2020-08-12 14:22:39 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. CIA bağlantılı FETÖ’cü Taraf’ın 12 Ağustos 2012 tarihli “Tetikçi gazeteye niye paye veriyorsun” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Cengiz Çandar, FETÖ’nün Taraf gazetesinden, Başbakan Tayyip Erdoğan’a soruyor: “Akit’e sevdan nereden kaynaklanıyor.” O gün de cevap vermiştik ama, 8 yıl sonra tekrarlamanın daha başka bir anlamı var.. Akit’in Erdoğan ile yol arkadaşlığı, Erdoğan’ın Akit’e sevdası, menfaate, şuna buna dayanmaz. Samimiyete dayanır.. Ülkeye ihlas ile hizmet etmeye dayanır.. Sürecin sonunda Akit’in mi, yoksa Cengiz Çandar’ın mı, Taraf’ın mı tetikçi olduğu da ortaya çıktı. “ ifadelerini kullandı.