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Hayat-Aktüel
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Alanya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

2022-07-23 19:35:44
Alanya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Özbekistan uyruklu Z.T.A. (46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Cebeci Kavşağı'nda O.K. (41) idaresindeki 07 K 7467 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Özbekistan uyruklu Z.T.A. (46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Cebeci Kavşağı'nda O.K. (41) idaresindeki 07 K 7467 plakalı otomobil ile çarpıştı.

#2
Foto - Savrulan otomobillerden biri yaya geçidinde duran N.C. (54) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Savrulan otomobillerden biri yaya geçidinde duran N.C. (54) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

#3
Foto - İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazada sürücüler O.K. ve N.C. ile araçlarda bulunan A.A. ve M.A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücüler O.K. ve N.C. ile araçlarda bulunan A.A. ve M.A.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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