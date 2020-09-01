2020-09-01 13:27:15 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 1 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü paçavrasının 1 Eylül 2014 tarihli "Apo'ya pazarlıklar askerden gizlenmiş" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü gazetesi, bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da HDP'ye baraj geçirterek, Erdoğan'ı indirmeye çalışıyordu. Apo'yla pazarlık yapan birileri var ise, CHP'nin başındakiler. Hem de Apo ile bile değil.. Apo cezaevinde olduğu için, onun devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorlar. Direkt Kandil ile görüşüp, seçimde işbirliği yapıyorlar.. Sözcü gazetesi de, bu kirli pazarlığın içinde. Emin Çölaşan'a, HDP lehine yazılar yazdırtıyor.. Bu manşeti, bu bilgilerle okursanız, işte o zaman, gerçek anlamını fark edersiniz.. “ ifadelerini kullandı.