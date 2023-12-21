Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Bugünü de bizzat, daha önce pusuya düşürüldüğünü, hakarete uğradığını söylediği masaya geri oturmadığı için hedefte olan Akşener'in ağzından dinleyelim: "Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum."