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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-13 17:59:39
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet paçavrasının 13 Ağustos 2013 tarihli “Alabora’ya hakaret ve tehdit hız kesmiyor” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Alabora dedikleri oyuncu, “Mesele üç ağaç değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?” diye tirit atarken, her şey çok güzeldi. Gençleri aldatıp, gezi isyanına tahrik ederken, her şey güzeldi. Ama ne zamanki o darbe girişimi bastırıldı, böyle ağlaşmaya başladılar.. “Hamama giren terler” demişler, madem tepkileri göğüsleyemeyip “Beni tehdit ediyorlar” diye ağlayacak karakterdesin, o zaman sen de başkalarını tehdit etmeyecektin… Bak, senin tehdit ettiklerin hâlâ bu ülkede, başı dik alnı ak geziyor ama sen yoksun, yurtdışına kaçtın Alabora!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 13 Ağustos 2012 “PKK’lılar CHP’li vekili kaçırdı” Sözcü şu algıyı yapıyor; Türkiye’de artık PKK, milletvekillerini kaçıracak kadar güçlü.. Sözcü’nün “Böylesi ilk defa oluyor” başlığından da bunu anlıyoruz. Ama sonradan ortaya çıktı ki, aslında CHP’li milletvekilini kaçırma falan yoktu. Hüseyin Aygün kendi ifadesiyle “genç arkadaşlar”ıyla, bizim tanımlamamızla PKK’lılarla “iki günlük dağ macerası” yaşamıştı… PKK ile böyle kol kola girebilen milletvekillerine sahip CHP’ye destek verip de, arkasından “Biz vatanseveriz” diye dolaşanlar yok mu, hayret etmemek elde değil..

Sözcü, 13 Ağustos 2012 “PKK’lılar CHP’li vekili kaçırdı” Sözcü şu algıyı yapıyor; Türkiye’de artık PKK, milletvekillerini kaçıracak kadar güçlü.. Sözcü’nün “Böylesi ilk defa oluyor” başlığından da bunu anlıyoruz. Ama sonradan ortaya çıktı ki, aslında CHP’li milletvekilini kaçırma falan yoktu. Hüseyin Aygün kendi ifadesiyle “genç arkadaşlar”ıyla, bizim tanımlamamızla PKK’lılarla “iki günlük dağ macerası” yaşamıştı… PKK ile böyle kol kola girebilen milletvekillerine sahip CHP’ye destek verip de, arkasından “Biz vatanseveriz” diye dolaşanlar yok mu, hayret etmemek elde değil..

#2
Foto - Bugün, 13 Ağustos 2012 “CHP 163. maddeyi geri getirmek istiyor” Hadi bu maddeye biz hep karşıydık da, CHP tutup 163. maddeyi hortlatmayı başarsa, acaba seçim dönemi Eyüp Sultan Camii’nde Yasin okuyan kendi adayı Ekrem İmamoğlu’na da “3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle” dava açılmasını isteyecek miydi? Aynı gazetedeki Mursi’nin Mısır Genelkurmay Başkanı’nı emekli etmesi de ilginç bir haber. Sivil idareye karışan Genelkurmay başkanı emekli edildi, yerine Sisi getirildi. O da 1 yıl sonra darbe yaptı. Demek ki derin yapılanmalar tüm dünyada böyle.. Hatırlayın Türkiye’de de bir emniyet müdürünü alıp, yerine diğerini getiriyorsunuz, o da FETÖ’cü çıkıyor. Mısır’da da aynısı olmuş.

Bugün, 13 Ağustos 2012 “CHP 163. maddeyi geri getirmek istiyor” Hadi bu maddeye biz hep karşıydık da, CHP tutup 163. maddeyi hortlatmayı başarsa, acaba seçim dönemi Eyüp Sultan Camii’nde Yasin okuyan kendi adayı Ekrem İmamoğlu’na da “3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle” dava açılmasını isteyecek miydi? Aynı gazetedeki Mursi’nin Mısır Genelkurmay Başkanı’nı emekli etmesi de ilginç bir haber. Sivil idareye karışan Genelkurmay başkanı emekli edildi, yerine Sisi getirildi. O da 1 yıl sonra darbe yaptı. Demek ki derin yapılanmalar tüm dünyada böyle.. Hatırlayın Türkiye’de de bir emniyet müdürünü alıp, yerine diğerini getiriyorsunuz, o da FETÖ’cü çıkıyor. Mısır’da da aynısı olmuş.

#3
Foto - Taraf, 13 Ağustos 2012 “Bu Başbakan’a yazıklar olsun” Onlar “Başbakan’a yazıklar olsun” diye baylık atmışlar ama.. “Dışişleri Bakanı’nın Burma’da ne işi var” diye soran “köşe yazarı”na da, ona “yazı yazdıran”a da, bugünkü dünya konjonktürünü yorumlayan herkes “yazıklar olsun” der. Daha önemlisi, bu başlığı kullanabilen FETÖ’cü gazete, darbe yapıldığı tarihe kadar yayında olduğu ve bu yalan haberlerini yapmaya devam ettiği halde, “basına baskı var” diye algı oluşturuyorlardı. Hepsine yazıklar olsun, binlerce defa..

Taraf, 13 Ağustos 2012 “Bu Başbakan’a yazıklar olsun” Onlar “Başbakan’a yazıklar olsun” diye baylık atmışlar ama.. “Dışişleri Bakanı’nın Burma’da ne işi var” diye soran “köşe yazarı”na da, ona “yazı yazdıran”a da, bugünkü dünya konjonktürünü yorumlayan herkes “yazıklar olsun” der. Daha önemlisi, bu başlığı kullanabilen FETÖ’cü gazete, darbe yapıldığı tarihe kadar yayında olduğu ve bu yalan haberlerini yapmaya devam ettiği halde, “basına baskı var” diye algı oluşturuyorlardı. Hepsine yazıklar olsun, binlerce defa..

#4
Foto - Zaman, 13 Ağustos 2013“Kışlaların boşalttığı yeşil alanda beton bloklar yükseliyor”FETÖ’cü gazete, daha Erdoğan’la kavgayı başlatmadan, “Yarın öbür gün darbe yapmaya kalkarsak, şehir içinde kışla olmaması zorluk çıkarır” diye kendilerine hazırlık yapıyormuş da, biz saf saf izlemişiz… Yazık… Bir yandan depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım” diyoruz, diğer taraftan nüfusumuz her yıl 1 milyona yakın artıyor. Ama her yapılan inşaatı itibarsızlaştırmak da, sol çevreler ile, derin planlarını hazırlık aşamasında tutan bu FETÖ’cülere düşüyor.. CHP milletvekilinin FETÖ lehine açıklaması da, hayli ilginç. CHP’li Muhammed Çakmak, “kaosu eğitim gönüllüleri bitirir” diyor.. Sonra da karşımıza çıkıp, “FETÖ’cüleri AK Parti devlete aldı” diyorlar. AK Parti aldı ise, bu haber ne?

Zaman, 13 Ağustos 2013“Kışlaların boşalttığı yeşil alanda beton bloklar yükseliyor”FETÖ’cü gazete, daha Erdoğan’la kavgayı başlatmadan, “Yarın öbür gün darbe yapmaya kalkarsak, şehir içinde kışla olmaması zorluk çıkarır” diye kendilerine hazırlık yapıyormuş da, biz saf saf izlemişiz… Yazık… Bir yandan depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım” diyoruz, diğer taraftan nüfusumuz her yıl 1 milyona yakın artıyor. Ama her yapılan inşaatı itibarsızlaştırmak da, sol çevreler ile, derin planlarını hazırlık aşamasında tutan bu FETÖ’cülere düşüyor.. CHP milletvekilinin FETÖ lehine açıklaması da, hayli ilginç. CHP’li Muhammed Çakmak, “kaosu eğitim gönüllüleri bitirir” diyor.. Sonra da karşımıza çıkıp, “FETÖ’cüleri AK Parti devlete aldı” diyorlar. AK Parti aldı ise, bu haber ne?

#5
Foto - Bugün, 13 Ağustos 2013“Gülen’e dünya barış ödülü” “Dünya barış ödülü” dedikleri, Budistlerin kendi adamlarına dağıttığı bir ödül, üstelik tam da Arakan’daki katliamcılara ödül üstüne ödül dağıttıkları bir dönemde teröristbaşını da es geçmemişler… Ama o günlerde bu derin ilişkilerdeki samimiyetten, FETÖ’nün gerçek amacını anlayamamışız.

Bugün, 13 Ağustos 2013“Gülen’e dünya barış ödülü” “Dünya barış ödülü” dedikleri, Budistlerin kendi adamlarına dağıttığı bir ödül, üstelik tam da Arakan’daki katliamcılara ödül üstüne ödül dağıttıkları bir dönemde teröristbaşını da es geçmemişler… Ama o günlerde bu derin ilişkilerdeki samimiyetten, FETÖ’nün gerçek amacını anlayamamışız.

#6
Foto - Cumhuriyet, 13 Ağustos 2013 “Alabora’ya hakaret ve tehdit hız kesmiyor” Alabora dedikleri oyuncu, “Mesele üç ağaç değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?” diye tirit atarken, her şey çok güzeldi. Gençleri aldatıp, gezi isyanına tahrik ederken, her şey güzeldi. Ama ne zamanki o darbe girişimi bastırıldı, böyle ağlaşmaya başladılar.. “Hamama giren terler” demişler, madem tepkileri göğüsleyemeyip “Beni tehdit ediyorlar” diye ağlayacak karakterdesin, o zaman sen de başkalarını tehdit etmeyecektin… Bak, senin tehdit ettiklerin hâlâ bu ülkede, başı dik alnı ak geziyor ama sen yoksun, yurtdışına kaçtın Alabora!

Cumhuriyet, 13 Ağustos 2013 “Alabora’ya hakaret ve tehdit hız kesmiyor” Alabora dedikleri oyuncu, “Mesele üç ağaç değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?” diye tirit atarken, her şey çok güzeldi. Gençleri aldatıp, gezi isyanına tahrik ederken, her şey güzeldi. Ama ne zamanki o darbe girişimi bastırıldı, böyle ağlaşmaya başladılar.. “Hamama giren terler” demişler, madem tepkileri göğüsleyemeyip “Beni tehdit ediyorlar” diye ağlayacak karakterdesin, o zaman sen de başkalarını tehdit etmeyecektin… Bak, senin tehdit ettiklerin hâlâ bu ülkede, başı dik alnı ak geziyor ama sen yoksun, yurtdışına kaçtın Alabora!

#7
Foto - Taraf, 13 Ağustos 2013 “Erdoğan cemaatin oyunu hesaplatıyor” Erdoğan, gezi isyanı ile birlikte, dersanelerin kapatılmasını isterken, aslında Gülen grubunun ne kadar hain olduğunu da sezmiş olmalı. Onun için de oyunu hesaplatmış. Ama tarafsız gibi yayın yaptığını iddia eden FETÖ’nün gazetesi Taraf, haberde cemaatin oyunun % 4, hatta bazı anketçilere göre % 8 olduğunu yazmış. Yalanın bini bir para. Sonraki seçimlerde gördük, oyları kaçmış!

Taraf, 13 Ağustos 2013 “Erdoğan cemaatin oyunu hesaplatıyor” Erdoğan, gezi isyanı ile birlikte, dersanelerin kapatılmasını isterken, aslında Gülen grubunun ne kadar hain olduğunu da sezmiş olmalı. Onun için de oyunu hesaplatmış. Ama tarafsız gibi yayın yaptığını iddia eden FETÖ’nün gazetesi Taraf, haberde cemaatin oyunun % 4, hatta bazı anketçilere göre % 8 olduğunu yazmış. Yalanın bini bir para. Sonraki seçimlerde gördük, oyları kaçmış!

#8
Foto - Bugün, 13 Ağustos 2014 “Kurultay için çağrı yaptı” Sene daha 2014, o zaman bile CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun “tek adam”lığı tartışılıyor… Bugün, üzerinden 6 yıl geçmiş, hâlâ parti içinden “tek adam” eleştirileri yükseliyor… Hem de bir tane seçim kazanamamış Kılıçdaroğlu’nun durumu tartışılıyor.. CHP’li olmak da tahammül ister demek!

Bugün, 13 Ağustos 2014 “Kurultay için çağrı yaptı” Sene daha 2014, o zaman bile CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun “tek adam”lığı tartışılıyor… Bugün, üzerinden 6 yıl geçmiş, hâlâ parti içinden “tek adam” eleştirileri yükseliyor… Hem de bir tane seçim kazanamamış Kılıçdaroğlu’nun durumu tartışılıyor.. CHP’li olmak da tahammül ister demek!

#9
Foto - Sözcü, 13 Ağustos 2014 “İstifa etmeyen Tayyip suç işliyor”Bakın, bir zamanların gazete manşetlerini süsleyin küçük küçük konular, ne kadar boş, ne kadar anlamsız konularmış.. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na aday olmuş. Sorun şu imiş: “Cumhurbaşkanlığına aday olunca, milletvekilliği düşer mi, düşmez mi?” Düşse ne olur, düşmese ne olur.. Nitekim sonuçta Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı, milletvekilliği düştü.. Eeee. Bu kadar manşete taşıyacak ne vardı, o iddiayı? Kaldı ki, yasa madem “Vekilliği düşer” diyor, istifa etmesine ne gerek vardı ki? Açsaydınız davalarınızı, “Yasaya göre vekil değil” deseydiniz? Boşa kürek çektiler.. O gazetenin kağıdına, mürekkebine yazık!

Sözcü, 13 Ağustos 2014 “İstifa etmeyen Tayyip suç işliyor”Bakın, bir zamanların gazete manşetlerini süsleyin küçük küçük konular, ne kadar boş, ne kadar anlamsız konularmış.. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na aday olmuş. Sorun şu imiş: “Cumhurbaşkanlığına aday olunca, milletvekilliği düşer mi, düşmez mi?” Düşse ne olur, düşmese ne olur.. Nitekim sonuçta Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı, milletvekilliği düştü.. Eeee. Bu kadar manşete taşıyacak ne vardı, o iddiayı? Kaldı ki, yasa madem “Vekilliği düşer” diyor, istifa etmesine ne gerek vardı ki? Açsaydınız davalarınızı, “Yasaya göre vekil değil” deseydiniz? Boşa kürek çektiler.. O gazetenin kağıdına, mürekkebine yazık!

#10
Foto - Taraf, 13 Ağustos 2015 “Hazineyi boşaltmışlar” FETÖ’cü gazetenin, bugün dahi sol medya organları tarafından devam ettirilen algısına bakın.. “Hazine’yi boşaltmışlar” Ne hazineymiş kardeşim, 5 yıl geçti bu haberin üzerinden, her gün aynı teraneyi duyuyoruz ama bir türlü dibi görünmüyor bunun! Bir hazine, bir gün Merkez bankası, bir gün rezervler.. Bitmedi gitti hiçbirisi! Demek ki bunların hepsi yalan. Hepsi algı operasyonu.. FETÖ’cü Taraf’ın İmamHatip düşmanlığı da, aynı günkü manşete taşınmış. Bunu da unutmayalım.. Bugün İmam Hatip’e karşı olup “Biz FETÖ ile mücadele ettik” diyenler, aslında FETÖ’nün değirmenine su taşıdıklarını görsünler.

Taraf, 13 Ağustos 2015 “Hazineyi boşaltmışlar” FETÖ’cü gazetenin, bugün dahi sol medya organları tarafından devam ettirilen algısına bakın.. “Hazine’yi boşaltmışlar” Ne hazineymiş kardeşim, 5 yıl geçti bu haberin üzerinden, her gün aynı teraneyi duyuyoruz ama bir türlü dibi görünmüyor bunun! Bir hazine, bir gün Merkez bankası, bir gün rezervler.. Bitmedi gitti hiçbirisi! Demek ki bunların hepsi yalan. Hepsi algı operasyonu.. FETÖ’cü Taraf’ın İmamHatip düşmanlığı da, aynı günkü manşete taşınmış. Bunu da unutmayalım.. Bugün İmam Hatip’e karşı olup “Biz FETÖ ile mücadele ettik” diyenler, aslında FETÖ’nün değirmenine su taşıdıklarını görsünler.

#11
Foto - Cumhuriyet, 13 Ağustos 2014 “Pişmanım” Kemal Kılıçdaroğlu, dün “Partiye getirdiğim için pişmanım” deyip ulusalcıları CHP’den kovuyordu, bugün “Partiden kovduğum için pişmanım” deyip kovulanları geri alıyor… Bir de utanmadan “Erdoğan ile Gül arasındaki çatlağı sizin yüzünüzden kullanamıyorum” demiş, güler misin ağlar mısın… Her gün AK Parti’yi haber yapanlar, bir de CHP’nin şu içler acısı durumunu bir masaya yatırsalar da, kamuoyu bilse, bunlarda ne dansözlüklerin yaşandığını..

Cumhuriyet, 13 Ağustos 2014 “Pişmanım” Kemal Kılıçdaroğlu, dün “Partiye getirdiğim için pişmanım” deyip ulusalcıları CHP’den kovuyordu, bugün “Partiden kovduğum için pişmanım” deyip kovulanları geri alıyor… Bir de utanmadan “Erdoğan ile Gül arasındaki çatlağı sizin yüzünüzden kullanamıyorum” demiş, güler misin ağlar mısın… Her gün AK Parti’yi haber yapanlar, bir de CHP’nin şu içler acısı durumunu bir masaya yatırsalar da, kamuoyu bilse, bunlarda ne dansözlüklerin yaşandığını..

#12
Foto - Zaman, 13 Ağustos 2015 “Komployu kuran suç örgütü ortaya çıkarılmalı” CHP’li Umut Oran, FETÖ’cü Zaman gazetesine niye manşet olmuş ki, diye merak ediyoruz. Bakıyoruz.. Adam vekil değil, partide görevi yok… Kılıçdaroğlu bunu 7 Haziran’da aday göstermemiş, partiden resmen kovmuş ve hatta siyasetten silmiş, o da başlamış Kılıçdaroğlu’na rakip olma, genel başkanlığa oynama hesaplarına… Bu adama komplo kurmak, şu durumda iki kişiye yarar; biri Kılıçdaroğlu, öbürü de kendisi! Ama bir işin içinde FETÖ varsa ki, burda Zaman gazetesindeki haber sözkonusu. Bir taşla ik kuş hikayesi mutlaka vardır. Belki de Kılıçdaroğlu’na mesaj yolluyorlardır, dediklerimizi yap, yoksa rakip adaylarını parlatırız.

Zaman, 13 Ağustos 2015 “Komployu kuran suç örgütü ortaya çıkarılmalı” CHP’li Umut Oran, FETÖ’cü Zaman gazetesine niye manşet olmuş ki, diye merak ediyoruz. Bakıyoruz.. Adam vekil değil, partide görevi yok… Kılıçdaroğlu bunu 7 Haziran’da aday göstermemiş, partiden resmen kovmuş ve hatta siyasetten silmiş, o da başlamış Kılıçdaroğlu’na rakip olma, genel başkanlığa oynama hesaplarına… Bu adama komplo kurmak, şu durumda iki kişiye yarar; biri Kılıçdaroğlu, öbürü de kendisi! Ama bir işin içinde FETÖ varsa ki, burda Zaman gazetesindeki haber sözkonusu. Bir taşla ik kuş hikayesi mutlaka vardır. Belki de Kılıçdaroğlu’na mesaj yolluyorlardır, dediklerimizi yap, yoksa rakip adaylarını parlatırız.

#13
Foto - Cumhuriyet, 13 Ağustos 2015 “YPG’ye saldırı kabul edilemez” Yine Cumhuriyet, yine terörist seviciliği… “Saldırı” kelimesine dikkat edin, “Operasyon” değil, “Harekat” değil, neden “saldırı”? Peki ne oldu, “İster kabul et, ister etme” deyip, PYD’yi süpürüp 30 km aşağıya attık mı? Attık… Efelenen ABD’liler, Mehmetçiğin kahramanca verdiği mücadeleden korkup “Aman, durun, konuşalım da sizin şartlarınıza uyup çekilsinler” diyecek hale gelmedi mi? “Bataklık” dediğiniz yer, teröriste mezar oldu da, biz alnımızın akıyla çıkmadık mı? Bu başlıklar da, kemalist Cumhuriyet’in suç listesine geçirilmedi mi?

Cumhuriyet, 13 Ağustos 2015 “YPG’ye saldırı kabul edilemez” Yine Cumhuriyet, yine terörist seviciliği… “Saldırı” kelimesine dikkat edin, “Operasyon” değil, “Harekat” değil, neden “saldırı”? Peki ne oldu, “İster kabul et, ister etme” deyip, PYD’yi süpürüp 30 km aşağıya attık mı? Attık… Efelenen ABD’liler, Mehmetçiğin kahramanca verdiği mücadeleden korkup “Aman, durun, konuşalım da sizin şartlarınıza uyup çekilsinler” diyecek hale gelmedi mi? “Bataklık” dediğiniz yer, teröriste mezar oldu da, biz alnımızın akıyla çıkmadık mı? Bu başlıklar da, kemalist Cumhuriyet’in suç listesine geçirilmedi mi?

#14
Foto - Sözcü, 13 Ağustos 2016 “Millet affeder mi bilmem ama tarih affetmeyecek” Bir zamanlar banka hortumcusu Cem Uzan’ın uşaklığını yapan Yılmaz Özdil’in “Millet affeder mi bilmem ama tarih affetmeyecek” demesine bakmayın, darbeye girişebilecek kadar güçlü vatan hainleri olduklarını anladığı gün “Şimdi cemaati savunma zamanı” diyen Emin Çölaşan’la aynı kaptan yiyen adamdır, yavuz hırsız misali, bastırma manevraları bunlar…

Sözcü, 13 Ağustos 2016 “Millet affeder mi bilmem ama tarih affetmeyecek” Bir zamanlar banka hortumcusu Cem Uzan’ın uşaklığını yapan Yılmaz Özdil’in “Millet affeder mi bilmem ama tarih affetmeyecek” demesine bakmayın, darbeye girişebilecek kadar güçlü vatan hainleri olduklarını anladığı gün “Şimdi cemaati savunma zamanı” diyen Emin Çölaşan’la aynı kaptan yiyen adamdır, yavuz hırsız misali, bastırma manevraları bunlar…

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