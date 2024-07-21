Akran zorbalığı cinayetinde kan donduran detaylar! “Polat Alemdar’a özeniyorum”

Baba Remzi Baykuş, "Benim çocuğum vurulduğunda ben memleketteydim. Eşimi aradım. Telefondan bağrışma sesleri geliyordu. Benim çocuğum boşu boşuna öldü. 17 yıllık ömrümü benden aldılar. Adalet istiyorum. Ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu çocuk silahı, mermileri ve paraları nereden buldu. Bunların araştırılmasını istiyorum. Bizim ciğerimiz yandı inşallah onların da ciğeri yanar. Benim oğlum masum. Kimseyle kavga etmezdi. İfadesinde husumet demiş. Benim çocuğumun bir husumeti olamaz. Zaten sakin bir çocuk. Benim çocuğumla kavga etmeye kalksan elini kaldırmadan çeker gider. Üç mermiyle 17 yıllık ömrü benden aldı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bizim ciğerimiz yanında başka bir ailenin ciğeri yanmasın inşallah. 'Ben Polat Alemdar'a özeniyorum' demiş. Ailesi de komple o gece taşınıp gitmiş" ifadelerini kullandı.