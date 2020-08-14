Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 14 Ağustos 2013. “Bu iftira ve suçlamaları hiçbir vicdan kabul etmez.” 17-25 Aralık darbe girişimine dört ay varken, FETÖ’cü Zaman gazetesi “Bu iftira ve suçlamaları hiçbir vicdan kabul etmez” diye yazıyordu… Hatta bugünün penceresinden baktığınızda çok komik gelecek olan şu ifadeleri de kendilerini savunma sadedinde aynı günkü gazetede yazmışlar; “Tavsiye veya eleştiride bulunan sivil toplum oluşumlarını, iktidar peşindelermiş gibi sunarak, onlara ‘siyasete karışma’, ‘öyleyse parti kur’, ya da ‘seçimleri bekle’ demek demokratik sistemin ruhu, norm ve değerleriyle bağdaşmaz.” Bağdaşmaz da, siz işi “tavsiye ve eleştiri”de mi bıraktınız, hainler.. Emniyete sızmışsınız. Bürokrasiye sızmışsınız. Kendinizi garantiye almak için, TSK’ya sızmışsınız.. Şu FETÖ’ye aldanan ve halen tereddütte olanlar, şu başlığa bir baksınlar, bunların ne kadar yalancı, ne kadar takiyyeci olduklarını bir daha görsünler ve bunların yüzlerini tükürsünler..