Akşamlarınızı serinletecek kek tarifi! Ağızda tuzla buz oluyor! Böylesini kesinlikle yemediniz

TAHİNLİ KEK NASIL YAPILIR? • Derin bir kap içerisine yumurta ve şekeri aldıktan sonra şeker eriyene kadar mikser yardımıyla çırpınız. • Karışımın içerisine süt ve yağ ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediniz. • Kekinizi pişirmek istediğiniz kalıbı tereyağı ile yağlayınız. • Yağladığımız pişirme kabının üzerine un serptikten sonra bir kenara koyunuz. • Tahinli kek harcına 2 bardak un kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek yavaş yavaş karıştırınız. • Hamurumuz kıvam alana kadar unu yavaş yavaş ekleyiniz. • Hazırladığınız hamuru yağlanan ve unlanan kek kalıbının içerisine dökünüz. • Kek hamurunu iyice yaydıktan sonra üzerine tahin dökerek eşit bir şekilde yayılmasını sağlayınız. • Tahinin üzerine toz şeker ve dövülmüş ceviz serpiştiriniz. • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40-45 dakika kadar keki pişirmeniz yeterli olacaktır. TAHİNLİ KEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI • Tahinli kek yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan ilki yumurta ve sütün oda sıcaklığında bulunmasıdır. • Oda sıcaklığında olan yumurta ve süt ile kekiniz daha yumuşak ve sünger gibi bir kıvam alacaktır. • Keki yaparken borcamda yapmanız görüntü açısından ve sunum açısından daha kolay olacaktır. • Tart kalıbında yapacağınız kekin ölçülerini azaltmanız gerekiyor.