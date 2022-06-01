Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni aşama!

ÇOK KRİTİK KAYNAK İŞLEMİ BÜYÜK TİTİZLİKLE TAMAMLANDI - Kaynak çalışmaları, Akkuyu NGS’nin ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş ortak girişimi tarafından yürütüldü. Çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluk ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi olan Assystem’in uzmanları tarafından kontrol edildi. Her bir kaynak dikişi yerinin kaynaklanması tamamlandıktan sonra, tahribatsız muayene mühendisleri, ultrasonik, sızdırmazlık ve diğer kontrol yöntemlerini kullanarak bağlantı yerlerinin kalitesi değerlendirdi. Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması, kaynak işlemlerine paralel olarak yürütüldü. Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek olan dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak.