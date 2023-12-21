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Medya
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Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

2023-12-21 14:48:09
Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen, İyi Parti lideri Meral Akşener'in partisini korumak için masayı dağıtma hamlesi, kendisinin ve partisinin geleceği üzerinde büyük etkiler oluşturdu. Akşener'in bu stratejik hamlesinin, İyi Parti ve CHP arasındaki ilişkileri sarsarak, Millet İttifakı içindeki dinamikleri değiştirdiğini belirten Melih Altınok da Akşener'in siyasi manevralarının medya ve seçmenler tarafından nasıl algılandığı ve bu durumun İyi Parti'nin geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

“Kasım 2022'de "Masayı Akşener dağıtacak" başlıklı yazıyı "Er ya da geç olacak olan bu" diye bitirmiştim.  Akşener'in, partisinin varlığını korumak için mutlaka bu hamleyi yapacağını düşünüyordum. Gidişat açıkça bunu gösteriyordu.  Biliyorsunuz, o günlerde İyi Parti ile CHP arasından su sızmıyordu. Vekil almış vekil vermiş iki parti olarak birbirlerinin sözlerinin altına gözü kapalı imza atıyorlardı. 

#2
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Atmosfer de uygun olunca muhalefet medyası İyi Parti'ye "operasyon çektiğimi" iddia ederken hiç gocunmadı.  Bugün kalkanın "Keşke geri oturmasaydım" dediği o masaya karşı Erdoğan'ı destekliyordum ya. O halde tek bir amacım olmalıydı: Millet İttifakı'na nifak sokmak.  Herkesi kendileri gibi bilen bu fondaş medyanın "uyanıklığı" üzerine laf söylemek gereksiz.  Üzücü olan, İyi Partili seçmenin çektiğimiz bu fotoğrafa, operasyon medyasının gazına gelip gözlerini kapatmasıydı. Ki bu zoraki Polyannacılığın bedelini ağır ödeyeceklerdi. 

#3
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Sonra ne oldu?  Akşener masayı dağıttı. Ardından geri oturdu ama bütün havayı ve iki arada bir deredeki seçmenin aklını darmaduman etmişti.  Bunu masayı dağıtmak için yapmamıştı. Partisini ham yapmaya çalışanları fark etmiş, ülke için tehlikeli gidişatın ucunu görmüş, refleks göstermişti. 

#4
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Bugünü de bizzat, daha önce pusuya düşürüldüğünü, hakarete uğradığını söylediği masaya geri oturmadığı için hedefte olan Akşener'in ağzından dinleyelim:  "Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum." 

#5
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Masaya geri döndüğü gece tüm diyeti ödediğini düşündüğüm Akşener, dünkü samimi konuşmasında operasyonu çekenin ismini veriyor ve onu Erdoğan gibi rakip olarak gördüğünü ilan ediyordu:  "Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan. Ama Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı bir zamanda oradaydım." 

#6
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Günaydın.  Umarım, bugünlerde istifalarla terbiye edilmeye çalışılan İyi Partili seçmen de operasyonun ne olduğuna, kimler tarafından çekildiğine, bunların medyadaki tetikçilerine dair bir aydınlanma yaşamıştır. 

#7
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Siz söyleyin Meral Hanım, ne yazdık da çıkmadı?”

#8
Foto - Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

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