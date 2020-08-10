Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 10 Ağustos 2014 "Siyasilerden tePki: Cihan'a sandık engeli diktatörlüktür" FETÖ'nün Zaman gazetesinde, aynı örgütün ajansı Cihan'a Kemal Kılıçdaroğlu nasıl destek çıkmış. görün.. İçişleri Bakanlığı, 17-25 Aralık ile birlikte, artık bir örgüt oldukları ortaya çıkan FETÖ'yle ait Cihan Haber ajansı'nın sandık başında bulunmasını engelleyecek karar almış. Ki, sandık başında CHP'li üyeler var, CHP'li müşahitler var, CHP tandanslı gazetelerin muhabirleri var, başka ajansların adamları var.. Kemal Kılıçdaroğlu yine de, "FETÖ'cü Cihan Haber ajansı görünümlü ajanlar da sandık başında olsun" diye ter ter tepiniyor.. Örgütün emniyetçisi Yakub Saygılı'nın sözleri de dikkat çekici: "Emniyet'te kriptolu telefonu çözecek sistem yok" diyor.. O zaman, Başbakan'ın bakanlar ile telefon konuşmasını (çarpıtarak) sosyal medyada yayınlandığı gerçeği karşısında soralım bu FETÖ'cüye: "Emniyet'in elinde kriptolu telefonu çözecek sistem yok ise, o çözümleri kime yaptırdınız? CIA'e mi, yoksa Alman istihbaratına mı?" Bugün, bu adamların dış istihbarat örgütleri ile işbirlikleri daha net görülüyor. Ne diyelim, yazıklar olsun, bu hainlere..Vatanını satan bu alçaklara.