Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 1 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 1 Eylül 2014. "Apo'ya pazarlıklar askerden gizlenmiş" Kemalist Sözcü gazetesi, bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da HDP'ye baraj geçirterek, Erdoğan'ı indirmeye çalışıyordu. Apo'yla pazarlık yapan birileri var ise, CHP'nin başındakiler. Hem de Apo ile bile değil.. Apo cezaevinde olduğu için, onun devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorlar. Direkt Kandil ile görüşüp, seçimde işbirliği yapıyorlar.. Sözcü gazetesi de, bu kirli pazarlığın içinde. Emin Çölaşan'a, HDP lehine yazılar yazdırtıyor.. Bu manşeti, bu bilgilerle okursanız, işte o zaman, gerçek anlamını farkedersiniz.. Aynı sayfada, 28 Şubatçı, musevi damatlı Çetin Doğan da, "Genelkurmay'ın bile açılımdan haberinin olmaması çok vahim bir durum'" diyor.. Ne yani, açılımın tüm ayrıntılarını, sana, sen de ABD'deki damadına mı aktaracaktın, Çetin bey? Eğer siz üniformanızın hakkını verseydiniz, altınızdaki yüzlerce subayın FETÖ'cü olduğunu bilirdiniz..