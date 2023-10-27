Ali Erbaş açıkladı: Batı artık iflas etmiştir

"Gözü yaşlı annelerin feryadı, gök kubbeyi titretiyor. Maalesef dünya, bütün bu cinayetleri seyrediyor. Bu bir insanlık dramıdır, bir ahlak ve medeniyet krizidir. Yaşananlar göstermiştir ki insanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Savunduğunu iddia ettiği bütün değerleri ayaklar altına alan Batı artık iflas etmiştir. Önemle ifade etmek isterim ki işgalci İsrail'in bu insanlık dışı davranışlarının altında sapkın bir inanç vardır. Bu inanca göre kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri zannediyorlar. Sapkın inançları onları buraya doğru yönlendiriyor. İslam coğrafyasında Tanrı'nın kendilerine vadettiğine inandıkları, 'Arz-ı Mev'ud' diye ifade edilen, bir coğrafyayı ele geçirip orada cenneti yaşayacaklarına inanıyorlar. Bu batıl inancın peşinde Filistin'i kan gölüne çeviriyorlar." İsrail'e tam destek veren bazı güç merkezlerinin de aynı batıl inançta olduğunu belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar Filistin ile yetinmeyecekler. Sapkın inançlarının peşinde bütün yeryüzünü yaşanmaz hale getirmeye devam edecekler. Bunun için hak, hukuk, ahlak, vicdan, merhamet gibi kavramları hiç dikkate almıyorlar. Bugün insanlığın yaşadığı buhranları, sosyal, kültürel, manevi, siyasi krizleri çözebilecek yegane imkan, hiç şüphesiz İslam'a hayat veren evrensel hakikatlerdir. İslam, dünyanın her yerinde herkes için aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış ve esenlik dinidir. Nitekim Müslümanların egemen güç olduğu dönemde yeryüzü, adaletin, merhametin ve güzel ahlakın en güzel örneklerine sahne olmuştur."