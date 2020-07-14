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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-14 15:07:40
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinin 14 Temmuz 2014 tarihli “Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “2007 cumhurbaşkanı seçiminde "eşi başörtülü birisi olmasın" diye kumpas üzerine kumpas kuran Erkan Mumcu, siyasetten silindikten sonra 2014'de FETÖ'nün Bugün gazetesinde kafayı çıkartmış. FETÖ'nün yurtdışındaki okulları için savunma yapıp, "Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer" diye, CIA'ye hizmet eden okulları övmüş.. Aynı Mumcu, bugünlerde ise çıkmış, "Beni, FETÖ siyasetten sildi" diyor.. O zaman soralım, "siyasete tekrar girmek için mi, 2014'de FETÖ'ye övgü dolu bu lafları ettin Erkan bey?" dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 14 Temmuz 2012.“Canan 31 yıldır cezaevinde”Cumhuriyet diyor ki,

Cumhuriyet, 14 Temmuz 2012.“Canan 31 yıldır cezaevinde”Cumhuriyet diyor ki, "Yasa solcuya işlemiyor". Tam bir "dayak atıp, dayak yiyorum diye bağırma" mantığı.. Bu mantığın sonucu olarak, “Devrimcilerle faşistleri yargı karşısında aynı değildir” ve hatta “Devrimci bu düzen içinde baştan suçlu sayıldığından, suç işleyip işlememiş olması da önemli değildir” diyen bizzat bu Tahir Canan’dır... Klasik “Benim teröristim iyidir” anlayışı işte... Bakmayın siz Cumhuriyet'in, "Yasa solcuya işlemiyor" başlığı attığına.. O solcu Tahir Canan, çoktaan tahliye oldu.. Ama sağ görüşlü Sivas mazlumları, bugün dahi hala cezaevinde..

#2
Foto - Taraf, 14 Temmuz 2012.“Festivale gideriz, biramızı içeriz”.Dindar görüntü ile karşımıza çıkan FETÖ’ye ait Taraf’daki bu haber bile, o hainlerin hiçbir kutsalı olmadığını ispat ediyor.... Allah'ın haram kıldığı alkollü birayı, bir de meydan okuyarak, halkın önünde içeceklerini söylüyorlar.. FETÖ'nün dindar tabanına, ibret almaları için duyurululur..

Taraf, 14 Temmuz 2012.“Festivale gideriz, biramızı içeriz”.Dindar görüntü ile karşımıza çıkan FETÖ’ye ait Taraf’daki bu haber bile, o hainlerin hiçbir kutsalı olmadığını ispat ediyor.... Allah'ın haram kıldığı alkollü birayı, bir de meydan okuyarak, halkın önünde içeceklerini söylüyorlar.. FETÖ'nün dindar tabanına, ibret almaları için duyurululur..

#3
Foto - Bugün, 14 Temmuz 2013.“Ekonomide bol dönem bitti

Bugün, 14 Temmuz 2013.“Ekonomide bol dönem bitti".FETÖ'nün gazetesi Bugün, AK Parti iktidarını devirmek için 2013 temmuz ayında harekete geçmiş.. Değişik tarihlerde değişik gazeteler tarafından "duayen" ilan edilen ekonomistlerden (!) birisini konuşturup, son üç yılda onlarca defa duyduğumuz "Bitti" ifadesi üzerinden bir şeyler söylemiş.. Burhan beyin şahsında, tüm duayenlere hatırlatalım, 2013'den bu yana, biz o kadar çok duyduk ki, bu "bitti" lafını, bir bitiremediniz gitti. Türkiye'nin şaha kalkışını engelleyemediniz.. Önleyemediniz... Ama kabahat sizde değil, size bu sözleri söylettirenlerde.. Bu sözleri yayınlattıranlarda..

#4
Foto - Cumhuriyet, 14 Temmuz 2013.

Cumhuriyet, 14 Temmuz 2013."Polis kurşunu değil, taşı saydı"Gezi isyanında gençleri böyle böyle aldatıp, sokağa çektiler, onların ölümüne sebeb oldular.. Böyle bir manşetten sonra, gençler ne düşünür, "Ölsek bile, bizim işlediğimiz suçları örtbas eden bir gazete var" demez mi? Ne demek, "Polis kurşunu değil, taşı saydı"? Gösterici polise taş atıyor, sonrasında o gösterciye bir kurşun isabet ettiğinde, olayın tümü anlatılırken, göstericinin attığı taşlar numaralandırılarak raporda gösteriliyorsa, bunun neyine itiraz ediliyor ki? Polise, hem de yakın mesafeden taş atmak serbest mi bu ülkede? O taşın, polisi öldürmeyeceğinin garantisi ne? Aynı gazetedeki, “ ‘Devlet’ten kadro dışı” başlığındaki haberde, çalıştırıcısıyla ters düşüp, antrenmanlardan kovulan, “Böyle davranacaksa ben gelmem” diyen adama, “E gelme o zaman” denilince de böyle siyasi yalanlar atılıyor ortalığa... Bu da klasik Gezi yalancılığı...

#5
Foto - Bugün, 14 Temmuz 2014.“Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer

Bugün, 14 Temmuz 2014.“Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer"2007 cumhurbaşkanı seçiminde "eşi başörtülü birisi olmasın" diye kumpas üzerine kumpas kuran Erkan Mumcu, siyasetten silindikten sonra 2014'de FETÖ'nün Bugün gazetesinde kafayı çıkartmış. FETÖ'nün yurtdışındaki okulları için savunma yapıp, "Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer" diye, CIA'ye hizmet eden okulları övmüş.. Aynı Mumcu, bugünlerde ise çıkmış, "Beni, FETÖ siyasetten sildi" diyor.. O zaman soralım, "siyasete tekrar girmek için mi, 2014'de FETÖ'ye övgü dolu bu lafları ettin Erkan bey?"

#6
Foto - Taraf, 14 Temmuz 2014.“Başbakan’ın reklamcısı Meclis’te”2014’te FETÖ’nün Taraf’ında, CHP’nin Sezgin Tanrıkulu’na hedef olan Erol Olçok, bu haberden 2 yıl sonra bu ittifakın hain darbe girişiminde şehit oldu... Bu ülkede kim dolandırıcı, kim ülkesi için canını veriyor, daha iyi anlaşıldı..

Taraf, 14 Temmuz 2014.“Başbakan’ın reklamcısı Meclis’te”2014’te FETÖ’nün Taraf’ında, CHP’nin Sezgin Tanrıkulu’na hedef olan Erol Olçok, bu haberden 2 yıl sonra bu ittifakın hain darbe girişiminde şehit oldu... Bu ülkede kim dolandırıcı, kim ülkesi için canını veriyor, daha iyi anlaşıldı..

#7
Foto - Bugün, 14 Temmuz 2015.“İşte baskının utanç raporu”Hain askeri darbe girişiminden bir yıl önce FETÖ'cü yayın organlarına yönelik soruşturmalar için “Utanç” diye atılan başlığın altındaki isimlerden Nazlı Ilıcak, bugün “Görememişiz, pişmanız” diyor... Bir diğeri ise,

Bugün, 14 Temmuz 2015.“İşte baskının utanç raporu”Hain askeri darbe girişiminden bir yıl önce FETÖ'cü yayın organlarına yönelik soruşturmalar için “Utanç” diye atılan başlığın altındaki isimlerden Nazlı Ilıcak, bugün “Görememişiz, pişmanız” diyor... Bir diğeri ise, "Ben FETÖ'ye hep karşı idim" diye ortalıkta dolaşıp hava atıyor. Gördük, FETÖ'cülere nasıl karşı(!) olduğunuzu. Hainliği yaptıkları an, kolkola girdiniz, CIA işbirlikçileri ile..

#8
Foto - Taraf, 14 Temmuz 2016.“El Nusra Türkiye'yi vuracak

Taraf, 14 Temmuz 2016.“El Nusra Türkiye'yi vuracak".Bugünlerde "Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği için soruşturma geçiren İyi Partili Ümit Özdağ, bakın 15 temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce, darbecilerin ekmeğine yağ-bal süren hangi açıklamayı yapmış.. Biz nezaketen "ekmeğine yağ-bal süren" diyoruz. Kimbilir belki de, soruşturulsa, bu açıklamayı darbecilerden aldığı bilgi ile yaptığı da ortaya çıkabilir. Hatırlayın, askeri öğrenciler köprüyü kesmeye götürülürken kendilerine ne denildiğini söylemişlerdi: "Terör örgütü büyük bir eylem gerçekleştirecek!" Ümit Özdağ'ın kafaları karıştıran, darbe yapılması sırasında bazı askerlerin de yanıltılmasına sebeb olan o eylem gerçekleşti mi? Hayır.. Bugün Özdağ açıklamalı, o yalanı kimden duydu? O açıklamıyorsa, savcı ona sormalı, "Sana bu yalanı kim söylettirdi?"

#9
Foto - Yeni Hayat, 14 Temmuz 2016.“Hamile, engelli demeden gözaltına alıyorlar”Devlete bu suçlamayı yaptıklarının ertesi günü, hamile, engelli, yaşlı, çocuk demeden 251 kişiyi öldürdü, o hain FETÖ'cüler.. Uçaktan atılan bombalarla, bir kadının başı koptu, bir vatandaşımızın belinden vücudu iki parçaya ayrıldı.. Böyle korkunç bir hainliğe imza attı, bu CIA işbirlikçileri....

Yeni Hayat, 14 Temmuz 2016.“Hamile, engelli demeden gözaltına alıyorlar”Devlete bu suçlamayı yaptıklarının ertesi günü, hamile, engelli, yaşlı, çocuk demeden 251 kişiyi öldürdü, o hain FETÖ'cüler.. Uçaktan atılan bombalarla, bir kadının başı koptu, bir vatandaşımızın belinden vücudu iki parçaya ayrıldı.. Böyle korkunç bir hainliğe imza attı, bu CIA işbirlikçileri....

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