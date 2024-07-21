  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
8
Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

2024-07-21 11:20:39
Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! “Polat Alemdar’a özeniyorum”

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi.

#1
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada Muhittin Can S. (17) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

#2
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

Muhittin Can S. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı.

#3
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#4
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

"MUHAMMET'İN HAYALLERİ VARDI"

#5
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

Muhammet'in annesi Evren Baykuş, "Oğlum boşu boşuna öldü. Hiçbir husumeti ve sıkıntısı yoktu. Şahsı da tanımıyordu. Hiçbir sebep yokken öldürdü oğlumu. Benim oğlum 17 yaşındaydı ve yazılım okuyordu. Hayalleri vardı. Adalet istiyorum. O çocuğun müebbet hapis almasını ve oradan çıkmamasını istiyorum. Benim canım yandı. Bir tanecik oğlum hayatını kaybetti. Oğlum çok akıllı uslu bir çocuktur. Kimseyle ağız dalaşı bile yapmazdı. 17 yaşında bir çocuk silahı nereden buldu? 40 tane kurşunu, cebinden çıkan bilmem kaç bin dolar parayı nereden buldu? Bunların da araştırılmasını istiyorum. Ailesine özel araştırılmasını istiyorum. Muhammet aklı başında bir çocuktu" dedi.

#6
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

"BEN POLAT ALEMDAR'A ÖZENİYORUM"

#7
Foto - Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! "Polat Alemdar’a özeniyorum"

Baba Remzi Baykuş, "Benim çocuğum vurulduğunda ben memleketteydim. Eşimi aradım. Telefondan bağrışma sesleri geliyordu. Benim çocuğum boşu boşuna öldü. 17 yıllık ömrümü benden aldılar. Adalet istiyorum. Ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu çocuk silahı, mermileri ve paraları nereden buldu. Bunların araştırılmasını istiyorum. Bizim ciğerimiz yandı inşallah onların da ciğeri yanar. Benim oğlum masum. Kimseyle kavga etmezdi. İfadesinde husumet demiş. Benim çocuğumun bir husumeti olamaz. Zaten sakin bir çocuk. Benim çocuğumla kavga etmeye kalksan elini kaldırmadan çeker gider. Üç mermiyle 17 yıllık ömrü benden aldı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bizim ciğerimiz yanında başka bir ailenin ciğeri yanmasın inşallah. 'Ben Polat Alemdar'a özeniyorum' demiş. Ailesi de komple o gece taşınıp gitmiş" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ömer

akitinde pof pof ladığı dizi.
TÜM YORUMLARA GİT
Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya h..
Hizbullah'tan katil İsrail açıklaması: Tehlikeli bir aşamaya geçecek
Dünya

Hizbullah'tan katil İsrail açıklaması: Tehlikeli bir aşamaya geçecek

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıyla tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirtti.
Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret
Gündem

Cumhuriyet gazetesinden Atatürk'e hakaret

Geçmişte Akit Tv'deki Anıtkabir haberini alçakça hedef alan Cumhuriyet gazetesi, Atatürk için Atatarük ifadesini kullandı.
Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz
Dünya

Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz

İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından başta Tel Aviv ile ABD ve des..
Aliyev'den dikkat çeken KKTC mesajı!
Dünya

Aliyev'den dikkat çeken KKTC mesajı!

Sondakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her z..
İnsan eliyle kazılmış, dünyanın en derin çukuru!
Dünya

İnsan eliyle kazılmış, dünyanın en derin çukuru!

Elmas zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kimberley şehrindeki "Büyük Çukur (The Big Hole)" isimli tarihi elmas madeni ocağı, 240 metre der..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23