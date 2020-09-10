2020-09-10 14:45:29 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yen, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 10 Eylül 2014 tarihli “Vicdan mı cüzdan mı ağır basacak!" başlıklı haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “12 bin hakim-savcının 4 bininin FETÖ'cü olduğu bir ülkede, Sözcü gazetesi bu başlığı, FETÖ'cülere yardım etmek için atmadıysa, niçin attı? Maaşların düşüklüğünden her gün şikayet eden Sözcü gazetesi, hakim ve savcıların maaşları iyileştirilirken bu hain başlığı atıyorsa, resmen FETÖ'ye yardım ediyor demektir? Bir savcı, bu manşeti, Sözcü'nün önüne koydu mu acaba? "Hükümete yaptığınız, 'yargıyı kendine bağlamak' suçlaması ile ne demek istediniz? Sizin arzunuz, yargıyı FETÖ'cülerin yönetmesi miydi" diye soran oldu mu acaba?” ifadelerini kullandı.