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Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

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Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

2023-09-02 11:49:03
Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmaları artık kendiniz yapabilirsiniz. Özellikle de nogger sevenler bu tarife bayılacak! Algida bile bu tarifin peşinde… Sadece 5 malzeme ile evinizde yapacağınız nogger dondurma herkesi hayran bırakacak. Hem çocuklarınız hem misafirleriniz bayram edecek. Özellikle de yaz aylarında en sık tükettiğimiz yiyeceklerden biri dondurmadır. Çeşit çeşit olması ve buz gibi serinletmesi dondurmayı yaz aylarının vazgeçilmezi yapıyor. Ama bazılarımız evinde daha doğal yöntemlerle dondurma yapmayı tercih ediyor. İşte tam bu noktada mükemmel bir nogger dondurma tarifi vereceğiz. Bu tarifle hem misafirleriniz hem çocuklarınız bayram edecek. Sadece 5 malzemeyi hazırlayın ve nogger yapmaya başlayın… Evde dondurma yapmanın keyfini çıkarmak için mükemmel bir tarif olan Evde Nogger Dondurma, sadece 5 malzeme ve basit bir hazırlık süreci gerektiriyor. İşte bu nefis tatlıyı yapmanın adımları:

#1
Foto - Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

Malzemeler: 1 paket krem şanti (içinden iki poşet çıkıyor, her ikisini de kullanıyoruz) 1,5 su bardağı soğuk süt 2 tepeleme yemek kaşığı labne Çikolata (istediğiniz kadar) Petibör bisküvi

#2
Foto - Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

Hazırlık: İlk adım olarak, krem şantiyi bir kaseye alın ve üzerine soğuk sütü ekleyin. Krem şantiyi ve sütü iyice çırpın. Ardından labneyi ekleyin ve tekrar çırpın. Bu karışım, dondurmanın kremsi ve lezzetli dokusunu oluşturacak. Çikolatayı küçük parçalara kesin. Çikolata miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla çikolata daha yoğun bir lezzet demektir. Bir borcam veya uygun bir kap kullanarak streç filmle kaplayın. Üzerine bisküvileri düzgün bir şekilde dizin. Üzerine hazırladığınız kremalı karışımın yarısını ekleyin ve düzeltin. Ardından kesilmiş çikolataları serpiştirin. Kalan kremalı karışımı ekleyin ve düzeltin. En üst katmanı da bisküvilerle tamamlayın. Bisküvilerin düzgün bir şekilde dizilmesine dikkat edin. Hazırladığınız dondurma karışımını örtmek için streç filmi kullanarak kaplayın. Dondurmayı yaklaşık 3 saat boyunca dondurucuda dondurun. Sonuç olarak, Evde Nogger Dondurma hazır! Bu kolay ve ekonomik tarif, aileniz ve misafirleriniz için harika bir tatlı alternatifi sunuyor. Özellikle sıcak hava günlerinde serinlemek için ideal olan bu ev yapımı dondurmayı denemek için bir bahane bulun.

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