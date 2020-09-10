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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-10 14:45:29
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yen, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 10 Eylül 2014 tarihli “Vicdan mı cüzdan mı ağır basacak!" başlıklı haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “12 bin hakim-savcının 4 bininin FETÖ'cü olduğu bir ülkede, Sözcü gazetesi bu başlığı, FETÖ'cülere yardım etmek için atmadıysa, niçin attı? Maaşların düşüklüğünden her gün şikayet eden Sözcü gazetesi, hakim ve savcıların maaşları iyileştirilirken bu hain başlığı atıyorsa, resmen FETÖ'ye yardım ediyor demektir? Bir savcı, bu manşeti, Sözcü'nün önüne koydu mu acaba? "Hükümete yaptığınız, 'yargıyı kendine bağlamak' suçlaması ile ne demek istediniz? Sizin arzunuz, yargıyı FETÖ'cülerin yönetmesi miydi" diye soran oldu mu acaba?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 10 Eylül 2012 “Din dersinden kurtuluş yok” Dindar görünümlü FETÖ'nün gazetesindeki başlığa bakınız:

TARAF, 10 Eylül 2012 “Din dersinden kurtuluş yok” Dindar görünümlü FETÖ'nün gazetesindeki başlığa bakınız: "Din dersinden kurtuluş yok". Adamlar için din dersi, “kurtulunması gereken” bir şey… FETÖ işte böyle bir örgüt, bir tarafta samimi Müslümanları sömürürken, öbür tarafta böylelerini istihdam ediyordu…

#2
Foto - CUMHURİYET, 10 Eylül 2012 “AKP kurbanı minikler

CUMHURİYET, 10 Eylül 2012 “AKP kurbanı minikler" Çocukları 3 yaşından itibaren kreşlere teslim eden zihniyet, 66 aylık çocukları, o da anne-babaları tercih ediyorsa ilkokula başlamasına, böyle tepki vermişti. O sistem tıkır tıkır işliyor. Cumhuriyet'in karşı çıktığı ise, bu sistemle İmam Hatip orta okullarının açılacak olması idi.

#3
Foto - SÖZCÜ, 10 Eylül 2012 İzmir’in bürokratları, belediye yetkilileri dahil, oturup karar alıyorlar, bayrak çekme töreni olmayan programı hazırlıyorlar, sonra AK Parti’nin bakanı Ertuğrul Günay “Yanlış, tepki var, bayrak töreni yapılsın” diyor, Sözcü’ye göre bunu yapan bakan yuhalanıyor…O bakan Ertuğrul Günay, daha sonra AK Parti'den istifa etti. Şimdi Sözcü'nün bulunmaz adamı oldu.. Adamlarda ilke de yok, mantık da yok!

SÖZCÜ, 10 Eylül 2012 İzmir’in bürokratları, belediye yetkilileri dahil, oturup karar alıyorlar, bayrak çekme töreni olmayan programı hazırlıyorlar, sonra AK Parti’nin bakanı Ertuğrul Günay “Yanlış, tepki var, bayrak töreni yapılsın” diyor, Sözcü’ye göre bunu yapan bakan yuhalanıyor…O bakan Ertuğrul Günay, daha sonra AK Parti'den istifa etti. Şimdi Sözcü'nün bulunmaz adamı oldu.. Adamlarda ilke de yok, mantık da yok!

#4
Foto - CUMHURİYET, 10 Eylül 2013 “Adalete dayak” Diyelim ki iddianız doğru, orada yürümeye çalışanlar diyelim ki DHKP-C destekçileri değil… Bunların Çağlayan Adliyesi’ni basmalarıyla “Tamam, adalet sağlandı” diyecek miydiniz? Aynı örgütün iki üyesi, örgütün avukatlarıyla işbirliği yapıp savcı öldürdü, o yolun taşları işte Cumhuriyet'in de destekleri ile böyle böyle döşendi… Aynı gazetedeki

CUMHURİYET, 10 Eylül 2013 “Adalete dayak” Diyelim ki iddianız doğru, orada yürümeye çalışanlar diyelim ki DHKP-C destekçileri değil… Bunların Çağlayan Adliyesi’ni basmalarıyla “Tamam, adalet sağlandı” diyecek miydiniz? Aynı örgütün iki üyesi, örgütün avukatlarıyla işbirliği yapıp savcı öldürdü, o yolun taşları işte Cumhuriyet'in de destekleri ile böyle böyle döşendi… Aynı gazetedeki "İmam Hatip öğretmenine tebliğ görevi" ve "Haydi çocuklar mescide gidiyoruz" başlıklı haberler de, Cumhuriyet'in DHKP-C isimli terör örgütüne ne kadar yakın, dindarlara ise ne kadar uzak olduğunun delili.

#5
Foto - TARAF, 10 Eylül 2013 “Devlet yürüsün diye durdular” CIA işbirlikçisi Taraf, “Devlet yürüsün diye, KCK geri çekilmeyi durdurdu” diye yazmışlar, bir de utanmadan… Devlet ne yapacaktı bunlara? Ne verecekti sanki? PKK sınır ötesine gidecek, askere saldırmayacaktı.. Buna rağmen, 2015 Temmuz'undan itibaren saldırıyı tekrar başlatanlar, PKK'lılar olmadı mı? Bu nasıl bir PKK, terör, KCK seviciliğidir? Eee, talimatı CIA'den alıyorsanız, PKK'nın uzantısı PYD'ye petrol kuyularını verme dahil, on türlü olayı düşünüp, böyle operasyonel haberler yaparsınız işte!

TARAF, 10 Eylül 2013 “Devlet yürüsün diye durdular” CIA işbirlikçisi Taraf, “Devlet yürüsün diye, KCK geri çekilmeyi durdurdu” diye yazmışlar, bir de utanmadan… Devlet ne yapacaktı bunlara? Ne verecekti sanki? PKK sınır ötesine gidecek, askere saldırmayacaktı.. Buna rağmen, 2015 Temmuz'undan itibaren saldırıyı tekrar başlatanlar, PKK'lılar olmadı mı? Bu nasıl bir PKK, terör, KCK seviciliğidir? Eee, talimatı CIA'den alıyorsanız, PKK'nın uzantısı PYD'ye petrol kuyularını verme dahil, on türlü olayı düşünüp, böyle operasyonel haberler yaparsınız işte!

#6
Foto - BUGÜN, 10 Eylül 2014 “Savcıdan şok sözler” “DHKP-C ve PKK ile farkınız yok… Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş da gözaltına alınacak. Bana kalsa dozer gibi ezip geçerim.” Bu sözler şikayet edilmiş, HSYK’ya… Yalan mıymış? Keşke bu hain örgütüt İsmail Uçar’a bıraksaymışız da, bunları dozer gibi ezip geçseymiş, 251 insanımızı kaybetmeseymişiz…

BUGÜN, 10 Eylül 2014 “Savcıdan şok sözler” “DHKP-C ve PKK ile farkınız yok… Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş da gözaltına alınacak. Bana kalsa dozer gibi ezip geçerim.” Bu sözler şikayet edilmiş, HSYK’ya… Yalan mıymış? Keşke bu hain örgütüt İsmail Uçar’a bıraksaymışız da, bunları dozer gibi ezip geçseymiş, 251 insanımızı kaybetmeseymişiz…

#7
Foto - SÖZCÜ, 10 Eylül 2014 “Vicdan mı cüzdan mı ağır basacak!

SÖZCÜ, 10 Eylül 2014 “Vicdan mı cüzdan mı ağır basacak!" 12 bin hakim-savcının 4 bininin FETÖ'cü olduğu bir ülkede, Sözcü gazetesi bu başlığı, FETÖ'cülere yardım etmek için atmadıysa, niçin attı? Maaşların düşüklüğünden her gün şikayet eden Sözcü gazetesi, hakim ve savcıların maaşları iyileştirilirken bu hain başlığı atıyorsa, resmen FETÖ'ye yardım ediyor demektir? Bir savcı, bu manşeti, Sözcü'nün önüne koydu mu acaba? "Hükümete yaptığınız, 'yargıyı kendine bağlamak' suçlaması ile ne demek istediniz? Sizin arzunuz, yargıyı FETÖ'cülerin yönetmesi miydi" diye soran oldu mu acaba?

#8
Foto - BUGÜN, 10 Eylül 2015 “Algı operasyonu çöktü” FETÖ'cü şirkete,

BUGÜN, 10 Eylül 2015 “Algı operasyonu çöktü” FETÖ'cü şirkete, "her şey yolunda" raporunu kim vermiş? TÜSİAD'a bir dönem başkanlık yapan Cansen Başaran'ın şirketi.. Şimdi merak etmekte haksız mıyız, Akın İpek’in şirketleri için “Her şey yolunda” diyen, o dönem TÜSİAD’a da başkanlık yapan Cansen Başaran Symes’ın şirketine hiç soruldu mu, “Bu iş nasıl oldu” diye? kimler, kimlerle iş kotarıyormuş gördünüz mü? TÜSİAD'ın başındaki isim FETÖ'cü şirkete "olur" veriyor.. Sonra çıkıyorlar, dindar insanlara toptan suçlama yapıyorlar. FETÖ'nün hainliği kesinleşince, dönü, "Siz FETÖ ile yakın tarihe kadar kolkola idiniz" diye, tekrar bizi suçluyorlar..

#9
Foto - ZAMAN, 10 Eylül 2015 “Kolluk raporlarına göre şirket basmanın hukukta yeri yok

ZAMAN, 10 Eylül 2015 “Kolluk raporlarına göre şirket basmanın hukukta yeri yok" FETÖ'cü Zaman gazetesinde bu başlıkla FETÖ'cü şirketlere yapılanları hukuksuz bulan ceza hukuku profesörü, acaba 15 Temmuz hain darbe girişimi için ne der? Onun hukukta yeri var mıdır, acaba? Mutlaka vardır, eski darbeler öyle yapılmıştı zaten, "Çığrından çıkan iktidarı, hukuksuzluk yapan iktidarı devirmek, meşrudur" diyenleri hatırlıyoruz. Özgenç de aynı görüşte mi acaba?

#10
Foto - BİRGÜN, 10 Eylül 2016 “Türkiye nereye varmak istiyor?” Başlığa bak, sanırsın Yunan medyası… Adamlar, Suriye’de PKK devleti kurulamayacak diye karalar bağladı…

BİRGÜN, 10 Eylül 2016 “Türkiye nereye varmak istiyor?” Başlığa bak, sanırsın Yunan medyası… Adamlar, Suriye’de PKK devleti kurulamayacak diye karalar bağladı… "Fırat kalkanı sünni hilaline döner mi" sorusunu uydurmuşlar, akademisyenlere sormuşlar.. O akademisyenlere gidip, bugün bir daha sorun bakalım, "Fırat kalkanı başarı ile tamamlandı. Ama bölgeyi sünnileştirme ile ilgili tek bir kişinin şikayeti yok. Sizin bu iftiralarınızın hesabını, şimdi vermeniz gerekmez mi?" Ne cevap verirler acaba? Bir cevapları olur mu acaba?

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