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Siyaset
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Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

2024-01-27 13:51:00
Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

DEVA Partisi Lideri Babacan, Kocaeli'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Babacan, "Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." dedi

#1
Foto - Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'nin Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra İzmit ilçesinde basın toplantısı düzenleyen Babacan, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili "Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." dedi. Tek bir insanın bile mutsuz olmasına razı olmadıklarını belirterek, bu nedenle her sorunu dile getirdiklerini söyledi. Doğruları söylemeye devam edeceklerini ifade eden Babacan, bu ülke insanlarının iyi yaşamayı hak ettiğini kaydetti. Babacan, konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Bir gazetecinin "Mecliste Saadet Partisi Meclis Grubunda neden yer almadınız?" sorusu üzerine Babacan, bu grubun Meclis çatısı altında var olmasından memnun olduklarını söyledi. Babacan, 15 milletvekillerinin bulunduğuna değinerek, şunları aktardı: "Bizim de kendi grubumuzu kurma hedefimiz ve gayretimiz var. Şu anda 4 muhalefet grubu var Mecliste, 5. muhalefet grubunun olmasının da genel siyasi dengeler açısından ve Meclisteki temsil açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Demokrasi için demokratik denetim için Meclis çatısı altında DEVAnın özgün duruşunun, DEVA Partisinin kendine has kimliğini, kendine has bir grupla temsil edilmesini çok önemsiyoruz. Amacımız Mecliste 5. grup oluşturmak. Bu konuda bu aralar yoğun gayret içerisindeyiz."

#3
Foto - Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Yerel seçimler için ittifak teklifi gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Babacan, seçimlere kendi isimleri ve adaylarıyla girdiklerini kaydetti. Babacan, yerel seçimlerde hukuken ittifakın mümkün olmadığını ancak işbirliği modellerinden söz edilebileceğini dile getirerek, "Bugüne kadar bizim Türkiyenin hiçbir yerinde, hiçbir partiyle bir işbirliği anlaşmamız olmadı ama 20 Şubata kadar aday listelerinin teslim edilmesine kadar daha süre var. Olur da herhangi bir ilçemizden bir işbirliği modeli oluşursa teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse ve ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu görüşüyle bir değerlendirme sonucunda olabilir de. Biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz ama bugüne kadar olmadı." diye konuştu.

#4
Foto - Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) aday çıkaracak mısınız?" sorusuna Babacan, "Tabii ki biz bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." cevabını verdi. Konuşmanın ardından Babacan, partisinin Kocaelideki 6 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

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