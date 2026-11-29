AKINCI TİHA, gökyüzünde ava devam ediyor! Çin İHA’sını EREN füzesiyle böyle vurdu
Sudan'da devam eden çatışmalarda Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız hava sistemleri sahadaki dengeleri etkilemeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sudan'da devam eden çatışmalarda Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız hava sistemleri sahadaki dengeleri etkilemeye devam ediyor.
Sudan merkezli haber kaynağı Sudan News 24'ün aktardığı bilgilere göre, Sudan Ordusu envanterinde görev yapan Türk yapımı Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), gökyüzünde kritik bir hava-hava angajmanına daha imza attı.
Gerçekleştirilen operasyonda AKINCI TİHA, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) Çin'den tedarik edildiği belirtilen FH-95 tipi insansız hava aracını hedef aldı. AKINCI, düşman hava platformunu ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN hava-hava füzesiyle tam isabetle vurarak imha etti.
Sudan News 24 tarafından "Akıncı ava devam ediyor" ifadeleriyle duyurulan bu başarılı önleme, insansız hava araçlarının hava-hava muharebesindeki etkinliğini gerçek çatışma ortamında bir kez daha kanıtladı.
Özellikle keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinde kullanılan FH-95/CH-95 sınıfı platformların etkisiz hale getirilmesi, RSF unsurlarının sahadaki hava istihbaratı ve operasyonel kabiliyetlerine ciddi darbe vuruyor.
Milli mühimmat EREN ile entegre görev yapan AKINCI TİHA, yalnızca yer hedeflerine karşı değil, düşman İHA ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı da etkili bir hava savunma unsuru olarak öne çıkıyor.
Sahadan gelen bu görüntüler ve operasyonel veriler, Türk savunma sanayiinin hava-hava güdümlü mühimmat ve otonom platform entegrasyonunda ulaştığı seviyeyi uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.
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