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Siyaset
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Ali Babacan’ı takan yok

2024-03-29 15:03:37
Ali Babacan’ı takan yok

AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran ve CHP’ye kuyruk olmaktan başka meziyeti olmayan Ali Babacan bir kez daha utanç verici duruma düştü.

#1
Foto - Ali Babacan’ı takan yok

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl’e giden Babacan’ı kimse umursamadı.

#2
Foto - Ali Babacan’ı takan yok

Seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, daha sonra merkez Ulu Camiye geldi.

#3
Foto - Ali Babacan’ı takan yok

Cuma namazı öncesi esnafları ziyaret eden Babacan, namaz sonrasında otobüs içerisinden kısa bir selamlama konuşması yaptı.

#4
Foto - Ali Babacan’ı takan yok

Babacan’ın ziyaretine vatandaşların ilgisinin az kalması dikkat çekti.

#5
Foto - Ali Babacan’ı takan yok

Bingöl’de yalnızca meraktan toplanan birkaç kişinin dinlediği Babacan’ın halen seçmen nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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