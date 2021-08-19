2021-08-19 20:01:30 Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yenigüven köyü yakınlarında akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Zeynal A. ile Emre A, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye gelen taraflar, bu kez hastanede birbirlerine saldırdı. Hastane polisi tarafından yatıştırılan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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