Alanyaspor bombayı İngiltere'de patlattı

Portekizli kanat oyuncusu İvan Cavaleiro, Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Portekizli arkadaşlarıyla konuştuktan sonra kararını verdiğini ifade eden Cavaleiro, "Teknik direktör ile görüştüm. Buradaki futbol mantalitesinden bahsetti. Bazı videolar izledim. Takımın ne kadar pozitif, göze hoş gelen futbol oynadığını gördüm. Bunlar benim için önemli unsurlar. Başkanımızın da dediği gibi çok farklı tercihler olabilir, ben de burayı seçtim. Takım arkadaşlarımızın, teknik heyetin ve diğer çalışan arkadaşlarımızın verdiği güçle, takım olgusuyla Alanyaspor’un başarısı için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.