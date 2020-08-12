Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 12 Ağustos 2012 “Tetikçi gazeteye niye paye veriyorsun” Cengiz Çandar, FETÖ’nün Taraf gazetesinden, Başbakan Tayyip Erdoğan’a soruyor: “Akit’e sevdan nereden kaynaklanıyor.” O gün de cevap vermiştik ama, 8 yıl sonra tekrarlamanın daha başka bir anlamı var.. Akit’in Erdoğan ile yol arkadaşlığı, Erdoğan’ın Akit’e sevdası, menfaate, şuna buna dayanmaz. Samimiyete dayanır.. Ülkeye ihlas ile hizmet etmeye dayanır.. Sürecin sonunda Akit’in mi, yoksa Cengiz Çandar’ın mı, Taraf’ın mı tetikçi olduğu da ortaya çıktı. Cengiz Çandar kendi ağzı ile anlatıyordu, “Şemdin Sakık’a göre ben ‘PKK’yı ve PKK şefini en fanatik PKK’lıdan daha fazla övüyor ve abartıyor’muşum. ‘Dahası PKK’ya, avuç içi kadar küçük ve düz bir coğrafya olan Suriye Kürdistanı’nda devlet kurdurtmaya kalkışıyor’muşum.” Yediği haltları o gün gizlemeye çalışan Çandar, hadi çıksın bugün anlatsın anılarını… O dönem bu adamlarla kol kola gezen bazı muhafazakarlar da bize sövüp sayıyordu… Ne oldu şimdi? “Sorun Erdoğan’ın saldırganlığında, PKK’nın misillemelerinde değil” diyecek kadar ahlaksızlaşan Cengiz Çandar, bu yorumlarını bugün tekrar yapabilir mi? Bir sene önce Kamışlı’daki PKK toplantısında Can Dündar, Hayko Bağdat, Ergun Babahan gibi firari vatan haini kaçaklarla birlikte boy göstermedi mi Çandar? 2012’de bu heriflerle saf tutan muhafazakarlar söylesin, haksız mıymışız?