2023-12-21 14:48:09 Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım
Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen, İyi Parti lideri Meral Akşener'in partisini korumak için masayı dağıtma hamlesi, kendisinin ve partisinin geleceği üzerinde büyük etkiler oluşturdu. Akşener'in bu stratejik hamlesinin, İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri sarsarak, Millet İttifakı içindeki dinamikleri değiştirdiğini belirten Melih Altınok da Akşener'in siyasi manevralarının medya ve seçmenler tarafından nasıl algılandığı ve bu durumun İyi Parti'nin geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: