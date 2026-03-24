Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi
Alevler her şeyi yuttu ama... Kur'an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Çorum’da çıkan yangında gecekondu küle dönerken masa üzerindeki Kur’an-ı Kerim meali ile zemzem suyu zarar görmeden kaldı.

Foto - Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Çorum’da sobadan çıkan yangın bir evi tamamen küle çevirdi. Yangın sonrası kaydedilen görüntüler ise herkesi şaşırttı.

Foto - Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Olay, dün gece Kale Mahallesi Milönü 3. Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Bayatlı’ya (49) ait gecekonduda sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ertesi günü evinin içerisine giren Bayatlı, zarar görmeyen Kur'an-ı Kerim meali ve şişedeki zemzem suyunu buldu. Tüm eşyalar ve mobilyaların yandığı evdeki Kur'an-ı Kerim meali ile plastik şişe içerisindeki zemzem suyunun zarar görmediğini ifade eden Bayatlı, bu durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

Foto - Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Yangın sırasında üzerindeki kıyafetlerinin dahi yandığını belirten Ferdi Bayatlı, "Dün akşam çocuklarım ve torunum geldi. Misafirliğe geldiler, burada ağırladım. Üşümesinler diye sobayı iyi yaktım. Küçük çocuklar vardı. Onları yolcu ettikten sonra yaklaşık bir saat sonra eve geri geldim. İçeri girdiğimde her yer dumandı. Kapıyı açar açmaz alev parladı. Hemen itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Üstümdeki elbiselerime kadar yanmıştı. Yani 40 senelik bütün birikimim yanmış, kül olmuş gitmiş. İçeride Kur’an-ı Kerim meali vardı, zemzem suyu vardı. Çocuğumla birlikte kaldığımızda okuyordu. O kadar ateşe rağmen masanın üzerindeki Kur’an-ı Kerim mealinin bulunduğu bölüm yanmamış. Kur’an-ı Kerim meali de zarar görmemiş. Zemzem suyu da plastik şişe içinde olmasına rağmen hiçbir etkilenme olmamış. Bu durum beni çok şaşırttı" dedi.

Foto - Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi

Tüm birikiminin yandığını belirten Bayatlı, "Dün gece bu olaydan sonra dışarıda kaldık. İkametgahım burası olduğu için gidecek, kalacak başka bir yerim yok. Çorum’da kimsem yok. Hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu.

