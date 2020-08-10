2020-08-10 10:16:47 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü Gazetesi'nin 10 Ağustostaki "Saddam'a bile son sözü soruldu, bana sorulmadı" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Nasıl algı yapıyorlar, nasıl yalan söyleyebiliyorlar, görüyor musunuz? Saddam'a son sözü sorulmuş, İlker Başbuğ'a sorulmamış. İyi de, Saddam idam edildi. Sen ise, Tayyip Erdoğan sayesinde girdiğin cezaevinden bile çıktın, özgürce yaşıyorsun, şimdi.. Özgürsün de kıymet mi biliyorsun? Yok.. Erdoğan sayesinde yargılanmaktan kurtuldun, ama hala ona saldırarak siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. " ifadelerini kullandı.