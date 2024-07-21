Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! “Polat Alemdar’a özeniyorum”

Muhammet'in annesi Evren Baykuş, "Oğlum boşu boşuna öldü. Hiçbir husumeti ve sıkıntısı yoktu. Şahsı da tanımıyordu. Hiçbir sebep yokken öldürdü oğlumu. Benim oğlum 17 yaşındaydı ve yazılım okuyordu. Hayalleri vardı. Adalet istiyorum. O çocuğun müebbet hapis almasını ve oradan çıkmamasını istiyorum. Benim canım yandı. Bir tanecik oğlum hayatını kaybetti. Oğlum çok akıllı uslu bir çocuktur. Kimseyle ağız dalaşı bile yapmazdı. 17 yaşında bir çocuk silahı nereden buldu? 40 tane kurşunu, cebinden çıkan bilmem kaç bin dolar parayı nereden buldu? Bunların da araştırılmasını istiyorum. Ailesine özel araştırılmasını istiyorum. Muhammet aklı başında bir çocuktu" dedi.