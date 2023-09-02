Algida bile bu tarifin peşinde! Evde 5 malzeme ile nogger dondurma yapın, çocuklarınız bayram etsin

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmaları artık kendiniz yapabilirsiniz. Özellikle de nogger sevenler bu tarife bayılacak! Algida bile bu tarifin peşinde… Sadece 5 malzeme ile evinizde yapacağınız nogger dondurma herkesi hayran bırakacak. Hem çocuklarınız hem misafirleriniz bayram edecek. Özellikle de yaz aylarında en sık tükettiğimiz yiyeceklerden biri dondurmadır. Çeşit çeşit olması ve buz gibi serinletmesi dondurmayı yaz aylarının vazgeçilmezi yapıyor. Ama bazılarımız evinde daha doğal yöntemlerle dondurma yapmayı tercih ediyor. İşte tam bu noktada mükemmel bir nogger dondurma tarifi vereceğiz. Bu tarifle hem misafirleriniz hem çocuklarınız bayram edecek. Sadece 5 malzemeyi hazırlayın ve nogger yapmaya başlayın… Evde dondurma yapmanın keyfini çıkarmak için mükemmel bir tarif olan Evde Nogger Dondurma, sadece 5 malzeme ve basit bir hazırlık süreci gerektiriyor. İşte bu nefis tatlıyı yapmanın adımları: