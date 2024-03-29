2024-03-29 15:03:37 Ali Babacan’ı takan yok
AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran ve CHP’ye kuyruk olmaktan başka meziyeti olmayan Ali Babacan bir kez daha utanç verici duruma düştü.
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AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran ve CHP’ye kuyruk olmaktan başka meziyeti olmayan Ali Babacan bir kez daha utanç verici duruma düştü.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl’e giden Babacan’ı kimse umursamadı.
Seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, daha sonra merkez Ulu Camiye geldi.
Cuma namazı öncesi esnafları ziyaret eden Babacan, namaz sonrasında otobüs içerisinden kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Babacan’ın ziyaretine vatandaşların ilgisinin az kalması dikkat çekti.
Bingöl’de yalnızca meraktan toplanan birkaç kişinin dinlediği Babacan’ın halen seçmen nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
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