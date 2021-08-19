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Hayat-Aktüel
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Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

2021-08-19 20:01:30
Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

#1
Foto - Yenigüven köyü yakınlarında akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Yenigüven köyü yakınlarında akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Kavgada yaralanan Zeynal A. ile Emre A, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada yaralanan Zeynal A. ile Emre A, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Hastaneye gelen taraflar, bu kez hastanede birbirlerine saldırdı. Hastane polisi tarafından yatıştırılan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye gelen taraflar, bu kez hastanede birbirlerine saldırdı. Hastane polisi tarafından yatıştırılan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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