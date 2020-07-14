Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 14 Temmuz 2013."Polis kurşunu değil, taşı saydı"Gezi isyanında gençleri böyle böyle aldatıp, sokağa çektiler, onların ölümüne sebeb oldular.. Böyle bir manşetten sonra, gençler ne düşünür, "Ölsek bile, bizim işlediğimiz suçları örtbas eden bir gazete var" demez mi? Ne demek, "Polis kurşunu değil, taşı saydı"? Gösterici polise taş atıyor, sonrasında o gösterciye bir kurşun isabet ettiğinde, olayın tümü anlatılırken, göstericinin attığı taşlar numaralandırılarak raporda gösteriliyorsa, bunun neyine itiraz ediliyor ki? Polise, hem de yakın mesafeden taş atmak serbest mi bu ülkede? O taşın, polisi öldürmeyeceğinin garantisi ne? Aynı gazetedeki, “ ‘Devlet’ten kadro dışı” başlığındaki haberde, çalıştırıcısıyla ters düşüp, antrenmanlardan kovulan, “Böyle davranacaksa ben gelmem” diyen adama, “E gelme o zaman” denilince de böyle siyasi yalanlar atılıyor ortalığa... Bu da klasik Gezi yalancılığı...