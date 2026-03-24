Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Yangın sırasında üzerindeki kıyafetlerinin dahi yandığını belirten Ferdi Bayatlı, "Dün akşam çocuklarım ve torunum geldi. Misafirliğe geldiler, burada ağırladım. Üşümesinler diye sobayı iyi yaktım. Küçük çocuklar vardı. Onları yolcu ettikten sonra yaklaşık bir saat sonra eve geri geldim. İçeri girdiğimde her yer dumandı. Kapıyı açar açmaz alev parladı. Hemen itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Üstümdeki elbiselerime kadar yanmıştı. Yani 40 senelik bütün birikimim yanmış, kül olmuş gitmiş. İçeride Kur’an-ı Kerim meali vardı, zemzem suyu vardı. Çocuğumla birlikte kaldığımızda okuyordu. O kadar ateşe rağmen masanın üzerindeki Kur’an-ı Kerim mealinin bulunduğu bölüm yanmamış. Kur’an-ı Kerim meali de zarar görmemiş. Zemzem suyu da plastik şişe içinde olmasına rağmen hiçbir etkilenme olmamış. Bu durum beni çok şaşırttı" dedi.