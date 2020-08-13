2020-08-13 17:59:39 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet paçavrasının 13 Ağustos 2013 tarihli “Alabora’ya hakaret ve tehdit hız kesmiyor” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Alabora dedikleri oyuncu, “Mesele üç ağaç değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?” diye tirit atarken, her şey çok güzeldi. Gençleri aldatıp, gezi isyanına tahrik ederken, her şey güzeldi. Ama ne zamanki o darbe girişimi bastırıldı, böyle ağlaşmaya başladılar.. “Hamama giren terler” demişler, madem tepkileri göğüsleyemeyip “Beni tehdit ediyorlar” diye ağlayacak karakterdesin, o zaman sen de başkalarını tehdit etmeyecektin… Bak, senin tehdit ettiklerin hâlâ bu ülkede, başı dik alnı ak geziyor ama sen yoksun, yurtdışına kaçtın Alabora!” ifadelerini kullandı.