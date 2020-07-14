2020-07-14 15:07:40 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinin 14 Temmuz 2014 tarihli “Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “2007 cumhurbaşkanı seçiminde "eşi başörtülü birisi olmasın" diye kumpas üzerine kumpas kuran Erkan Mumcu, siyasetten silindikten sonra 2014'de FETÖ'nün Bugün gazetesinde kafayı çıkartmış. FETÖ'nün yurtdışındaki okulları için savunma yapıp, "Tahrip edilirse, telafisi 50 yıl sürer" diye, CIA'ye hizmet eden okulları övmüş.. Aynı Mumcu, bugünlerde ise çıkmış, "Beni, FETÖ siyasetten sildi" diyor.. O zaman soralım, "siyasete tekrar girmek için mi, 2014'de FETÖ'ye övgü dolu bu lafları ettin Erkan bey?" dedi.