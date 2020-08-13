Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Bugün, 13 Ağustos 2012 “CHP 163. maddeyi geri getirmek istiyor” Hadi bu maddeye biz hep karşıydık da, CHP tutup 163. maddeyi hortlatmayı başarsa, acaba seçim dönemi Eyüp Sultan Camii’nde Yasin okuyan kendi adayı Ekrem İmamoğlu’na da “3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle” dava açılmasını isteyecek miydi? Aynı gazetedeki Mursi’nin Mısır Genelkurmay Başkanı’nı emekli etmesi de ilginç bir haber. Sivil idareye karışan Genelkurmay başkanı emekli edildi, yerine Sisi getirildi. O da 1 yıl sonra darbe yaptı. Demek ki derin yapılanmalar tüm dünyada böyle.. Hatırlayın Türkiye’de de bir emniyet müdürünü alıp, yerine diğerini getiriyorsunuz, o da FETÖ’cü çıkıyor. Mısır’da da aynısı olmuş.