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Ekonomi
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni aşama!

2022-06-01 16:51:37
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni aşama!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci ünitesinin inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı. 19 Mart 2022 tarihinde başlayan ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemleri, 25 Mayıs’ta tamamlandı. Uzmanlar, 68 günde boru hattının 28 bağlantı yerini birbirine bağladı.

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Foto - YENİ AKİT/ANKARA - ASBH’nin kaynak işleminin tamamlanmasının ardından, kaynak ve kontrol işlemlerinde doğrudan yer alan işçiler ve uzmanları tebrik etmek için Akkkuyu NGS inşa sahasında bir tören düzenlendi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu çalışmada yer alan 29 kişiye, Akkuyu NGS birinci ünitesinin ASBH kaynak çalışmalarında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür belgelerini ve günün anısına hazırlanan hediyeleri takdim etti. Teşekkür belgesi alan çalışanlar arasında taşeron şirketlerin yöneticileri, kaynakçılar, tahribatsız muayene mühendisleri, montaj uzmanları ile teknolojik işlemleri yüksek profesyonellikle yerine getiren ve proje takvimine uygun zamanda kaynak işlemlerini tamamlayan diğer uzmanlar yer aldı.

YENİ AKİT/ANKARA - ASBH’nin kaynak işleminin tamamlanmasının ardından, kaynak ve kontrol işlemlerinde doğrudan yer alan işçiler ve uzmanları tebrik etmek için Akkkuyu NGS inşa sahasında bir tören düzenlendi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu çalışmada yer alan 29 kişiye, Akkuyu NGS birinci ünitesinin ASBH kaynak çalışmalarında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür belgelerini ve günün anısına hazırlanan hediyeleri takdim etti. Teşekkür belgesi alan çalışanlar arasında taşeron şirketlerin yöneticileri, kaynakçılar, tahribatsız muayene mühendisleri, montaj uzmanları ile teknolojik işlemleri yüksek profesyonellikle yerine getiren ve proje takvimine uygun zamanda kaynak işlemlerini tamamlayan diğer uzmanlar yer aldı.

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Foto - ÇOK KRİTİK KAYNAK İŞLEMİ BÜYÜK TİTİZLİKLE TAMAMLANDI - Kaynak çalışmaları, Akkuyu NGS’nin ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş ortak girişimi tarafından yürütüldü. Çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluk ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi olan Assystem’in uzmanları tarafından kontrol edildi. Her bir kaynak dikişi yerinin kaynaklanması tamamlandıktan sonra, tahribatsız muayene mühendisleri, ultrasonik, sızdırmazlık ve diğer kontrol yöntemlerini kullanarak bağlantı yerlerinin kalitesi değerlendirdi. Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması, kaynak işlemlerine paralel olarak yürütüldü. Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek olan dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak.

ÇOK KRİTİK KAYNAK İŞLEMİ BÜYÜK TİTİZLİKLE TAMAMLANDI - Kaynak çalışmaları, Akkuyu NGS’nin ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş ortak girişimi tarafından yürütüldü. Çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluk ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi olan Assystem’in uzmanları tarafından kontrol edildi. Her bir kaynak dikişi yerinin kaynaklanması tamamlandıktan sonra, tahribatsız muayene mühendisleri, ultrasonik, sızdırmazlık ve diğer kontrol yöntemlerini kullanarak bağlantı yerlerinin kalitesi değerlendirdi. Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması, kaynak işlemlerine paralel olarak yürütüldü. Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek olan dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak.

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Foto - “EN İYİLERİN EN İYİSİ AKKUYU’DA ÇALIŞIYOR” - AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Zoteeva, ödül töreninde kaynakçılara hitaben yaptığı konuşmada, “En iyilerin en iyisi Akkuyu NGS projesinde çalışıyor! Kalifiye ve deneyimli uzmanlar, ASBH’nin kurulumunun tüm aşamalarında iyi koordine edilmiş ve verimli bir çalışma sergiledi. Boru hattı montajı, kaynak işlemi, dikiş yerlerinin yüksek ısıya tabi tutulması ve bağlantı yerlerinin kalite kontrolü dahil olmak üzere tüm çalışmalar yüksek düzeyde profesyonellik ile yapılmıştır. Ana hedefimiz olan Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması yolunda önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Kaynak çalışmalarında emeği geçen herkese üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri titizlik, en üst düzeyde profesyonellik ve tüm teknolojik işlemlerde iyi planlanmış organizasyon için teşekkür ederim. Akkuyu NGS projesindeki tüm ekibimiz sizinle gurur duyuyor!” dedi.

“EN İYİLERİN EN İYİSİ AKKUYU’DA ÇALIŞIYOR” - AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Zoteeva, ödül töreninde kaynakçılara hitaben yaptığı konuşmada, “En iyilerin en iyisi Akkuyu NGS projesinde çalışıyor! Kalifiye ve deneyimli uzmanlar, ASBH’nin kurulumunun tüm aşamalarında iyi koordine edilmiş ve verimli bir çalışma sergiledi. Boru hattı montajı, kaynak işlemi, dikiş yerlerinin yüksek ısıya tabi tutulması ve bağlantı yerlerinin kalite kontrolü dahil olmak üzere tüm çalışmalar yüksek düzeyde profesyonellik ile yapılmıştır. Ana hedefimiz olan Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması yolunda önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Kaynak çalışmalarında emeği geçen herkese üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri titizlik, en üst düzeyde profesyonellik ve tüm teknolojik işlemlerde iyi planlanmış organizasyon için teşekkür ederim. Akkuyu NGS projesindeki tüm ekibimiz sizinle gurur duyuyor!” dedi.

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