde, Türkiye’de sandıktan çıkanlara tehditte bulundukları anlaşılıyor. Şöyle demek istiyorlar; “Direnirseniz, burada da ordu darbe yapar, sanmayın ki, dünya engel olur, Mısır’da olduğu gibi dünya seyreder!” Elhamdülillah ki, direndik, darbeciler başaramadı. Dünya da; “sessiz kalarak destekleyeceği” bir darbe yerine, “direnen bir halk direnişi”ni seyretmiş oldu..

Taraf, 15 Ağustos 2013. “İmam-hatip’e gidecek, mecbur.” CIA’in FETÖ aracılığı ile çıkarttığı Taraf gazetesinde dört dörtlük yalan bir haber. 7 yıl geçti, bugüne kadar “Ben istemediğim halde imam hatip lisesine yazılmak zorunda kaldım” diyen bir tane öğrenci çıkmadı… Ama Müslümanlığı kimseye bırakmayan FETÖ’cülerin “İHL’lerde okuyanları mankurtlaştıramıyoruz” diyerek yaptığı imam hatip düşmanlığını ortaya koyması açısından, bu sürmanşet dört dörtlük bir delil! Mısır’da yapılan katliamı “Darbe katlediyor, dünya seyrediyor” başlığı ile vermişler ama.. Aslında diğer yayınları ile birlikte değerlendirdiğinizde, Türkiye’de sandıktan çıkanlara tehditte bulundukları anlaşılıyor. Şöyle demek istiyorlar; “Direnirseniz, burada da ordu darbe yapar, sanmayın ki, dünya engel olur, Mısır’da olduğu gibi dünya seyreder!” Elhamdülillah ki, direndik, darbeciler başaramadı. Dünya da; “sessiz kalarak destekleyeceği” bir darbe yerine, “direnen bir halk direnişi”ni seyretmiş oldu..

#5
Foto - Cumhuriyet, 15 Ağustos 2013. “Din dersinin işi ne?” “Din karşıtı” dediğimizde hop oturup, hop kalkan kemalist Cumhuriyet gazetesi’nin ikinci manşeti, “Din dersinin işi ne?” şeklinde.. Matematiğin, fenin, dil bilgisinin işi neyse, din dersinin işi de o… Üniversite öğrencisine bile zorla “Atatürk İlkeleri” dersi verilmesini savunan adamlar, lise öğrencisine yaşadığı toplumun dini ve ahlaki değerlerinin öğretilmemesini istiyor…

Cumhuriyet, 15 Ağustos 2013. “Din dersinin işi ne?” “Din karşıtı” dediğimizde hop oturup, hop kalkan kemalist Cumhuriyet gazetesi’nin ikinci manşeti, “Din dersinin işi ne?” şeklinde.. Matematiğin, fenin, dil bilgisinin işi neyse, din dersinin işi de o… Üniversite öğrencisine bile zorla “Atatürk İlkeleri” dersi verilmesini savunan adamlar, lise öğrencisine yaşadığı toplumun dini ve ahlaki değerlerinin öğretilmemesini istiyor…

#6
Foto - Bugün, 15 Ağustos 2013. “Mısır ağlıyor.” Mısır’da Sisi’nin katilleri ne yaptıysa, Türkiye’de de FETÖ’nün katilleri aynısını yapmaya kalktı… FETÖ’cü Bugün gazetesindeki, Mısır’daki darbecilerin acımasızca sivil insanları katlettiğini gösteren fotoğraflarla dolu şu sayfa, Türkiye’deki eli kanlı örgüt üyelerinin yaptıklarını nasıl iyi bildiklerini göstermiyor mu? Mısır’da darbe yapıldığında yaşanan bu vahşeti gördükleri halde, Türkiye’de de tekrarlamak istediler.. Bu da gösteriyor ki, FETÖ’cüler, darbe ile yaşanacakların nasıl bir hainlik, canilik olduğunun çok iyi farkında idiler.

Bugün, 15 Ağustos 2013. “Mısır ağlıyor.” Mısır’da Sisi’nin katilleri ne yaptıysa, Türkiye’de de FETÖ’nün katilleri aynısını yapmaya kalktı… FETÖ’cü Bugün gazetesindeki, Mısır’daki darbecilerin acımasızca sivil insanları katlettiğini gösteren fotoğraflarla dolu şu sayfa, Türkiye’deki eli kanlı örgüt üyelerinin yaptıklarını nasıl iyi bildiklerini göstermiyor mu? Mısır’da darbe yapıldığında yaşanan bu vahşeti gördükleri halde, Türkiye’de de tekrarlamak istediler.. Bu da gösteriyor ki, FETÖ’cüler, darbe ile yaşanacakların nasıl bir hainlik, canilik olduğunun çok iyi farkında idiler.

#7
Foto - Sözcü, 15 Ağustos 2014 . “Hangi yüzle bu yemini edecek.” Sözcü gazetesi, Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesin diye, elinden gelen her türlü iftirayı attı. Erdoğan yine de cumhurbaşkanı seçildi. Sözcü bu sefer de, “Hangi yüzle bu yemini edecek” şeklindeki manşeti ile, ahlaksızlığına tüy dikti.. Söyledikleri ne? “Erdoğan, bağımsızlığımızı ABD’ye teslim etti. Açılımı getirdi, ülkeyi Türk-Kürt diye böldü. Alevi-Sünni ayrımcılığı yaptı”. Haydi bakalım bugün söylesinler, bunların hangisinde doğruluk payı var? Patriotları vermeyen ABD’ye postayı koyup, Sözcü’nün “Alamazsınız, alsanız bile getiremezseniz, getirseniz bile kuramazsınız, kursanız bile aktif edemezsiniz” diye ter ter tepindiği S-400’lerin hikayesi bile, ABD’ye kimin uşaklık ettiğini gösteriyor. Erdoğan o ABD’ye posta koydu ve “bağımsız bir devlet” olduğumuzu tescilledi. Açılım süreci de kimin ne olduğunu gösterdi. Sözcü o tarihlerde, “PKK bayrak indirdi, paçavrasını astı, yol kesti” haberleri ile fitne çıkartırken, bir yandan da bu haberleri ile PKK’yı şımartıp, aslında arkasını sıvazlarken, “Sen çok işler yapabilirsin” derken, AK parti iktidarı, o açılım sürecini bitiren PKK’lıların şimdi tepesine öyle biniyor ki… Kandil’dekiler bile kaçacak delik arıyorlar. Türkiye’de bugün, kim “türk-Kürt ayrımı var” diyebilir. Kim “Alevi-Sünni ayrımı var” diyebilir? Demek ki, Sözcü’nün tüm çırpınışlarına rağmen, onlar hangi kavramın istismarını yaptılarsa, Erdoğan o kavramları hakkıyla hayata geçirmiş. Bağımsızlıksa, bağımsızlık.. PKK’yı altetme ise, altetme..

Sözcü, 15 Ağustos 2014 . “Hangi yüzle bu yemini edecek.” Sözcü gazetesi, Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesin diye, elinden gelen her türlü iftirayı attı. Erdoğan yine de cumhurbaşkanı seçildi. Sözcü bu sefer de, “Hangi yüzle bu yemini edecek” şeklindeki manşeti ile, ahlaksızlığına tüy dikti.. Söyledikleri ne? “Erdoğan, bağımsızlığımızı ABD’ye teslim etti. Açılımı getirdi, ülkeyi Türk-Kürt diye böldü. Alevi-Sünni ayrımcılığı yaptı”. Haydi bakalım bugün söylesinler, bunların hangisinde doğruluk payı var? Patriotları vermeyen ABD’ye postayı koyup, Sözcü’nün “Alamazsınız, alsanız bile getiremezseniz, getirseniz bile kuramazsınız, kursanız bile aktif edemezsiniz” diye ter ter tepindiği S-400’lerin hikayesi bile, ABD’ye kimin uşaklık ettiğini gösteriyor. Erdoğan o ABD’ye posta koydu ve “bağımsız bir devlet” olduğumuzu tescilledi. Açılım süreci de kimin ne olduğunu gösterdi. Sözcü o tarihlerde, “PKK bayrak indirdi, paçavrasını astı, yol kesti” haberleri ile fitne çıkartırken, bir yandan da bu haberleri ile PKK’yı şımartıp, aslında arkasını sıvazlarken, “Sen çok işler yapabilirsin” derken, AK parti iktidarı, o açılım sürecini bitiren PKK’lıların şimdi tepesine öyle biniyor ki… Kandil’dekiler bile kaçacak delik arıyorlar. Türkiye’de bugün, kim “türk-Kürt ayrımı var” diyebilir. Kim “Alevi-Sünni ayrımı var” diyebilir? Demek ki, Sözcü’nün tüm çırpınışlarına rağmen, onlar hangi kavramın istismarını yaptılarsa, Erdoğan o kavramları hakkıyla hayata geçirmiş. Bağımsızlıksa, bağımsızlık.. PKK’yı altetme ise, altetme..

#8
Foto - Taraf, 15 Ağustos 2014. “Artık başbakan değil.” FETÖ’cülerde akıl bu kadar işte.. Tayyip Erdoğan halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olmuş, adamlar neyin peşinde.. “Başbakanlığı düşmüş”müş. Düşse ne olur, düşmese ne olur, Cumhurbaşkanı seçildi ya.. FETÖ’nün ne kadar kripto işler yaptığını hatırlarsak, aslında planladıkları şu olabilir; “Cumhurbaşkanlığını teslim alana kadar, 2-3 gün için de olsa, hiçbir görevi yok, bu arada gözaltına mı alıyorsunuz, yargılıyor musunuz, ne yapacaksanız çabuk yapın!” Anlı şanlı profesörlere, adeta bunu söyletmişler.. Sorsak o profesörlere bugün, “Bizim FETÖ ile ne alakamız var” derler… İki günlük, üç günlük Cumhurbaşkanlığı devir prosedürü üzerinden böyle algı yapıyorsanız, siz ya hainsinizdir, ya da hainlerin uşağı!

Taraf, 15 Ağustos 2014. “Artık başbakan değil.” FETÖ’cülerde akıl bu kadar işte.. Tayyip Erdoğan halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olmuş, adamlar neyin peşinde.. “Başbakanlığı düşmüş”müş. Düşse ne olur, düşmese ne olur, Cumhurbaşkanı seçildi ya.. FETÖ’nün ne kadar kripto işler yaptığını hatırlarsak, aslında planladıkları şu olabilir; “Cumhurbaşkanlığını teslim alana kadar, 2-3 gün için de olsa, hiçbir görevi yok, bu arada gözaltına mı alıyorsunuz, yargılıyor musunuz, ne yapacaksanız çabuk yapın!” Anlı şanlı profesörlere, adeta bunu söyletmişler.. Sorsak o profesörlere bugün, “Bizim FETÖ ile ne alakamız var” derler… İki günlük, üç günlük Cumhurbaşkanlığı devir prosedürü üzerinden böyle algı yapıyorsanız, siz ya hainsinizdir, ya da hainlerin uşağı!

#9
Foto - Bugün, 15 Ağustos 2015. “Muhtarlara ihbar hattı.” FETÖ’cü Akın İpek’in Bugün gazetesi adamlarını uyarıyor, “Muhtarlıklar üzerinden yapacağınız işlere dikkat edin, uyanık olun” diye… Bir yandan da, devletin güvenlik için kurduğu ihbar hattını itibarsızlaştırıp, “İhbar hattını kullanan muhtar suç işlemiş olur” diye korku vermeye çalışıyorlar.. Adeta suçüstü oluyorlar. “Bizim gizli örgüt ile, devleti ele geçirme ile ne ilgimiz var” söylemlerinin ne kadar yalan olduğunu ispatlıyorlar.. Bir gizledikleri var ki, “ihbar hattı”na karşı çıkıyorlar.. Muhtarın ihbar hattını kullanmasını suç diye gösterirken, suçu görüp de ihbar etmeyen muhtar ne yapmış olur, onu da söylemiyorlar!

Bugün, 15 Ağustos 2015. “Muhtarlara ihbar hattı.” FETÖ’cü Akın İpek’in Bugün gazetesi adamlarını uyarıyor, “Muhtarlıklar üzerinden yapacağınız işlere dikkat edin, uyanık olun” diye… Bir yandan da, devletin güvenlik için kurduğu ihbar hattını itibarsızlaştırıp, “İhbar hattını kullanan muhtar suç işlemiş olur” diye korku vermeye çalışıyorlar.. Adeta suçüstü oluyorlar. “Bizim gizli örgüt ile, devleti ele geçirme ile ne ilgimiz var” söylemlerinin ne kadar yalan olduğunu ispatlıyorlar.. Bir gizledikleri var ki, “ihbar hattı”na karşı çıkıyorlar.. Muhtarın ihbar hattını kullanmasını suç diye gösterirken, suçu görüp de ihbar etmeyen muhtar ne yapmış olur, onu da söylemiyorlar!

#10
Foto - Cumhuriyet, 15 Ağustos 2015. “Erdoğan darbe yaptı.” 1960’da, 1980’de darbe yapıp anayasa değiştirenlere, hatta 28 Şubat’ta silah zoru ile hükümet değiştirenlere “Demokrasi getirdi” demeye utanmayan Cumhuriyet’çiler, halkın kullandığı oylarla anayasa değiştirilmesine “Darbe” diyordu, iyi mi? Bütün dertleri de “Acaba halkı inandırırız da, meşru hükümetin devrilmesine ses çıkarmazlar mı”ydı…

Cumhuriyet, 15 Ağustos 2015. “Erdoğan darbe yaptı.” 1960’da, 1980’de darbe yapıp anayasa değiştirenlere, hatta 28 Şubat’ta silah zoru ile hükümet değiştirenlere “Demokrasi getirdi” demeye utanmayan Cumhuriyet’çiler, halkın kullandığı oylarla anayasa değiştirilmesine “Darbe” diyordu, iyi mi? Bütün dertleri de “Acaba halkı inandırırız da, meşru hükümetin devrilmesine ses çıkarmazlar mı”ydı…

#11
Foto - Sözcü, 15 Ağustos 2016. “Kışlaya siyaset sokarsan, sonucu işte böyle olur!” Sözcü gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bile, kemalist generalleri aklayıp, AK Parti iktidarını darbeden sorumlu tutmaya devam ediyor.. TSK’ya FETÖ’cüleri sızdıran kemalist generallerdi. Ama suçlu olarak gösterilen AK Parti iktidarı.. “Kışlaya siyaset sokarsan, sonucu işte böyle olur!” diyen adam, 28 Şubat darbesinde bile rol oynayan, hatta şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan org. Çetin Doğan.. 28 Şubat’ta Batı Çalışma Grubu’nun başındaydı. AK parti iktidara geldiğinde, Balyoz darbe girişiminin mimarı olarak yargılandı. Erdoğan sayesinde Balyoz’dan cezaevinde iken tahliye oldu. Hala konuştuğu lafa bak.. İstiyor ki, kışla siyasete girsin ama, siyaset kışlaya girmesin… Özeti, “Ben hükümeti yönetirim, hükümet beni yönetemez…” Olur paşa, başka? İşte tam da bu hırslarınız yüzünden TSK’daki samimi dindar insanları kovdunuz, takiyyeci FETÖ’cülere dokunmadınız, 28 Şubat’tan sonra bir de 15 Temmuz belası getirdiniz milletin başına!

Sözcü, 15 Ağustos 2016. “Kışlaya siyaset sokarsan, sonucu işte böyle olur!” Sözcü gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bile, kemalist generalleri aklayıp, AK Parti iktidarını darbeden sorumlu tutmaya devam ediyor.. TSK’ya FETÖ’cüleri sızdıran kemalist generallerdi. Ama suçlu olarak gösterilen AK Parti iktidarı.. “Kışlaya siyaset sokarsan, sonucu işte böyle olur!” diyen adam, 28 Şubat darbesinde bile rol oynayan, hatta şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan org. Çetin Doğan.. 28 Şubat’ta Batı Çalışma Grubu’nun başındaydı. AK parti iktidara geldiğinde, Balyoz darbe girişiminin mimarı olarak yargılandı. Erdoğan sayesinde Balyoz’dan cezaevinde iken tahliye oldu. Hala konuştuğu lafa bak.. İstiyor ki, kışla siyasete girsin ama, siyaset kışlaya girmesin… Özeti, “Ben hükümeti yönetirim, hükümet beni yönetemez…” Olur paşa, başka? İşte tam da bu hırslarınız yüzünden TSK’daki samimi dindar insanları kovdunuz, takiyyeci FETÖ’cülere dokunmadınız, 28 Şubat’tan sonra bir de 15 Temmuz belası getirdiniz milletin başına!

#12
Foto - Cumhuriyet, 15 Ağustos 2016. “İade için insan hakları kriteri.” Ben bu Cumhuriyet gazetesine “Amerikancı” demeyeyim de ne diyelim. Bunlara “emperyalist uşakları” demeyeyim de ne diyeyim? FETÖ, Türkiye’de darbe yapmaya kalkışmış. Darbe bastırılmış. ABD’den darbenin başındaki adamın iadesini istiyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Atatürk’ün bir sürü devlet imkanları vererek çıkarttırdığı, Kemalist Cumhuriyet çıkıyor; “İade için insan hakları kriteri” başlığı atıyor. Yani diyor ki, “Türkiye’de insan hakları yok. Onun için de, Gülen iade edilmez” Aferin size. 40 yıldır mücadele ettiğinizi söylediğiniz FETÖ, size minnettardır.. Teşekkür üzerine teşekkür ediyordur, bu başlığınız için.. Hani desek ki, “Yalan söylüyorsunuz ama.. Sizin ahlaksızlığınızı tescillemek için söyleyelim, ‘Bizde insan hakları yok ise, siz yargılayın bu adamı’ diye.. Ne cevap verirler? Ne cevabı verecekler.. Fısss diye sönecekler. Çünkü “FETÖ’sü de ahlaksız, ABD’si de ahlaksız. Burdaki uşağı Cumhuriyet te ahlaksız”

Cumhuriyet, 15 Ağustos 2016. “İade için insan hakları kriteri.” Ben bu Cumhuriyet gazetesine “Amerikancı” demeyeyim de ne diyelim. Bunlara “emperyalist uşakları” demeyeyim de ne diyeyim? FETÖ, Türkiye’de darbe yapmaya kalkışmış. Darbe bastırılmış. ABD’den darbenin başındaki adamın iadesini istiyoruz. Karşımıza kim çıkıyor? Atatürk’ün bir sürü devlet imkanları vererek çıkarttırdığı, Kemalist Cumhuriyet çıkıyor; “İade için insan hakları kriteri” başlığı atıyor. Yani diyor ki, “Türkiye’de insan hakları yok. Onun için de, Gülen iade edilmez” Aferin size. 40 yıldır mücadele ettiğinizi söylediğiniz FETÖ, size minnettardır.. Teşekkür üzerine teşekkür ediyordur, bu başlığınız için.. Hani desek ki, “Yalan söylüyorsunuz ama.. Sizin ahlaksızlığınızı tescillemek için söyleyelim, ‘Bizde insan hakları yok ise, siz yargılayın bu adamı’ diye.. Ne cevap verirler? Ne cevabı verecekler.. Fısss diye sönecekler. Çünkü “FETÖ’sü de ahlaksız, ABD’si de ahlaksız. Burdaki uşağı Cumhuriyet te ahlaksız”

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