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Yaşam
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Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

2023-05-16 20:17:31
Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Gaziantep’te iki akraba aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beydilli mahallesinde 66066 sokakta bulunan iki akraba aile arasında iddiaya göre çocuk yüzünden tartışma çıktı.

#2
Foto - Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü.

#3
Foto - Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Kavgada her iki aileden 6 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

#5
Foto - Akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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