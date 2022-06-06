Akıncı için bomba gelişme! Görmeden görüp, uzaktan vuracak

"Hava-hava füzeleri kapsamında da Akıncı ekibiyle beraber çalışmalar yürütüyoruz. İleriye yönelik başka platformlar da olabilir, bu yönde çalışmalar devam ediyor. Akıncı platformuna Aktif Dizin Taramalı Radar (AESA) entegrasyonu yapıldı, biliniyor, bu açık kaynaklara da yansıdı. AESA radar demek çok uzaktan algılayabilmek demek. Siz buna uygun olarak diğer ek sistemleri, mühimmatlarınızı geliştirdiğiniz noktada bu kabiliyetleri kazanabilirsiniz. Bunun operasyonel olarak kullanımı başlı başına ayrı çalışma. Bu, kuvvetimizin karar vereceği, yönlendireceği çalışmalar ama platform çok uzaktan görebilecek, radarları kullanabilecek, sizin networkunuzdaki diğer sistemlerle haberleşebilecek, veri bağlarıyla, farklı linklerle haberleşebilecek, Akıncı da bunun bir parçası olacak. Dolayısıyla hem Akıncı hem diğer platformlar, radar ve mühimmat kabiliyetleri arttığı noktada görmeden görüp, uzaktan etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip olacak."