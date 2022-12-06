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Türkiye
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Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

2022-12-06 13:35:14
Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Özkan Güzel (36) yönetimindeki 68 ACR 566 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde Kavşağı'nda Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı 68 ACA 532 plakalı otomobil ve Dursun Görgülü (58) idaresindeki 06 VAU 71 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kazada sürücüler ile araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

#3
Foto - Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Aksaray'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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