2022-12-06 13:35:14 Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Özkan Güzel (36) yönetimindeki 68 ACR 566 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde Kavşağı'nda Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı 68 ACA 532 plakalı otomobil ve Dursun Görgülü (58) idaresindeki 06 VAU 71 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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