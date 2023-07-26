  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle giderse 2070 yılında... Japonya'da ibre tersine döndü

Doğduğu ilk günden beri kafayı takmıştı! Kedi, bebeği kaçırıp ölümüne sebep oldu

İşte dünyanın en lüks yatı! Moraliniz bozulmayacaksa fotoğraflara bakabilirsiniz

İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Evlenmek istedi diye kız kardeşinin kafasını kesti! Elinde gezdirdiği kesik başı görenlerin kanı dondu

Halter kaldıran sporcunun feci ölümü kamerada! 210 kilo ağırlık boynunu kırdı, kan donduran görüntüler

Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

İshali şak diye kesiyor! Prof. Dr. Saraçoğlu etkili çözümü verdi! 1 tanesi 1000 ilaca bedel
Kadın - Aile
3
Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

2023-07-26 13:37:51
Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

Farklı kek tarifi arayışında olanlar mutlaka tahinli keke bir şans vermeli. Sade kek tarifine çok benzeyen ancak lezzeti ile herkesi mest eden bu tarif favori lezzetiniz olacak. İşte pratik lezzetli tahinli kek tarifi… Hem tadıyla hem de kokusuyla herkesin mest eden tahinli kek sofraların da baş tacı olacak. Davetsiz misafirlere hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu kek tarifinden sonra başka bir kek yiyemez olacaksınız. İşte pratik lezzetli tahinli kek tarifi…

#1
Foto - Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

TAHİNLİ KEK MALZEMELERİ • 3 organik yumurta • 1 su bardağı şeker • 1 su bardağı organik süt • 1 su bardağı ayçiçek yağı • 3 su bardağı un • 1 paket vanilya • 1 paket kabartma tozu • 1,5 su bardağı tahin • 1 su bardağı dövülmüş ceviz • 1 tatlı kaşığı tereyağı

#2
Foto - Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

TAHİNLİ KEK NASIL YAPILIR? • Derin bir kap içerisine yumurta ve şekeri aldıktan sonra şeker eriyene kadar mikser yardımıyla çırpınız. • Karışımın içerisine süt ve yağ ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediniz. • Kekinizi pişirmek istediğiniz kalıbı tereyağı ile yağlayınız. • Yağladığımız pişirme kabının üzerine un serptikten sonra bir kenara koyunuz. • Tahinli kek harcına 2 bardak un kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek yavaş yavaş karıştırınız. • Hamurumuz kıvam alana kadar unu yavaş yavaş ekleyiniz. • Hazırladığınız hamuru yağlanan ve unlanan kek kalıbının içerisine dökünüz. • Kek hamurunu iyice yaydıktan sonra üzerine tahin dökerek eşit bir şekilde yayılmasını sağlayınız. • Tahinin üzerine toz şeker ve dövülmüş ceviz serpiştiriniz. • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40-45 dakika kadar keki pişirmeniz yeterli olacaktır. TAHİNLİ KEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI • Tahinli kek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan ilki yumurta ve sütün oda sıcaklığında bulunmasıdır. • Oda sıcaklığında olan yumurta ve süt ile kekiniz daha yumuşak ve sünger gibi bir kıvam alacaktır. • Keki yaparken borcamda yapmanız görüntü açısından ve sunum açısından daha kolay olacaktır. • Tart kalıbında yapacağınız kekin ölçülerini azaltmanız gerekiyor.

Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodri meydan!
Gündem

Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodri meydan!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, kendisini hedefe koyanlara sert ifadelerle karşılık verdi.
Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık
Dünya

Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık

Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektörü net karının yılın ilk yarısında 1,7 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) yükselerek tarih..
CHP'de Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Partililer toplanıp protesto etti
Siyaset

CHP'de Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Partililer toplanıp protesto etti

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşen delegasyon seçim sonuçlarının iptal edilmesi ya da tekrarlanması..
Hastaneyi savaş alanına çevirdiler
Gündem

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık ç..
Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız
Dünya

Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamayacağını vurguladı.
Libya ve İran arasında 17 yıl sonra bir ilk
Dünya

Libya ve İran arasında 17 yıl sonra bir ilk

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, Libya’dan İran’a 17 yılın ardından Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23