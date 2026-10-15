Algoritmaların acımasız tuzağı! 2012’den beri çocuklarımızı böyle kuşattılar
Akıllı telefonların yaygınlaştığı 2012 sonrası çocukların hayatında başlayan büyük dijital dönüşüm uzmanları alarma geçirdi. Saatlerce ekrana maruz kalan çocuklarda uyku ve dikkat sorunlarından yalnızlık, kaygı ve davranış problemlerine kadar birçok riskin arttığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, görünmez algoritmaların artık yalnızca çocukların ne izleyeceğine değil, tercih ve davranışlarına da yön verdiğini belirterek aileleri uyardı: Çözüm sadece yasaklamak değil; çocukları yeniden sokağa, doğaya ve gerçek hayata döndürmek.