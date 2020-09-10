Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 10 Eylül 2014 “Vicdan mı cüzdan mı ağır basacak!" 12 bin hakim-savcının 4 bininin FETÖ'cü olduğu bir ülkede, Sözcü gazetesi bu başlığı, FETÖ'cülere yardım etmek için atmadıysa, niçin attı? Maaşların düşüklüğünden her gün şikayet eden Sözcü gazetesi, hakim ve savcıların maaşları iyileştirilirken bu hain başlığı atıyorsa, resmen FETÖ'ye yardım ediyor demektir? Bir savcı, bu manşeti, Sözcü'nün önüne koydu mu acaba? "Hükümete yaptığınız, 'yargıyı kendine bağlamak' suçlaması ile ne demek istediniz? Sizin arzunuz, yargıyı FETÖ'cülerin yönetmesi miydi" diye soran oldu mu acaba?