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Medya
10
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-10 10:16:47
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü Gazetesi'nin 10 Ağustostaki "Saddam'a bile son sözü soruldu, bana sorulmadı" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Nasıl algı yapıyorlar, nasıl yalan söyleyebiliyorlar, görüyor musunuz? Saddam'a son sözü sorulmuş, İlker Başbuğ'a sorulmamış. İyi de, Saddam idam edildi. Sen ise, Tayyip Erdoğan sayesinde girdiğin cezaevinden bile çıktın, özgürce yaşıyorsun, şimdi.. Özgürsün de kıymet mi biliyorsun? Yok.. Erdoğan sayesinde yargılanmaktan kurtuldun, ama hala ona saldırarak siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 10 Ağustos 2012 “Gülen cemaati Scientology gibi

Taraf, 10 Ağustos 2012 “Gülen cemaati Scientology gibi" FETÖ'nün Taraf'ı, Alman Der Spigel dergisine dayandırdığı haberinde, Gülen grubunu, "ne bir adresi ne de bir banka hesabı var" sözleri ile aktarmaya çalışmış. Devlet bu gruba el atmaya başladıktan sonra gördük, bankaları, gazeteleri, televizyonları, şirketleri, okulları, dersaneleri, say say bitmedi.. Doğrusu, Gülen de bunların hiçbirisi ile ilgili olarak, "O şirket bize ait değil" savunması yapmadı. Sahtekarlığı gördünüz mü? Riyakarlığı gördünüz mü? Kendilerini nasıl tanıtıyorlar, gerçekte nasıl çıkıyorlar?

#2
Foto - Bugün, 10 Ağustos 2013 “Gül'den düğümü çözecek 4 öneri

Bugün, 10 Ağustos 2013 “Gül'den düğümü çözecek 4 öneri" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'daki mevkidaşı darbe ile indirilip, tutuklanmış, o hala darbeciye değil, seçilmiş cumhurbaşkanı'na suç buluyor.. "Mısır'da erken seçim, darbeyi önleyebilirdi" diyor.. Zaten cumhurbaşkanı seçimi yapılalı bir yıl olmuş. Darbeyi önlemek için, erken seçim yapmalı idi" diyerek, suçu Mursi'ye yıkıyor.. sonra da "Mursi'nin özgürlüğü" eksenli çözüm öneriyor.. Kendin suçu Mursi'ye yıkmışsın, daha kim, onu serbest bırakır ki? Bırakmadılar zaten. Mahkeme salonunda göz göre göre öldürdüler.. Abdullah Gül'e de, bu sözlerinin vicdan azabı yeter de artar bile..

#3
Foto - Sözcü, 10 Ağustos 2013

Sözcü, 10 Ağustos 2013 "Saddam'a bile son sözü soruldu, bana sorulmadı" nasıl algı yapıyorlar, nasıl yalan söyleyebiliyorlar, görüyor musunuz? Saddam'a son sözü sorulmuş, İlker Başbuğ'a sorulmamış. İyi de, Saddam idam edildi. Sen ise, Tayyip Erdoğan sayesinde girdiğin cezaevinden bile çıktın, özgürce yaşıyorsun, şimdi.. Özgürsün de kıymet mi biliyorsun? Yok.. Erdoğan sayesinde yargılanmaktan kurtuldun, ama hala ona saldırarak siyaset yapmaya devam ediyorsunuz.

#4
Foto - Zaman, 10 Ağustos 2014

Zaman, 10 Ağustos 2014 "Siyasilerden tePki: Cihan'a sandık engeli diktatörlüktür" FETÖ'nün Zaman gazetesinde, aynı örgütün ajansı Cihan'a Kemal Kılıçdaroğlu nasıl destek çıkmış. görün.. İçişleri Bakanlığı, 17-25 Aralık ile birlikte, artık bir örgüt oldukları ortaya çıkan FETÖ'yle ait Cihan Haber ajansı'nın sandık başında bulunmasını engelleyecek karar almış. Ki, sandık başında CHP'li üyeler var, CHP'li müşahitler var, CHP tandanslı gazetelerin muhabirleri var, başka ajansların adamları var.. Kemal Kılıçdaroğlu yine de, "FETÖ'cü Cihan Haber ajansı görünümlü ajanlar da sandık başında olsun" diye ter ter tepiniyor.. Örgütün emniyetçisi Yakub Saygılı'nın sözleri de dikkat çekici: "Emniyet'te kriptolu telefonu çözecek sistem yok" diyor.. O zaman, Başbakan'ın bakanlar ile telefon konuşmasını (çarpıtarak) sosyal medyada yayınlandığı gerçeği karşısında soralım bu FETÖ'cüye: "Emniyet'in elinde kriptolu telefonu çözecek sistem yok ise, o çözümleri kime yaptırdınız? CIA'e mi, yoksa Alman istihbaratına mı?" Bugün, bu adamların dış istihbarat örgütleri ile işbirlikleri daha net görülüyor. Ne diyelim, yazıklar olsun, bu hainlere..Vatanını satan bu alçaklara.

#5
Foto - Sözcü, 10 Ağustos 2014

Sözcü, 10 Ağustos 2014 "Koyverme, oy ver" Sözcü gazetesi, aklı sıra liste yapıp, cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin hangi kritere göre oy kullanması gerektiğini listelemiş. Atatürkçülükten başlayın, terörist destekçiliğine, özgürlüğe sahip çıkmaya kadar bir sürü kriter.. Tabi çaktırmadan, Erdoğan'a oy verilmemesi için, ona iftira şeklinde isnat edilen örneğin "terör örgütleriyle pazarlık yapanlar" şeklinde kriterler de koymuşlar.. Erdoğan'ın rakipleri kim mi? Biri PKK'nın uzantısı HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş.. Şimdi PKK'ya yaptığı desteklerden dolayı cezaevinde.. Diğeri de, o gün de, bugün de kimsenin tanımadığı hatta ismini bile, aday gösteren kimi partinin "Eklem"', kimisinin "Ekmek" kimisinin "Emkek" dediği Ekmeleddin İhsanoğlu.. Rezalet bir sayfa. rezalet bir başlık..

#6
Foto - Cumhuriyet, 10 Ağustos 2014

Cumhuriyet, 10 Ağustos 2014 "Rejim oylaması" Şimdi Alman istihbaratına sığınan, yurtdışında kaçak yaşayan Can Dündar'ın yönetimindeki Cumhuriyet gazetesi, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu en öne, PKK'nın uzantısı Selahattin Demirtaş'ı bir arkaya, bu ülkenin % 52'sinin oyunu alacak Tayyip Erdoğan'ı ise, en arkaya atarak, kin ve nefretini manşete taşımış. Allah onlara fırsat vermedi.. Rezil oldular, ama yine de utanmıyorlar..

#7
Foto - Zaman, 10 Ağustos 2015

Zaman, 10 Ağustos 2015 "AYM kararına aykırı yönetmelik uygulanamaz" FETÖ, kapatılmak üzere olan ve devlete sızarken kullanacağı adamların beyinlerini yıkamak için kullandığı dersanelerin kapatılmasını önlemek için sözümona hukukçuları konuşturmuş. Kim bunlar? Ahmet Davutoğlu'nun Şehir Üniversitesi'nde boy gösteren Ergün Özbudun. Yakın tarihde Ayasofya cami yapılamaz diye ekranlara çıkan solcu Danıştay üyesi. Gerisini anlatmaya gerek yok.. Her kalıba girenler, işte FETÖ'nün değirmenine böyle su taşımışlar.. Hepsine yazıklar olsun.. Bugünlerde bunlara hala prim verenlere de yazıklar olsun..

#8
Foto - Cumhuriyet, 10 Ağustos 2015

Cumhuriyet, 10 Ağustos 2015 "AKP kumar oynuyor" Anlı şanlı araştırma şirketi KONDA, böyle buyurmuş: "AKP kumar oynuyor". AK Parti erken seçimde, tek başına iktidara gelemezmiş.. Aslında bu karar bir "kumar"mış.. Ne oldu, o seçim 1 Kasım 2015'te yapıldı ve AK Parti tek başına iktidar oldu. KONDA'ya da rezil olmak düştü.

#9
Foto - Sözcü, 10 Ağustos 2016

Sözcü, 10 Ağustos 2016 "Emperyalizmin maşası FETÖ dinci-faşist kalkışma yaptı" Uğur Dündar, Sözcü adına Şükrü Elekdağ ile konuşmuş, o da "dinci-faşist kalkışma" ifadesini kullanmış.. Bir yere mutlaka "dinci" ifadesini yerleştirecekler.. Darbe bildirisinde adamlar, "Atatürk'ün yurtta sulh, dünyada sulh ilkesi" diyorlar. Ama bunlar utanmadan, "dinci kalkışma" diyorlar. Eğer o dinci kalkışma ise, kime yapıldı? Dinci dediğiniz Erdoğan'a. kim bastırdı o kalkışmayı? Dinci dediğiniz Erdoğan.. Eee. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Kalkışanı da dincilikle suçlamak, bastıranı da dincilikle suçlamak, nasıl bir kafadır, söyler misiniz?

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