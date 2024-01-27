Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Bir gazetecinin "Mecliste Saadet Partisi Meclis Grubunda neden yer almadınız?" sorusu üzerine Babacan, bu grubun Meclis çatısı altında var olmasından memnun olduklarını söyledi. Babacan, 15 milletvekillerinin bulunduğuna değinerek, şunları aktardı: "Bizim de kendi grubumuzu kurma hedefimiz ve gayretimiz var. Şu anda 4 muhalefet grubu var Mecliste, 5. muhalefet grubunun olmasının da genel siyasi dengeler açısından ve Meclisteki temsil açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Demokrasi için demokratik denetim için Meclis çatısı altında DEVAnın özgün duruşunun, DEVA Partisinin kendine has kimliğini, kendine has bir grupla temsil edilmesini çok önemsiyoruz. Amacımız Mecliste 5. grup oluşturmak. Bu konuda bu aralar yoğun gayret içerisindeyiz."