2020-08-14 13:36:47 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 14 Ağustos 2013 “Alabora’ya linçe tepki yağıyor” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Adam 2011’in Kasım ayından beri uğraşıyordu bir ayaklanma çıkarmaya, internet elinizin altında, buyurun arayın, “Ayaklan İstanbul” yazın, bakın bakalım neler çıkıyor… Sen tutup romantik devrimci ayaklarına yatacaksın, yapıp ettiklerinin ülkeye ve ülke insanına ne zarar vereceği umurunda olmayacak, ama bir kişi de sana ses etmeyecek öyle mi? Nerdesin şimdi Alabora? Niye kayıpsın? Hapisten korkuyordun, bak buradakiler beraat ediyor, gel de “Bizi peşine taktın, adımız yağmacıya çıktı da işimizden gücümüzden olduk, ekonomi bozulmaya başladı da perişanlıktan kurtulamadık, ama sen ajanlığını yaptığın Almanya’da sefa sürdün yıllarca” diye yüzüne tükürsün millet!” dedi.