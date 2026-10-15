Algoritmaların acımasız tuzağı! 2012’den beri çocuklarımızı böyle kuşattılar

SOKAĞIN YERİNİ EKRAN ALDI Psikoterapist Haydar Alper Eser'e göre çocukların gelişim ortamı kısa sürede köklü biçimde değişti. Geçmişte sokakta oynayan, doğayla temas eden, arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kuran ve hatta can sıkıntısıyla kendi başına mücadele etmeyi öğrenen çocukların yerini, sürekli dijital uyarana maruz kalan bir nesil almaya başladı. Eser, aşırı ekran kullanımının sosyal becerilerden uyku düzenine ve dopamin döngüsüne kadar pek çok alanı etkilediğine dikkat çekti. Yüz yüze iletişimin azalması, sosyal medyada sürekli başkalarıyla kıyaslanma ve fiziksel yalnızlığın artması ise çocuklarda kaygı ve odaklanma problemleri gibi sorunlarla ilişkilendiriliyor.